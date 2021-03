Mají držhubné, ti v první linii. Aktivista proti covidu: 6000 Kč zbývá rodině. A demonstruji. Nechte nás žít

ROZHOVOR Angažovat jsem se začal kvůli synovi. Je mu deset, je šikovný fotbalista, moc ho to bavilo, ale kvůli šílení kolem koronaviru mu zakázali hrát fotbal. To říká spoluorganizátor proticovidových demonstrací v Česku i na Slovensku, který hlavně burcuje nespokojené přes sociální sítě, Aleš Svoboda z Mělníka. S ParlamentnímiListy.cz se bavil velmi otevřeně i o tom, kde bere na své aktivity "profesionálního buřiče" peníze.

reklama

Angažovat jsem se začal kvůli synovi. Je mu deset, je šikovný fotbalista, moc ho to bavilo, ale kvůli šílení kolem koronaviru mu zakázali hrát fotbal. Bylo mi ho hrozně líto. Měl přestoupit do jednoho velkoklubu, těšil se, z čehož jsem měl obrovskou radost. Najednou ale nemohl a ptal se mě, proč nemůže a jestli bych s tím nemohl něco udělat.

Proto jsem začal na různých sociálních sítích oslovovat stejně namíchnuté lidi. Psal jsem příspěvky, ale ze všech skupin mě vyhodili. Tak jsem založil svou skupinu Češi, táhněme za jeden provaz, aby mě z ní už nemohl nikdo vyhodit. Během dne se tam přihlásilo pět set lidí, což bylo skvělé. Během tří měsíců se tam přihlásilo 25 000 lidí. A podobných skupin mám nyní jak v Česku, tak i na Slovensku pětadvacet. Třeba Svobodné Česko a tak dále. Lidí je tam dohromady 150 000, což už je hodně.

K čemu je podobné propojování lidí dobré, když sociální sítě jsou podle některých aktivistů jen virtuálním prostředkem k bezobsažnému masovému "žvanění"?

Ale i prostředkem ke zalarmování lidí. Osobně jen nežvaním, ale účastním se velkého počtu demonstrací i aktivně. Nicméně je pravdou, že pětadevadesát procent lidí, kteří se přihlásí do těchto skupin, víceméně souhlasí s našimi názory a chtějí něco dělat, tak často jen okomentuje napsané anebo dá palec nahoru.

Snažím se jim vysvětlit, že jsme svým způsobem ve válce a palci nahoru na facebooku tu válku rozhodně nevyhrajeme. Přesvědčuji je, že aby se ty různé lockdowny ukončily, a abychom se vrátili do starých kolejí, musíme vyjít do ulic všichni. V celé té škále současných aktivistů existují velké rozpory, navzájem se někteří moc rádi nemají a tak dále. V současnosti je třeba skončit žabomyší války, dát se dohromady a být svorní. Když tohle uvidí naši podporovatelé, tak podle mě do ulic vyjdou v deseti až statisících.

V jednom z projevů jste prohlásil, že spousta lidí, včetně novinářů, doktorů a politiků, žije ve svých sociálních bublinách, což jim znesnadňuje pochopení současného stavu...

Znám se s novináři, policisty, zdravotními sestřičkami a tak dále. Většina z nich mi píše soukromé zprávy. Vědí, že co se říká v médiích, není až tak úplná pravda, ale otevřeně to neřeknou. Dostali totiž "držhubné". Pokud se o to člověk trochu zajímá a podívá se na platy lidí, kteří jsou takzvaně v první linii, tak berou více, než brali před tím. A myslím si, že je to z důvodu, aby mlčeli.

Demonstrace dnes pořádá mnoho spolků či hnutí. Někteří aktivisté chtějí do politiky, jiní pranýřovat nešvary mocných a tak dále. Co chcete vy?

Nikdy jsem nebyl součástí nějakého hnutí. Na sociálních sítích mě oslovilo několik politiků a aktivistů. Osobně jsem nyní s Pavlem Krejčím v Občanském hnutí, ale trochu nezávislejší.

Osobně chci, aby bylo vše jako dřív. Nikdy jsem neřekl o koronaviru, že neexistuje. To bych si netroufl. Nicméně se dost přeceňuje a většina restrikcí je naprosto zbytečná. Například zavřené obchody, restaurace a školy. Důležité je otevření škol, sportovišť a dalších zmíněných míst.

Fotogalerie: - Jsme lidi, nás nevypnete!

Vaši odpůrci, tedy zastánci přísného lockdownu, o vás hovoří, jako o lidech kráčících přes mrtvoly...

Podle mě jsou čísla mrtvých přehnaná a pro každého je těžké získat přesné informace. Dá to zabrat. Stránky ministerstva zdarvotnictví a vnitra jsou velmi nepřehledné a něco na nich vyhledat je velký problém. O těch číslech by se dalo dlouho debatovat.

Během telefonického hovoru jsem otevřel stránky ministerstva zdravotnictví a tam se mi kromě jiných údajů hned ukázalo, že Česko má v souvislosti s nemocí Covid - 19 už k pětadvaceti tisícům mrtvých...

Nezpochybňuji, co je napsáno na oficiálních stránkách. Nicméně jsou to pořád jen čísla, která někdo zadává. A v tom procesu je spousty chyb. Jsem proti testování i očkování. Nicméně jezdím na Slovensko a snažím se při vstupu do země dodržovat jejich požadavky. Čtyřikrát jsem byl na antigenních testech. Chvilku to trvá, tak jsem vždy dlouho čekal a slyšel výsledky ostatních. Všichni byli negativní. Ještě jsem neviděl člověka, kterému by oznámili, že je pozitivní.

Zrovna teď s ním mluvíte. Na testech jsem byl loni před Silvestrem dopoledne a k večeru mi volali, že jsem pozitivní...

Tak to jste pro mě jeden z mála. A proto, když jsem dříve slyšel vyjádření Andreje Babiše, že čtyřiačtyřicet procent lidí, co jdou na testy, je pozitivních, tak jsem tomu nevěřil. Zajímalo by mě, kde ta čísla vzal. Já mluvím z vlastní zkušenosti a pozorování mezi lidmi. A proto mi to hlava nebere.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak reagujete na názory, že kráčíte přes mrtvoly?

Jo, takových jsem také několik zaslechl či si přečetl. Přál bych vám vidět můj soukromý messenger. Občas, co slovo, to perla. Snažím se reagovat, ale minimálně a stručně. U většiny podobných rýpalů je totiž hned zřejmé, že o tom nic neví. A lidé jako jsem já, to máte pravdu, jsou pro ně tou "smečkou", která za to může. My, co chodíme po demonstracích, nedodržujeme žádná pravidla, nenosíme roušku, tak za to všechno můžeme.

Jenže tito kritici jsou totálně zmanipulovaní mediální masáží. Nedělají nic jiného, než že pořád sledují ČT24, kde se během hodiny slovo covid objeví více jak stopadesátkrát. Ostatně jsem to jednou počítal.

A co jim tedy stručně odpovídáte?

Ať si každý dělá, co chce. Nebudu lidi přemlouvat, aby nenosili roušku, aby se nechodili očkovat. Nicméně, ať nechají nás ostatní, co s tím nesouhlasí, žít. Podle mě je nás takových ke čtyřiceti procentům populace. A já nebudu nikoho k ničemu přemlouvat, jako to dělá vláda a média.

Nicméně všude ve světě to řeší plus mínus jako u nás, tak to asi bude mít nějaký důvod, nebo ne?

V Česku už je skoro rok všechno zavřené a čísla pořád neklesají, tak čím to asi je? Proč naopak stoupají? Když je lockdown trvale na prd a ničí ekonomiku, rodiny či psychiku lidí, tak je zbytečné mít Česko zavřené. Čísla podle mě zůstanou téměř stejná.

Mám to z vlastní zkušenosti. Bydlím v Mělníku v podnájmu. Nemám ušetřené žádné peníze a s manželkou bereme životní minimum, přičemž platíme třináct tisíc korun nájem. Jsme tři, já, manželka a syn a zbyde nám na živobytí na měsíc šest tisíc korun. To je dvě stě korun na den pro tříčlennou rodinu. Nejsme jediní a jde už o existenční nouzi.

Fotogalerie: - Rozpuštěné demonstrace

Přestože jste tak pracovitý na facebooku, o vás osobně tam mnoho informací není. Co děláte?

Zhruba tři čtvrtě roku jsem bez práce. Než začala koronakrize, tak jsem pracoval jako telefonní operátor, ale následně firma zkrachovala. Firma prodávala napřímo zdravotní pomůcky do domácností, ale díky restrikcím, mediální masáži a strachu z pandemie jsme ztratili většinu zákazníků.

Pak jsem si našel něco jiného. Je to trochu úsměvné. Manželka pracovala jako uklízečka ve fitku, potřebovali tam pomoc, a abychom měli vůbec nějaké peníze, tak jsem jí pomáhal jako další uklízečka. Fitka jsou také zavřená, takže jsme nyní oba dlouhou dobu nezaměstnaní a vedeni na úřadu práce.

A kde tedy berete v dnešní době peníze na to být "buřičem na plný úvazek"?

Většinu věcí zařídím z domova, což moc nestojí. Kvůli účasti na demonstracích prodávám věci. Když jsem se tedy chystal na Slovensko, tak jsem manželce prodal foťák, abych se dostal tam a zpátky.

A to vám toleruje?

Ona se mnou do jisté míry souhlasí. Když říkám, že je to moje práce, tak namítá, ať to začnu nazývat prací až ve chvíli, kdy za to dostanu plat. Nicméně zase tolik peněz to nestojí. Po Česku je doprava vlakem nebo autobusem, protože nemám řidičák, relativně levná. Je to složitější, ale levnější.

Jak vypadala vaše nedávná cesta na Slovensko?

Ve svých skupinách mám spousty Slováků. Oni pořád nadávají, ale nebouří se, protože se bojí. Restrikce jsou u nich větší a policie tvrdší. Tak jsem zahrál na jejich ego a přihlásil se v únoru veřejně na magistrátu Bratislavy jako jediný organizátor tamní demonstrace. Nejdřív mi neodpověděli, ale půl hodiny před plánovanou akcí ji zamítli. To už jsem byl dvě hodiny zadržený.

Nicméně jsem udělal kravinu a vyfotil se ve vlaku, že už jsem na cestě. Z Prahy do Bratislavy nyní zas až tolik vlaků nejezdí. Jakmile jsem přejel Břeclav, tak mi volali Slováci, že na mě čeká v Bratislavě na vlakovém nádraží armáda těžkooděnců. Dřív už jsem ale vystoupit nemohl, takže bylo jasné, že mě seberou. Připadal jsem si jako v písničce Jarka Nohavici Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, na každým rohu mají fotku mou...

Demonstrace se konala beze mě, ale hned se to rozneslo. A měl jsem strašnou radost z toho, kolik se tam sešlo lidí. Prý kolem patnácti set. Zjistili, na které policejní stanici jsem, pochod tomu přizpůsobili a šli tam. Sedím v cele a slyším: "Pusťte Aleše!" To bylo jako polití živou vodou. Vypadalo to, že mě ti lidé vlastně osvobodili, protože jsem byl pak propuštěn.

Psali jsme: Stávka lékařů? Méně mrtvých. Jozef Banáš o covidu: Šílené lidstvo a propaganda Čaputová a přítelkyně lidu? A Petříček? Paroubek se neudržel Jiří Paroubek: Proč naši a slovenští "liberálové" nechtějí ruskou vakcínu? Zeman je zhaslý maják. Nic nedělá pro lidi. Čaputová, to je jiná, píše deník

Nicméně další demonstrace následovaly. V Praze, Jindřichově Hradci, v Českých Budějovicích a tak dále. Existují z nich záznamy, jak policisté přitvrdili. Myslíte si, že dostali takový příkaz anebo mají nervy na pochodu?

Podle mě platí to první. Incidentů v Jindřichově Hradci i v Českých Budějovicích jsem byl svědkem. Byl jsem vždy tak tři metry od toho. Ti demonstranté nebyli agresivní, ale jen vyjadřovali svůj názor, že roušku nosit nebudou. Neslyšel jsem od nich nadávky či slovní provokace. V obou případech policisté, kteří měli velení, dostali do vysílaček nějaké pokyny. Na mě to dělá dojem, že jim nadřízení prostě povolili tvrdší postup. Něco jako "jen mu nandejte".

Co jste si pomyslel, když jste poprvé četl o tom, že ministr vnitra Jan Hamáček plánuje nakoupit nová vodní děla proti demonstrantům?

Snažím se nebýt sprostý, ale tady bych to asi nedokázal...

Aktuálně. Právě mi policie pomohla a přivezla mi 10ti letého syna domů. Byl na hřišti, neměl roušku......Tímto jim... Zveřejnil(a) Aleš Svoboda dne Pondělí 22. března 2021

Pane Babiš, pane Hamáčku a spol. Nás nezlomíte a nezastavíte. My a statisíce dalších na vaše nesmyslné zákazy kašleme.... Zveřejnil(a) Aleš Svoboda dne Neděle 21. března 2021

Psali jsme: Ivo Valenta: Kontrola NKÚ prokázala, že vláda při pandemii totálně selhala Pracovní kontakty mají dopad na epidemii. Vláda nemá na co čekat. Musí se častěji testovat a podporovat home office, říká sociolog Prokop Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů Oběti pandemie covidu dnes připomněly kostelní zvony, tisíce křížů a minuta ticha

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.