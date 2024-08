Milan Žitný: Na Fica tlačí chátra. A na co připravují vás v ČR?

Naposledy jsme spolu hovořili těsně po atentátu na Roberta Fica. Nyní se Fico vrátil do veřejného života: Hovořil při oslavách sv. Cyrila a Metoděje, při návštěvě zemědělců a již se účastní jednání vlády. Nastal tedy, pokud jde o zapojení Fica do politiky, model ,,bussiness as usual", případně nastane, řekněme, do konce roku?

Návrat premiéra Fica do úřadu lze vnímat jako zmrtvýchvstání, neboť ani doktoři nevěřili, že následky atentátu přežije. Dodnes ale na sociálních sítích lze vidět bagatelizování jeho vážných zranění, případně i pochybnosti, zda vůbec zraněn byl, nebo zda se nejednalo o smluvenou inscenaci. Je děsivé vidět, jak nenávist k jednomu politikovi dokáže zatemnit mozky. Říká se, že kdo přežije vlastní smrt, dokáže porazit cokoliv. A Robert Fico se vyškrábal hrobaři z lopaty. Může za to vděčit lékařům i mimořádné kondici, s poznámkou, že tři bypassy představovaly veliké riziko. Bezohlednost aktivistické chátry je ovšem vitální a silná, takže nejen premiér, nýbrž i celá vláda, budou čelit až do konce mandátu neustálým tlakům od demonstrací v ulicích přes lživé hodnotící zprávy orgánů EU o stavu lidských práv na Slovensku, až po omezování přístupu k energetickým zdrojům. Cíl je snad i pro slepé zcela viditelný – odstranit nynější vládu a vrátit poměry před rok 2023, do období, kdy vládla na Slovensku neodpornější a nejnekompetentnější lúza od vzniku samostatné republiky. To si dovoluji tvrdit jako zasvěcený pozorovatel té i nynější doby, a do tohoto hodnocení započítávám i období vlád premiéra Vladimíra Mečiara s jeho manýry venkovského rabiáta. Na Igora Matoviče prostě neměl.

Případ Juraj Cintula se zdá po pár měsících jasný, alespoň z dálky: Pomatený starší muž příliš poslouchal PR opozičních stran a šel zabít Fica. Nebo je to složitější?

Na první pohled by to mohlo vypadat jako pomatení smyslů jednoho frustráta, kdyby ovšem ihned po atentátu nebyli zasáhli majitelé Facebooku a okamžitě nesmazali Cintulův účet. V té chvíli je namístě otázka: proč ten spěch, pakliže se jednalo o solitérního střelce bez jakýchkoliv vazeb v pozadí? Generální prokuratura požádala americké majitele Mety o rekonstrukci účtu a dat z něj, leč dostala právě nyní v polovině srpna jen torzo bez obsahu. Tento nepřátelský přístup majitelů sociální sítě vůči slovenským orgánům bude jen zvyšovat podezření, že Cintula nebyl sám, bude to živit různé teorie o mocných pákách v pozadí, čemuž se dalo vyhnout. Takhle se bude společnost jen dál polarizovat. A vzájemná nedůvěra se stane nepřeklenutelnou propastí. To není pro klidný vývoj a demokracii nic pozitivního.

Je mi trapné tu otázku otevírat, ale Policie ČR usoudila, že schvalování atentátu na Fica nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Oproti tomu jiné ,,blbé kecy" jsou v ČR trestány. Jak vnímáte tyto rozpory ve vnímání svobody slova?

Kdyby šlo o nekompetentnost jednoho policejního úředníka, dalo by se nad tím mávnout rukou. Jenže nikdo z oficiálních míst nezasáhl a nekorigoval tuto nehoráznost. Postoj českých orgánů v trestním řízení má tudíž závažnější rozměr. Ukazuje, že nemají problém používat dvojí metr, kdykoliv se jim to bude hodit. A když vědí, že mají i posvěcení od premiéra Fialy, jenž odmítl se svým slovenským partnerem komunikovat, což má v protokolární rovině skandální rozměr, jakoby vystřižený z období studené války, nemusí se trápit nějakou hranicí, za kterou již nelze jít. Pakliže závazná pravidla přestávají platit, nastupuje svévole, typická pro autoritativní a totalitní režimy. To jsme se kam dostali? Nebo vy momentálně? Není třeba odpovídat, je to jen řečnická otázka, kterou by si měli klást české oficiální instituce a jejich reprezentanti.

Jinou rovinou jsou čistě politické důsledky atentátu. Fico teď hovoří v tom smyslu, že když po volbách nepřistoupila jeho vláda k vyřizování účtů s opozicí, pojalo to Progresívne Slovensko a jiní jako slabost. Dá se čekat od Fica nyní tvrdší hra? Je ,,demokracie na Slovensku v ohrožení", jak se píše v Čechách?

Ty výkřiky o konci demokracie na Slovensku jsou ryze účelové, je to součást kampaně, kterou vidíme od loňských parlamentních voleb proti nynější vládě premiéra Fica. Mohli bychom se ptát, kde byli všichni ti obránci demokracie a právního státu v období 2020 až 2023, kdy na Slovensku neplatilo právo, kdy byli zavíráni bez důkazů politici, špičkoví funkcionáři bezpečnostní složek, přišli o dobrou pověst i možnost návratu do státní služby a někteří, jako bývalý policejní prezident generál Milan Lučanský nebo advokát Krivočenko, přišli dokonce ve vazbě o život? Kde v demokratickém světě byli odstraněni z funkcí dva šéfové civilní zpravodajské služby SIS i ředitel Národního bezpečnostního úřadu, rovněž obviněni bez důkazů, zato se souhlasem prezidentky republiky Čaputové? Takové události vyvolávají v bezpečnostní komunitě doma i u zahraničních partnerů poplach nejvyššího stupně. A obránci demokracie nikde, ani jeden plk nezazněl. Demokracii ve skutečnosti ohrožují právě ti, co nejvíce řvou na náměstích a v médiích hlavního propagandistického proudu, jež dávno rezignovala na nestrannost a objektivitu. Dá se říct, že vláda je obklíčena ze všech stran - doma řvou na ni zuřivé hyeny a záda jim kryjí orgány EU i političtí přátelé za oceánem.

Pořád se mluví o reformě slovenské veřejnoprávní TV a rozhlasu. Lidé jako Martin Šimečka, Hríb a Bárdy to v českých médií líčí skoro jako apokalypsu. Kdybyste měl české veřejnosti jako první slovenský novinář vysvětlit, v čem tento krok prakticky spočívá, co byste řekl?

Platí to, co jsem řekl výše, s dodatkem, že podobné změny probíhaly i za vlád Mikuláše Dzurindy, nebo Ivety Radičové. A samozřejmě byly to změny účelové s cílem zbavit se vrcholového managementu, jenž byl nakloněn vládám předchozím, anebo minimálně byl tak vnímán. Viděl jsem od roku 1990 mnoho snah o ovládnutí veřejnoprávních médií, někdy z prostého důvodu mít je jen pro sebe. Z období vlád Vladimíra Mečiara cituji výrok tehdejšího ministra kultury Dušana Slobodníka, že stačí ovládnout Slovenskou televizi a je vyhráno. No a nebylo. V roce 1998 sice Mečiar s jeho Hnutím za demokratické Slovensko volby vyhrál, leč jeho koaliční potenciál byl nula a většinovou vládu sestavila opozice. Ten nynější křik je rovněž účelový. RTVS, tedy veřejnoprávní televize a rozhlas, se v minulém volebním období proměnily v propagandistická lžimédia, rezignující na vyváženost a nestrannost. Ideologizace a manipulace přispěla značnou měrou k tomu, že rostla popularita alternativních médií. Dnes již nejsme v letech devadesátých, kdy alternativa existovala jen v podobě jednoho soukromého rádia a soukromé televize, jež suplovala práci veřejné služby a přinášela to, čemu se provládní STV a SRo vyhýbaly. Nynější reforma sama o sobě není primárně důležitá, to podstatné bude až kvalita obsahu, zejména zpravodajství. Ten křik bude namístě až poté, když kvalita bude absentovat.

To liberální vnímání slovenské politiky budí dojem, že na Slovensku se neděje nic jiného, než že se ruší RTVS. Ale Fica a spol. zvolili Slováci kvůli domácí, ekonomické a sociální agendě. Zvládá vláda, ať s Ficovou účastí nebo bez něj, plnit tuto část volebního programu?

Koncem loňského září proběhly parlamentní volby, vláda dostala důvěru ve druhé polovině listopadu, čili můžeme hodnotit zatím výsledky činnosti za devět měsíců. Ekonomické reálie podle centrální banky ukazují, že v tomto roce klesla nezaměstnanost na historické minimum, klesla také inflace, očekává se tříprocentní růst ekonomiky, byť deficit veřejných financí se má pohybovat na úrovni 5,8%, což je nejvyšší hodnota od velké finanční krize. Růst deficitu lze přičíst několika faktorům - stoupajícím sociálním výdajům, dodávkám vojenské techniky, nebo rostoucím úrokovým nákladům. Rovněž ale poroste veřejný dluh, i když na rozdíl třeba od Francie, kde překračuje děsivých 115% HDP, se letos na Slovensku očekává na úrovni 57,8%. Ekonomické a sociální reálie však nebyly důvodem, proč došlo v loňských volbách k změně vlády. Tím skutečným důvodem byl rázný nesouhlas větší části voličů s praktikami vládnutí předchozí koalice. Projevilo a potvrdilo se to i v letošních volbách hlavy státu - zvítězil kandidát, podporovaný nynějšími vládními subjekty, Peter Pellegrini. Samozřejmě udržet sociální smír a dynamiku ekonomiky nebude snadné, na obzoru straší vážné problémy s dodávkami plynu a ropy. Dalším velkým rizikovým faktorem je zavádění zelených nesmyslů, jež ničí ekonomiku napříč unií, až člověk nabývá dojmu, že to je plán progresivních sil dokázat, jak ten kapitalismus je nesmyslný a my vás o tom přesvědčíme. Připomíná to hlupáka, sedícího na větvi stromu a zuřivě ji řeže pod sebou.

Nejnověji se mluví o odvolávání ředitelů slovenského Národního divadla a Národní galerie. Zní varování před normalizací. Kdybyste měl české veřejnosti vysvětlit, v čem tyto kroky a jejich motivace prakticky spočívají, co byste řekl?

Ministryně Šimkovičová se stala vděčným terčem, na který se lehce střílí, a právě o to střílení jde především. Střílet na vše a na každého, kdo se dotkne svatých krav progresivního sakrálna. Když budete v propagandistických médiích denně mlácen za cokoliv, stane se z vás časem osoba nesympatická a veřejnost nebo její značná část si bude přát, abyste ji svojí existencí dále neobtěžoval. A zmizel konečně někam z dohledu. Ministryni kultury, když to tak sleduji, jde o snahu eliminovat podobné úkazy, jež se vydávají za umění, jako u vás například produkce pedagožky Kateřiny Olivové, zcela nahá se válející mezi dětmi. A normalizace? U nás byl pokus o normalizaci v době Matoviče a jeho dalších dvou premiérů, leč nedokázali dokončit ani celou čtyřletou periodu. Tak strašně byli neschopní řídit stát. Domnívám se, že zrovna u vás právě probíhá takový proces, pokus o normalizaci. V čele státu voják, vrchní cenzor další voják, náčelník generálního štábu řinčí zbraněmi a straší, že se blíží konflikt Ruska s NATO… Co se to děje? Na co je připravovaná česká veřejnost? To si máme vážně myslet, že to má být cosi jako příprava na uchopení moci juntou v jihoamerickém střihu? Kam jsme se to dostali? My jsme stále jako spojené nádoby i po těch jednatřiceti letech od rozdělení, jednou máte náskok vy a jindy zase my. Můžeme si průběžně vyměňovat dojmy a zkušenosti.

Ministryně kultury Martina Šimkovičová nejenže dělá personální změny, ale rovněž mluví o tom, že slovenskou kulturu nesmí mít v rukou jen jedna ideová skupina. Co tím přesně myslí?

Šimkovičová dala zřetelně najevo, že nebude financovat ze státních peněz projekty, jež mají všeobecným popisem garantované peníze na několik let dopředu bez srozumitelné a jasné konkretizace. A že vyměňuje manažery v resortu kultury? Když premiér Matovič dal po volbách roku 2020 vyměnit prakticky všechny vysoké státní úředníky, v mnoha případech odborníky, jež nelze jen tak postrádat a nahradil je nezkušenými amatéry, nikdo nevyrazil do ulic. Proč? Protože to byl jejich premiér, bez ohledu na to, že to byl šílenec a dokonce prý s diagnózami, zcela jasně neschopný cokoliv řídit. Ale protože dal povyhazovat úředníky a řídící manažery z období Ficovy, potažmo Pellegriniho vlády, bylo to pro ně správné, tak to mělo být. Že nefungovaly mnohé funkce státu? Koho to zajímalo, že. A když jsou teď různé figurky z minulé éry vyměněny, musí se holt řvát. Nic jiného tam není třeba hledat. Řev musí být slyšet nejen doma, nýbrž i za hranicemi, stačí si přečíst některé mainstreamové noviny z ciziny. Papoušci by mohli závidět, jak bezmyšlenkovitě tam novináři přebírají nesmysly a lži z produkce slovenské propagandistické scény a z neziskovek.

Ať chceme nebo ne, evropské politice pořád dominuje otázka války na Ukrajině. Postoj Roberta Fica je jasný: Válku zastavit, bojovat do samého konce je nemožné a klidně by jel s Orbánem do Moskvy. Prezident Pellegrini se nad tím mírně ošívá, ale nakonec mírnějšími slovy také řekne, že je třeba hlavně zastavit válku. Tak tedy, do jaké míry jsou Fico a Pellegrini v souladu?

Do jejich kuchyně není vidět zvenčí, lze jen konstatovat, že nejsou v rozporu v zásadních otázkách. Ani jeden z nich nemá na vybranou, žádný prostor pro bitevní pole není, byť prezident Pellegrini má pozici komplikovanější, jako hlava státu musí brát v potaz i zájmy a představy těch, kteří mu nedali hlas.

Pokud jsme zmínili Pellegriniho, zmiňme i Zuzanu Čaputovou. Vy jste mi jednou řekl, že ti, kteří ji dotlačili do prezidentské funkce, jí ublížili, protože prezidentkou nikdy neměla být. Jaké ,,využití" si Čaputová najde teď? Kromě toho, že Erik Tabery s ní sepsal knihu, která se v ČR celkem dobře prodává.

Bývalá prezidentka je cosi jako celebrita na dobu určitou. Ta lhůta vypršela. Jako politik byla nulou, neměla ani minimální penzum toho, čemu říkáme politický feeling. Nemá co říct, pokud jí to někdo nenapíše. Kde je dnes exprezident Andrej Kiska? Jakou má váhu jeho hlas, názor, vliv? Rovněž nula. Figurka na jedno použití. Je to tristní mít dvakrát po sobě politické nuly v nejvyšší ústavní funkci a ptát se, proč se nestaly obecně váženými a respektovanými osobnostmi. Protože byli vybráni neziskovkami, jež nemají ponětí o zodpovědnosti za řízení státu?

Na závěr velmi jednoduše: Čekají Slovensko v příštích měsících klidnější časy?

Zcela určitě klidnější časy nepřijdou. To, o čem jsme zde mluvili, nedává takovou naději. Svět je v pohybu na divokém tripu v nevypočitatelných trajektoriích, ustálené vzorce již neplatí, staré mocenské šablony přestaly fungovat a nové se ještě nezrodily. Je zřetelně vidět, jak v západní civilizaci sílí trend likvidace národních států a jejich zájmů, podřídit je zájmům cizím, viz bruselské monstrum, zavádějící cenzuru a používající nástroje vydírání, jako vystřižené z mafiánských příběhů. Domnívám se, že Slovensko čeká hodně dramatické období, jaké nezažilo od pádu komunistické diktatury. Jsme trnem v oku Bruselu, leč nemáme ten výtlak jako Maďarsko, tudíž bruslíme na hraně, abychom udrželi rovnováhu. Když nás Ukrajina odřízne od plynu a ropy, průmysloví manažeři říkají, že do půl roku se zhroutí ekonomika. Následovat budou sociální bouře. To je můj výhled na příští rok. Budu jen rád, pakliže se tento odhad mine s realitou.