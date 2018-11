Máme se dobře? Po sametu si tu s Klausem rozdali firmy. Západ se zbavil konkurence. Restauratér, který nevařil uprchlíkům, promluvil

ROZHOVOR „Když se podíváte, jak je vše tlačeno přes byznys a všichni jsou nenažraní, nejde tolik o daně,“ říká k návrhu zvýšení daně také na alkohol majitel pizzerie Grand Italia v Hrušovanech nad Jevišovkou Tomáš Ševčík, který se domnívá, že vždy jde jen o vytahování peněz z lidí. „Zaplatí to zase koncový zákazník, který si zase odepře někde jinde, nebo si koupí menší kvalitu někde jinde. Aby to mělo efekt, který chtějí, se jim nepodaří,“ dodává. V rozhovoru kritizuje rozdíl v životní úrovni u nás a v ostatních zemích Evropy. „Za mě se dobře nemáme. Kdybychom nebyli závislí na tom, že musíme chodit na deset hodin do práce každý den a řešit půjčky, abychom si mohli koupit dům...“

Hnutí ANO se nechalo slyšet, že zvažuje zvýšení daně na alkohol a cigarety a omezení reklamy na toto zboží. Tvrdí, že by tak mohli docílit snížení konzumace. Vy sám jste majitelem restaurace, jak se na zvýšení daní díváte a pomohou podobná opatření k nižší spotřebě?

V první řadě si myslím, že zvyšovat daně by se neměly. Už tak je máme vysoké. Den daňové svobody je 18. června – to je mazec, dělat půl roku na stát, a ještě zvyšovat daně. Ať je to jakkoliv, vždy jde o to, že vytáhnou z lidí nějakým způsobem peníze. Daně by se měly zjednodušovat, aby se lidem žilo lépe, a měli by se snažit jim život zkvalitnit. Nějakým způsobem je motivovat spíše než zakazovat a přikazovat. Myslím, že vůbec ničeho nedocílí. Spotřeba, si myslím, bude stále stejná, dokud se nezmění – já ani nevím, jak bychom to mohli změnit a pohnout někam jinam. Když se podíváte, jak je vše tlačeno přes byznys a všichni jsou nenažraní, nejde tolik o daně.

Co se stane, když dojde ke zvýšení daní. Co uděláte jako první u alkoholu ve své pizzerii? Zvednete ceny?

Pokud se zvednou daně, samozřejmě to musíme někde promítnout. Zaplatí to zase koncový zákazník, který si zase odepře někde jinde, nebo si koupí menší kvalitu někde jinde. Aby to mělo efekt, který chtějí, se jim nepodaří.

Nepocítíte tedy, že byste v restauraci měli menší spotřebu alkoholu?

To si nemyslím. Možná jen chvilkově ano.

Vy sám říkáte, že daně jsou složité a vysoké a měly by se zjednodušovat. Když se ale podíváme na srovnání toho, jak vysoké daně na alkohol a cigarety jsou u nás a v ostatních státech Evropy, naše daně jsou jedny z nejnižších…

Ale také se podívejte na životní úroveň v různých státech a jejich minimální mzdu. I když u nás říkáme průměr třicet dva tisíc korun, tak myslím, že většina na něj nedosáhne. Průměr je navýšen platy manažerů a podobně, ale lidé nemají třicet dva tisíc. Vezměte si, kolik stojí nafta v Česku a v Rakousku, budete na plus minus stejné ceně, ceny potraviny jsou zhruba stejné, ale ti lidé vydělávají o třetinu více než v okolních zemích, takže nemůžeme mít podobné daně. Životní úroveň je někde úplně jinde.

Dělala jsem teď hodně rozhovorů ke stoletému výročí vzniku republiky, kde jsme hodnotili posledních sto let. Často jsem slýchala, že si nevážíme toho, jak moc dobře se máme. Je to pravda?

Jak se máme dobře? Za mě se dobře nemáme. Kdybychom nebyli závislí na tom, že musíme chodit na deset hodin do práce každý den a řešit půjčky, abychom si mohli koupit dům... My jsme nejvyvinutější tvor na tomto světě, vytváříme války, utrácíme za ně peníze a budeme se bavit o tom, že se máme dobře? My jako lidstvo se určitě dobře nemáme.

Jak se máme dobře? Že během celé druhé světové války nebylo na jídlo, na oblečení? Za první republiky jsme se měli daleko lépe, fungovaly továrny a nějakým způsobem jsme budovali. Nyní jde všechen kapitál pryč, všechno odchází do zahraničí. Všechny strategické firmy jsou už dávno rozkradené, zavřené anebo patří Němcům a podobně. Kapitál je v zahraničí.

I na to jsem se v těch rozhovorech ptala, protože jsme bývali na prvních místech světového žebříčku, co se týká rozvoje. Myslíte, že máme šanci se na to místo vrátit?

Nikdy.

Co nám v tom brání?

Evropská unie nám v tom bude vždy bránit, protože nikdy nebude chtít, aby Česko bylo rovnocenným partnerem, oni nemají důvod. Naší prací zvyšujeme jejich úroveň, udělali z nás pracovní kolonii, a když se podíváme, je to jeden velký nevlastní brácha, který nás nutí umývat nádobí, a máme mu za to být vděční. Když se podíváme, jak Evropská unie – Německo, Francie – jak se k nám chovají, jak nám vyhrožují, zkrátka prosazují jejich zájmy a vůbec neprosazují naše zájmy. Jsem zklamaný z Evropské unie.

Čím dál větší kritika a hrozby údajně míří z Ruska. Rozhořela se i diskuze poté, co Jaroslav Nohavica převzal od Vladimira Putina cenu. Jak si vysvětlit, že takové věci jako medaile pro Nohavicu nebo to, komu Zeman uděluje státní vyznamenání, vzbuzují v této zemi tak obrovskou diskusi? Jsou to důležitá, nebo zástupná témata?

Důležité je říct, že nejsem ani proruský, ani proamerický. Ani probruselský, i když Brusel mi připadne, že je zřízen Amerikou. Ale je tady nějaký hon na Rusko, kde když se podíváme, tak aktivně tři čtyři roky Američané nevědí, jak vyvolat konflikt. Dříve udělali Ukrajinu a od té doby jim nejde o nic jiného než nám dát nějaký pohled na to, jaký je Rusko štváč a jak je špatné. Když jsme padesát let byli v Rusku, nebo Rusko u nás jako komunismus, tak nikdy nesmíme zapomínat na to, že tu nebyli příslušníci StB – Rusové, ale to jsme byli my Češi, my sami proti sobě. Kdybychom měli hrdost jako Maďaři, tak se tohle nikdy nestalo.

Jenže tady žilo dost bezcharakterních lidí a žijí zde dodnes, kteří žalovali jeden na druhého, a vůbec zde nebyla žádná soudržnost. Tak se zkrátka stalo, co se stalo. Beru to za velkou křivdu a ukradlo nám to asi dvě stě let. Kolem Itálie a Francie se vše vyvíjelo a my jsme nedělali nic jiného, než že jsme živořili za dva tisíce korun a poslouchali, jak se máme dobře. Já jsem to nezažil, ale beru to podle svých rodičů.

A co se stalo po roce 1989?

Převlékli kabáty a zůstali tam komunisté. Jediní, kdo měli peníze, byli komunisté a papaláši, kteří si tady rozdali firmy, udělali s Klausem kupónovou privatizaci, což beru jako největší podvod. Dostali se k penězům a rozkradli naši republiku. Samozřejmě Západ si tu za drobné skoupil firmy, které se jim nehodily jako konkurence, a pozavíral je. S velkou slávou jsme vstoupili do Evropské unie, která nám opět nařizuje, kolik a čeho budeme vyrábět a čeho ne. Udělají nám tu dálnice, co se jim hodí, vyvezou za drobné, a co se jim nehodí, přivezou k nám. Tímto způsobem se chovají a myslí si, že je budeme brát jako partnera.

Začínají nám vyhrožovat. Dnes, když se podíváme na migraci, všichni víme, že nejde o konflikt, ale o řízenou migraci. A kdyby šlo o konflikty, kdo je vyvolal? Všechny konflikty vyvolává Amerika a my je máme nějak hasit? Jsem už tak naštvaný kvůli tomu všemu, co se děje, že nevidím dobrou budoucnost. Snažím se být pozitivní, ale Evropská unie jako taková nás vede do války, a to je právě to, o co jde.

Proč? Protože Zeman má nějaký postoj a není prozápadní, proamerický, ale více proruský, tak ho štvou a dávají mu co proto. Cokoliv řekne, je špatně, může udělat cokoliv, a uvidíte, jak kavárna a všichni jdou proti němu. Co udělali Rusové? Udělali nějaký atentát, tak jsme vyhnali velvyslance, diplomaty. Saudové zabijí a rozřežou novináře a nacpou ho do sudu a nic se neděje, protože slíbili, že udělají byznys s Trumpem. Nikdo nic. Na jednu stranu se křičí po všech, kdo by řekl, že Rusko není špatné, bude se na ně ukazovat. Na druhé straně se dějí brutální zvěrstva, která jsou přehlížena.

Takže někdo vzal nějakou medaili od Rusů, proč by ji nevzal? Já v tom nevidím vůbec nic špatného.



autor: Zuzana Koulová