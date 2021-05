Mastí si kapsy. Pandemická diktatura a zlodějna. Pořád přemýšlí, co by ještě trhli, kroutí hlavou šéfka Trikolóry

reklama

Ministr Karel Havlíček na tiskové konferenci na začátku května oznámil, že budou otevřeny vleky a lanovky. Tím musel lyžaře i vlekaře jistě potěšit. Co říci na tento způsob vládního rozhodování a komunikace?

Když člověk sleduje zprávy, jak se rozvolňují proticovidová opatření, má pocit, že ve vládě sedí nějací mimozemšťané, kteří vůbec nevycházejí do ulic, takže ani netuší, jak lidé žijí a co si myslí. Ministr Havlíček jako by nic vysloví větu, že od 10. května už budou v provozu vleky, a stud ho u toho ani nefackuje. Ministr Arenberger povoluje nenosit venku roušky, jako by je snad kdokoli svéprávný ještě nosil. Ministr Plaga dál spřádá plány, jak dalším a dalším testováním dětí ve školách vyhodit další stamiliony.

Co jako bývalá učitelka říkáte na to, jakým způsobem probíhá otevírání škol? Zejména zmatky kolem rotační výuky a testování žáků jsou s velkým otazníkem...

Doslova u toho trpím, jak mi je těch dětí líto, co s nimi alibističtí politici provádějí. Žádná jiná země na světě nezavřela školy na tak dlouho. Rotační výuka je další nesmysl, který si kdesi od úřednického stolu vymysleli byrokraté, kteří vůbec netuší, jak funguje škola. Testování je k ničemu, je to jen další kšeft pro pár vyvolených.

Máte dojem, že občané vládní rozhodnutí doposud akceptují?

Podstatná část veřejnosti už se od vládních mimozemšťanů odpojila a lidé si žijí své životy dle vlastního rozumu. On totiž pouze blázen si kvůli kávě na zahrádce oblíbené kavárny nebo kvůli orosenému pivu na lavici před hospodou poběží nechat udělat za patnáct set korun PCR test. A hospodští či kadeřnice, kteří to mají v hlavě v pořádku, se pro změnu nepropůjčí k nezákonné roli amatérských zdravotníků, kteří zákazníkům lustrují zdravotní stav. Ale ono je to ještě horší.

Každé z dalších nesmyslných vládních opatření, a že už jich bylo, dál a dál snižuje ochotu lidí dodržovat jakákoli pravidla, takže vláda svými nesmyslnými nařízeními ničí právní povědomí celé společnosti. To se dříve či později vymstí. Možná ve chvíli, kdy to bude nejvíc potřeba.

Objevují se pochybnosti o vlivu skupiny MeSES, která se vydává za poradní orgán ministra, a přitom oficiálně prý nikdy jmenována nebyla. Právě experti z této skupiny prosazují prodlužování restrikcí. Zajímáte se jako poslanci o to, na jakém podkladě se rodí ministerská rozhodnutí, která zásadně ovlivňují lidské životy?

Je to taková podivná Hlava 22. Politici se zaštiťují výstupy ze skupiny MeSES, ale ta oficiálně vlastně ani neexistuje, přitom je to ve skutečnosti těchhle pár nikým nevolených lidí, kteří rozhodují, jak v posledních měsících žijeme, možná spíše přežíváme. Ale nenesou za to žádnou zodpovědnost.

A politici se naopak své odpovědnosti zbavují tím, že se odkazují na MeSES. No, není to kouzelné? Nikdo za nic neodpovídá, všichni si myjí ruce. A vláda vydává další a další nesmyslná nařízení, která soudy pro změnu často ruší. Kocourkov!

Poměrně hlasitě jste mluvila o tom (třeba i nedávno na TV Barrandov), že pandemie byla zneužita k tomu, aby si pár lidí „nakradlo“. Co máte na mysli konkrétně?

Přesně to, co říkám. Zatímco jedni během téhle covidové diktatury chudnou, krachují jim firmy a kolabují celá odvětví ekonomiky, cestovní ruch, gastronomie, služby, fitka, možno libovolně doplňovat, jiní si na nesmyslných opatřeních mastí kapsy. Respirátorů a testů jsou zřejmě ještě plné sklady, a tak už ministr Plaga vymýšlí, jak se bude ve školách testovat na podzim.

Opoziční strany chtějí vyslovit Babišově vládě nedůvěru. Trikolóra má tři poslance, jejichž hlasy mohou být klíčové. Už víte, jak se rozhodnete?

Už jsme to deklarovali několikrát. Trikolóra nenaskakuje na nějaký antibabišismus, ale výkony téhle vlády v covidové době jsou natolik zoufalé, že si jakoukoli podporu nezaslouží. Jiná věc je rozpouštění Sněmovny, což pět měsíců před řádnými volbami považujeme za čirý nesmysl.

Ať nemluvíme pořád jenom o covidu. 8. 5. jste si s kolegy připomněli konec 2. světové války akcí „Vítězství svobody“. Jak by podle vás mělo vypadat takové „vítězství svobody“ v letošním roce?

Svoboda bohužel v tomto roce nezvítězí, ale mohla by ve Sněmovně po volbách aspoň zatnout drápek. Na tom se pak dá stavět. Myslím tím společnou kandidátku Trikolóry, Svobodných a Soukromníků. Pravice coby ochránkyně osobních svobod občanů ze Sněmovny prakticky vymizela. My ji tam chceme vrátit.

