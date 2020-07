Naštvaní horníci. Promarněné tři měsíce! Pirátka Klusová o řádění viru v OKD

ROZHOVOR V Moravskoslezském kraji to vře kvůli špatnému podchycení šířící se nákazy v Ostravsko-karvinských dolech, která se potom dostala i do sousedních okresů. A také kvůli tvrdším bezpečnostním opatřením, jež ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě vyhlásila se souhlasem ministra zdravotnictví z hodiny na hodinu. Jak tyto kroky vnímají lidé na severní Moravě, jsme se zeptali Zuzany Klusové, zastupitelky v Karviné a lídryně Pirátů v tomto regionu, která na Karvinsku žije se svou rodinou už řadu let.

Větší část veřejnosti v Moravskoslezském kraji (MSK) je pobouřena kroky Ministerstva zdravotnictví (MZd) a potažmo Krajské hygienické stanice (KHS), což dala najevo i veřejnými protesty v centru Ostravy. Demonstranti požadovali především demisi ministra Vojtěcha. Podle názoru protestujících lidí vláda nejprve zanedbala šíření nákazy v OKD, když uzavřela šachty až se šestitýdenním zpožděním, a pak na Karvinsku nedokázala zajistit správnou formu testování. V minulých dnech pak z hodiny na hodinu zpřísnila přes hygienickou stanici bezpečnostní opatření v celém kraji. Co si o tomto postupu vlády a především Ministerstva zdravotnictví myslíte?

Je to zcela jednoznačně pochybení vlády. Vůbec se nepovedla komunikace s veřejností i s patřičnými institucemi přes hygienické stanice. A nefungovala pořádně ani chytrá karanténa, která se provozuje pomocí systému Daktela. Tato aplikace má zdlouhavější výstupy, a pokud nemají v něm hygienici nastavené správné procesy, s čímž by jim právě mělo pomoci Ministerstvo zdravotnictví, tak bych hygieniky moc nekritizovala. To je primárně odpovědnost Adama Vojtěcha, pod kterého hygienické stanice patří.

Co teď ale vůbec nepotřebujeme – to mediální osočování mezi ministerstvem a hygieniky. My všichni včetně opozice, tedy mluvím i za Piráty, bychom si měli sednout a udělat si odbornou analýzu toho, co nefungovalo, a předložit nějaké konstruktivní návrhy, abychom našli lépe fungující systém. To by se mělo udělat dost rychle, protože čísla nakažených horentně rostou, a to nejen v Moravskoslezském kraji.

Nejvíc mne štve, že jsme patřičně nevyužili času – těch tří měsíců, kdy byla umrtvena ekonomika a prakticky i celý veřejný život v republice – a nevytvořili jsme si systém, který by řešil právě takové situace, která teď nastala v OKD i na Karvinsku.

No, a že lidé protestují, tomu se vůbec nedivím... Demonstrace jsem čekala i dříve, jelikož horníci byli na vládu opravdu pěkně naštvaní.

Hejtman MSK Ivo Vondrák vystupoval na sociálních sítích i v médiích proti některým liknavým rozhodnutím vlády dost razantně. Nicméně na tiskovce po bezpečnostní radě kraje, za přítomnosti Adama Vojtěcha, vyšuměly připomínky veřejnosti a někdy i názory samotného hejtmana do ztracena. Ministr i ředitelka KHS Pavla Svrčinová slíbili jen projednávání závěrů hygieniků s bezpečnostní radou kraje a o něco včasnější informování veřejnosti. Ze škod, které byly některým organizátorům akcí způsobeny, zatím vycouval jak ministr Vojtěch, tak moravskoslezský hejtman. A tvrdší opatření budou například dále platit i na takovém Krnovsku, nejlidnatější části bruntálského okresu, kde na 43 tisíc obyvatel mají 1 nakaženého člověka. Jste spokojená s těmito závěry ministra zdravotnictví?

Spokojená určitě nejsem. Na jednu stranu chápu, že to má teď hejtman složité, jelikož se jeho názory, alespoň v médiích, neshodují s názory ministra zdravotnictví. Oba jsou ale z jedné vládní strany – a nerozumím tomu, proč si nemohou vyjít vstříc. Nechápu, jak si může hejtman Vondrák stěžovat, že nebyl o těch nových opatřeních informován, když ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Svrčinová uvedla, že své postupy konzultovala s Prahou a ministerstvo na ni dokonce mělo tlačit, aby se opatření co nejdříve zpřísnila. Tak je to přece celé špatně a ukazuje se, že nedobré vztahy panují nejen mezi hejtmanem a krajskou hygieničkou, ale i mezi hejtmanem a ministrem.

Na mne to teď působí dojmem, že vláda hodila přes palubu nejen OKD, ale nyní také Karvinsko a celý Moravskoslezský kraj, když se ta nákaza rozšířila i do sousedních regionů. Jako by se ministr snažil před severní Moravou ochránit zbytek republiky hlava nehlava. Přitom na Krnovsku a Bruntálsku jsou tvrdší hygienická opatření naprosto nesmyslná, když tyto regiony patří k nejméně postiženým v republice.

Prostě tady chybí nastavení jasných pravidel, po kterých my Piráti voláme už od začátku epidemie. To znamená stanovit na určitou situaci nějaký stupeň nebezpečí, dejme tomu podle počtu a vážnosti nakažených, a k tomu rozepsat patřičná nařízení. Aby to bylo jasné a predikovatelné i pro obyvatele, a ti aby se na to mohli připravit. Není možné, aby ministr i další vládní politikové pořád tvrdili, že je všechno v pořádku – a najednou z hodiny na hodinu se opatření zpřísní, ale nikdo o tom dopředu neinformuje ani hejtmana. To je opravdu fatální chyba.

I když ministr Vojtěch vyzval přes média ředitelku KHS Pavlu Svrčinovou ke zvážení její rezignace, protože nezvládla komunikaci s veřejností, zatím se nic nestalo. Paní ředitelka tak například v médiích prohlásila, že i pro Bruntálsko s minimem nakažených, kde je nemocných několikanásobně méně než třeba v Praze, jsou současná tvrdší opatření správná, jelikož i zde působí nějací zahraniční pendleři. Jak tento názor vnímáte?

Odvolání ředitelky by připadalo v úvahu, kdybychom měli za ní adekvátní náhradu. To znamená dostatečně erudovaného a zkušeného odborníka-epidemiologa, který by byl zároveň i dobrým, komunikativním manažerem... – ale o někom takovém se zatím tady neví. Křeslo hygienika je v současné době velmi horkým postem, o který mnoho lidí nestojí; i proto by měli mít hygienici daleko větší podporu z Ministerstva zdravotnictví. Měli by mít možnost řadu věcí s Prahou vykomunikovat a poradit se o složitých záležitostech. A já se domnívám, že tato možnost tady zřejmě chybí.

No a pendleři, ti přece fungují všude v republice, to přece není důvod k nastavení tvrdých opatření pro region, kde je minimální počet nakažených. A pokud mají k tomu zásahu epidemiologové skutečně pádný důvod, musí ho nejprve lidem dobře vysvětlit – a především to pak musí být závazné, podle stejných pravidel, pro všechny regiony u nás, nejen pro některé.

I když lze ředitelce Svrčinové leccos vytknout, v minulosti tvrdila, že všechna navrhovaná opatření konzultovala s ministrem Vojtěchem. Je opravdu tedy ona tím hlavním viníkem všech přešlapů v Moravskoslezském kraji?

Anketa Líbí se vám finální podoba ,,záchranného plánu" EU za 750 miliard euro? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5154 lidí

Já bych před takovým postupem chtěla varovat, protože už teď mám zprávy, že někteří epidemiologové chtějí odejít, jelikož jsou už vyčerpaní a unavení i z negativní medializace, z toho velkého chaosu, který panuje, a jejich posty také nejsou bůhvíjak ohodnocené. Ale jejich případný odchod je to poslední, co bychom teď potřebovali.

Já jsem zásadně proti nějakému vyzývání k rezignaci přes média. Raději současnou situaci pořádně zanalyzujme, ať se vyvodí potřebné a užitečné závěry.

Jak hodnotíte názor ministra Vojtěcha, že rozšíření nákazy do několika regionů Ostravska způsobili zřejmě pendleři z Polska a další komunity, které s horníky v OKD nemají nic společného? Naopak značná část veřejnosti si myslí, že právě pozdním uzavřením dolů a špatným testováním se virus dostal i do sousedních okresů, ze kterých právě jezdí do OKD za prací řada lidí. To koneckonců připustil v ČT i profesor Prymula. Kdo má tedy pravdu?

Pokud vím, tak klíčovým důvodem k zavedení všech těch opatření byla komunitní nákaza. A při ní, jak známo, nejdou dohledat kontakty. Takže, jestli někdo tvrdí, že to byli pendleři, kteří zavlekli virus do kraje, tak vypouští jen nějaké nepodložené fámy.

Já se spíše domnívám, že to přišlo z OKD, ale to je také jen můj dohad. Už před několika týdny jsem ale varovala, že pokud pustíme zaměstnance OKD na dovolenou, tak nám rozšíří do kraje komunitní nákazu, a tam se už pak nedopátráme viníka.

Hádat se teď, kde tkví příčina, je bezpředmětné. Je ale jasné, že nákaza v OKD se nezachytila včas. Nejprve týdny plynuly a nic se nedělo, potom se začalo s tzv. rapid testy, které nebyly přesné, a virus se dále rozšiřoval. V těchto dnech se opět testuje na Dole ČSM a uvidíme, jaké budou výsledky.

Nicméně, nákaza se už rozšířila do sousedních okresů, a tvrdit, že to tam zanesli pendleři je nesmyslné, protože ti fungují i v mnoha jiných okresech, ale virus se tam tak rychle nešířil jako v části Moravskoslezského kraje.

Ministr Vojtěch prohlásil, že současné rozšíření koronaviru není druhou vlnou epidemie, pouze dozvukem té první. Domníváte se, že na případnou další vlnu jsme dobře připraveni? Bude už testování lépe připraveno a posléze realizováno? Bude dostatek ochranných pomůcek a bude konečně lépe fungovat tzv. chytrá karanténa?

Anketa Který z okolních šéfů vlád je nejlepší? Merkelová 1% Kurz 3% Morawiecki 0% Matovič 2% Orbán 94% hlasovalo: 11248 lidí

Protože to zavedení restriktivních opatření dost ekonomicky poškodilo celý náš kraj. To není jen o nošení roušek, ale o rušení různých velkých akcí, na což doplatí podnikatelé v kultuře, v cestovním ruchu i v jiných odvětvích. Lidé se budou bát, začnou šetřit a přestanou utrácet. Do kraje se také z obav nedostane tolik zakázek z tuzemska i ze zahraničí, tak jako tomu bylo dříve.

Na podzim to bude určitě ještě větší problém, jelikož dojde k souběhu s chřipkovým onemocněním. Vláda se prostě musí na toto krizové období lépe připravit, má na to ještě několik týdnů. Nemůže to ale řešit jako doposud. Tedy, když se nákaza nešíří, tak usnout na vavřínech a prohlašovat, jak jsme dobří – ale když pak přijde problém, tak ho včas neumí zvládnout.

Opozice nyní požaduje demisi ministra zdravotnictví. Někteří její politikové vyčítají Adamu Vojtěchovi několik zásadních přešlapů v době koronakrize. Nejprve prý nezajistil ochranné pomůcky, byť byl k tomu vyzván poslancem Svobodou (ODS) už v lednu tohoto roku, pak otálel s vyhlášením nouzového stavu, ochranné pomůcky nakoupil s třítýdenním zpožděním a ještě k tomu draze, a nyní údajně nezvládl situaci v OKD a později i v celém Moravskoslezském kraji. Přiklonila byste se k tomuto názoru, anebo je přespříliš kritický?



Já si myslím, že zvládnutí koronakrize je odpovědností celé vlády. Odvolání jednoho člověka a vyzývání k rezignaci nic neřeší. To jsou jen populistické výkřiky od některých politiků.

Nevím ani, jak by to premiér Babiš vyřešil, jestli by náhodou nesloučil resort zemědělství se zdravotnictvím anebo zda by nepřidal superministrovi Havlíčkovi další úřad... To jsem samozřejmě řekla v nadsázce.

Prostě celá vláda se musí snažit o to, aby se taková situace, jako nyní na Karvinsku, už neopakovala.



