Německo: ,,To nikdo neodvysílá,” říká Petr Bystroň k akci proti migračním pašerákům. ,,Allahu Akbar”? I to prý vysvětlili

ROZHOVOR „Lidé jsou zděšeni a většina médií dává prostor těm, kteří vše bagatelizují, uklidňují…“ říká k případům násilí, které se odehrály v posledních dnech v Německu, zahraničněpolitický mluvčí frakce AfD a jediný Čech v Bundestagu Petr Bystroň. Při jednom z nich zemřelo dítě, které muž, původem z Eritreje, shodil i s matkou pod vlak. Petr Bystroň se vyjádřil i k nové šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, a rozhodně nejde o slova pochvaly. Ohledně německé kapitánky Racketeové říká: „Ta ženská nepatří do televize, ale do vězení.“ Zmínil i svůj názor ohledně „pravice“ v ČR.

Německem minulý týden otřásl případ, kdy Eritrejec shodil pod vlak matku s malým dítětem. Žena skončila v nemocnici, dítě to nepřežilo. Jak na tuto strašlivou událost reaguje veřejnost v Německu? A co místní média?



To bylo začátkem týdne – dítě zabito, matka přežila. O dva dny později tomu bylo naopak: jistý Issa Mohammed za bílého dne na ulici mečem posekal a ubodal muže, jehož jedenáctiletá dcera všemu musela přihlížet.

Reakce jak veřejnosti, tak médií, na podobná zvěrstva jsou bohužel již stereotypní. Lidé jsou zděšeni a většina médií dává prostor lidem, kteří vše bagatelizují, uklidňují a hlavně odvádějí pozornost od jádra problému – a sice, že tito lidé tady v Evropě vesměs neměli být.

Nám se například díky interpelaci v bavorském parlamentu podařilo zjistit, že útočník, který na Velikonoce napadl kostel sv. Pavla v Mnichově, byl migrant, který byl v Německu již dvakrát ve vězení a měl být odsunut. Jeho útok byl očividně islamisticky motivován – křičel u něj „Allahu Akbar!“.

Policie ovšem tehdy ve své první tiskové zprávě tvrdila, že se jednalo o „pomateného muže, který křičel něco nesrozumitelného“. Většina médií to převzala bez jediného náznaku kritické žurnalistiky. Přitom svědků byl plný kostel...



Německá politička za Zelené Valerie Wilms prý k tragédii na vlakovém nádraží reagovala: „Nestůjte na nástupišti blízko kolejiště a všechno bude OK“. Je to pravda? A pokud ano, co na její slova říct?

Ano, je to pravda. Přidala tak další skvost do pokladnice dobrých rad od politiků Zelených a socialistů na adresu znásilněných a pozůstalých po vraždách. Politička SPD Henriette Riecker zase po masových znásilněních na silvestra v Kolíně ženám radila, aby si udržovaly „odstup na vzdálenost paže“. A jeden komentátor televizních novin na adresu znásilněné dívky prohlásil, že její život po tom znásilnění „bude jiný, ale ne nutně horší“.



A jak se k těmto případům stavějí ostatní politici? Co například Angela Merkelová? Chystají se nějaká zvláštní opatření?

Merkelová odjela v den té vraždy na dovolenou.



Na sociálních sítích v ČR lidé samozřejmě tyto tragédie rázně odsuzují, objevují se ale i názory, že si musíme dávat pozor na „kolektivní vinu“ a dotazy, zda by měla média vůbec uvádět národnost pachatele. Jaký je váš názor?

Média už národnost pachatele udávají – když se jedná o Němce. Aktuální titulek: „Skupinové znásilnění 18leté dívky na Mallorce. Čtyři němečtí turisté zatčeni!“ Hned v titulku se komunikuje, že násilníci byli Němci. Ale v celém článku se nedozvíte jejich jména. Znějí: Serhat, Azad, Yakub, Baran. Prostě dělají vše pro to, aby se negativní následky migrace komunikovaly co nejméně.



Vy jste mi poslal odkaz na text, který vyšel v německých novinách (Deutschland Kurier), kde se píše, že italská televizní stanice zdokumentovala, jak libyjské remorkéry organizují s německými nevládními organizacemi průchod nelegálních migrantů do Evropy. Vy se v tomto článku také vyjadřujete. Můžete mi k tomu říct víc?

Je to epochální průlom v boji s pašeráky lidí ve Středozemním moři. Italům se podařilo dokázat, co bylo již dlouho zjevné, a sice, že pašeráci migrantů jsou v přímém spojení s NGOčky provozujícími lodě na údajnou záchranu tonoucích. O žádné záchrany nejde. Jde o pašování. Je to organizovaný zločin.

https://www.deutschland-kurier.org/die-ueberfahrt-kostet-1-600-euro-sea-watch-beweise-fuer-kontakte-zu-schleppern/?fbclid=IwAR0VSPIBx_FM4-ffXATDH5mkYQt6qEx5aG4o07l6lrEQlaYwE_S0vUOOW2M



Mimochodem, co si myslíte o případu německé kapitánky Racketeové, která přes zákaz i blokaci vysadila z lodi migranty v italském přístavu?

Racketeová je parádním příkladem, jak to funguje. Byla z ní uměle udělána mediální hvězda a levicové kruhy v Německu se ji snaží stylizovat do role hrdinky. Přitom je to obyčejná levicová extremistka, která spolupracuje s kriminálními živly. Ta ženská nepatří do televize, ale do vězení.

Aktivistku chtějí ocenit v Paříži, v souvislosti s ní se mluví o Nobelově ceně, máme tu dokonce i přirovnání k siru Wintonovi... Co na to říct?

Jasně, to je součást té inscenace. Já jsem již před rokem podal trestní oznámení na všech sedm německých NGO, které ve Středozemním moři pašují migranty. Podepsalo to více než 40 poslanců Bundestagu. No myslíte, že o tom někdo v Německu odvysílal byť jen sekundu? Nepasuje to do scénáře...

Odbočíme-li, co říkáte na novou šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Co to bude v důsledku znamenat pro Evropskou unii?

Z pohledu kritika Evropské unie si můžu mnout ruce. Von der Leyenová zlikvidovala za své krátké působení na ministerstvu obrany celý bundeswehr. Pokud takhle bude pokračovat v Komisi, tak EU zkrachuje do tří let.

Ale vážně: Ta ženská zadávala stamilionové zakázky poradenské firmě McKinsey, ve které pracuje na vedoucí pozici její syn. V Bundestagu kvůli tomu byla zřízena vyšetřovací komise. Ale co. Christine Lagarde, která nikdy nevedla žádnou banku, byla jmenována šéfkou Evropské centrální banky. Za to byla právoplatně odsouzena za zpronevěření 400 miliónů eur. Asi na to teď má tu správnou kvalifikaci...



Andrej Babiš na adresu Ursuly von der Leyenové mimo jiné prohlásil: „Zná Českou republiku, zná náš region, pro nás je to samozřejmě podstatně lepší volba než Timmermans.“ Má podle vás pravdu? A domníváte se, že bude Ursula von der Leyenová „vstřícná“ k zemím V4?

Nevím, kam na to pan Babiš chodí, nemohu to posoudit. Generálně ovšem platí, že země V4 jsou skeptické vůči různým zvěrstvům z EU, protože si jejich obyvatelstvo zažilo totalitní režim a velké části jejich občanů si nepřejí návrat těch poměrů, proti kterým před 30 lety bojovali. Paní von der Leyenová k těmto bojovníkům nikdy nepatřila a určitě nepatří. Bude tvrdě prosazovat globalistickou agendu rušení národních států a budování supranacionální EUSSR.

Jak vůbec, podle vašich informací, v současné době v Německu vnímají Andreje Babiše? Jaký je skutečný pohled Angely Merkelové na českého premiéra?

To se musíte zeptat paní Merkelové, se mnou ona si o panu Babišovi nepovídá.



Když se podíváme na českou politickou scénu, vzniklo nové hnutí Trikolóra, které založil Václav Klaus ml. Jak vidíte šance Trikolóry na úspěch?

Jednotlivé politiky ani strany v ČR jsem nikdy nehodnotil, a ani teď s tím nechci začínat.

Generálně je škoda, že pravice v ČR je roztříštěná a chybí jí jak silný charismatický lídr, tak politický subjekt, který by jí sjednotil. Každému, kdo se o to pokouší, fandím a držím mu palce. Není to jednoduchý úkol.

autor: David Hora