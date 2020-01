Místopředseda Veselý: Minář na malém městě? Ať to zkusí. Třeba v hospodě...

Českou republiku zasáhla v pondělí smutná zpráva, zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Jak na něj budete vzpomínat? Co ztrácí česká politická scéna jeho odchodem?

Určitě nepřekvapí, že jsme si byli názorově velmi vzdálení a popravdě jsme se ani osobně neznali. Vzpomínat se na něj určitě bude jako na velmi svérázného politika s osobitým humorem, který dokázal vtipně glosovat kdejakou situaci. Naše země přichází o jednoho z posledních politických matadorů s nezaměnitelným cigárem v koutku.

A co ztráta Jaroslava Kubery podle vás znamená pro ODS?

ODS přichází o velmi významnou volební jistotu. Je jen málo politiků obecně, u kterých byl takřka garantován výborný volební výsledek. Taková osobnost by chyběla každé demokratické straně.

Ne všichni jsou ze smrti Jaroslava Kubery smutní. Ozval se například politolog Šádí Shanaáh. „Jaroslava Kuberu budu oplakávat asi stejně jako Miloše Zemana. Oba staří muži, kteří nerozumí modernímu světu, nechápou ho a chápat nechtějí a snaží se to zamaskovat ‚humorem‘, který páchne po cigaretách a vyčpělém alkoholu. Minulost. Jedeme dál,“ napsal na sociální síti. Příspěvek ale raději smazal a omluvil se s tím, že se za výrok stydí. O čem to svědčí?

Předseda Kubera byl dozajisté také kontroverzní osobností. Ale právě takové osobnosti mají jasnou šanci na dobrý volební výsledek, protože minimálně část voličů má pocit, že mluví jejich řečí.

Když jsme zmínili ODS, v sobotu se konal kongres strany. Na něm Alexandr Vondra prohlásil, že v Moravskoslezském kraji by mohla vzniknout základna americké armády, což by pomohlo ekonomické situaci tohoto kraje a bude to také znamenat přípravu na dobu, kdy díky zeleným plánům EU klesne těžba uhlí natolik, že se v tomto odvětví bude propouštět. Vondra v tom navíc vidí další záruku naší bezpečnosti. Souhlasíte s jeho názorem?

Nesouhlasím, a to zásadně. Souhlasím s naším členstvím v NATO. I s naší velkou aktivitou v rámci činnosti Aliance. Chápu, že ne každý si to uvědomuje, ale o naši bezpečnost a svobodu bojujeme v dnešním světě bez hranic i tisíce kilometrů od naší země. A při nedávné návštěvě centrály NATO jsem byl hrdý na to, jak je činnost našich vojáků v misích vysoce hodnocena. Ale naše společnost je velmi citlivá na cizí vojska trvale deponovaná na našem území. Ostatně takových pobytů jsme si v minulém století užili 45 let, tedy skoro půlku století. A řešení ekonomické transformace na severu Moravy (z níž ostatně pocházím) pobytem cizích vojsk snad už ani není směšné, jako spíš absurdní. Fotogalerie: - Kuberovy Teplice truchlí

Na kongresu vystoupila i bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Podle ní přecházíme plíživě od více či méně fungující demokracie k plíživé oligarchii. Lze s tím souhlasit? A pokud ano, kdo je na vině?

Rozhodně se dá souhlasit s tím, že tradiční hodnotové strany nemají na růžích ustláno a místo nich jsou v konjunktuře PR strany, bez hlubokého obsahu a reálných idejí. Buď díky penězům (ANO), nebo díky PC šikovnosti členů (Piráti), nebo neopodstatněném vyvolávání extrémního strachu (SPD). Skutečně se zdá, že peníze, tedy oligarchie, jsou teď nejúspěšnější. Ovšem pouze ve volbách do Sněmovny. V jiných volbách to zas až tak strašné není.

Mimochodem, co říkáte na to, že post předsedy ODS obhájil Petr Fiala? Co to podle vás znamená pro blízkou budoucnost strany?

To je zcela věcí ODS, které nebudu, snad z logických důvodů, radit, jak na to (úsměv).

Mluví se o tom, že by šlo sestavit vládu bez účasti ANO, a sice za účasti stran „Demokratického bloku“, Pirátů a ČSSD. Je něco takového reálné a bylo by to pro tuto zemi dobře?

Společná vláda ČSSD s ODS, či TOP 09 je na celostátní úrovni nereálná. Stejně jako ODS s Piráty. A ani by to nebylo dobře pro naši zemi. Těžko můžete slučovat podporu běžných lidí, s podporou těch nejbohatších ve stylu pomoz si, jak umíš.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Babišova manažerská chyba? Vácha (TOP 09): Myslím, že v tuto chvíli zákon už pozbývá smyslu Koten (SPD): Je to o dodržování dopravních předpisů, což se neděje Zlín: Místní části si rozdělí 25 milionů korun

Koluje ještě druhá spekulace. Prý by se mohlo stát, že dojde k vládě ANO a Trikolóry, čemuž by mohl být Babiš nakloněn. Kvůli tomu Trikolóra údajně řekla, že vystoupení z EU není reálné, možná i na Babišův pokyn. Co si o tom myslíte?

Jsem přesvědčen, že takové úvahy mají reálný základ. Ostatně jeden z hlavních důvodů, proč se skřípěním zubů držím podporu vlády v čele s premiérem, je skutečnost, že představujeme poslední hráz, která brání nástupu pravicového nacionalismu u nás. A to, že Trikolóra je podstatně sofistikovanější stranou než veškeré pokusy o osobní politický byznys Tomia Okamury, mě optimismem stejně nenaplňuje.

Když odbočíme, ministr vnitra Jan Hamáček v televizi Prima uvedl, že Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme. Atény totiž podle něj nedodají požadovaný seznam čtyřiceti sirotků. Mladíky Hamáček označil za bezpečnostní riziko. Udělal dobře?

Samozřejmě. Chápu, že si pod pojmem sirotci každý představí malé plačící dítě bez rodičů. O těch několik málo, kteří v Řecku jsou, se však Řekové pochopitelně dokáží postarat, a také takto logicky Janu Hamáčkovi odpověděli. S čím mají problémy, jsou adolescenti, zejména z Afghánistánu a částečně Pákistánu. Ti o sobě tvrdí, že jim je 16 až 18 let, ale jaká je pravda, je bez odborného lékařského vyšetření nemožné určit. Ostatně zkušenosti ze sousedního Německa ukazují, že jim klidně může být až o 5 let více. Sami Řekové nepopírají, že si s nimi z hlediska bezpečnosti neví rady a doporučují, aby v případě jejich přijetí byli umístěni ve specializovaném detenčním zařízení. Nevidím jediný důvod, proč ohrožovat těmito lidmi naši bezpečnost a vyvolávat u nás novou vlnu nacionalistických tendencí. Zároveň však apeluji, abychom nadále výrazně pomáhali v zemích postižených nelegální migrací (naposledy Bosna, trvale např. Jordánsko, nebo Řecko), stejně jako se podíleli na normalizaci v zemích původu migrace, včetně vojenských misí. Stejně tak musíme deklarovat připravenost dočasně se postarat o malé děti bez doprovodu dospělé osoby, pokud to bude skutečně třeba.

Jak celkově aféru „sirotci“ zhodnotit? Má nějaké vítěze a poražené? A co říci na názor některých, že jestli ty sirotky nepřijmeme, tak už nejsme slušná a civilizovaná země a blížíme se k Rusku?

Jasným vítězem celé aféry je SPD, která by jinak neměla žádné téma. A jsem si téměř jist, že to není výsledek, který tým kolem europoslankyně Šojdrové zamýšlel. A agresivními výpady proti lidem, kteří si v této věci zachovávají zdravý rozum, se to skutečně nezlepší.

Podívejme se i na to, co se děje kolem premiéra Babiše. Obnovení trestního stíhání českého premiéra se dostalo na program plenárního zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku. Poslanci se ve zhruba padesátiminutové debatě prý neshodli na tom, zda je Babišova kauza vnitřní záležitostí Česka, nebo by se měla řešit na evropské úrovni, píše ČTK. Je to důkaz toho, že jde o problém, který pozorně sleduje celá Evropa?

Samozřejmě. Podvody se týkaly evropských dotací, tedy peněz, na které přispívají všichni občané zemí EU ze svých daní.

Když mluvíme o premiérovi, nemůžeme vynechat ani Milion chvilek. Ten vyhlásil své nové cíle. Chce objet republiku kraj po kraji s diskusními akcemi s cílem zajistit výhru demokratických stran v následujících volbách. Co na to říkáte? A co jsou to ty demokratické strany?

Řekl bych: „No konečně.“ Pokud to tedy opět neskončí mítinkem na náměstí a následným úprkem. Tam se totiž přesvědčují navzájem jen přesvědčení a o opaku přesvědčují zbylé občany. Doporučuji komunikaci s obyčejnými lidmi, které na demonstracích fakt nepotkáme. A pokud jde o demokratické strany, tak jsou to strany, které se hlásí k demokratickým principům a tradicím. Ve Sněmovně to jsou (zleva doprava) ČSSD, STAN, KDU, TOP 09 a ODS.

A jak podle vás může Minář uspět na menších městech, která často ve velkém volí Babiše a Zemana? Co myslíte, že mu tam lidé řeknou?

Přinejmenším by to měl konečně zkusit, ale jak jsem už řekl, nikoliv na demonstraci, ale třeba v obchodě, nebo v hospodě. Ve Vodňanech se takové debatě úspěšně vyhýbá.

Milion chvilek musí čelit pochybnostem – ukázalo se, že mají kromě transparentního ještě vedlejší účet a tají, kolik se vyplácí v odměnách organizátorům. Je to důvod ke zneklidnění?

Mě to nijak nezneklidňuje. Pokud je to pravda, pak to jakoukoliv snahu Milionu chvilek o změnu totálně diskvalifikuje.

Ještě otázka na závěr. Koho byste rád viděl na pozici ombudsmana, který má nastoupit do funkce po Anně Šabatové? A co říkáte na slova Václava Klause ml., který navrhuje zrušení tohoto úřadu?

Takový návrh přesně odpovídá plíživé snaze o omezování demokratického směřování naší země, a jsem tedy zásadně proti. Je samozřejmě důležité, aby ombudsman byl osobou, která má vysokou morální autoritu, jako ji měl první v osobě Otakara Motejla. Zároveň bych si představoval člověka, který bude dbát na to, aby se úřad dál bezbřeze nerozrůstal a jeho hlavní činností nebyla buzerace měst a obcí bránících se obstrukcím kverulantů.

