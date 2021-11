Lipavský a Fiala by měli číst. Cyril Svoboda tuší klíčové jednání s Putinem. Je nutné. A toto může chtít

reklama

Vyjednávání o ministerských postech mezi koalicí SPOLU a Piráty se Starosty podle Cyrila Svobody zatím nijak nevybočuje ze standardu, probíhá hladce a nevidí v něm žádný problém. Jedním ze zásadních úřadů je ministerstvo zahraničí. Tedy funkce, kterou Svoboda sám vykonával v letech 2002 – 2006. Kandidátem na tento post je za Piráty Jan Lipavský, který čelí kritice o nedostatku zkušeností i mezinárodních kontaktů. Cyril Svoboda upozornil, že jde o zodpovědnost budoucího premiéra, který to jistě pečlivě zvažuje.

„Problém je, že my budeme předsedat Evropské unii a po nás budou předsedat Švédové. Naší ambicí je, aby ministrem byl člověk, který má autoritu doma i vně u těchto partnerů. Nejde o otázku vzdělání nebo kvalifikace, ale zda autoritu získá, či nikoliv. A to musí premiér posoudit sám. Jistě to pečlivě zvažuje, jde o jeho odpovědnost,“ řekl redakci Cyril Svoboda. Současně připomněl možnost, že prezident Zeman bude jmenování Lipavského vetovat. „Nevím, co by prezidenta zlomilo nebo přimělo, aby změnil názor. Pokud bude jmenování vetovat, tak ho nic nepřesvědčí,“ domnívá se Svoboda. Zda je Lipavský vhodným kandidátem, ale nechtěl komentovat. „Téměř ho neznám, potkal jsem ho několikrát v životě a vím o něm jen to, co jsem si přečetl na internetu. Možná i příjemně překvapí. Premiér může nyní sledovat všechny, jak se chovají, jak jsou připraveni. Budou ministry ve velmi těžké a náročné době krizových stavů, tedy lidé, na které budou kladeny velké nároky. Premiérovi přeji šťastnou ruku, aby dobře rozhodl,“ uvedl.

Bez Ruska s Běloruskem nic nepohne

Další šéf zahraničí to bude mít podle bývalého ministra velmi složité. Bude se muset tematicky i personálně dohodnout s premiérem i ministrem pro evropské záležitosti, aby vystupovali jedním hlasem. Náročné to prý bude i co se týká vztahů s dalšími zeměmi, například s Ruskou federací. „To bude velmi náročné, je nutná jasná strategie, kterou budeme všichni sledovat. Bělorusko bude jednat hlavně s Ruskem, bez něj se věc nevyřeší. Má jedinou sílu přitlačit Lukašenka k ústupu. Vztahy s Ruskem jsou pošramoceny, a to je věcí diplomacie a budoucího ministra zahraničí,“ domnívá se dlouholetý lidovecký politik Cyril Svoboda s tím, že bude ve vztahu k Rusku, Číně, Severoatlantické alianci, ale i dalším státům nutno postupovat synchronně. Stanoviska by se neměla lišit ani mezi premiérem a prezidentem.

Putin bude chtít cenu politickou

Zároveň připomněl, že Polsko se už nechalo slyšet prezidentem Dudou (Andrzej, pozn. red.), že nepřijmou řešení, které bude vyjednáno bez jejich účasti. „Ale podle mě tohle Rusko nedovolí. A teď je otázka, co má větší hodnotu. Zda to, že se podaří zastavit vlnu migrace do Běloruska i za cenu, že budou vyjednávat jen některé země Evropské unie s tím, že to bude mít dopady pro celou Unii, nebo něco jiného? Protože podle mě si Putin řekne o cenu politickou. V tom je rozdíl mezi Putinem a Erdoganem, protože turecký prezident chce peníze. Kdežto Putin chce legitimitu politickou. Může chtít i zrušit sankce nebo stavět jadernou elektrárnu. Nevím, něco si mohou říci a my musíme vědět, jakou cenu co má a kde je hranice kompromisu dohody, aby se zastavila migrace,“ vysvětlil Cyril Svoboda. Doplnil k tomu, že Polsko sice chce postavit pětimetrový plot do výšky, ale jedná se o technické opatření. „My si nemůžeme dovolit, aby útoky, které organizuje běloruská armáda, jež denně podporuje migranty v útocích na polskou hranici, nadále pokračovaly. Je nutné zastavit migraci do Běloruska,“ řekl jasně.

Za povšimnutí podle něj rovněž stojí fakt, že konflikt je především na straně polské. „Evidentně se musí najít cesta dohody s Ruskem, protože Rusko je jediná země, která může přimět Lukašenka, aby buď odstoupil, nebo aby se situace v Bělorusku změnila. To znamená, že se s ním musí jednat. V diplomacii je otázka, co za co. Můžeme tvrdit, že nepřipustíme, aby třeba Německo nebo Francie jednalo s Ruskem. Můžeme říci, že Unie bude jednat jako celek. Ale pak je otázka, čeho se dosáhne? Postoj, který budou hájit členské země Evropské unie, musí být po světě definován Evropskou unií, aby to nebyl postoj německý, ale unijní, i když ho bude komunikovat jedna nebo třeba dvě členské země,“ uvedl bývalý ministr zahraničí. Dále podotkl, že neví, kdo by mohl pomoci zastavit migraci přes Bělorusko kromě Ruska, které za to určitě bude něco chtít.

Soudržnost není o počtu, ale o vůli

Zásadní teď prý bude soudržnost vládní pětikoalice, a to nejen ohledně politiky zahraniční. Ta dle Svobody nezáleží ani tak na počtu stran jako na přirozené autoritě premiéra. „Podívejte se na Slovensku. Vítězná koalice měla téměř ústavní většinu, a přesto procházela krizí a hlubokými otřesy. Úkolem vlády také je, aby si získala podporu společnosti,“ sdělil. Jak bude vláda úspěšná, má záležet i na tom, jak bude efektivní při vedení země v krizi. Češi to musejí cítit a přesvědčí je prý jedině skutky. Musejí naplnit slibovanou změnu, aby nedošlo ke zklamání. „Odhodlání mají. Myslím, že až se bude realita konfrontovat s očekáváním, nepůjde o setkání snadné, ale je šance, že to vláda zvládne. Obyvatelstvo přesvědčí pouze skutky s pozitivním dopadem. Nejde o počet, ale o vůli stran. Pokud lídři z principu budou chtít vládu udržet, tak ji udrží,“ dodal Cyril Svoboda.

