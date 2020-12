Nebudu sprostý... Zaorálek? Vata, běžné fráze! Sejmuli nás ze dne na den, řekl šéf „Lucerny severní Moravy“

ROZHOVOR Vždyť Lubomír Zaorálek se chová, jako kdyby jeho Ministerstvo kultury neexistovalo. A je to způsobené hlavně tím, že většina lidí zaměstnaných v kultuře jsou živnostníci a po státu toho nikdy moc nechtěli. To řekl ParlamentnímListům.cz Martin Hradečný, provozovatel Kofola Music Clubu v Krnově, který funguje už téměř třicet let. Kvůli věhlasu mu přezdívají Lucerna severní Moravy. Koncertovaly v něm všechny české kapely první ligy, ale i některé zahraniční hvězdy.

Nad vchodem do klubu vám běhá nápis: „Podporujte kluby v nouzi...“ Jak by to lidé měli udělat?

Je to spíše takové tiché volání o pomoc. Když jsme měli okénko anebo máme otevřenou hospodu, tak je bezva, když k nám lidi přijdou jen tak na pivko, přestože kalendář akcí je skoro prázdný. Doba je zlá.

Dost mě sejmulo, jak nás ostravská hygienička Pavla Svrčinová v létě utnula ze dne na den. Bez varování a pouze z preventivních důvodů. Chyběla mi v tom odbornost a nadhled. Akce se rušily obratem ruky, veškeré pracovní příležitosti na ně napojené dostaly červenou. Třeba ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová měla nachystaný Nefestival a kvůli okamžitému rozhodnutí musela zrušit i tuhle akci. Mnoho lidí přišlo kvůli tomuto rozhodnutí o náklady, které do akce vložili.

Co jste si o tom myslel?

Nebudu vulgární. Nic pěkného. Lidé jeli z práce a už měli mít roušku, přičemž to ráno ještě neplatilo. Všechny koncerty, divadla a jiné kulturní akce padly. Tehdy jsme se semkli, vytvořili platformu lidí pracujících v kultuře a řešili to přes média. To byl vrchol. Následně proběhla v Praze i demonstrace za živou kulturu, kde jsme problémy také prezentovali. Snažili jsme se na vše upozornit a řešit to.

Nicméně i nynější omezení vypadají jako vládní ping-pong, takže jste tím ničeho důležitějšího nedosáhli...

Udělali jsme, co bylo možné. Alespoň jsme s našimi problémy seznámili veřejnost. Vždyť Lubomír Zaorálek se chová, jako kdyby jeho Ministerstvo kultury neexistovalo. A je to způsobené hlavně tím, že většina lidí zaměstnaných v kultuře jsou živnostníci a po státu toho nikdy moc nechtěli. Vše se děje samospádem.

Když budu hovořit o našem klubu, tak máme sice zvýhodněné nájemné, ale to je všechno. Žádné dotace na program, žádná podpora živých koncertů. Jeli jsme setrvačností. Když jsem si chtěl podat žádost v první výzvě v programu COVID-Kultura, tak jsem se nedostal přes první otázku. V ní se ptali, kolik jste od státu dostal na dotacích. Pakliže jsem nedostal nic, nepustilo mě to dál. Když jste tedy od státu nikdy nic nechtěl, tak vám paradoxně nechtěl nic dát ani teď. Ve druhé výzvě to už přece jen zohlednili.

Vidíte a já naopak v Praze často slyším, jak jsou dotovány festivaly, malá divadla či filmy, přestože diváků mají málo...

To není pravda. Kultura je opravdu na posledním místě. Právě na pražské demonstraci někdo spočítal, že hudební kultura je sektor, v němž pracuje sto třicet tisíc lidí. Jde ale i o ty na tuhle činnost navázané. Nejen o umělce na pódiu, ale i o pořadatele, ochranku, bedňáky, ubytování pro kapely a tak dále.

Ministr Zaorálek tedy z předmětu podpora živé kultury v době koronakrize podle vás propadá?

Osobně ho neznám. Přes Facebook jsem se ho nedávno zeptal na několik dotazů. Odpověděl, což je bezva. Nicméně jsem nijak necítil, že by ten sektor bránil nebo pro něj něco dělal. Až po půlroce vlastně přišli s nějakou podporou.

Kamarád, srdcař, který má tady bar Fklidu, teď napsal komentář plný zoufalství. Zaplať zaměstnance, zaplať zdravotní, zaplať sociální a my ti potom zpětně něco dáme nebo půjčíme. Ale když ty prachy člověk nemá, tak z čeho to má platit? Já mám to štěstí, že žena učí, takže máme jeden stálý státní plat. Když jsou ale oba v páru živnostníci, tak to vůbec není jednoduché.

Takže Zaorálek propadá?

Něco mi napsal, nic ale nesdělil. Byla to jen vata. Běžné fráze. Vždyť ho spousta umělců, jako Matěj Ruppert či Tereza Černochová, vyzývala k odstoupení, protože žádného ministra kultury v Česku nevidí.

Jaké jste tady měli před koronakrizí obecenstvo?

Hodně Krnováků a Opaváků. Méně pak lidí z Bruntálu a zbytku Osoblažského výběžku. Z Polska jen pár nadšenců, přestože jsme tady měli největší polskou hvězdu, kapelu Lady Pank. Na tento koncert výjimečně z Polska přijeli.

České filmy jsou v Polsku dost vysoko ceněné, Ewa Farna tam boduje, oblíbená je u severních sousedů i gotická kapela XIII. století a tak dále. Jak moc je ale oblíbená polská kultura u nás?

Moc ne. Lady Pank byla opravdu rarita, kde to fungovalo. Přesah polské scény tady bohužel nevidím. Je minimální.

Jak moc zničil internet hudební průmysl a živou hudbu?

Velmi. Co je člověku dostupné, po tom až tak neprahne. Když nebyly za bývalého režimu banány, stály se na ně před Vánoci fronty. Když bylo dobré muziky málo, všichni jsme ji sháněli pod rukou. Boom se dostavil s koncem východního bloku, ale s rozvojem internetu to stále více upadá. Lidé se u nás muziky prostě přejedli.

Podle mě je to částečně i vinou tohoto státu, že se lidé k nahrávkám dostávají pokoutně. Srovnání prodejů u nás se zahraničím mluví jasně. Pracuji i jako diskžokej, takže si cédéčka nebo nahrávky kupuji. Nicméně lidé většinu věcí získají pirátsky, což je špatně.

Mnoho kapel, jako třeba Wohnout, Tři sestry nebo Ortel, vyrobilo písničku na téma rouška či koronavirus. Co si o této „koronavirové produkci“ myslíte?

Jsem hodnotitelem čtrnácti songů o tomhle tématu. Rádio Ostravan oslovilo mnoho lidí z hudební scény, aby vytvořili songy o koronaviru. Téma to je. Chápu, že někteří dělají parodie, vážně bych to nepojímal. Přesto si myslím, že životnost mnoha těch skladeb nebude moc dlouhá.

Jak moc jste za celý „koronarok“ finančně krváceli?

Přesná čísla v hlavě nemám. Ale když jsem se to snažil dávat s účetní do podkladů k žádostem v programu COVID-Kultura, tak jsme byli na čtvrtině běžných příjmů. V září se nám povedl koncert Jaromíra Nohavici, který byl vyprodán za půl hodiny. Nicméně tak jednoduché to nebylo. Tři dny před koncertem přišlo rozhodnutí, že koncerty budou vsedě, protože se prý covid-19 šíří vestoje. Ale jak to udělat? Za tři dny jsme oslovili všechny lidi, kteří měli lístek, a rozdělili je do dvou koncertů. Jarda byl takový frajer, že odmítl hrát v divadle, protože chtěl podpořit náš klub, a odehrál oba koncerty za jeden honorář.

Když jsme u Jaromíra Nohavici, tak se musím zeptat, jak jste vnímal jeho odsuzování za to, že převzal v roce 2018 z rukou Vladimira Putina Puškinovu medaili?

Tady se stále všechno odsuzuje, stále se někdo napadá. Vždyť on má opravdu velký přesah do ruské kultury, tak co. Kdyby dělal tvorbu, která plodí násilí, tak ho odsoudím, ale jinak nemám důvod. Stejně jako Richard Krajčo. On se někde vyfotí s Andrejem Babišem a hned je nepřítelem celé společnosti. Vždyť firmy Agrofertu byly sponzorem jeho festivalů ještě v době, než se Babiš dostal do politiky. Nakonec kvůli všeobecné nenávisti musel ty vazby zpřetrhat. Nohavica i Krajčo jsou výborní a féroví lidé a nemám důvod, proč bych jim měl mít něco takového za zlé.

Některé restaurace a hospody v Česku začínají rebelovat proti vládním nařízením. Co vy?

Zdejší hospodu dotuji z koncertů a akcí, které se konají ve velkém sále. Kdyby byla zavřená, je to pro mě pohodlnější, ale nechci přetrhnout nit otevřeného klubu. Pro mě je důležité, aby povolili akce, i když to třeba bude jen v menším rozsahu. Už jsme zažili různé krize. Ostatně podnikatel v hudební branži je jako loďka na rozbouřeném moři. Támhle naberete vodu, jinde ji vylijete. Přesto vám někteří řeknou, že máte mít našetřenou „vatu“ v polštáři a tak.

Tak vidíte, takže i vy jste zaznamenal odsuzující slova na adresu lidí pracujících v kultuře...

A hlavně od státních zaměstnanců, kteří teď často odvádějí poloviční práci za stoprocentní plat. Ale nechci je všechny házet do jednoho pytle. Spravedlnost v tom není. Když jsem teď delší dobu bez práce doma, domluvil jsem se s ředitelem zdejší nemocnice a pracuju jako řidič převozu krve. Řidiči jim onemocněli, takže pomáhám. Opravdu nemám problém dělat cokoliv jiného.

Na to, že jste tak vyhlášený hudební klub, vypadá budova z venku jako větší chalupa...

To jen večer zvenku „klame tělem“. Říkají nám někteří Lucerna severní Moravy, což člověka zahřeje. Klub tady vyrostl z místního rockového podhoubí a nikdo do něj nenasypal kýble plné peněz. Vše fungovalo přirozenou cestou. Místní kapely, známé skupiny, zahraniční béčkové kapely, až nakonec přijela i velká jména, která by nás nikdy nenapadla. Třeba Nazareth, Smokie, Slade, Sepultura a tak dále.

Kdy si myslíte, že opět otevřete?

Jediná správná opověď je, že nevím. A bojím se, že v plném provozu budeme až na podzim. Čím dříve to bude, tím lépe.

