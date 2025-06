Naprostá hanebnost. Zdražení jízdného vládní koalicí bude pro lidi likvidační, varuje šéf středočeských zastupitelů SPD

Vládní koalice (STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ve Středočeském kraji prosadila 9. června na jednání zastupitelstva, ve kterém má většinu jednoho hlasu, zdražení jízdného v krajské veřejné dopravě od 1. ledna 2026. Vy jste hlasovali proti. Proč?

Jedná se o naprosto asociální opatření. Jde o zdražení o 30 procent, tedy o zdražení skokové, plošné a bez jakýchkoli kompenzací či slev pro sociálně ohrožené skupiny občanů typu nízkopříjmových pracujících, rodin s dětmi, rodičů-samoživitelů, seniorů či zdravotně postižených. Nesmyslné zvýšení je to navíc v době, kdy průměrná meziroční inflace činí dvě procenta. To je zásadní nepoměr. Navíc současná krajská koalice výrazně zdražila jízdné ve středních Čechách v poslední době již dvakrát, konkrétně v letech 2021 a 2022.

Uvědomme si totiž, že po tomto zdražení například rodina z Kutnohorska (nebo jiné okrajové a od Prahy vzdálené oblasti kraje), jejíž čtyři členové dojíždějí za prací či studiem denně do Prahy, bude muset v příštím roce zaplatit za jízdné o zhruba 20 000 korun více než letos! V absolutních číslech zaplatí za rok za jízdné přes 100 000 korun! To nejsou žádné drobné, to je zásadní zářez do rodinných rozpočtů, který značně pocítí i středněpříjmové domácnosti.

Pro vícečlenné dojíždějící rodiny s průměrnými a podprůměrnými příjmy bude toto zdražení často doslova likvidační a v mnoha případech jej nedokážou vůbec pokrýt. Což zásadně negativně ovlivní kvalitu jejich životů, jejich pracovní uplatnění či úroveň budoucího vzdělání jejich dětí. Současná krajská vládní koalice navíc jaksi opomněla svůj úmysl značně zdražit jízdné oznámit občanům před loňskými krajskými volbami. Nepochybně to výsledek těchto voleb ovlivnilo.

Jak to chcete řešit vy?

Až bude SPD součástí vedení našeho kraje, tento exces zrušíme a vneseme do cen krajského jízdného opět systém sociálních kompenzací a slev pro občany, kteří je vzhledem ke své příjmové a životní situaci potřebují.

Vedení kraje již před více než čtyřmi lety bez náhrady zrušilo projekt Středočeské jízdné, který umožňoval žákům, studentům a seniorům (byli-li zároveň držiteli dlouhodobých časových kuponů), kteří si o to požádali, cestovat v krajských spojích zdarma. Obnovení tohoto projektu navrhujeme v SPD již delší dobu. A to, že žádná speciální krajská sleva na jízdném pro nízkopříjmové a sociálně zranitelné občany nebyla zavedena ani nyní, v souběhu s dalším dramatickým zdražením jízdného, je neodpustitelné. Přičemž v našem podání by nemuselo jít o plošné slevy úplně pro každého, ale bylo možné nárok na ně omezit na občany a rodiny jen skutečně potřebné.

Jak si to představujete konkrétně?

Například můžeme tuto slevu poskytnout všem zdravotně postiženým občanům, všem středočeským rodinám, které mají nárok na přídavek na děti, což explicitně přepokládá, že se z hlediska svých příjmů nacházejí pod pevně stanoveným koeficientem násobku životního minima. A slevu bychom poskytli občanům, jejichž roční výdaje na jízdné (ve formě celoročního kuponu) překračují určitou procentuální hranici jejich příjmů (obdobná konstrukce jako je u příspěvku na bydlení). S tím, že variant slev je jistě více. Ale to, že zvýšení jízdného nedoprovází žádný typ sociální slevy, je prostě hanebnost. A je tu ještě jedna věc.

Jaká?

Je naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, že si Středočeši roční předplatné jízdného nemohou pořídit prostřednictvím měsíčních splátek. Vedení kraje to mělo již dávno zajistit, a to bez ohledu na to, že zavedení tohoto opatření blokuje vedení hlavního města Prahy.

A proč chcete měsíční splátky?

Protože roční kupon občana dojíždějícího z okraje středních Čech denně do Prahy vyjde na téměř 30 000 korun. Pro jednu osobu. Už to je pro velké množství občanů nereálné zaplatit najednou. A co teprve v případě vícečlenných rodin s dětmi? Proč už dávno nemáme krajský systém měsíčních splátek ročních kuponů?

Vládní většina ve Středočeském kraji současně se zdražením jízdného od roku 2026 prosadila jeho následnou valorizaci, tedy zdražování, ve dvouletých časových intervalech. To vám také vadí?

Ano, vadí. Navrhovat u ceny krajského jízdného trvalý permanentní valorizační mechanismus, respektive trvalou indexaci zdražování, je v podstatě totální rezignace na podstatu samosprávy a autonomní krajské politiky. Rozsah, podoba, dostupnost a cena veřejných služeb poskytovaných krajem je přece jádrem regionální politiky a má být na úrovni krajů a obcí předmětem soutěže politických stran a hnutí.

A právem jednotlivých regionálních vládnoucích reprezentací pak má být upravit si podmínky poskytování těchto veřejných služeb na jimi spravovaných územích dle vlastního rozhodnutí. Včetně jejich cen, a tedy i včetně ceny jízdného v městské či krajské dopravě. Nebo včetně rozhodnutí, že tento typ dopravy bude pro občany určitého města či kraje zdarma.

Není pro nás přijatelné podřídit „navždy“ cenu jedné veřejné krajské služby, v tomto případě jízdného ve veřejné dopravě, nějaké matematické rovnici a parametru, který orgány ani občané kraje nikterak neovlivní, tedy celostátní míře inflace. Nedává to žádný smysl. Tyto věci musejí zůstat předmětem politických sporů na úrovni kraje či obce, záležitostí volební soutěže politických stran a hnutí a věcí rozhodování na základě výsledků voleb vzniklé vládní obecní či krajské vládní většiny. Odmítáme, aby jakákoli politická reprezentace odsoudila Středočechy k věčnému a neomezenému růstu cen jízdného v autobusech a vlacích.

Náklady na dopravu ale rostou. Kde chcete sehnat finance?

Není sporu o tom, že je nutné a nezbytné výrazně investovat do veřejné dopravy v našem kraji. Má to být absolutní rozpočtová priorita kraje. Zásadní spor mezi námi a současným vedením kraje je veden o to, zda mají být tyto investice financovány dominantně skrze skokové a plošné zdražování jízdného pro občany. My říkáme, že ne.

Pokud jde o získání finančních prostředků, jednak jde o přesuny na straně výdajů kraje. My říkáme, že absolutní přednost musí mít zajištění dostupných a kvalitních krajských veřejných služeb pro naše občany: veřejná doprava, zdravotnictví, sociální záležitosti, školství. V ostatních oblastech můžeme šetřit. A na jednání zastupitelstva jsem specifikoval kde.



Jaké jsou tedy oblasti, kde šetřit?

Cestovní ruch, destinační management, regionální dotační kancelář, dotace komerční kultuře, evropská integrace, mezinárodní spolupráce, ekologická výchova a osvěta a další věci. Tam se dají nalézt vyšší desítky milionů korun ročně. Ale zcela klíčové jsou kroky na straně rozpočtových příjmů kraje. Tady jsou ty největší rezervy. A my musíme usilovat o jejich mobilizaci a o získání nových příjmů do středočeského rozpočtu. Nikoli tahat další peníze z kapes občanů.

A jak chcete tedy mobilizovat ty příjmy krajů?

Předně je třeba velmi nahlas říci, že současná vládní koalice, jejíž složení je prakticky totožné se složením středočeské krajské koalice, v rámci tzv. konsolidačního balíčku schváleného v roce 2023 prosadila brutální snížení příjmů krajů na roky 2024 a 2025 prostřednictvím novely zákona o rozpočtovém určení daní, která mimo jiné stanoví podíl krajů na celkovém objemu vybraných daní. Konkrétně šlo o snížení tohoto podílu krajů o 0,3 procentního bodu (tedy zhruba o 4 procenta z jejich celkových daňových příjmů). V případě Středočeského kraje se jedná o ztrátu zhruba 600 milionů korun ročních příjmů! Což by v těchto letech bez problémů pokrylo nárůst nákladů na veřejnou dopravu bez nutnosti jakkoli navyšovat jízdné.

Takže krajská vládní koalice chce nyní po středočeských občanech zaplatit to, co našemu kraji sebrala Fialova vládní koalice, kterou tvoří stejné politické strany!

Tedy prosazujete hlubší systémovou změnu financování krajů?

Ano. Jde o změnu rozpočtového určení daní ve prospěch krajů, na prvním místě pak našeho Středočeského kraje. Jde jednak o zvýšení celkového podílu všech krajů na celostátně vybraných daních, tak i o úpravu rozdělení objemu tohoto podílu mezi kraje. Protože nyní jsme v tomto ohledu jako Středočeši brutálně diskriminováni.

Středočeši jsou diskriminováni? Jak?

Od roku 2000, kdy kraje vznikly a kdy se nastavoval mechanismus jejich financování, vzrostl počet obyvatel našeho kraje o téměř půl milionu osob a v některých okresech okolo Prahy o více než 50 procent. Bez toho, aby se to odrazilo v našem podílu na vybraných daních. Tím pádem máme v rámci republiky nejnižší daňové příjmy přepočtené na jednoho obyvatele. Většina ostatních krajů je má zhruba dvakrát vyšší než my a rekordmanem je hlavní město Praha, které má, přepočteno na jednoho obyvatele, asi šestkrát vyšší příjmy než Středočeský kraj! To je nemorální, nelogické a neobhajitelné.

A co v tom chcete konkrétně podniknout?

V tomto směru musíme za náš Středočeský kraj a za jeho občany zabojovat napříč politickým spektrem na parlamentní úrovni a změnit příslušnou legislativu. Není jiné cesty. Naše finanční diskriminace vůči ostatním krajům a hlavně vůči Praze je strašlivá. A bude se ještě prohlubovat, pokud neodstraníme a neminimalizujeme problém freeridingu, tedy černého pasažérství. A teď tím nemyslím jízdu načerno v autobusech a ve vlacích, ale černé pasažerství v daňové oblasti.

Černé pasažérství v daňové oblasti? O co se jedná?

Na území našeho kraje fakticky trvale žije téměř půl milionu osob (bez víkendových chatařů a chalupářů), které zde ale nejsou hlášeny k trvalému pobytu a mají své úřední trvalé bydliště v jiném kraji. Nejčastěji v Praze. A tam směřuje i podíl z jejich daní, přestože veřejné služby (například typicky veřejnou dopravu, ale i všechny další) využívají u nás ve Středočeském kraji a ve středočeských obcích. A my, Středočeši, jim je nedobrovolně platíme.

Pokud rozpočtové určení daní nebude vycházet ze skutečného počtu občanů, kteří v jednotlivých krajích skutečně žijí, tak se situace bude dále zhoršovat.

Narůstající problémy v dopravní obslužnosti v aglomeraci Středočeského kraje, zejména v okolí Prahy, spojené s potřebou výrazného růstu výdajů na veřejnou dopravu jsou rovněž do velké míry zapříčiněny dlouholetou nečinností a neschopností vedení našeho hlavního města.

V čem konkrétně?

Nedostatečná dopravní infrastruktura, chybějící odstavná parkoviště na kraji Prahy s přestupem na MHD, nedostavěný vnější silniční okruh, desítky let se táhnoucí výstavba trasy D pražského metra, a tak dále. To všechno jde za vedením Prahy a má to i přímé dopady na příjmy a výdaje středočeské krajské veřejné dopravy.

A my, Středočeši, jsme nedobrovolnými sponzory Prahy, které dotujeme její rozpočet a její nízké jízdné, které naopak našim vlastním občanům vedení Středočeského kraje razantně zdražuje.