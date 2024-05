Musí povstat zemědělci, aby v Bruselu zrušili naprostý nesmysl. Expertka Dubravská od Konečné nenachází slušná slova

Čeho se obávat ohledně dovozu potravin z Mercosuru? A dokáže hmyz nahradit maso? I o tom mluví v druhé části rozhovoru členka Klubu 2019 Jarmila Dubravská, která je na kandidátce STAČILO! pro volby do Evropského parlamentu. Vysvětlila, jak je to s označením „Česká potravina“. „Poslat do Bruselu politika, sice perfektně vystupujícího, ale s prázdnou hlavou, považuji za sebevraždu,“ říká Dubravská k blížícím se volbám do Evropského parlamentu.

reklama

Exprezident Agrární komory ČR, jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů Zdeněk Jandejsek například na setkáních Klubu 2019 často varuje před dovozem potravin ze zemí takzvaného Mercosuru, jako je například Argentina… Čeho se tedy v tomto směru obávat?

V první řadě je nutné obávat se toho, že to jsou úplně jiné standardy než u nás. Systém chovu, kvalita, krmení… to všechno je o něčem jiném. Amerika běžně používá geneticky modifikované komodity, jak sóju, tak třeba kukuřici, což u nás oficiálně v rámci EU GMO není povoleno a Evropa stále nemá jasno v oblasti používání GMO. Takže na jedné straně tvrdíme, že to tady nechceme, a na druhé straně to sem vozíme, krmíme s tím zvířata, vozíme si sem maso, kdy jsou zvířata odchována na GMO a tváříme se, že je všechno v pořádku.

U nás máme systém identifikace zvířat, kdy u každého hovězího víme přesně, kdy a kde se narodilo, kdo jsou rodiče toho zvířete, víme, kde bylo odchováno, vykrmeno, poraženo…. Je to tak u hovězího. Víme původ vepřového i drůbežího. Jak my máme občanku, tak u toho hovězího existuje pas. Je to všechno pod přísnou kontrolou. A to samozřejmě všechno něco stojí. Na druhé straně tady kupujeme třeba hovězí, kde víme, že to bylo někde vykrmené, a to je všechno. My máme požadavky na naše chovatele a naše zemědělce výrazně vyšší než na ty, kteří k nám dovážejí. Takže opět není možné konkurovat. Vždyť jsou to nesmysly!

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9069 lidí

Když se vrátíme k českému masu a vůbec k českým potravinám, je pravda, že bývá v obchodech označená jako „česká potravina“ třeba i ta, která tak úplně „česká“ není? Jak to je?

No tak, máme označení, kde je uvedeno, že je vyrobeno podle české cechovní normy. A mnozí zákazníci, když vidí vlaječku a že je to podle české cechovní normy, tak si řeknou, že je to česká potravina. Pozor, česká cechovní norma znamená, že jde o postup výroby, ale absolutně nic to nemá se surovinou. Když to splňuje podmínky pro českou cechovní normu, tak to automaticky neznamená, že je to potravina, která pochází z českých surovin. Myslím, že je to hrozně zavádějící pro spotřebitele. Protože mnozí, když tam vidí českou vlaječku, tak si myslí, že je to česká potravina.

Česká potravina má označení logem s českou vlajkou a s nápisem „Česká potravina“ nebo slovy „Česká potravina“. Proto si myslím, že by bylo dobré, když je něco vyrobeno podle české cechovní normy, aby tam nebyla česká vlajka. Spotřebitel se musí dnes zaměřit na to, jestli je například v oválu CZ, tedy že je to podnik, který je opravdu v České republice. Opět ale jenom zjistí, že potravina byla vyrobena v České republice.

Ale z hlediska surovin je to ještě složitější. Protože vlastně nemáme běžně označené potraviny, z jaké suroviny jsou vyrobeny. Takže pokud je maso zpracované, tak se spotřebitel nedozví, že salám je třeba ze španělského masa. A může být vyrobený i v ČR. Toto by bylo dobré v dalším období vyřešit, protože spotřebitel by měl vědět, co kupuje a odkud pochází surovina.

Evropská komise již nějakou dobu říká, že masná velkoprodukce není dlouhodobě udržitelná a mluví o potravinových alternativách, jako je například hmyz. Co na to říct? Dokáže hmyz plně nahradit maso?

Myslím, že v roce 2018 Evropská komise schválila a považuje teda za bezpečné tři takové alternativy hmyzu, které by nám měly v podstatě zabezpečovat kvalitní bílkoviny. EU jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinu ve smyslu tohoto nařízení. Určitě je to nesmysl, abychom takovým směrem uvažovali a chtěli tak nakrmit obyvatele naší země. Kdybychom opravdu neměli podmínky na chov hospodářských zvířat, na produkci masa v běžném systému chovu, strádali bychom a jediná alternativa by byli tito brouci... ale takto to přeci není. Nejsme v takové situaci. A nemůžeme to považovat za normální a běžné.

Ano, v některých zemích v minulosti byl tento systém – aby se lidé vůbec nějak uživili, tak museli jíst téměř cokoliv, tak začali jíst brouky, nebo třeba hlodavce. Nemyslím si, že by si každý dal třeba pečeného potkana. Tyto alternativy souvisejí jednak s kulturou, která je úplně jiná u nás než v zemích, kde je potravou hmyz nebo maso netopýrů, hlodavců apod.

A navíc, jak říkám, máme opravdu podmínky na to, abychom vyprodukovali kvalitní hovězí, vepřové, kuřecí, ovčí, kozí... Takže můj názor je, ať si každý jí, co chce – ale je nesmysl, abychom takovým způsobem našim obyvatelům nutili alternativy. Nevede to k tomu, že by to zvyšovalo kvalitu našeho života.

Je tedy namístě bát se například i nějakých zdravotních rizik, alergií…?

No tak, hmyz je připravován k jídlu většinou kompletně i s trávicím a s vylučovacím traktem. Nikdo z nás nejí například drůbež se vším… A hmyz nežije většinou v čistých prostorech. Takže to jsou opravdu alternativy, které dle mého názoru nemají pro kvalitu našeho života přínos. Proteiny dokážeme získat z kvalitních potravin vyrobených v našem mírném podnebním pásmu, v podmínkách, které známe.

Psali jsme: Potraviny zdražují, Fiala viní obchodníky. Šichtařová ukázala na Green Deal a politiku vlády

Tlak veřejnosti a médií na obchodní řetězce polevil. A už se to děje zase

Jahody o 20 Kč dražší než v roce 2023. Sýry a konzervy také. Proč? „Musí přitlačit na pilu.“

A co takové tzv. „umělé“ maso?

S tím také nesouhlasím. Pojem výsekové maso má dle platné legislativy označovat části jatečně upravených těl zvířat. Itálie připravila legislativu se zákazem označování produktů za „maso“, pokud nepochází ze zvířat. Na výzkum umělého masa už šly miliony eur. Abychom si v nějaké Petriho misce udělali něco, co má mít chuť jako maso, to považuji za nesmysl.

V první řadě je na to nutná zase energie, takže to opět nebude nijaká levná alternativa. Druhá věc – nebude to mít takovou nutriční hodnotu jako má maso. A za třetí – jestli nahradíme maso a nebudeme tady mít hospodářská zvířata, tak se do půdy nemá jak dostat kvalitní organická hmota, po které ale EU volá. Nebudeme mít statkové hnojiva, rostliny nebudou mít živiny a tím narušíme celý cyklus. A jestli tady nebudeme mít rostliny, tak co nám bude měnit CO 2 na kyslík, který potřebujeme pro náš život? Co budeme dýchat?

Já nevím, jestli to vzniká kvůli tomu, že ti lidé, co to vymýšlejí, nemají co dělat? Že dělají takové pitomosti? My bychom se měli starat o to, abychom měli kvalitní potraviny. Protože i ty ovlivňují kvalitu života lidí, ovlivňují totiž jejich zdraví.

Myslíte si, že blížící se volby do Evropského parlamentu, jejich výsledky, zda dokážou ve směřování EU, a tedy třeba i v souvislosti s těmito „nápady“, něco změnit?

Já myslím, že určitě ano. Nedávno například poslanci odhlasovali, že se zruší povinný úhor (část půdy, která musí zůstat povinně neobdělaná). Víte, ale je prostě až směšné, že na to, aby se zrušil nějaký nesmysl, musí povstat v EU zemědělci v každé zemi a musí si opravdu silou vybojovat nějaké základní podmínky na život a na fungování. Je to hrozné, že místo toho, aby fungovala odbornost, funguje... nevím, jak bych to nazvala slušně.

Je tedy nutné, aby se do Evropského parlamentu dostali lidé, kteří mají zkušenosti, kteří národu opravdu něco přinesou. Kteří budou hlasovat ve prospěch národa. Poslat do Bruselu politika, sice perfektně vystupujícího, ale s prázdnou hlavou, považuji za sebevraždu.

Psali jsme: „Škoďte nám. Podplaťte někoho. Takto to skončí.“ Novotný pohnojen, nový cíl zde Zelený jed. Polští zemědělci do toho znovu šlápli „Hlad bude. Diktatura bude. Bohužel.“ Další, další věci, co Fiala nevidí Až uvidíte nápis „čerstvé maso“... Toto vám velké obchody neřeknou, odhalil Jandejsek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE