My jsme pravice. Jen my. Pospíšil odhalil záměry SPOLU

Koalice SPOLU přišla s plakátem s obrázky Babiše, Okamury a Filipa a textem „Hrozba, kterou musíme zastavit“. Zkuste prosím pojmenovat, v čem tato hrozba spočívá…

Populisticko-extremistická vláda postavená na spolupráci s krajní levicí a krajní pravicí – tedy KSČM a SPD – by zemi zavedla v mnoha oblastech do krizového stavu. Od zadlužování po zahraniční orientaci bychom se s ní jako stát dostali do naprosto nepřijatelných pozic.

Anketa Je dobře, že se děti ve školách budou znovu testovat na covid-19? Ano 32% Ne 65% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 983 lidí

Občas zaznívají hlasy (i od seriozních komentátorů), že nelze vyloučit variantu povolební dohody ANO a ODS. Myslíte si, že tato alternativa hrozí?

Já bych řekl, že nejčastěji to zaznívá od ČSSD, což je, uznejte, trochu paradox. Jejich kampaň ale opravdu hodnotit nechci. Každopádně koalice Spolu opakovaně spolupráci s ANO vyloučila. Osobně si ji nedokážu představit a důvěřuji v tomto kolegům z ODS.

Mimochodem, jak si vy představujete povolební spolupráci SPOLU? Měly by utvořit jeden poslanecký klub, nebo jít každý svou cestou?

Jsem zastáncem postupu, kdy si všechny tři strany, které nyní spolupracují v rámci Spolu, udrží svou vlastní identitu. To znamená, že bych byl spíše zastáncem tří oddělených, ale úzce spolupracujících poslaneckých klubů. Na druhou stranu platí, že určitou výhodu může mít i vytvoření společného klubu, který může mít šanci být nejsilnějším v celé Sněmovně.

Mnoho pravicových voličů v Praze má problém volit jako lídra Markétu Pekarovou Adamovou. Jak byste je přesvědčil, aby přesto volili kandidátku SPOLU?

Na pravici není v těchto volbách žádná jiná alternativa než koalice Spolu. Pravicoví voliči, kteří nebudou volit Spolu, tím jen nahrají levicově populistickému hnutí ANO, nebo levostředové koalici Pirátů a STAN.

Všichni ale očekáváme, že Markéta Pekarová Adamová drtivou většinu těchto voličů v Praze pro volbu kandidátky Spolu přesvědčí.

Anketa Doposud nejlepší nápad předvolební kampaně? jarmarky SPD 69% kniha Andreje Babiše "Sdílejte, než to zakážou!" 25% kontaktní kampaň Přísahy 3% letní kino koalice SPOLU 1% nanuk tour Pirátů a STANu 2% hlasovalo: 4399 lidí

Hodně se v poslední době hovoří o možnostech povolební spolupráce kandidátek SPOLU a Piráti a STAN. V rámci předvolební kampaně proběhlo několik vzájemných útoků, zejména v ODS je se spoluprací s Piráty zjevně problém. Myslíte, že takto široce rozepjatá koalice bude mít šanci najít shodu na základním ekonomickém směřování země?

Víte, já nejsem žádný milovník Pirátů, v Praze jsem si s jejich nápady užil dost. Na druhou stranu se musím smát tomu, jak se po vzoru šéfů kampaně hnutí ANO neustále poukazuje na rozdíly mezi Spolu a PirSTAN. Ty skutečně existují, ale jsou myslím stále výrazně menší než mezi subjekty možné vlády Andreje Babiše ve složení ANO-SPD-KSČM-Přísaha-ČSSD.

Takže ano, vznik a fungování případné vlády Spolu a PirSTAN si vynutí řadu kompromisů, ale vzhledem k druhé možné vládní sestavě je bude nutné udělat. Nemáme jinou možnost.

Kde naopak, jak se zdá, shoda obou koalic existuje, to je zahraničněpolitická orientace země. Myslíte si, že existuje reálné ohrožení naší prozápadní orientace?

Vůbec o tom nepochybuji. Prezident zpochybňuje smysl našeho členství v NATO a dva potenciální členové budoucí možné vládní sestavy Andreje Babiše – SPD a KSČM – nadšeně tleskají. Okamurovci přitom otevřeně mluví o vystoupení z EU. Když se tato parta dostane do vlády, nebo bude vláda na jejích hlasech závislá, čeká nás jasný obrat na východ.

Nepojímá právě vaše strana tu „prozápadní orientaci“ občas až příliš pasivně a jednostranně? Co je špatného na tom, když jako součást Západu, která navíc má určitou historickou zkušenost, která jiným chybí, upozorňujeme na nebezpečí, do kterých se Západ řítí (například nebezpečí ambiciozního socialistického plánování a politických zásahů do ekonomiky)? Neměl by se zodpovědný spojenec chovat právě takto?

Vyčítat TOP 09, že jsme v prozápadní orientaci pasivní a jednostranní, je dost mimo realitu. Dokážu pochopit, že někdo vidí kriticky některé trendy odehrávající se v západoevropských státech. Většina čelních českých „zpochybňovačů“ Západu včetně prezidenta, komunistů či Tomia Okamury, ale dělá něco úplně jiného. Otevřeně adoruje současný putinovský režim a snaží se Čechům vsugerovat, že to v Rusku je teď vlastně lepší než na Západě. S tímhle postojem my žádné kompromisy dělat neumíme a nechceme.

Vnímáte ve vztahu k západním institucím rozdílné postoje prezidenta Zemana a premiéra Babiše?

Pro Andreje Babiše je zahraničněpolitická orientace země druhořadou prioritou, kterou občas obětuje mocenským handlům s prezidentem Zemanem, sám o sobě ji asi úplně měnit nechce. Není v tom ale žádné premiérovo osobní přesvědčení, ale hlavně ekonomické zájmy jeho holdingu, který v Rusku a Číně žádné velké zakázky nemá. Ale když EU začne kritizovat jeho střet zájmů, hned ji začne napadat. Ve výsledku ovšem oba poškozují české národní zájmy.

Jak byste zhodnotil čtyři roky zahraniční politiky Babišovy vlády?

Byly to čtyři roky přešlapování na místě, kdy vláda ve strachu z toho, aby vládní politici nenaštvali prezidenta Zemana, přijímala polovičatá řešení. Problémy Andreje Babiše se střetem zájmů nás navíc stály silnější postavení v EU. Dobře to bylo vidět při sestavování nové Evropské komise, kde na nás zbyl méně důležitý resort.

Po slovech prezidenta Zemana o BIS jsem zaznamenal výrok, že v rámci našich západních spojenectví nenapáchá větší škody, protože naše západní spojence už postoj prezidenta Zemana stejně nemůže překvapit. Skutečně je už v institucích EU, o kterých máte přehled, český prezident takto „odepsán“?

Je pravda, že jeho proruské postoje už všichni znají, ale tohle bylo takříkajíc nové dno. Zpochybňování vlastní tajné služby z úst hlavy státu tu ještě nebylo a na západ od nás si málokdo uměl něco takového představit. Tahle Zemanova eskapáda nás proto dost výrazně poškodila.

A kauza sporu prezidenta s BIS a jejím šéfem je v Bruselu vnímána nějak speciálně?

Uvidíme, jakou reflexi bude mít tato kauza na zářijové schůzi Parlamentu. Osobně se ale obávám, že tento další exces našeho prezidenta bohužel už nikoho nepřekvapí. V Bruselu je dlouhodobě vnímán jako příznivec putinovského Ruska a kauza BIS je toho jen jasným důkazem.

Z vašeho osobního pohledu: Měl by Michal Koudelka pokračovat v čele BIS?

Michal Koudelka dělá svoji práci dobře a měl by ve funkci šéfa BIS servat. Ostatně, kdyby ji dobře nedělal, nevzbuzoval by takové pozdvižení u „hradních pánů“.

Překvapilo by vás, kdyby BIS sledovala poradce prezidenta Martina Nejedlého?

Naopak by mě překvapilo, kdyby tajná služba nemonitorovala aktivity lidí, kteří bez jasného vládního mandátu jezdí dle svých slov „jednat s administrativou prezidenta Putina a zlepšovat naše vztahy“. Takže za mě: Pokud by činnost Martina Nejedlého BIS nemonitorovala, nedělala by dobře svoji práci.

Chování prezidenta Zemana v této kauze je podle mnohých dalším překročením čáry v jeho chování. Dovedete si představit, že zpochybnění důvěryhodnosti tajných služeb by mohlo mít ústavněprávní důsledky směrem k prezidentovi (čili bylo důvodem pro ústavní žalobu)?

Kdybych byl senátor, návrh na ústavní žalobu bych nyní určitě podepsal. Jeho výroky podkopávají principy právního státu a jsou v přímém rozporu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy naší země. Kdybych to měl říct ještě více naplacato: Aktivity našeho prezidenta začínají naplňovat skutkovou podstatu velezrady!

