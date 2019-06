Nejdřív nadával, pak udával. Pan Banga je hoden pohrdání. Petr Hampl se pustil do umělců z Letné

ROZHOVOR Profesionálně připravená. Tak na sociologa Petra Hampla působila víkendová demonstrace na Letné organizovaná Milionem chvilek pro demokracii. Projevy, které zaznívaly na letenské pláni, byly podle Hampla bezobsažné. Kriticky se vyjádřil také k postavám hlavních protagonistů: „Pan Banga je hoden pohrdání, ničeho jiného. A vedle něj Bára Basiková, která se nedávno ‚vyznamenala‘ tím, že lhala o prezidentovi. To jsou osobnosti!“ A ačkoli má Hampl i k Babišovi své výhrady, má pro něj také radu, co je třeba udělat: „Připravit zákon proti zahraničním neziskovkám, vyměnit radu České televize a následně celý management, dostat znovu pod kontrolu státní školství a zasáhnout proti Bakalovu impériu.“

Sledoval jste demonstraci na Letné? Co z projevů vás zaujalo?

Nevydržel jsem celou dobu, takže mohu komentovat jen část programu. Za prvé jsem si všimnul naprosto perfektní profesionality. Sám jsem se účastnil mnoha autentických lidových demonstrací, takže vím, jak je těžké takovou akci připravit a řídit. Na Letné rozhodně neprobíhala lidová demonstrace. Připomínalo to spíše megakoncert organizovaný zkušenou profesionální agenturou. Tihle lidé to nepořádali ani poprvé, ani podruhé v životě.

Obsahově bylo zajímavé to, že projevy vlastně neměly žádný obsah. Viděli jsme už demonstrace za svobodné volby, proti islamizaci, proti imigraci, za imigraci, proti rozpočtovým škrtům, za homosexuální manželství… Ale tady žádné téma nebylo – kromě nenávisti k premiérovi, prezidentovi a jejich voličům. Sám jsem se zkoušel několika účastníků těch demonstrací ptát, co vlastně požadují. Ani jeden nedokázal odpovědět. Tu odpověď zjevně neznají ani řečníci.

Takže vůbec žádný podnět?

Něco přece. Řečníci označovali momentální situaci českých zemí za pochmurnou, děsivou a téměř zoufalou. Přitom stejní lidé několik posledních let opakovali mantru, že „máme se dobře tak jako ještě nikdy, a nevážíme si toho“.

K tak rychlé změně postoje přitom neexistuje důvod. Nezhroutila se burza, nevypukla válka, nedošlo k výměně vlády a vlastně ani k žádnému dílčímu posunu. Nebylo odhaleno nic nového. Že Andrej Babiš a všichni ostatní rozkrádají dotace, to se ví už celé roky, a nic se na tom nezměnilo. Konec konců, dotace přece nemají jiný smysl než umožnit rozkrádání.

Co je tedy příčinou změny pohledu?

To je právě to! Jediná změna proběhla v PR agenturách. Vyslaly novou zprávu do propagandistických kanálů a totálně přizpůsobivé mozky změnily myšlení o 180 stupňů. V podstatě během jediného dne! Až v agenturách vydají jiný pokyn, ty mozky změní myšlení jinam.

To je základní poselství těch demonstrací. Že tu vyrostl propagandistický aparát obrovské síly a že tu vznikla skupina lidí s dokonale poslušnými mozky. Když jsou ti lidé přirovnáváni k ovcím, je to celkem výstižné.

Není to ještě pozůstatek komunismu?

Rozhodně ne. Před listopadem 89 tu nebyl ani tak silný propagandistický aparát, ani ty poslušné mozky. Je to až otázka posledních 10–15 let. Daň za globalizaci a za členství v EU.

Na Letné vystoupila také zpěvačka Bára Basiková. A vyslovila přání: „Aby premiér, který netuší, co jsou slova jako pravda, čest a svědomí, odešel z funkce a vrátil se na Slovensko.“ Po ní vystoupil hudebník Radek Banga, který vyhecoval zaplněnou Letnou, aby vytvořila „Takovej bordel, ať nás ten kazisvět pořádně slyší!“ Jde ještě o projev nesouhlasu, nebo už spíše o projev nenávisti? Tak či tak, je oprávněný?

Máme svobodu projevu, lidé si můžou říkat cokoliv. Mají právo celém světu sdělit „jsem pitomec“ nebo „jsem slepice“. To je jejich svoboda.

Třeba pan Banga. Bezvýznamný zpěvák, který chtěl nejdříve prorazit extrémními vulgaritami, a když si nikdo nevšímal, přešel na udavačství. Zbytečným exhibicionistickým gestem narušil předávání cen na Českém slavíku, potom spolu se svým bratrem cíleně vytočil několik méně inteligentních lidí, dostal z nich hrubá vyjádření, a potom je udal. Dokážete si představit odpornější a amorálnější jednání? Pan Banga je hoden pohrdání, ničeho jiného. A vedle něj Bára Basiková, která se nedávno „vyznamenala“ tím, že lhala o prezidentovi. To jsou osobnosti!

Na zmíněném výkřiku je zajímavá ta sebestřednost. Ti lidé opravdu věří, že někoho zajímají a že svým povykováním mohou změnit svět. Mimochodem, ta sebestřednost je obecným rysem celé akce.

Jak to myslíte?

Když si čtete výpovědi účastníků poslední vlny demonstrací na sociálních sítích pozorně, všimnete si, že hlavním tématem není Andrej Babiš, nýbrž vlastní ego. „JÁ nesnesu, aby…“ „pro MĚ je nepřijatelné…“ „JÁ odmítám tolerovat, že…“ Každý demonstrant je vlastně takovým malým středem vesmíru. Je nadšen svou vlastní ušlechtilostí a je součástí obrovského davu, který to vše potvrzuje. Opravdu jsem skvělý člověk a vysoce morální osobnost – jenom proto, že jsem se přidal.

Domníváte se tedy, že jsou v tom nějaké osobní komplexy?

Dávalo by to perfektní smysl. Vidíte, že s vaší zemí to jde od desíti k pěti, a přitom pravidelně opakujete frázi o tom, že „ještě nikdy jsme se neměli tak dobře.“ Papouškujete, že „muslimové k nám nechtějí“, a přitom vidíte všechny známky probíhající islamizace. Samozřejmě, máte psychologické mechanismy, jak se s tím srovnat, a pokaždé se s přáteli dokážete vzájemně ujistit, že to vidíte správně (a potrestat odpadlíky). Ale stejně to ve vás někde v hloubi hlodá. Podobně jako před desítkami let, když stoupenec režimu poslušně nadával na zlé statkáře, a přitom viděl, jak StB odvádí toho hodného a poctivého chalupníka odvedle.

Ten rozpor se dá potlačovat celé roky. Ale dobře se s ním nežije. A najednou je tu řešení. Splynete s davem, který vám dá pocit, že jste poctivý, autentický a mravný. I ta nejmenší stopa vlastního selhání je pryč. Podobně to pomáhá i řečníkům na tribuně. Jejich jedinou devizou je a byla naprostá servilita k režimu a čerpání dotací, a najednou si mohou připadat jako vůdcové mravní obrody.

Vysvětlujete tedy celou demonstraci na základě pocitů viny?

To rozhodně ne. Dalším faktorem je móda. Dosud nemáme žádný kompletní výzkum, ale z dílčích pozorování se zdá, že na Letnou mířily právě ty vrstvy, které jsou nejvíc ovlivněné módními trendy. Když si někdo nechá diktovat, co má nosit, jak si má zastřihovat vousy, kde má trávit dovolenou, jaký sport právě letí, co má číst… Nedivte se, že jde na Letnou, protože se dočetl, že to je hit těchto dnů, a protože tam jsou jeho přátelé.

Podle průzkumu telefonního operátora T-Mobile se na letenské pláni sešlo 283 tisíc lidí, nejvíce od dob sametové revoluce. Svědčí počet nespokojených o závažnosti problému, se kterým se nyní potýkáme?

Absolutně ne. Je to vidět z toho, jak celá kampaň probíhala. Kdyby se jednalo o výraz lidové nespokojenosti, vznikalo by to spontánně, účastníci by byli blokováni na sociálních sítích, byli by šikanováni, možná vyhazováni ze zaměstnání. Zcela jistě by byli označováni za fašisty a pravicové extremisty. Tak státní moc postupuje vůči lidové opozici.

V tomto případě přišla mediální agentura s neomezeným rozpočtem. Té agentuře se dostalo neomezené podpory státní správy a všech velkých médií. Masivně ji podporovalo i státní školství. Dokázala přitáhnout lidi na náměstí, ale ti lidé nevědí, proč tam vlastně jsou. To vypovídá pouze o síle propagandy.

Odpůrci demonstrací tvrdí, že toho přibližně čtvrt milionu se rovná pouze cca. 5 % u voleb. Jde to takto poměřovat?

Můj názor je, že nikoliv. Dostat lidi na demonstraci je něco jiného, než je dostat k volebním urnám. Je to především výpověď o mediální síle a penězích, které organizátoři mají. A také o tom, že pro ně fakticky pracuje část státní správy – bez ohledu na výsledek voleb.

To je velmi varovné, protože je zjevné, že organizátoři jsou finančně a personálně propojeni s Open Society, tedy mamutí nadnárodní neziskovkou George Sorose zaměřenou na svrhávání demokratických a umírněných režimů.

Ukazuje to, jak nesmírně potřebujeme zákon proti politickým neziskovkám financovaným nebo řízeným ze zahraničí.

Nedávno jste řekl, že se ty neziskovky chovají v ČR jako okupační správa.

Přesně tak. Jsou tu desítky politických neziskovek propojených personálně, finančně a sdílejících stejnou ideologii. A mají větší vliv na politické rozhodování než všichni voliči dohromady. Mohou lidé třeba odvolat ministerského úředníka? Ani náhodou. Zato neziskovkám stačí pár dnů propagandy ve spolupráci se spřízněnými médii a úředník je bez práce. Dnes fakticky ovládají ministerstvo školství, rozhodují o koncepčních dokumentech na Úřadu vládu a není nikdo, kdo by se jim odvážil postavit na odpor.

Je podle vás politika, či chování Andreje Babiše důvodem k takto masovým demonstracím? Od sametové revoluce jsme tu takto velké vzepětí ve společnosti neměli. Měl by premiér na takovou masu nespokojených lidí reagovat? A jak?

Pokud premiér Babiš v něčem postupuje špatně, bylo to známo už před třemi lety. Přesto ho voliči znovu vybrali. Od té doby se nic nezměnilo, dokonce ani nevzniklo žádné nové podezření. Neexistuje žádný důvod, proč by právě teď měla propukat nespokojenost.

Nicméně reagovat by Andrej Babiš měl. Připravit zákon proti zahraničním neziskovkám, vyměnit radu České televize a následně celý management, dostat znovu pod kontrolu státní školství a zasáhnout proti Bakalovu impériu. Nejspíš neudělá nic z toho, ale aspoň nějaký drobný pokrok snad čekat můžeme.

Demonstrovali lidé na Letné „proti systému“? Je Andrej Babiš reprezentantem bezohledné vládnoucí třídy?

Ano, je. Stejně jako organizátoři demonstrace na Letné. V tom smyslu mezi nimi není žádný rozdíl.

K tomu mi nedá nepřipomenout, že i sám Andrej Babiš se do Parlamentu kdysi dostal díky ostrému vymezení se vůči zkorumpovanému systému. Žijí tedy dnešní protesty ze stejných emocí?

Jsou to opačné emoce. Demonstrace na Letné byla organizována lidmi, kteří patří k systému. Jsou navázáni na státní penězovody a využívají i všech dalších výhod. Svým způsobem lze říci, že protestovali proti svým méně šťastným spoluobčanům a zpochybňovali jejich právo podílet na politickém životě.

„Naděje zlátne“ je výrok, který Mikuláš Minář opakuje snad na každé demonstraci. Společně s tím je výrazné i barevné oblečení, které má při vystoupeních na sobě. Myslíte si, že jde o pokus navázat na silné osobnosti typu Václava Havla?

Navázal spíš na Adolfa Hitlera. Mluvit na demonstraci a obléct se po vzoru Hitlerjugend, to se jen tak nevidí. Předpokládám, že o té podobnosti ani neví, ale je šokující, že student filosofické fakulty má tak slabou znalost moderních dějin, že neví nic o hnědých košilích.

Změní demonstrace na Letné politickou situaci?

Podstatné je, že protibabišovské síly už vyčerpaly všechny možnosti. Mohou dostat na demonstraci ještě víc lidí, ale tím se nic nezmění.

Volebně to přinese určitý nárůst preferencí ANO, ale ten nemusí dlouho vydržet. Dalším tichým vítězem je bývalý prezident Václav Klaus, který se opět projevil jako jeden z mála státníků s jasným a principiálním postojem.

Co se týče Andreje Babiše, můžeme doufat, že teď nabere více odvahy postavit se těm silám, které Letnou připravily. Poprvé za svou politickou kariéru mluvil Andrej Babiš úplně jasně o imigraci, islámu a Georgu Sorosovi. Může to být klíčový zlom.

Teď má příležitost ukázat, že je státníkem, který dokáže vybojovat konflikt a orbánovsky ubránit vlastní národ proti zahraničním neziskovkám. Jestli tím směrem půjde, to ukážou už nejbližší dny, kdy se bude rozhodovat o obsazení rady ČTK. Ta rada není příliš důležitá, ale dá se otestovat, jestli Babiš bude mít odvahu podpořit Michala Semína, bezúhonného a kompetentního kandidáta, proti kterému chvilkaři útočí. Prosadí svou, nebo vyděračům ustoupí?

A vám nevadí, že je v čele vlády estébák?

Nejsem voličem ani sympatizantem ANO, ale respektuji rozhodnutí většiny mých spoluobčanů. Kromě toho pokládám za zbytečné a hloupé řešit 30 let staré záležitosti. Důležitější je, kdo dnes napomáhá islamizaci země, kdo ji otevírá imigraci a kdo spolupracuje s nejrůznějšími zahraničními vlivovými agenturami.

Ostatně, ono není těžké si všimnout, že dnešní nejhlasitější kritici komunismu sami pocházejí z komunistických prominentních rodin a že plně využívají lepší výchozí pozice, jaké se jim dostalo. Lidé, co byli terčem represí, ti jsou dnes uráženi a označováni za agenty Kremlu. Právě těmi synáčky komunistických prominentů.

autor: Marek Korejs