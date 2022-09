Musíme být prosperující metropolí, a ne skanzenem zelených. Fialova vláda ožebračuje občany a lidi ji musí vyhnat, říká Okamurův kandidát na primátora Liberce

reklama

Proč chcete kandidovat na primátora Liberce a na senátora za liberecký senátní obvod?

Chci pomoci své zemi a rodnému městu, ve kterém na rozdíl od nynějšího senátora žiji. Trápí mě situace v naší zemi. Je třeba posílit sebevědomí a hrdost obyvatel na místa, kde žijeme, sjednotit a ozdravit pohlede na minulost, bez které by nebyla současnost a budoucnost. V historii došlo k opakovanému přerušení kontinuálního rozvoj senátního obvodu a města, kde kandiduji, a nenastaly žádné kompenzace. Současný přespolní senátor obvodu nic nepřinesl. Chápu jako velkou hanbu, že Liberec, stotisícové krajské město, má přespolního zástupce v Senátu PČR.

V jakém směru chcete hlavně pomoci?

Podobně je tomu i jinde. I v Senátu chci bojovat za to, aby lidé měli levné energie a aby náš stát a české občany nevysávaly velmoci a nadnárodní korporace. Zářijové senátní a komunální volby budou referendem o nemožné vládě Petra Fialy, která neřeší svízel lidí, zdražování a navíc kryje korupci ve vlastních koaličních řadách a pouze poklonkuje Bruselu, USA a Ukrajině. Lidi musí prostřednictvím voleb dát signál k vyhnání současného osazenstva ze Strakovy akademie, sídla Vlády ČR. Na drahou pomoc válkou zmítané Ukrajině peníze jsou, ale na dofinancování potřeb Liberce a občanů ČR peníze nejsou? Toto musíme změnit a zajistit nápravu.

Proč kandidujete za hnutí SPD?

Protože je to jediné vlastenecké hnutí, pro které jsou Česká republika a čeští občané na 1. místě. Naše země musí být znovu naše a musíme si ji vzít zpět. Musíme přestat být ekonomickou kolonií západu, musíme obnovit potravinou a energetickou soběstačnost a nezávislost. Tím zabráníme i zdražování. Slušný občan musí být na 1. místě a nepřizpůsobiví nesmí být chráněni. SPD hájí naši zemi před masovou imigrací a diktátem Bruselu, říkáme ne euru.

Další výhodou je, že hnutí SPD má své zástupce v Poslanecké sněmovně, europarlamentu a krajském zastupitelstvu, čili můžu s našimi kolegy koordinovat kroky při prosazování našeho programu. Občany Liberce trápí rostoucí ceny bydlení, potravin, energií, exekuce a doprava. Chceme také, aby Liberec byl bezpečným městem pro slušné a pracující lidi.

Nesetkal jste se s negativními reakcemi u některých lidí, když kandidujete za SPD?

Víte, někteří lidé věří mediálním nálepkám. S tím musím počítat. A pokud několika málo lidem vadí, že chci hájit zájmy slušných českých občanů a zájmy České republiky, tak mi ani nevadí, že jsem ztratil jejich přízeň. Chci bojovat za české občany, Liberecko je mým domovem a patřím sem. Politika je boj. A kdo se bojí, nesmí do lesa.

Vy se zabýváte automobilismem. Co říkáte snaze EU zakázat do roku 2035 spalovací motory?

Dojezd elektroaut je nízký, požáry elektroaut lze velmi těžko hasit a nejsou dostatečné kapacity na nabíjení. Pro nákladní dopravu na území ČR není ani jedna dobíjecí stanice. Navíc někteří výrobci už dnes chápou elektromobilitu jako mezistupeň k syntetickým palivům a vodíku, sousední Němci nedávno zrušili dotace.

Evropská komise vybrala město Liberec mezi 100 měst, která se zavázala být klimaticky neutrální do roku 2030. Co si o tom myslíte?

Liberec musí být metropolí severu a městem pro lidi, ne skanzenem, který bude vyhovovat zeleným šílencům z EU. Ano, jsme pro rozumnou ekologii a více zeleně, ale odmítám, aby se lidé nemohli dostat do města autem. Kategoricky odmítám ideologické šílenství EU. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje. Celou Evropskou unii to bude stát biliony eur a naší zemi biliony korun. Po koronavirové a energetické krizi to může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Stejně, jako podle mě Liberec nesmí být skanzenem, tak ani naše země a Evropa se nesmí stát skanzenem, kde mít automobil a moci jezdit autem bude luxus.

V Libereckém kraji dlouhodobě vládne hnutí starostů. Co říkáte aktuálním aférám?

Věřím, že lidé si dělají obrázek sami. Myslím si, že zakládat hnutí SLK či STAN, tak jak bylo hnutí starostů založeno, tedy na základě vazeb na lobbistické podnikatelské struktury a na základě vazeb na mafiány není zrovna tím správným směrem.

Nosným tématem do voleb je podle vás jako nadšeného propagátora automobilové historie a experta na dopravu, která podle vás tíží všechny Liberečany, právě doprava. Co se musí podle vás změnit?

Určitě chceme podporovat rozvoj tramvajových tratí. Co se týče ambiciózního projektu vládnoucích Starostů na utlumení dopravy v centru, tak s tím se neztotožňujeme. Naopak, důležité je ve městě i v jeho centru dobudovat víceproudé komunikace, které by dopravu pojaly, nikoliv utlumily, a bezpečně ji přivedly k parkovacím domům nebo bytům obyvatel. Přáli bychom si, aby se lidé nemuseli bát, zda se ráno dostanou do práce včas, či ne. Doprava kolabuje.

Liberec má zaostalou síť komunikací, která neprocházela obnovou a dostavbou, a vždycky došlo k dobudování části města, aniž by se odpovídajícím způsobem rozvíjely komunikace a k tomu potřebná infrastruktura. V dlouhodobém horizontu je zde možné uvažovat například o sektorové přestavbě města v kotlině mezi Jizerskými a Lužickými horami na metropoli. Pro někoho bude řešení nepříjemné, s tím musíme počítat. Doprava svedená hvězdicově do centra vznikala již ve 12. století a to je setsakra dávno. Jeden průtah situaci neřeší.

Co otázka parkování?

Parkování na sídlištích je těžká otázka. Bytů je relativně hodně, paneláky stojí blízko u sebe, komunikace jsou neodpovídající, počet aut je vysoký a nová parkovací místa nevznikají. Záchranáři a hasiči mají často neřešitelnou situaci se k místu zásahu vůbec dostat a tzv. revitalizace sídlišť ze strany města místa ještě ubrala. Zjednosměrkování je relativním řešením, zůstává otázka, zda ho neudělat lépe, aby nedocházelo ke dlouhatánskému objíždění, třeba dvoukilometrovému, při snaze zaparkovat co nejblíže před domem.

Sídliště z 70. a 80. let počítala s podstatně menší intenzitou dopravy. Ta současná absolutně neodpovídá, pokud bychom chtěli utlumit dopravu, tak musíme kolem města vybudovat parkovací domy (P+R) a v něm jezdit MHD. Ale to je absolutní nesmysl. Tudy cesta nevede. My musíme kapacitními silnicemi přivést dopravu co nejblíže k bydlištím jednotlivých občanů tak, aby byli spokojení, cítili se bezpečně a aby v Liberci bydleli rádi.

Další otázkou je špatný stav městského plaveckého bazénu. Jaké nabízíte řešení?

Chceme využít stávající bazén a za rozumné peníze ho zmodernizovat, pokud možno při minimálním omezení jeho provozu. Nepředpokládáme žádnou megalomanskou miliardovou investici. Samozřejmě cena stavebních prací roste, ale pokud to neuděláme teď, tak to bude později zase o něco dražší. Nový bazén by byl fajn, stotisícové město by uživilo klidně dva, ale držme se při zemi, berme ekonomickou situaci Liberce takovou, jaká je. Navíc musíme uvažovat o měnící se Fialově legislativě, která vytváří předpoklad poklesu poptávky a vyvolává otázku, kdo bude do bazénu chodit? Otužilci ve svetru od paní Pekarové Adamové?

Jak byste zhodnotil poslední čtyři roky v Liberci?

Co otázka nepřizpůsobivých?

Jednak je to zátěž pro veřejné rozpočty, jednak kriminalita a asociální chování obtěžuje slušné občany. Hnutí SPD v Parlamentu prosazuje zákon, který má odebrat sociální dávky nepřizpůsobivým. Budu prosazovat, aby zákon chránil slušné lidi, a ne nepřizpůsobivé. Nepřizpůsobiví nyní mohou opakovaně porušovat zákon, zaeviduje se to jako přestupek a nic se jim nestane. Podle mě musí nastoupit sankce.

Jaký je váš pohled na otázku dolu Turów?

To, co vyjednala vláda Petra Fialy, je katastrofální. Ty peníze nestačí ani na přechodná řešení, natož systémovou nápravu.

Kde se lidé mohou seznámit s tím, co nabízíte?

Ve schránkách voličů se objeví letáky na kterých budou čelní kandidáti stručně představeni. Jsou mezi nimi špičkoví odborníci i lidé z praktického života. Hlavní témata budou komunikována na plakátech a billboardech, již nyní probíhají setkání s občany. Na středu 14. 9. organizujeme Tradiční pouť před Kulturním domem a to od 11 do 18 hod a rád se tam s občany setkám. Společně můžeme dokázat, aby za Okamury bylo doopravdy líp.

Svatopluk Holata, narozen 3. 6. 1965 v Liberci, absolvent Střední průmyslové školy strojní, otec dvou dětí, expert na dopravu, vizionář, ředitel Mobile muzea ČR, publicista a novinář s trvalým pobytem v MO Vratislavice nad Nisou, rodišti Ferdinanda Porsche. Od roku 2003 pořadatel tří desítek tematických výstav z oboru historického motorismu připomínající tradice oboru, zaniklé značky a dalšího rodáka z Liberce, textilního magnáta a zakladatele automobilového průmyslu ve střední Evropě, barona Theodora von Liebiega.

