Miloš Zeman na PL ostře připomněl Slovensku jeho vražednou minulost. A sdělil, jak přesně povede volby

Pane prezidente, jak jste prožil Vánoce? Opět v Lánech?

Opět v Lánech a prožil jsem je se zvláštním dárkem, který mně věnovala moje milovaná žena. Ta mi říkala: já vím, že když jsi byl malý kluk, strašně sis přál šlapací autíčko, které jsi nedostal. Tak tady ho máš!

Bavili jste se s rodinou o blížících se prezidentských volbách?

Anketa Který prezidentský kandidát vede NEJBLBĚJŠÍ kampaň? Zeman 9% Drahoš 64% Topolánek 8% Horáček 14% Fischer 0% Hilšer 0% Hynek 0% Kulhánek 5% Hannig 0% hlasovalo: 15135 lidí

Vůbec ne.

Připravujete se nějak na volby?

Také ne, protože vzhledem k tomu, že jsem pět let pracoval jako prezident, tak i těchto pět let lze chápat jako přípravu na volby.

Budete mít stejně jako před pěti lety volební štáb, nebo tuto věc nebudete řešit, když nevedete kampaň?

Když nevedu kampaň, není zapotřebí ani volební štáb.

Mnoho lidí tvrdí, že byste měl změnit názor a před druhým kolem do duelu s možným soupeřem přece jen jít. Můžete vyloučit, že se tak nakonec rozhodnete?

10. března 2016 jsem na tiskové konferenci řekl, že nebudu útočit na žádného protikandidáta a nebudu odpovídat na jeho útok. Samo slovo duel implikuje, že na sebe duelanti útočí. A já útočit nechci. Myslím si, že občané posoudí minulou práci každého z kandidátů, ať už v prvním, nebo ve druhém kole.

Dva dny před Vánoci zasedala vláda, která řešila reorganizace ve státní správě a čelila za to kritice, že dělá personální čistku a vyhazuje lidi, kteří jsou pod služebním zákonem. Exministr Chovanec řekl, že se chová hůř než Attila na dobytém území. Co o tom soudíte?

Úřad vlády měl podle mých informací před pěti lety 500 zaměstnanců a nyní má tisíc. Domnívám se, že je to hypertrofie úředníků podle Parkinsonových zákonů a je zapotřebí, aby došlo k dramatickému poklesu počtu státních úředníků. Nikoli tedy pouze počtu funkcionářů.

Sněmovna bude o důvěře vládě hlasovat 10. ledna, už teď však Andrej Babiš říká, že to na poprvé nevyjde. Víte už, co budete ve svém vystoupení před poslanci říkat?

Samozřejmě, že to vím, ale i když mám ParlamentníListy.cz rád, rozhodně by nebylo zdvořilé vůči poslancům a poslankyním, kdybych ParlamentnímListům.cz řekl dříve než těmto poslancům, co budu říkat.

Premiér Babiš uvedl, že pokud nezíská vláda důvěru ani na druhý pokus, bude hnutí ANO usilovat o předčasné volby. Jak to jde dohromady s vaším opakovaným prohlášením, že žádné předčasné volby nebudou, dokud budete prezidentem?

Hnutí ANO má 78 mandátů. Kdyby chtělo vyvolat předčasné volby na půdě Poslanecké sněmovny, potřebovalo by 120 hlasů, a ty nemá a mít nebude.

Poslední týdny je velkým tématem zahraniční politiky Izrael a Jeruzalém coby hlavní město. Česká republika se v OSN zdržela při hlasování o protiizraelské rezoluci. Schválilo ji však 128 států. Jak na to pohlížíte?

Rezoluce je nezávazná, a na druhé straně je mi trochu líto, že pro ni hlasovalo Slovensko. Tedy země, jejíž bývalý prezident expedoval 60 tisíc slovenských Židů do Osvětimi. Očekával bych, že slovenská vláda a slovenský prezident si tuto historii uvědomí a alespoň se tak jako Česká republika při hlasování o rezoluci zdrží.

Palestinský velvyslanec v Česku nedávno pro DVTV řekl, že Izraelci si Jeruzalém nezalouží, že není jejich a násilí vůči Izraeli je oprávněné a legitimní, protože jsou agresoři a okupanti. Co byste mu vzkázal?

Pokud to byl palestinský velvyslanec v České republice, vzkázal bych mu, aby si dal pozor na svůj trezor, neboť minulý velvyslanec trezor otevřel, trezor vybuchl a velvyslanec zemřel.

Palestinský diplomat též uvedl, že darovat východní Jeruzalém Izraeli je pro Palestince něco jako důsledky mnichovské dohody pro Československo. Co na to srovnání říkáte?

Že je to historická neznalost.

Vaše slova o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma odmítl premiér Babiš s tím, že my nejsme ten, kdo by to měl řešit, a Trumpův návrh přináší do regionu konflikty. Co na to říkáte?

Řekl jsem veřejně, že Andrej Babiš se nikdy nezabýval zahraniční politikou a bude potřebovat určitý čas k tomu, aby se v ní zorientoval.

Při uvádění nové ministryně obrany Karly Šlechtové do úřadu uvedl premiér, že by Česká republika mohla poslat vojáky do Libye, aby pomohli zamezit odplouvání nelegálních migrantů do Evropy. Podpořil byste takový záměr?

Nevadilo by mně to, pokud by to bylo dobře zorganizováno. To znamená, pokud by to opravdu přeťalo pašerácké stezky.

Jen pár dní před Vánoci ve věku 92 let zemřel Rajko Doleček, válečný veterán, slavný lékař, symbol česko-srbského přátelství a bojovník za pravdu o jugoslávském konfliktu. Můžete o něm říci pár slov?

Pokud jde o Rajka Dolečka, sehrával dvě role. Ta první byla role bojovníka proti obezitě. S radostí mohu konstatovat, že jsem ho poslechl a výrazně jsem zhubnul. Ta druhá, podle mého názoru politicky cennější, byla role bojovníka za česko-srbské přátelství.

Podporuji tuto myšlenku a domnívám se shodně s Rajkem Dolečkem, že Česká republika nikdy neměla uznat Kosovo. Proto jsem také nikdy nejmenoval velvyslance v Kosovu a odmítám přijmout kosovského zástupce při setkávání se zahraničními velvyslanci.

SLEDUJTE VIDEO Sestřih nejsledovanějších videí na PL:

V roce 2018 si budeme připomínat 100 let od vzniku Československé republiky, ale čekají nás i další „osmičková“ výročí. Co byste naší republice popřál do další sta let?

Především bych jí přál, aby se nenechala fascinovat čísly. Osmička na konci letopočtu je naprosto nahodilá a není důležitá. A dalších sto let? Abychom zůstali na mapě Evropy jako suverénní a svobodný stát.

Pane prezidente, jsme na prahu nového roku. Můžete něco občanům a čtenářům ParlamentníchListů.cz popřát či vzkázat?

Popřeji jim přesně totéž, co jsem popřál ve svém vánočním poselství. Aby byli sevědomí a aby si vážili svého zdravého rozumu více než našeptávání, které přichází zvenčí. Ať už je toto našeptávání z médií, nebo z jakýchkoli jiných zdrojů.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tak Zeman bude zatínat pěst? Hrubá neslušnost, durdí se hlavní komentátor od Bakaly Nejlepší Zemanovo vánoční poselství. Není co vytknout, k národu mluvil skutečný státník. Jeho soupeři mají problém, soudí znalec mediální scény Jasný projev zkušeného státníka. Hašek pochválil prezidentovo poselství, přidal se i Štěpán Kotrba Nebudu ustupovat řevu. Před poselstvím prezidenta Zemana si připomeňte, co říkal v minulých letech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka