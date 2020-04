Nakopat do p*dele! Dobytek Kolář. Podlost v nouzovém stavu. Foldyna ještě velmi, velmi přitvrdil

reklama

Praha 6 dnes přesunula sochu maršála Koněva, aby ho uschovala v depozitáři do doby, než se tamní zastupitelstvo dohodne, kde by Muzeum paměti 20. století mělo vzniknout. Co tomu říkáte?

Myslím, že když se rozhlédneme kolem sebe a víme, v jaké situaci se naše země nachází, jaké mimořádné události se odehrávají, a v rámci toho někdo udělá tento krok, až bych řekl podlost, tak to jasně ukazuje na charakter lidí, kteří o tom rozhodují. Starosta Ondřej Kolář a představitelé Prahy 6 se ukázali v plné nahotě, je to skupina pražských zoufalců, kteří využili situace, a jen těžko hledám slova, kterými, nechci být vulgární, kterými bych tohle vyhodnotil. Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 9556 lidí

V současné době, kdy se řeší životy a zdraví občanů, oni dělají takovou věc. To jen svědčí o charakteru lidí, kteří jsou bezskrupulózní, bez jakýchkoliv zábran a jenom prosazují politická gesta a rozhodnutí. Místo, aby se starali o dostatek roušek a dezinfekce pro občany, tak odstraňují sochu a domnívají se, že tím vyhrají druhou světovou válku. Nikdy nemohou vyhrát a teď prohráli bitvu současnosti i budoucnosti a myslím si, že jim to lidé spočítají.

Takže se domníváte, že odstranění sochy je účelné v době krizového stavu tak, jak se domnívá prezident Miloš Zeman? Ten slovy svého mluvčího tento krok odsuzuje a považuje ho za morálně neospravedlnitelný.

Je to vrchol podlosti a dokazuje, že jsou bezcharakterními lidmi, kteří nemají žádné skrupule v době nouzového stavu, kdy se vláda a představitelé veřejnosti starají o to, aby zajistili pro své občany podmínky na přečkání krize spojené s pandemií. Když jde v zásadě o životy starší generace, tak se Kolář a jemu podobní zmetci uchýlí k takové podlosti. Domnívám se, že je to dostatečně charakteristické, není třeba velkých komentářů. Každý, kdo si to přeloží do lidského pojímání a selského rozumu, si jen odplivne před takovým zmetkem, jako je Kolář a skupina lidí, kteří rozhodují na Praze 6.

O co podle vás přichází veřejnost tím, že socha Koněva už nebude na náměstí v Praze 6 stát?

Většinou režimy, které bouraly sochy, se v konečném důsledku dočkaly bourání svých soch. Jde o trapnou záležitost. Před námi jsou opravdu nové výzvy. Ukázalo se, že Evropská unie je jenom byrokratický moloch, který nedokázal nic vyřešit. Na hranicích Řecka a Turecka, dvou států Severoatlantické aliance, hrozí otevřený konflikt, kdy je Evropa ohrožena Tureckem stejně jako i v minulosti. Několikrát v historii už ohrožena Tureckem byla, historie se opakuje a podlí lidé jako Kolář a další řeší něco, co už nemá žádný kontext racionality k současné době.

Samozřejmě to, že Rudá armáda osvobodila Prahu a Koněv jí velel, to nikdy žádný Kolář nemůže změnit. Je to pouze výraz jeho slaboduchosti a podlosti, ale my tím jen ztrácíme tvář… že je lidé nenakopou do prdele, protože ta odezva, kdy se to z tisku dozvědí vnuci, možná ještě synové a dcery těch, kdo tu položili životy, si před námi jen odplivnou. Je to prostě ostuda celého národa, proto se slovy těžko vyjadřuje. Nemám k takovým činům slov. Kolář je u mě dobytek a to je všechno.

Psali jsme: Nosíte roušky, šijete roušky... A kalouskovci zatím tohle. Nechtějte vědět, co se děje kolem bourání sochy Koněva Primátor Hřib: Kupte si vstupenku na nic Rozvoral (SPD): Na Evropskou unii se nelze v krizových situacích spolehnout! Darebáci! Ivan David reaguje na stržení Koněva. Velmi ostře k opozici i k Hřibovi. Ještě očekává dohru

Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Domníváte se, že to může nějak narušit česko-ruské vztahy? Jak to může vnímat Rusko?

Jak jsem řekl, doufám, že politici, a především ruská veřejnost pochopí, že Praha se svým chováním k Rusku i k Číně není Česká republika, že celý národ nejsme Kolářové, ale máme tu jen takový nános. Věřím tomu, že to nebude mít zásadní vliv na česko-ruské vztahy. Myslím, že vláda se nějakým způsobem měla vyjádřit k tomu, co se v Praze děje. Nic neříkající komentáře ministra zahraničí či premiéra k tomu, co se odehrává v Praze, nejsou zrovna tím, co ukazuje na Českou republiku jako toho, kdo ví, co dělá. Poškozuje to jednoznačně renomé České republiky, ale věřím, že se to v kontextu dalších věcí a událostí stane jen malicherností a zůstane to jen skvrnou na konkrétních lidech, jako je Kolář a podobní.

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řekl jste, že doufáte, že ruští politici i veřejnost pochopí, že Praha není Česká republika. Praha je nejen srdcem Evropy, ale také z Čech nejznámější místo, jak by mohli pochopit, že Praha není Česká republika? A čím je způsobeno, že se zahraniční názory v zemi tak diametrálně liší?

To nejen zahraniční názory, ale i pohled Hřibů a Kolářů a řeporyjských starostů je naprosto odlišný od pohledu devadesáti procent našeho území. V Praze, a nechci tím stáhnout všechny Pražáky do tohoto hodnocení, žije spousta slušných lidí, kterým se z Kolářů a Hřibů zvedá žaludek. Ale Praha jako hlavní město v politických okamžicích málokdy dělala dobrou reklamu. Vždycky se ukázalo, že velká část země má jiný názor než hlavní město. To se ostatně projevuje i v řadě jiných států kolem nás v Evropě, takže se tím nějak netrápím. Prostě to ukazuje na koncentraci lidí, kteří se chápou moci v Praze, a nejsou reprezentativním vzorkem republiky, což se politicky ukazuje stále. Nechci to přeceňovat.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na jaké straně v tomto sporu stojíte, je, myslím, docela jasné. Co byste vzkázal těm, kdo si myslí, že by socha Koněva na původním místě neměla stát a zpochybňují jeho přínos?

Jak víme, dějiny se opakují v takových elipsách, takže já jenom věřím, že se nepotvrdí, co se vždy stalo – že nyní bourají sochy a jednou mohou být vděční, že nám přijde nějaká pomoc, kterou nám Rusko pošle. Jsem přesvědčen, že v současné globální situaci, ve které se nachází naše kulturní společnost – tím myslím jak Němce, tak Rusy – budeme čelit tomu, co se odehrává. Už jsme o tom mluvili, že na řecko-tureckých hranicích se do Evropy sápou tisíce lidí, takzvaných ilegálních migrantů, a turecký prezident Erdogan postupuje systematicky čili nejde o žádnou náhodnou akci. A Evropa si tady jako neviňátko hraje se slovy jako genderismus, multikulturalismus a vůbec nevnímá ohrožení svých občanů. Jsme postaveni před to táhnout za jeden provaz a tito zoufalci jako Kolář se stanou jen marginální epizodou v dějinách národa. Ani nemyslím, že by mohli mít významnější vliv.



Psali jsme: Nechtěli na něj plýtvat testem, a přece... Pavel Bém má koronavirus „Radostný den!“ Koněv je dole! Kolář z Prahy 6 ho nechal sundat. Prý neměl roušku Pistolník Kalousek do vazby? Alkohol, podělané spoďáry... „Ozbrojený odpor“ pokračuje, ale „ratatatatata“ je jinde. Probral se totiž Babiš. To je aféra! Jaroslav Foldyna půjde do krajských voleb. Ústecká SPD ho nasadí jako trojku kandidátky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.