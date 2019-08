Maláčová nám nemá co vytknout, tak cáká bahno. Ale já to chápu, šest procent tlačí hodně nepříjemně, dodává poslanec ANO

Stále více se diskutuje o významu rodiny – muže a ženy v manželství. Jsou tradiční rodinné hodnoty ohroženy v rámci prosazování genderu, manželství a adopce dětí homosexuálů, pochodů za rodinu a podobně? Máme se podle vás čeho obávat?

Tradiční rodinné hodnoty jsou ohroženy především vysokou rozvodovostí. Manželství končí rozvodem v necelé polovině případů, což by nás mělo znepokojovat mnohem více. Manželství navíc průměrně trvá cca 13 let, což nutně znamená, že velká část dětí vyrůstá v rozpadlých rodinách a nenalhávejme si, že dítěti nijak neuškodí, pokud je rodina disfunkční. Nehledejme zástupného strašáka v podobě homosexuálů.

Zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních svazků je potom zcela jiná otázka. Osobně si myslím, že by zrovnoprávněny být měly, neboť jde především o vyřešení situace, která zde existuje. Osvojit dítě si může každý jednotlivec, bez ohledu na jeho orientaci, a proto mi nedává smysl, aby totéž nemohl udělat homosexuální pár.

Jak sám vnímáte pochody menšin, třeba ten, který hostí Praha – Prague Pride?

Neutrálně. Sám nechodím ani na Prague Pride, ale ani na pochody za tradiční rodinu. Soukromé a intimní záležitosti by si každý, alespoň dle mého názoru, měl nechat doma. Prague Pride mě ale žádným způsobem nepobuřuje. Každý má právo uspořádat si podobnou akci.

S tím souvisí i diskuse kolem výrazného vlivu menšin. Jistě jste také nejednou slyšel argument, že menšiny začínají ovládat většinu. Souhlasíte s tím? Nebo jsou to přehnané obavy? Kde nalézt rovnováhu?

Článek 6 Ústavy hovoří jasně. Rozhoduje většina, ale dbá na ochranu menšin. Já se necítím být ohrožen menšinami, sexuálními ani jinými. V homogenní společnosti, jakou naše bezesporu je, nevidím důvod k panické hrůze z – v uvozovkách – menšin.

A teď k vládě. Co si myslíte o tvrzení ČSSD, že rozpočet je „příliš konzervativní“ a mělo by se dávat více financí na bezpečnost nebo sociální služby? Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce 11 miliard korun navíc pro svůj resort, a pokud je nedostane, tak prý nebude na sociální služby pro důchodce. Děti z rozvádějících se rodin nebudou mít zastání v podobě pracovnic sociálky a podobně. Co si o tom myslíte?

Ministryně Maláčová hraje emocionální kartu, což je pochopitelné. Jen bych čekal, že si ji nechá do pozdější fáze vyjednávání. Hodně se teď mluví o Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu vnitra. Připomenu, že v lednu mělo Ministerstvo práce a sociálních věci 9,7 miliardy nespotřebovaných výdajů z minulého roku. Ministerstvo vnitra má 3,6 miliardy nespotřebovaných výdajů. Stejným způsobem se vyřešily požadavky ministra zahraničí Petříčka. Odcházel s šestinou požadované částky a zdál se mi relativně spokojený. Ministryně Schillerová je připravena jednat a jistě najde i s ministryní Maláčovou nějaký kompromis.

Jana Maláčová v této souvislosti řekla: „Jsou dva typy politických stran nebo hnutí. První se snaží v souladu se svým programem zajišťovat potřebné služby občanům po celé volební období. Druhý před volbami hodně slibuje, ale po nich odvrací zrak a pouze záplatuje, když se něco pokazí.“ Je hnutí ANO tím, kdo hodně slibuje, ale odvrací zrak a pouze záplatuje?

Ministryně Maláčová nemůže hnutí ANO vytknout nic konkrétního, takže se snaží vymezit nějak nepřímo a trošku nás pocákat bahnem. My jsme ale měli zvyšování důchodů ve volebním programu a přesně tak také činíme. Stejně jako zvyšujeme prostředky na platy ve školství, zdravotnictví a tak dále. Všechny tyto oblasti zajišťují služby občanům, o kterých náš koaliční partner rád hovoří. Na druhou stranu bychom měli vůči ČSSD být shovívaví. Šestiprocentní kamínek v botě musí tlačit velmi nepříjemně.

Jak tedy podle vás funguje koalice ANO – ČSSD s podporou komunistů?

Naše vláda s ČSSD funguje podle mě vcelku dobře. KSČM nám vyslovila jednorázově podporu a toleruje nás za jisté ústupky, nicméně většina jejích požadavků se s našimi představami nijak nerozcházela. Když pomineme občasné nekolegiální vystoupení, kterým se ale nevyhnou nikdy žádné vlády, je naše spolupráce dobrá. Okolo rozpočtu se teď mluví jako o dalším sporu v koalici, ale podle mě je to normální debata. Škarohlídi, kteří by asi ve Strakově akademii chtěli vidět někoho jiného, se jen snaží u veřejnosti vyvolat pocit rozkolu. Jako ale vidíme na jednání mezi Schillerovou a ministry Petříčkem a Tomanem, žádná krize, spor, či válka se nekonají.

V české vládě máme dočasně patovou situaci kolem změny ministra kultury. Prezident prodlužoval rozhodnutí, říká se, že chtěl donutit ČSSD odejít z koalice. A co říkáte na celou situaci kolem ministra kultury vy?

Nevěřím, že by ČSSD vážně chtěla odejít z vlády. Vnímám to jako mediální spekulace. Konečně jsme se někam pohnuli a já doufám, že prezident po dovolené jmenuje kandidáta ČSSD do čela resortu.

Miloš Zeman podle některých dohadů protahoval rozhodnutí, aby donutil ČSSD k odchodu z koalice. Věříte tomu? Jak vidíte roli prezidenta Miloše Zemana?

To je opět nějaká mediální spekulace. Nemyslím, že prezident chtěl, aby ČSSD z vlády odešla. Miloš Zeman si ale vždy uměl říct své, byť je vidět, že situaci nechtěl napínat donekonečna. Z Ústavy plyne, že prezident má jistou roli při jmenování členů vlády. Pokud by neměl, tak by mohlo být explicitně napsáno, že ministry jmenuje premiér dle libosti.

ČSSD vyhrožuje, že koalici opustí. Váš tip tedy je, že k tomu nedojde?

Vsadil bych si na to, že nedojde. Ne snad, že by ČSSD nemohla vládu opustit, ale vláda pracuje dobře. Například ministr Brabec a ministr Toman společně řeší sucho. Postupně budeme dělat přípravy na české předsednictví Evropské unie, ČSSD dokonce prosadila své priority, například zrušení karenční doby. Nevím, proč to teď zahazovat.

Vládní koalice rozhodně není stabilní. Nyní s ní hýbe právě například ona výměna ministra kultury. Jak celou situaci vnímáte?

Podle čeho tu stabilitu měříte? Já myslím, že nestabilita je maximálně v ČSSD, alespoň částečně. Exministr Staněk sice před několika měsíci podal demisi, ale nepřišlo mi, že je v nějaké nekomfortní situaci. Já nechci mluvit ČSSD do jejich nominací, ale přesto mi přijde, že pokud by Staněk hned na začátku řekl panu prezidentovi, že chce být odvolán co nejdříve, protože jemu samotnému tato situace nevyhovuje, tak by to prezident udělal. To je už ale passé.

Často slýchám, že demonstrující z pražské Letné nerespektují výsledky voleb, organizátoři nenabízejí řešení. Souhlasíte s tím?

Já jsem některé projevy na demonstracích, které nedávno proběhly, poslouchal. Zaznělo tam například, že většina lidí se bojí svobody, a proto volí Zemana a Babiše, což mi přijde jako dost elitářské vidění světa. Také tam zaznělo, že vládnout mají filozofové, humanisté a ekologové. Jistě, ale musí vyhrát volby. Nebo budeme naše budoucí představitele chovat v nějakém chlívku od narození? Podle mě kredit celé té šňůry snižovalo to, jak brutálně byla bombardována Marie Benešová asi tak minutu poté, co si vyzvedla klíče od kanceláře. Jsem rád, že ustála tuto štvanici, která byla kolikrát i velmi agresivní.

To, že organizátoři nenabízejí řešení, zaznívá často i směrem k opozici, u níž prý program AntiBabiš nefunguje. Co dělá špatně?

Opozice káže nějaké neurčité dobro a bojuje za naši svobodu a demokracii s větrným mlýnem. To je ten problém. Podstatné náležitost demokratického právního státu chrání Ústava a na tyto principy nikdo ani nepomýšlí sáhnout. Opozice by si měla dát pauzu od Babiše a zkusit přijít na to, co lidé i společnost jako celek potřebují. Trápí nás sucho, kůrovec, nízký rozpočet na obranu, nízké platy v sociálních službách, bezpečnost našich občanů, nástup průmyslu 4.0 a další a další výzvy. Sice to zní naivně, ale opozice by se mohla snažit na některých věcech s vládou i spolupracovat. Nevymýšlet si stovky pozměňováků k EET, které zbrzdí legislativní proces a ukrojí nám čas, kdy jsme mohli řešit něco podstatného.

autor: Zuzana Koulová