Merkelová? Nic. Dodnes se létá! Mají z ní srandu. Co zapadlo o Bruselu a Itálii? Petr Bystroň nejen z Německa

V Německu je kolem padesáti tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem. Jak hodnotíte přístup vlády k této situaci? Jsou podle vás opatření, která vláda zavedla, dostačující?

Německá vláda dlouhé týdny vůbec na ohrožení koronavirem nereagovala a teď reaguje přehnaně. Virus se objevil už koncem minulého roku, poprvé v Číně. První koronavirem nakažená osoba v celé Evropě byl právě německý zaměstnanec firmy Webasto, který přiletěl z Číny do Německa už v lednu tohoto roku. My, jako opozice, jsme vyzývali vládu, aby jednala. Já jako zahraničněpolitický mluvčí jsem poukazoval na opatření, která okamžitě zavedly státy jako Čína nebo Nový Zéland, Austrálie… takže vláda všechny tyto vědomosti měla. Přesto dlouhé týdny žádné kroky nepodnikla. Teď, když epidemie zasáhla německé obyvatelstvo, tak překotně střílí přes cíl.



Co konkrétně podle vás měla tedy německá vláda udělat?

Navrhovali jsme vládě, aby se poučila ze zahraničí. Za prvé bylo nutné uzavřít hranice a nepouštět do země infikované osoby, tak jak to udělaly Austrálie nebo Nový Zéland. To německá vláda dodnes v podstatě neudělala. Ještě dnes přistávají letadla z Íránu a z Číny. A to i přesto, že první infikovaný člověk přiletěl z Číny!

Pak bylo možné se poučit od zemí, jako například Švédsko, které neblokují celý život v zemi, ale snaží se oddělit pouze rizikové skupiny – důchodce a nemocné. Ti mají zákaz vycházení, a ne celá společnost.

A jako třetí bylo třeba vybídnout firmy, aby vyráběly potřebný zdravotnický materiál jako roušky a respirační přístroje, kterých je nedostatek a které jsou teď potřebné. Německá vláda vůbec nedala pobídky firmám, aby přistoupily k produkci tohoto zdravotnického materiálu. Teď to chybí na každém konci, lékaři mají pocit, že je stát nechal na holičkách.



Počet nemocných v Německu narůstá dost rychle, na druhou stranu se ale také píše o tom, že tento virus v Německu zabíjí méně než v jiných zemích. Čím to vysvětlit?

Nejsem zdravotník a nechtěl bych o tom spekulovat. Ale už teď máme informace o tom, že počet mrtvých v různých zemích hodně kolísá podle způsobu jejich počítání. To znamená, že se jedná o statistické odchylky. V některých zemích je hodně mrtvých počítáno jako oběti korony, i když neměli koronavirus. V jiných zemích jsou zase všichni, kteří měli koronavirus, počítáni do této statistiky, i když zemřeli na něco jiného. Takže nejdříve by bylo třeba zavést jednotná měřítka – potom můžeme porovnávat.



K poměrně rázným opatřením mezi prvními v Německu přistoupilo Bavorsko, kde žijete i vy. Souhlasíte s tím, jak se Bavorsko k situaci postavilo? Jaká je tam nyní situace?

Ano, bavorský ministerský předseda Markus Söder se rozhodl situaci řešit velmi rázně. Jednak proto, že Bavorsko hraničí přímo s Rakouskem, kde v Ischglu bylo epicentrum, ze kterého se nakazily desítky, možná i stovky Evropanů. Ale druhým důvodem je i to, že se chce politicky profilovat. Vidí, že spolkový ministr zdravotnictví Spahn a celá vláda Merkelové dlouhé týdny nic nedělali, a on se teď snaží profilovat jako ten, kdo rázně jedná. Balík těch opatření, na kterých se bavorská vláda usnesla, je hodně tvrdý. Máme tady zákazy vycházení, je omezen veřejný život, všechny školy a školky jsou zavřené. To je velký zásah do osobních svobod všech občanů.



Celkově, jaká je atmosféra mezi lidmi v Německu?

Lidé zatím situaci snášejí dobře. Dochází k projevům solidarity. Studenti pomáhají starším. Lidé se k sobě chovají slušně, dodržují odstupy v supermarketech… to je to pozitivní. Ojediněle docházelo v supermarketech k potyčkám o toaletní papír, ale jinak je to zatím všechno v pohodě. To je ale normální, protože jsme zatím teprve první dny v tom „stanném právu“. Otázkou je, jak dlouho to ti lidé budou snášet a kdy se ta nálada ve společnosti otočí.

Angela Merkelová nedávno právě v souvislosti s koronavirem pronesla v televizi projev. Jak ho hodnotíte?

Ten proslov byl velice slabý. Byla to snůška všeobecných pouček. Už teď je na sociálních sítích spousta parodií a sestřihů toho proslovu. Lidé sestříhali i dřívější výpovědi vládních ministrů, kteří dlouhé týdny vykládali, že: „korona není nebezpečná, to všechno nebude tak divoké.“ Proti tomu dali jejich výpovědi z dnešní doby, kdy stejní lidé říkají, jak je teď důležité všechno zavřít, jak je ta situace dramatická.

Merkelová samotná dlouhé týdny nepodnikla vůbec nic, přestože ty informace ze zahraničí měla. Věděla, jak dramatická situace je. Věděla, jak tomu čelí jiné země, jak se s tím vypořádaly. Nepodnikla vůbec nic a teď je sama v karanténě.

A co říci na její předešlá slova o tom, že koronavirem se může nakazit až 70 procent Němců?

Nejde o to, kolik procent lidí se nakazí, ale jak rychle. Pro většinu obyvatelstva ten virus není nebezpečný v tom smyslu, že by na něj zemřeli. To znamená, že se nakazí a bude to probíhat jako „běžná“ chřipka. Hůře jsou na tom rizikové skupiny. Pro jejich ochranu je důležité rozložit proces infikace pokud možno do více dní až týdnů, tak aby nedošlo k nárazové nákaze mnoha lidí v takovém množství, že to zdravotnický systém nedokáže zpracovat. Proto všechna ta opatření, která teď máme, směřují k tomu, aby se nákaza šířila pomalu. Nejde o to jí úplně zabránit. Takže ano, vychází se z toho, že se koronou nakazí 60 až 70 procent Němců.



Mimochodem, nikde jsem zatím nečetla informace o tom, jak karanténu a další vládní opatření zvládají například migranti v uprchlických táborech. Jak toto funguje?

Ano, máte pravdu. O tom, jak se s koronou vypořádávají migranti v uprchlických táborech, žádné oficiální zprávy nemáme ani tady v Německu. Jediné, co ale opravdu jistě víme, že i přesto, že už jsou uzavřené určité hraniční přechody, tak na přílivu migrantů z Řecka nebo z Turecka se nic nemění. Pro ně ty hranice jsou nadále otevřené. Migranti nadále proudili až dodnes do Německa. Až dnes ministr vnitra Seehofer ohlásil, že uzavře hranice i pro migranty. (pozn. redakce – informace z 27. 3.)



Velkou diskusi v ČR vyvolala situace takzvaných pendlerů, tedy těch, kteří jezdí za prací za hranice, právě do Německa nebo třeba do Rakouska. Lidé především v pohraničí se totiž obávali, že by se pendleři mohli v zahraničí nakazit, a ohrozit tak další lidi v České republice. Naše vláda proto rozhodla, že až na výjimku Češi, kteří chtějí za hranicemi pracovat, tam budou muset nějakou dobu zůstat. Co si o tom myslíte?

Toto rozhodnutí se týká asi padesáti tisíc Čechů, kteří pracují v Bavorsku a v Sasku. To je poměrně vysoký počet lidí. Ale to omezení není v mých očích až tak dramatické. Bylo o tom vysílání i v německé televizi, které ukazovalo, že někteří z nich zůstanou opravdu v Čechách a nejezdí teď několik týdnů do práce, jiní si našli provizorní ubytování, zůstali v Německu a pracují dál. Myslím si, že situace se během několika týdnů vyřeší. V podstatě mezi tím není žádný velký rozdíl, jestli vám zavřou obchod nebo fabriku v Čechách, kde chodíte jako český zaměstnanec do práce, nebo tady v Německu jako německému zaměstnanci. Nebo jestli vám v tom, že nemůžete jet do práce, zabrání fakt, že jsou dočasně zavřené hranice.



V České republice se také objevují názory, že Evropská unie svým postojem k boji proti koronaviru selhala. Velká kritika se snesla i na předsedkyni Evropské komise, která původně kritizovala uzavření našich hranic. Co vy na to říkáte a jak vnímáte v této době EU a její postoj?

Ano, to vidím stejně. Evropská unie totálně selhává. Je vidět, že veškeré akce, které jsou efektivní, se odehrávají na úrovni národních států. Věci, které doposud fungují, které jsou akční a jsou schopné, něco proti šíření koronaviru udělat, si řídí národní státy. Ta nadnárodní organizace, Evropská unie, selhala na celé čáře.

To selhání má hned několik úrovní. První je, že EU nic efektivního v boji proti koronaviru nepodnikla.

Druhou úrovní je to, že v téhle složité situaci se ještě snaží čelní představitelé EK, tak jako Ursula von der Leyenová, prosazovat tu svoji globalistickou agendu. A kritizují členské státy EU za to, že vůbec něco dělají.

A to třetí, nejhorší selhání, je vidět na příkladu Itálie, kdy jedna ze zakládajících členských zemí Evropského společenství se potýká s opravdu těžkou krizí. A EU místo toho, aby této zemi pomohla, tak nejenže jí nijak nepomáhá, ale ještě navíc zrovna minulý týden Evropský soud Itálii odsoudil. Nechal ji zaplatit pokutu sedm a půl milionu eur, a ještě jí navalil penále za každý den prodlení 80 tisíc eur. To je něco tak bezcitného v této situaci ještě tu zemi trestat, ať už za cokoliv. To ukazuje, jak vzdálený je Brusel, jak vzdálení jsou ti úředníci od lidu, od lidí v jednotlivých státech EU.

Mimochodem ta rozhodnutí přesně toho Evropského soudu proti Velké Británii byla jedním z nejdůležitějších důvodů, proč Britové hlasovali pro brexit, pro opuštění EU. A nebylo by divu, kdyby takováto rozhodnutí i v Itálii vedla k dalšímu odcizení italských občanů od té bruselské byrokracie.



Zajímalo by mě, co říkáte na to, že pomoc Itálii přišla z Ruska, které se tam rozhodlo poslat lékaře?

No ono to přesně navazuje na tu předešlou otázku. Je přece úplně paradoxní, že Itálie dostala pomoc od Ruska, z Kuby, z Číny, z USA, které úplně nebyrokraticky, jednoduše a rychle pomáhají. A Evropská komise se nerozhoupala k žádné efektivní pomoci.



Mimochodem, nad ruskou pomocí pro Itálii se už stihl pohoršit například bývalý český europoslanec Jaromír Štětina slovy: „Ruská armáda pošle do Itálie svou jednotku. Bojovat proti koronaviru. Je to stejně rafinované jako metoda zelených mužíčků. Bude to první jednotka ruské armády na území Evropské unie.“ Co na jeho vyjádření říci?

To, co pan Štětina říká, je naprostá hloupost. Myslím si, že to není třeba nějak komentovat. Když Rusko pošle do Itálie na pomoc jednotku lékařů, třeba i vojenských lékařů, tak to určitě nemá žádný negativní dopad na tu zemi. Naopak! Italové jsou velice rádi. Mám tady několik vyjádření italských politiků, kteří za tuto pomoc děkují. A znovu – kdyby fungovala EU pořádně, tak by určitě tato pomoc z Ruska nebo z jiných zemí nebyla vůbec potřeba.



Jaký podle vás bude mít to, co se v těchto týdnech děje, dopad na ekonomiku ať už jen Německa nebo v celé Evropské unie?

Dopad na ekonomiku všech členských zemí bude samozřejmě negativní. Jsme konfrontováni se ztrátou kupní síly, s uzavíráním podniků a továren a se snižováním výroby. Takže ta ekonomika, která už tak směřovala do recese, se teď s největší pravděpodobností dostane do hospodářské krize.



Kdo podle vašeho názoru vydělá na koronaviru? Bude to Čína? Varovné hlasy se začínají ozývat i v USA. Bývalý poradce prezidenta Trumpa Curtis Ellis varuje, že Čína hodlá prohloubit svou dominanci na trhu v klíčových odvětvích a posílit závislost zemí na své výrobě. Právě díky koronaviru, protože když se továrny na Západě zavírají, ty čínské se probouzejí ze spánku. Je skutečně možné, že Čína využije situace a upevní si velmocenské postavení? Může koronavirová krize nějakým způsobem ohrozit světovou dominanci USA?

Na koroně určitě nevydělá žádné hospodářství, žádný stát. Maximálně na ní mohou vydělat nějaké firmy z farmaceutického průmyslu. Ale myslet si, že Čína nebo USA na tom celkově vydělají, to je naivní. Ty ekonomické dopady budou pro všechny ekonomiky negativní. A znovu opakuji, že světová ekonomika už byla na cestě do recese a teď se ta recese prohloubí až do krize.

Ta krize postihne díky globální dělbě práce všechny ekonomiky, které jsou spolu provázané. V dnešním světě není možné, aby jedna ekonomika z této krize profitovala a druhou to poškodilo. Poškozeni budeme všichni.



