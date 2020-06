Ne všichni jedou na Tchaj-wan! Plukovník Vích řekl, jak to vidí lidé mimo Senát. A cenzura v ČT? Tvrdé prohlášení o Moravcově pořadu

ROZHOVOR „Agent, který měl přijet jindy, než někdo z ambasády opravdu přijel, policejní ochrana tří komunálních pražských politických outistů, u jednoho z nich se pak najde tajemný bílý prášek, o kterém se teď už nemluví. To by mělo patřit do brakových detektivek, a nikoliv do mezinárodní politiky. Vyhoštění dvou pracovníků ruského velvyslanectví má zakrýt fakt, že je kauza totálním selháním zahraniční politiky ČR v podání ministra zahraničí Petříčka z ČSSD,“ komentuje místopředseda poslaneckého výboru pro obranu Radovan Vích (SPD). „Evropské vnější hranice se začnou opět otevírat a bez platných dokladů, případně víza by se sem neměl nikdo dostat. Zřejmě to, co se v současné době děje v USA, elitářům z EU nestačí a máme tady zažít výhledově peklo, jaké prožívá multikulturní Amerika. To je potřeba odmítnout,“ domnívá se.

reklama

Podle informací od premiéra Andreje Babiše byla kauza ricin vymyšlená, ale nikoli českou stranou. Celou věc si prý vymysleli na ruském velvyslanectví, a to kvůli vnitřním sporům na ambasádě. Co na to říci? A jakou práci v celé kauze odvedla BIS? Jak se zpětně díváte na manévry kolem tří pražských politiků? Bylo to, se znalostí nových skutečností, jen divadlo?

Agent, který měl přijet jindy, než někdo z ambasády opravdu přijel, protože pak byly také zavřené hranice, policejní ochrana tří komunálních pražských politických autistů, u jednoho z nich se pak najde tajemný bílý prášek, o kterém se teď už nemluví. To by mělo patřit do brakových detektivek, a nikoliv do mezinárodní politiky. Takže ruský ricinový agent nikdy nebyl a my jsme se tímto dostali do zcela zbytečné situace ve vztazích s Ruskem. Vyhoštění dvou pracovníků ruského velvyslanectví má zakrýt fakt, že je kauza totálním selháním zahraniční politiky ČR v podání ministra zahraničí Petříčka z ČSSD. Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 11% Robert Šlachta 89% hlasovalo: 5951 lidí

Dále se jedná o zcela chybnou zpravodajskou analýzu ze strany BIS spojenou s únikem informací a využití 75 let výročí porážky nacistického Německa k cílené provokaci fatálně poškozující česko-ruské vztahy. Někdo z premiérových podřízených tuto informaci pustil novinářům a je v této souvislosti podáno trestní oznámení. Za tuto situaci by měl premiér Babiš vyvodit jasné závěry a příslušné viníky této zpravodajské hry odvolat z funkcí. Jedním slovem – amatéři.

„Novinářskými cenami ověšení investigativci by nás málem přivedli do války,“ říká ke kauze ricin bezpečnostní expert Andor Šándor. Lze s ním souhlasit?

Tak horké to, doufám, nebude, ale situace je opravdu vyhrocená a nutno dodat, že zcela zbytečně. Očekávám minimálně reciproční opatření ze strany Ruska, která nemusí skončit obvyklým pouhým vypovězením stejného počtu diplomatů. Tedy naše již tak početně nízká ambasáda v Moskvě může „zhubnout“ ještě minimálně o dvě osoby. Je vidět, že hlavní zadání organizátorů téhle provokace je narušit naše vztahy s Ruskem, podobně jako úkolem druhého „tvůrčího“ týmu je zajistit narušení vztahů České republiky se zahraniční politikou „jedné Číny“. Mám tím na mysli ohlášenou cestu předsedy Senátu Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan.

Pevně doufám, že oba týmy budou neúspěšné, protože to už nás pak může omezovat v naší zahraničněpolitické suverenitě, tedy i v ekonomickém rozhodování, v podstatě téměř kdokoliv, a to je nepřijatelné. Vítám v této souvislosti prohlášení představitelů Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, kteří si tuto cestu na Tchaj-wan nepřejí a také se jí nezúčastní.

Psali jsme: BIS zveřejnila své stanovisko ke kauze ricin. Kundra by se možná měl začít bát...

„Nedělám si vůbec žádné iluze o Rusku, o jeho zahraniční politice a jeho snaze a způsobech bránit rozšiřování sféry vlivu NATO, což naši zemi poškozuje. Jen si nemyslím, že musíme být nejhlasitěji štěkajícím psem v rámci Aliance,“ uvedl k celé věci Šándor. Co nám náš aktuální přístup vůči Rusku, včetně následného vyhoštění dvou diplomatů, přinesl? Zlé jazyky tvrdí, že za vším je snaha rozbít česko-ruské vztahy. Je to tak? A komu, případně čemu, to může sloužit?

Česká zahraniční politika má aktuálně dvě tváře. Tu jednu představuje prezident Miloš Zeman a tu druhou vláda ČR. Chceme mít dobré vztahy se všemi velmocemi a dalšími státy a o to více v současné pokoravirové ekonomické krizi. To se provádí zejména prostřednictvím ekonomické diplomacie, vzájemného obchodu a podpory turismu. Ukazuje se, že naše hospodářská orientace převážně na Německo a státy EU je dlouhodobě chybná. Ať již v oblasti „montoven“ a dodávek automobilového průmyslu, tak i v otázce potravinové soběstačnosti. Potřebujeme i jiné trhy a potřebujeme tyto vztahy utužovat a rozvíjet a nikoliv paralyzovat a bourat.

Premiér Andrej Babiš se rozhodl mít ve vládě ministry za ČSSD a ti mají evidentně jiné názory na zahraniční politiku. Ministr zahraničí Petříček (ČSSD), který se tváří, že oficiální linii vlády podporuje a sleduje, ale po straně koná opačně, zejména ve vztahu k Rusku, případně k Číně. No, a občas to vyjde najevo jako nyní. Samozřejmě České republice jako celku to nijak neprospívá. NATO by se mělo vrátit k původnímu účelu kolektivní obrany a nikoliv vysílat předsunuté síly do Pobaltí. Trpělivost prezidenta Putina je v této souvislosti obdivuhodná. Rusko nemá zájmy vést válečný konflikt, ale mít dobré vztahy se státy Evropy a tato situace tomu neprospívá.

Psali jsme: Schillerová jde za komunisty kvůli rozpočtu. Vostrá má několik požadavků Praha 2 poskytne slevy nájemcům nebytových prostor České dráhy: ČD Nostalgie startuje další sezónu, na koleje vyráží parní lokomotivy i táborská Bobinka Jak roze*rat lidi? Novinář Honzejk má nápad

V USA vypukly násilné protesty po zabití černocha George Floyda policistou. Na mnoha místech dochází k tvrdým střetům mezi demonstranty a policií, jsou rozbíjeny výlohy a zapalovány osobní vozy. Jak se na dnešní dění v USA díváte?

George Floyd nebyl žádný beránek. Byl celkem pětkrát odsouzen vězením na dlouhé měsíce a léta za ozbrojené loupeže a držení kokainu. Když byl zadržován americkou policií, tak platil falešnou dvacetidolarovkou, byl pod vlivem amfetaminu a právě se chystal řídit auto. Způsob policejního zákroku byl nepřiměřený a důsledek byl nešťastný. Jeho smrt je však médii a sluníčkáři prezentována jako policií utýraného mučedníka. Prostě rasismus naruby. Tento incident je jasným důkazem, že multikulturní systém v USA zcela selhal a je nefunkční. To, co se děje v tzv. kolébce demokracie v těchto dnech, je na pokraji občanské války. Výjimečný stav, zákazy vycházení a povolání armády jsou toho jasným důkazem. Pro nás jasné varování, tedy nulová tolerance ilegální imigrace. To ale říkáme v SPD od samého počátku našeho hnutí.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co říkáte na to, že některá americká města v čele s Minneapolisem se rozhodla buď své policejní sbory výrazně podfinancovat, nebo je zcela rozpustit? V Minneapolisu se chtějí v budoucnu ve věci bezpečnosti vydat cestou „komunitních řešení“ a nasazení poradců v oblastech duševního zdraví a drogových závislostí. Jak takové kroky mohou pomoci v případě násilných přepadení, ozbrojených loupeží či sexuálně motivovaných útoků?

Anketa Kolik dostane Babišovo ANO v parlamentních volbách 2021? Nad 35 % 75% 30-35 % 15% 25-30% 5% Pod 25 % 5% hlasovalo: 9749 lidí

Volba tří nových členů Rady ČT rozhodila šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. U pultíku ve Sněmovně zvolení Xavera Veselého, Hany Lipovské a Pavla Matochy označil za začátek konce veřejnoprávní televize. Později kvůli gratulaci pro Lipovskou od kardinála Dominika Duky dokonce pohrozil svým odchodem z řad katolické církve. Miroslava Němcová (ODS) zase konstatovala, že vstup Xavera Veselého, Hany Lipovské a Pavla Matochy do Rady ČT vnímá jako „vážné ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti fungování veřejnoprávního média“. A ozývali se i mnozí jiní. Co k tomu říci? Vypadá to, jako by podle těchto lidí mohli být zvolení jen lidé jednoho názorového proudu...

Tak já jsem naopak rád, že do Rady ČT byli zvoleni zástupci názorového proudu, který v ní dosud nebyl. A zřetelně tam chyběl. Tak to přesně předvídá zákon o České televizi, že v Radě ČT mají být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní proudy. Navíc doplnění Rady ČT o dva novináře s kvalitní praxí a jednu ekonomku s nadstandardní publikační činností, na tom objektivně není co vytknout. Divím se naopak tomu, jak pasivně Rada ČT fungovala dosud. Poslední obhajoba Výroční zprávy České televize v Poslanecké sněmovně to jasně ukázala. Neprůhledné zacházení s koncesionářskými prostředky a začerněné smlouvy už musejí někdy skončit.

Jde nám o objektivitu a vyváženost. Například předseda hnutí SPD Tomio Okamura nebyl již šest let pozván do diskusního pořadu ČT Otázky Václava Moravce, aby se náhodou národ nedozvěděl něco z našeho programu a jeho vyjádření k aktuální politické situaci. Přitom SPD je čtvrtým nejpočetněji zastoupeným subjektem ve Sněmovně a náš předseda je dokonce její místopředseda. Současná ČT je probruselská a je to politická pátá kolona tzv. demobloku. To je potřeba jednou pro vždy změnit!

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) prohlásila, že noví radní ČT vyvolávají obavy na úrovni EU. Co přesně by podle vás mělo na uskutečněné volbě vzbuzovat obavy? A proč by se jimi měla zabývat EU?

Europoslankyně Šojdrová zřejmě stále hledá témata, když už nenašla těch několik desítek „syrských“ sirotků z uprchlických táborů v Řecku, kteří nejsou ani syrští, ani sirotci, ani děti. Radu ČT volí celá Poslanecká sněmovna na základě tajného hlasování. Každý z nově zvolených radních má tedy dostatečný demokratický mandát. Ovšem Brusel je plný přeplacených zbytečných úředníků, které nikdo nepotřebuje, nudí se tam a rádi se chytnou jakékoli záminky pokárat nějakou zemi zejména z Visegrádské čtyřky. Že by totéž zkoušeli třeba na Německo, toho jsem si nevšiml. Také nevím, proč bychom se měli jako suverénní stát obávat kritiky ze strany EU. Jsme suverénní stát, a nikoliv vazal EU.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z liberálního tábora se už ozývá, že „disentní“ pořady, jako jsou 168 hodin, Reportéři ČT nebo Otázky Václava Moravce, se přesunou na soukromé kanály, případně na internet. Co si o tom myslíte, byla by to pro ČT ztráta?

Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil pojede na Tchaj-wan? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 14884 lidí

Evropská komise chce předložit svůj návrh nové podoby unijní azylové strategie. V pracovní verzi jsou pro případ krize obsaženy i povinné kvóty. Co na to říkáte?

Evropská komise dávno ví, že povinné kvóty na tzv. uprchlíky, ilegální imigranty ani jinak nazvané osoby účastnící se ilegální migrace do EU nejsou mrtvé. Státy V4 a několik dalších je sice odmítly, ale oni s tím přicházejí a budou přicházet znovu. Evropská komise se zatvářila, že takovému ráznému odmítnutí ustoupila, ale to byla jen opětovná zdržovací taktika. Vykořenit suverénní státy z jejich historie a vybudovat jeden nadnárodní multikulturní stát, to je právě politika EU.

Brusel chtěl balíček právně závazných návrhů a nezávazných doporučení představit už začátkem jara, kvůli koronavirové krizi se to ale strategicky odložilo. Zcela zavřené vnější hranice EU navíc dočasně znemožnily běžencům dostávat se na její území. Takže v době koronaviru šlo udržet zavřené hranice a nyní to již podle nich nejde.

Evropské vnější hranice se začnou opět otevírat a bez platných dokladů, případně víza by se sem neměl nikdo dostat. Zřejmě to, co se v současné době děje v USA, elitářům z EU nestačí a máme tady zažít výhledově peklo, jaké prožívá multikulturní Amerika. To je potřeba odmítnout. Evropská komise by měla raději doporučit jednotlivým členským státům zajistit ochranu vlastních hranic, ale to bychom chtěli příliš. Migrace neskončila, Andrej Babiš ji nezastavil a řešením je pouze referendum o vystoupení z EU. Čím dříve, tím lépe!

Psali jsme: Sdružení dopravních podniků: Dopravní podniky v Česku se v důsledku pandemie potýkají s miliardovými ztrátami Za Kalouska bylo líp. František Laudát o „hvězdě Schillerové“ a krizi, která nás čeká Poche-cheche. Maláčová? Ne. Foldyna? Ano. Maříková? Ano. Promlouvá poslanec SPD, voják. Razantně Nebýt Rudé armády, tak bychom tu dnes nebyli. Slované byli určeni k likvidaci jako druzí, hned po Židech, připomíná poslanec Vích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.