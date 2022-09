Můžeme pouze vystoupit z EU, nebo změnit její politiku. To by ale byl zázrak... Exprezident Klaus k tomu, co bolí nejvíc

reklama

Vážený pane prezidente, nejen Česká republika se potýká s energetickou krizí. Ceny plynu a elektřiny závratně vystoupaly. Mohl byste vysvětlit, co se vlastně děje? Selhala neviditelná ruka trhu, jak někteří tvrdí, nebo vinu nesou politici?

Neviditelná ruka trhu neselhala, selhali politici, kteří se do trhu – zejména v energetice – nepřetržitě pletou. Pletou se do něj více politici evropští než politici v zemích, které prožily iracionalitu komunistické plánované ekonomiky. To ale neznamená, že se do trhu naši politici, když už je komunismus zapomenut, resp. oni ho zapomněli či neprožili, nepletou také. Dnešní Fialova vláda je toho smutným příkladem. Politici – i naši – dali přednost „zelenosti“, boji s CO2 a Green Dealu před elementární racionalitou.

Cena elektrické energie se mimo jiné stanovuje podle nejdražšího zdroje (závěrné elektrárny), který je ještě potřeba k uspokojení poptávky. Z jakého důvodu byla nastavena tato pravidla a co brání tomu, aby došlo ke změně?

Náklady nejméně efektivní elektrárny, která se ještě při dané poptávce musí použít, určují cenu. Křivky poptávky a nabídky už snad každý vzdělaný člověk někdy viděl. Když ceny vznikají jinak než na tomto principu, vznikne nerovnováha, buď zboží chybí, nebo je ho příliš. Proto „závěrné“ (ekonomové říkají marginalistické) uvažování.

Diskutuje se o několika různých řešeních, jako je zastropování ceny energií, „válečná” daň, transformace ČEZu. Pokud se budeme bavit například o zastropování cen, nehrozí, že se ceny stanoví příliš nízko, takže poptávka bude vysoká a energií bude nedostatek? A co v případě válečné daně? Pokud už stát míní do trhu zasahovat, nebylo by lepší místo vybrané daně pro stát, který je bude přerozdělovat, zisky snížit tak, že by se promítly do příznivějších cen za dodávky energie? Které z navrhovaných řešení Vám přijdou smysluplné?

První věcí je odlišit časovou dimenzi, resp. co se dá udělat v období krátkém a co v období dlouhém (či středním).

V dlouhém období se dá zrušit (či alespoň minimalizovat) vměšování se státu, viditelné ruky, do trhu. V energetice to znamená zrušit zelené myšlení, přestat věřit v absurdní doktrínu, že lidmi způsobené emise CO2 diktují klima na Zemi a průměrnou globální teplotu, opustit Green Deal a s ním spojené emisní povolenky a všechny další způsoby boje s uhlím a ropou.

Bez toho se s podstatou věci nedá udělat nic. Bez toho je možné pouze kompenzovat důsledky dosavadní politiky státu pomocí peněz daňových poplatníků za předpokladu, že stát peníze má. Náš stát je nemá, proto cokoli dělá, dělá to na dluh.

Zastropování cen energií podstatu problému neřeší. Tento nápad vychází z domněnky, že ceny někdo zlovolně zvyšuje. Pohyb cen energií je ale součástí celkového pohybu cen, tedy inflace. Zastropování cen žádnou potřebnou změnu nepřinese, resp. způsobí zvyšující se poptávku po energiích (nebo alespoň pokračování existující poptávky) a způsobí snížení nabídky, protože se do toho leckterá „závěrná“ elektrárna už nevejde. A zavře.

Všechny, různě nazvané daně jsou jenom cestou k tomu, jak usnadnit státu inflaci kompenzovat, čili jak mu umožnit pokračovat ve své zhoubné politice.

Něco jiného je sociální pomoc, tu ať stát dělá.

Existuje reálná možnost, že bychom na německou burzu prodávali pouze přebytky zde vyrobené elektřiny.

Přes německou burzu prodáváme jen přebytky (nebo kupujeme jen chybějící množství) elektřiny v té které konkrétní chvíli. Lipská burza – ať si to přejeme či nikoli – odráží celek evropského trhu s elektřinou. My jsme jeho součástí. Z evropského kontinentu vystoupit nemůžeme. Můžeme pouze vystoupit z EU, nebo změnit její politiku. To by ale byl zázrak.

Funguje podle Vás Evropa solidárně? Laicky řečeno, pokud by se stalo, že opravdu dojde k přerušení dodávek plynu, rozdělí se s námi někdo? Funguje podle vás EU rychle? Nemělo k dohodám o budoucí situaci dojít už v březnu, kdy jsme se rozhodli podpořit Ukrajinu? Nebylo naivní si myslet, že plynu budeme mít nadbytek? Ustojí EU tuto krizi, nebo situace může eskalovat až ke „krizi” EU a jejímu rozpadu?

To je moc otázek v jedné. Solidarita v EU neexistuje, každý z nás je spíše Čech, Němec, Ital, než EUovec. Solidarita je obtížná v jakékoli entitě jiné než v rodině, než v malém okruhu lidí. Evropská „solidarita“ je rozhodování evropských vůdců za peníze evropských daňových plátců, kterých se na to nikdo neptal.

Kromě Green Dealu (a všech jeho „předkroků“) cenu energií ovlivnila i ukrajinská válka a jednoznačné EU rozhodnutí (tlačené bojechtivými Černochovými všech EU zemí a Ameriky) zavedení rozsáhlých sankcí proti Rusku. Bylo možné je zavést, ale bylo třeba vědět, co udělají s cenami energií pro každého Evropana. A obhájit před občany, že to za to stojí. Je-li to tak, dělalo-li se to s tímto vědomím, pak je všechno v pořádku. Pak pleťme s paní Pekarovou svetry. Mám však strach, či spíše jistotu, že se to nevědělo.

