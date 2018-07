Mladí eurosvazáci typu Jandy a Feriho mají sklon nastolovat totalitarismus. Hovořili jsme s českým přispěvatelem čím dál uznávanějšího Gatestone Institutu

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 14% Nevěřím 86% hlasovalo: 5925 lidí

Za poslední půlrok se dva vaše původní články objevily na stránkách Gatestone Institute v jeho originální anglické verzi. Jak obtížné pro českého autora je se tam prosadit?

Po velmi aktivních třech letech v této oblasti, po 30 překladech do češtiny a 150 článcích, které jsem pro české překlady koordinoval a kontroloval od asi dvaceti dalších dobrovolných překladatelů, jsem se samozřejmě se styly, formáty a tématy Gatestone Institute přirozeně sžil. Mé anglické články o Zemanovi a i slamizaci evropské integrace pak měly základ v mých vydiskutovaných a oponovaných českých článcích na Neviditelném psu a našich předchozích rozhovorech pro ParlamentníListy.cz a byly také doplněny o zajímavá tvrdá a méně známá fakta z mých předchozích příspěvků blogů na IDNES a IHNED .

Kromě mých článků se pak podařilo, aby byly publikovány anglické překlady článků od Mirka Topolánka a Václava Klause . Bohužel jiní dva čeští autoři „obdobné významnosti“, které nebudu jmenovat, jejichž překlady mnou vytipovaných zajímavých článků jsem na Gatestone Institute s jejich souhlasem zaslal, neprošly schválením jejich „redakční radou“. Na jiných třech článcích od dalších dvou autorů ještě nyní pracuji a do konce roku by ještě s mým dalším článkem snad všechny mohly úspěšně vyjít.

Tento týden vyšel na české verzi Gatestone Institute už dvoustý padesátý článek . Čím to, že váš nástupce Libor Popovský v čele týmu dobrovolných překladatelů zřejmě zdvojnásobí počet článků na tři sta za řádově půlrok?

Je to opravdu neuvěřitelné tempo. On, Helena Kolínská, Josef Janeček, Radomír Bobek, Pavel Michálek, René David, Mikuláš Hrubiško, Iveta Racková, Jan Kuta, Kryštof Čermák, Adam Pavlůsek, Jiří Hradecký a Petr Láznička udělali a dělají spoustu černé, neviditelné a mravenčí práce. Kromě úvodních webů od spolupřekladatelů z epshark.cz a svobodnenoviny.eu se po Parlamentních listech , Protiproudu a Neviditelném psu objevuje čím dál více odkazů i na Novinky.cz , Tyden.cz , Eurozpravy.cz nebo Expres.cz . Na akademickém webu Theses.cz se už zdroj informací z Gatestone Institute také etabloval a posledním, koho jsem našel, kdo jej zpochybňoval, byl v květnu 2017 vedoucí katedry Evropských studií doc. Mgr. Tomáš Weiss, M. A., Ph.D. z Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, Institutu mezinárodních studií.

Jak jej zpochybňoval?

Ve svém oponentském posudku k bakalářské práci Kryštofa Houdka s názvem „Proč Izrael není v EU?“ přímo uvedl: „Práce s literaturou je pochybná. Chybí větší kritická práce se zdroji. Příkladem může být využívání zdrojů amerického Gatestone Institute, který je označován za nespolehlivý dokonce i na Wikipedii a který například v minulosti platil cestu do USA a přednášku Geertu Wildersovi“. Což odpovídá skandálnímu výroku ředitelky regionální vědecké knihovny, která zakázala přednášku Petra Hampla z důvodu , že: „Obsah knihy a názory se neslučují s názory zastávanými knihovnou“. Toto jsou neuvěřitelné ostudy české vědecké i pedagogické obce.

V březnu oznámil americký prezident Donald Trump, že jeho novým poradcem pro národní bezpečnost USA bude od 8. dubna předseda Gatestone Institute John R. Bolton. Co na to říkáte a co od něj v jeho nové funkci lze očekávat?

Skvělá zpráva pro obhájce svobody na celé planetě. Několikrát uvedl , že považuje za ostudu, pokud by íránské revoluční gardy oslavily v roce 2019 čtyřicáté výročí islámské revoluce, a ospravedlňuje i preventivní jaderný útok na Kimovu Severní Koreu. Na což Kim po zveřejnění jeho jmenování zareagoval ohlášením své denuklearizace. Má také u spolupracovníků pověst nejjestřábštějšího jestřába , efektivního, vzdělaného a velmi inteligentního profesionála, který dokáže opravdu uskutečnit Trumpovy vize a účelně zkoordinovat 16 zpravodajských agentur USA . Buďme ovšem připraveni, že i když zatím vítězí Trumpova diplomacie, tak se kdykoli může rozhořet i souběžný dvojkonflikt proti Severní Koreji a Íránu.

Byl by to podle vás pro Spojené státy úspěšně zvládnutelný, jak říkáte, dvojkonflikt?

Bolton byl spoluarchitektem úspěšného útoku na Irák a poválečné „fiasko“ jde na vrub spíše demokratickým administrativám. Schopnosti a odhodlání k tomu má a zkušenosti z Reaganovy a Bushovy administrativy také. Byl by podle mě i celkem brzy úspěšný a rozmělnil by tak navíc i mediální tlak, pokud by v krátkém čase musela média na omezeném prostoru informovat nejen o dvou konfliktech, ale i o napjaté situaci v Sýrii, Turecku a postoji k Rusku.

Kteří další zajímaví autoři kromě Boltona, Klause nebo Topolánka na Gatestone Institute v poslední době publikovali?

Právě třeba z Íránu Amir Taheri , který byl v letech 1972 až 1979, před islámskou revolucí v roce 1979, výkonným šéfredaktorem hlavního deníku Kayhan a který pak psal také pro The Wall Street Journal, The New York Times, The Los Angeles Times, The Washington Post, Die Welt, Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Algemeine Zeitung, La Repubblica, L’Express, Politique Internationale, Le Nouvel Observateur, El Mundo a mezi jehož 11 knih patří oceňovaný Holly terror z roku 1987 o islamistickém terorismu. Dalším autorem je z Kanady pocházející profesor antropologie Philip Carl Salzman z McGill University varující před velkou humanistickou deziluzí, masovou migrací a multikulturalismem.