Mrtvoly. Tady to začalo. Než si lidi všimnou... Petr Holec o STAN a Fialovi

V korupční kauze bývalého náměstka pražského primátora a šéfa pražského STAN Petra Hlubučka oznámil konec ve funkci ministra školství Petr Gazdík, zatímco europoslanec Stanislav Polčák pozastavil členství v hnutí. Je to dostatečná reakce?

Samozřejmě že není, ve funkci šéfa STAN a hlavně ministra vnitra totiž pořád pokračuje Vít Rakušan. Ten se teď logicky zkouší distancovat od všech vysokých politiků STAN, kteří řešili politiku s „kmotrem“ strany Michalem Redlem, jenž s Petrem Hlubučkem skončil ve vazbě. Takže se vlastně distancuje od STAN, protože Gazdík ho dlouho vedl a s Redlem patří mezi jeho „praotce“. A Polčák byl pro změnu až donedávna místopředsedou STAN a s Redlem řešil Prahu včetně městských firem. Kvůli tomu před časem naoko skončil jako místopředseda STAN, aby se v tichosti po čase zase vrátil.

To jen ukazuje, že to není žádná lokální kauza ani selhání jedince. Tahle kauza jde napříč vedením, založením i historií celé strany a padají do ní i její zakladatelé a nejvlivnější politici. A i kdyby Rakušan náhodou o ničem fakt nevěděl, jak tvrdí, pak je tak bídný manažer, že by měl odstoupit i kvůli tomu. Taky si představte, jak mu teď máme věřit jako ministru vnitra, jenž má pod sebou policii, která šetří i politické kauzy. A zvlášť poté, co po volbách jako ještě nejmenovaný ministr předčasně „ukončil“ policejního šéfa Jana Švejdara.

Navíc reakce STAN i na tuhle zatím největší kauzu nápadně připomíná jeho reakce na sérii všech předchozích kauz. Nejdřív vedení hnutí veřejně zapírá, pak se pateticky kaje a nakonec to celé zkusí obrátit v dobro, což je fantastická satira. Právě STAN po volbách supluje někdejší Českou sodu. I Gazdík nyní celý týden nejdřív vzdoroval, než oznámil rezignaci. Přitom se ví, že právě pod ním se i na Ministerstvu školství začalo mluvit o nápadně podobném systému „těžby“ veřejných peněz jako v pražském dopravním podniku, kdy se z firem účastnících se veřejných zakázek ždímou „desátky“. A dokonce i se stejnými lidmi od Redla. Obviněný Luděk Šteffel, jehož skupina kolem Redla a Hlubučka dosadila do pražského dopravního podniku, řešil externě na Ministestvu školství vztahy s dodavateli. A Gazdíkovým ministerským náměstkem pro veřejné zakázky se nedávno stal Milan Štábl, jenž v minulosti jako ředitel vedl zlínské hejtmanství. A kořeny STAN i jeho politicko-podnikatelských struktur sahajících až do vlády začínají právě ve Zlíně, baště strany. Ostatně Gazdík tady byl dlouhé roky zastupitelem i šéfem výboru pro zemědělství. Ten systém je celkem jednoduchý: Člověk jako Šteffel udělá audit příslušné zakázky a začne vyjednávat s dodavateli, které přinutí ke slevě. Ta je pak ziskem skupiny, jakou vedl Hlubuček s Redlem.

Jak hodnotíte roli médií v celé kauze?

Na jednu stranu předvedla slušnou investigativní práci. Na ruhou stranu ale znovu ukázala, komu politicky fandí. Nechme stranou nyní už legendární Otázky Václava Moravce, v nichž byl jediným hostem Rakušan a v podstatě si v klidu řekl, co potřeboval. Je to jen další potvrzení toho, že Česká televize je teď plně vládní televizí i za povinné peníze voličů opozice, za což ji vláda hodlá zbavit všech nepohodlných radních. Podobně se ale chovají i další média, která od STAN až podezřele nápadně přebírají „cinknutí“ celé korupční kauzy v tom smyslu, že se vlastně hnutí zachovalo pozitivně a mění se politická kultura. Fakt? A jak? Že se nám do vládní politiky s pětikoalicí vrátili lidé jako Redl, jenž býval pravou rukou uprchlého mafiána Radovana Krejčíře a soudu prchnul jen díky papírům na hlavu? I většina těch nejhorších někdejších kmotrů ODS má čistší reputaci. Kolem Krejčíře je totiž na rozdíl od nich nemálo mrtvol!

A mimochodem: Moc mě baví, jak teď provládní Seznam Zprávy najednou dávají před jméno expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše slovo „obviněný“. To i je, pak ale musí psát třeba o pražském volebním lídrovi SPOLU Bohuslavu Svobodovi, že je „trestně stíhaný“. A libereckém hejtmanovi STAN Martinu Půtovi, že je zase „souzený kvůli obvinění z korupce“.

Když jste zmínil někdejší kmotry ODS. Reakci STAN na Hlubučkovu kauzu ocenil i její šéf a premiér Petr Fiala...

Fiala se rychle stává směšný, jak z vědomí Čechů mizí jeho „heroická“ cesta do Kyjeva. Stále více lidí včetně vládních expertů i provládních novinářů totiž vidí, jak je on i celá jeho vláda bezradný v řešení inflační krize a jejích domácích socio-ekonomických důsledků. Ale celkem Fialu chápu. Sice volební vítězství SPOLU ve skutečnosti „utrpěl“, jak to trefně popsal politolog Jan Kubáček, on sám sebe ale přesvědčil, že je fakt superlídr. A taky dobře ví, že kauzy jako Hlubuček můžou ukončit jeho vládnutí, ještě než si lidi vůbec všimnou, že byl i jejich premiérem, protože až doteď řešil skoro jen Ukrajinu.

Problém je, že na rozdíl od Pirátů není STAN zbytečnou vládní stranou do počtu, kterou prostě odepíšte z vlády, když ji ovládnou lidé jako Redl a začne reputačně ničit i vás. Rakušanova partaj je druhou nejsilnější vládní stranou, bez níž se SPOLU neobejde, protože spolu s ní ztratí i sněmovní většinu. A není žádným tajemstvím, že vládu spíš než společný program nebo skutečná pomoc lidem s chudobou drží při životě už jen strach z návratu Andreje Babiše. I proto teď Fiala před kauzou STAN přivírá oči, přestože veřejnost vidí, že vzal do vlády partu řízenou podobnými kmotry, jací před deseti lety málem zničili ODS. Ale možná je tohle ta „změna“, kterou nám SPOLU slibovalo a pak je vše skutečně v pořádku!

