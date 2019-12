Minář, ta zrzavá česká Greta, a jeho kloboučník. Opájí se mocí nad davem. Vandalismus, zatím smývatelný! Komentátor má obavy z řádění „chvilkařů“ v ulicích Prahy

V úterý se konala další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, narychlo přesunutá na Václavské náměstí z kapacitních důvodů. Jak hodnotíte její průběh? Zaznělo něco nového?

Zaujalo mě několik věcí. Zřejmě jednobarevně sladěný šatník Mikuláše Mináře, který v zimě v létě má na sobě pokaždé úbor svou barvou připomínající oděv hitlerjugend. Dále mě osobně irituje neustálé čtení jejich proklamací – jen tak dokládají svou evidentní roli loutek. Pak, ač sami premiéra Babiše zvou lhářem, tak od nich samých zaznívá z předpřipravených proslovů řada lží, při nichž si přivlastňují zásluhy, které jim nepatří. Například to, že díky nim snad ještě ČT není hlásnou troubou vlády, nebo že i díky nim ještě sedí v nejvyšším státním zastupitelství Pavel Zeman, což jsou evidentní kraviny. S tím tihle dva hlídací pejsci a zahrádkáři, jak sami sebe nazvali, nemají nic společného.

No a zcela nově uvedli, že příště dají prostor na demonstraci představitelům „demokratických“ stran. Samozřejmě po jejich soudu. Takže na oko údajně apolitická neziskovka se již veřejně transformuje v politickou. Kterou je ale reálně už od samého vzniku.

Co říkáte nové formě „hlasitého protestu“ s bubny? Účastníci také hojně využívali křídy, což kromě pražských chodníků odnesl například i vůz novinářů z iDnes.cz, který demonstranti celý popsali vzkazy a polepili letáky z demonstrace.

Je mi to proti srsti, protože od tohohle smývatelného vandalismu, jak někdo docela trefně poznamenal, je už jen krůček k vandalismu skutečnému. A pak dva krůčky třeba i k lehčímu násilí. Ostatně všichni víme, co dokáže zfanatizovaný dav, a sleduju-li zrzavou českou Gretu a jejího kloboučníka, jakým způsobem proklamují a opájí se mocí nad davem pod nimi, pak mi z toho běhá mráz po zádech. Taky je zajímavé podívat se, jaké slušné nápisy oni slušní demonstranti psali.

Co počet účastníků? Pořadatelé nejprve hlásili 60, poté až 80 tisíc účastníků, policie hovořila o 35 tisících. Někteří, například Petr Štěpánek, ale vyjádřili pochybnosti i o výši policejního odhadu… Mohl účasti uškodit také přenos demonstrace v televizi?

Počty účastníků jsou vždycky dány tu lepším, tu horším odhadem. A logicky budou organizátoři jakékoliv demonstrace tlačit čísla očima nahoru, kdežto úřady nebo lidé, kteří jsou vůči dané demonstraci kritičtí, se budou naopak klonit spíše k nižším číslům. Nic nového. Viděl bych to někde mezi. Těžko říct, nicméně opticky bylo na Václaváku lidí opět docela dost.

Myslím, že přenos ČT na počet účastníků neměl významnější vliv. Jen je zajímavé, jak ČT se vší parádou a zpravidla za pokyvování uvědomělých komentátorů typu Bakalova Petra Honzejka věnuje demonstracím Milionu chvilek hromadu času. Nedávno šéf komunikace ČT Vít Kolář propálil, že má ČT v rámci šíření dobrého jména několik influencerů a ambasadorů, kteří to však dělají „zadarmo“. Tudíž i zde může být částečná odpověď. Ostatně Mikuláš Minář a Chvilky se za ČT staví zuby nehty nekriticky a zbožně a „zadarmo“. Takže pak mají v ČT či v ČRo „zadarmo“ také neuvěřitelný prostor, který by se jinak v rámci PR vyčíslil do statisíců, nebo spíše milionů korun.

Obdobně „zadarmo“ šíří dobré jméno ČT třeba youtuber Kovy, který byl „zadarmo“ ve StarDance a ve spolupráci s ČT a s Člověkem v tísni nedávno točil několikadílný pořad proti dezinformacím. Taky jistě „zadarmo“. A dalším „zadarmo“ šiřitelem dobrého jména ČT je, dle mého, třeba samozvaný elf Bob Kartous, který dostává v ČT rovněž neuvěřitelný prostor, byť odborně je tak na úrovni Grety – nicméně stejně jako ona je naladěn správně ideologicky, a to je pro ČT to směrodatné.

Demonstrace se účastnila celá plejáda opozičních politiků, jmenujme například Jiřího Pospíšila, Miroslava Kalouska, nebo exprimátora Bohuslava Svobodu. Co na hojnou opoziční účast říkáte?

Že je to po mém soudu nedůstojné a někteří opoziční politici sami svým příkladem dokládají tragiku a nesoudnost. Reálně dokazují, že nemají žádný jiný program než antibabiš, jakkoliv to můžou dokola popírat. Nemají žádné nápady, myšlenky a proto, zřejmě za účelem svého PR, jdou na protivládní demonstraci politické neziskovky, od níž očekávají pomoc při svržení Andreje Babiše. Asi jsou si vědomi, že volby kvůli své neschopnosti a nedostatku charismatu a myšlenek vyhrát nedokážou. Příště čekám, že budou mít i píšťaličky a bubínky a že se na sociální sítě vyfotí u nějakého moudra, které křídou napsali na chodník nebo na některou z budov.

Nejvyšší soud se zastal somálské studentky s hidžábem, Česko prý musí tolerovat náboženskou rozmanitost. Souhlasíte s výrokem Nejvyššího soudu? A jde o daň za moderní sekulární demokracii?

Nejvyšší soud ukázal, že v dlouhodobém horizontu bezpečnostní zájmy občanů České republiky jsou mu putna. Progresivismus a žádoucí protežování multikulturní ideologie již ovládly i jeho. Hidžábem to začíná, pokračuje dalšími ústupky ve jménu humanity a demokracie a končí to tak, jak můžeme vidět ve Švédsku, Velké Británii, Francii nebo Německu. O daň za sekulární demokracii nejde, protože islám není sekularizovaný, na rozdíl od křesťanství. Křesťanství jako takové si v současnosti, dle mého, nedělá nároky na to čnít nad zákony, kdežto učení politického islámu se prokazatelně staví nad veškeré zákony jakéhokoliv státu. Nejsem expert na náboženství, ale tak to vnímám.

Pavel Novotný slaví úspěch. Řeporyjské zastupitelstvo jednomyslně odhlasovalo výstavbu pomníku vlasovcům, je to podle vás v pořádku?

Výstavba památečního pomníku je v gesci dané obce, města, ale má jí předcházet diskuse a podle mě by jí mělo taky přecházet referendum. Jenže u Pavla Novotného, stejně jako u Ondřeje Koláře z Prahy šest, o pomníky a vzdání úcty a památky jako takové vůbec nejde. Jsou to jen zástupná témata pro provokaci vůči Rusku a pro dání na odiv žádoucího prorežimního smýšlení těchto dvou zřejmě zamindrákovaných a psychicky labilních osůbek. A to je špatně.

Praha zároveň na čtvrtečním zasedání zastupitelstva hlavního města schválila navázání obchodní a kulturní spolupráce s Tchaj-pejí. Jde tak o další krok v posilování vztahů s Tchai-wanem poté, co se primátor Zdeněk Hřib tvrdě nepohodl s čínskými zástupci. Sesterská spolupráce tak přichází jen několik měsíců po vypovězení obdobné smlouvy s čínským Pekingem. Jaké dopady tato politika Zdeňka Hřiba může mít? A je dobře, že primátor překresluje mapu zahraničních vztahů města?

Bohužel je jakýmsi nešvarem současných tragikomických postav v čele pražských částí fušovat do zahraniční politiky země. Novotný s Kolářem jedou proti Rusku, Hřib proti Číně. Levní hrdinové jdoucí se žádoucím proudem. Samozřejmě, že v kontextu nedávného vypovězení smlouvy s Čínou může mít tato nová smlouva určitý dopad na česko-čínské vztahy. Jaký, nevím. Ale myslím si, že tyhle prvoplánové provokace ze strany našich politických trpaslíků, kteří tím rozjíždějí svou PR show, nejsou namístě.

Generál Petr Pavel, o kterém se po úspěšném působení v nejvyšších kruzích NATO hovoří jako o kandidátovi na příštího českého prezidenta, má problém. Server Echo24 tento týden zveřejnil podrobnosti o kariéře generála Pavla v ČSLA. Do armády se vydal jako syn vysokého důstojníka, aby se koncem 80. let cvičil u vojenských špionů. V případě vojenského nasazení by tak plnil různé úkoly v týlu Spolkové republiky Německo, našeho tehdejšího nepřítele. To jsou informace, které nejednomu člověku v okolí generála Petra Pavla zamotají hlavu. Nebo ne?

Nepochybně. Mám pocit, že grupa okolo Petra Koláře, toho času stvořitele mýtu „slušný“ postrach králíkáren Drahoš, a nyní „napraveného“ generála, ještě dnes nervózně přešlapuje v krizovém štábu. Nicméně že byl Petr Pavel kariérní komunista, přiznal sám – byť samozřejmě přišel s krásnou pohádkou pro dospělé. Totiž, že chtěl údajně stranu či režim reformovat zevnitř a tehdy nic moc jiného neznal, protože v daném režimu vyrostl. Kdo ví, jestli není nejmladším z trojice bratří Grimmů.

Jinak na celou pohádku ohledně slušného generála Pavla, který, bude-li vyzván a nebude-li zbytí, strašně nerad vezme za otěže prezidentského úřadu a bude jako svou povinnost vůči národu chránit demokracii v naší zemi – samozřejmě jen před Ruskem a Čínou, protože o jiných hrozbách mu v USA neřekli – se lze podívat i kritickým myšlením. K tomu přeci liberálové bez ustání volají, no ne?

Proč by tedy vysocí američtí představitelé a tamní elity zvolili za nejvyššího představitele NATO bývalého kariérního komunistu a nepříliš důvtipného aparátčíka z malé České republiky, kterou, co si budeme povídat, velká část elit na Západě pohrdá a má ji za zaostalý Východ? Člověka, který ještě před pár lety přísahal bojovat za druhou stranu a NATO bylo pro něj úhlavním nepřítelem. Třeba proto, aby si ho oťukali, zpopularizovali a k něčemu ho připravili? Nikomu nic nevnucuju, jen nabízím jiný pohled na budovanou gloriolu generála Pavla.

Syrský prezident Bašár al-Asad se měl objevit v italské televizi RAI. Natočil s ní obsáhlý rozhovor, ve kterém zaznělo hned několik výbušných výroků – například, že Evropa, USA a Turecko přímo podporují expanzi terorismu, který způsobuje současnou migrační vlnu. Televize však zatím odvysílání rozhovoru podle vyjádření z Asadova týmu neustále odkládá na neurčito. Co podle vás může být důvodem?

To ví jen sama televize, ale jedním z důvodů může být právě to, co zmiňujete. Asad například uvedl, že v Sýrii nešlo o žádnou občanskou ani etnickou válku, ale o válku proti teroristům, kteří podporováni Západem a Tureckem okupovali část syrského území, na němž zavedli svá pravidla. Taky uvedl, že kdyby on sám a jeho vláda běžně vraždili civilisty, jak říká narativ západu, pak by asi neměli veřejnou podporu a bez té by nezvládli přetrvat devět let války. Také vyvracel obvinění z chemických útoků.

Ať už si o něm myslíme cokoliv, ať už má, nebo nemá v tom či onom pravdu, je přinejmenším zajímavé, že se italská televize zdráhá s odvysíláním. Zřejmě to s tou názorovou pluralitou a svobodným šířením informací nebude v EU a na Západě obecně tak horké, jak se tvrdí. Aneb je demokracie, takže můžeš vyjádřit svůj názor, ale chraň bůh, aby nebyl jiný než ten náš.

