Německý ministr nám chce nutit migranty? Vyhrožuje? Ať raději zaplatí Čechům reparace! Generál Blaško se vytočil jako nikdy

ROZHOVOR Když se Čína rozhodne obsadit Hongkong, nikdo jí v tom nezabrání. Kvůli ekonomickým vazbám na Čínu se podle europoslance a generála Hynka Blaška (SPD) jedná o pouhé výhrůžky ze strany západních států. Podle něj se zasáhnout neodváží nikdo. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také upozornil na zhoršující se situaci na řecko-turecké hranici, která může vyústit ve válku. „Domnívám se, že pokud by se migranti dostali v obrovském počtu do Řecka, tak to vyvolá válečný konflikt mezi dvěma zeměmi a nevíme, jak se k tomu postaví Severoatlantická aliance, protože spolu budou vlastně válčit dva členové organizace,“ řekl mimo jiné Blaško.

Čína prosadila bezpečnostní zákon týkající se Hongkongu, po němž začalo město opouštět množství velkých firem. Západní státy také tlačí na Čínu s tím, že porušuje dohodu jedna země, dva systémy. Narušuje Čína podle vás tuto dohodu?

Velká Británie uzavřela s Čínou dohodu v roce 1984, že v Hongkongu musí zůstat zachována demokracie. Tedy jeden stát, dva systémy, a to až do roku 1947.

Jenomže se pravděpodobně Číně ukazuje, že to takhle nefunguje a že je to pro ni čím dál nepřijatelnější, a proto se snaží do Hongkongu vstupovat. Nejsem ani čínský, ani hongkongský politik a tyto záležitosti vnímám velmi vzdáleně, protože jak to ovlivňuje Evropu? Nijak. Jde o záležitost Číny jako státního útvaru a tohoto malinkého státečku ve státě. Čína dělá, co uzná za vhodné. Evropská unie se do toho snaží nějakým způsobem vstupovat, a podle mne je to naprosto nesmyslné. Dráždit Čínu je jako dráždit kobru bosou nohou. Jestliže se Čína rozhodne, že dohodu nebude respektovat, tak kdo jí v tom zabrání?

K tomu také mířím, domníváte se, že i přes výhrůžky západních zemí, že narušuje mezinárodní dohody, bude mít někdo odvahu do dění zasáhnout zvenčí? Ať už například Velká Británie, USA, nebo Francie…

Když se na to podíváte prizmatem takzvaného koronaviru, tak tři čtvrtiny světa jsou závislé na Číně. Zrovna tyto státy, které jste jmenovala, transferovaly své firmy a výroby do Číny, aby jejich podnikatelé ušetřili, a zboží dovážejí. To jsou všechno plané plky, Čína, když si vzpomene, tak jí v tom nikdo nezabrání. Tady není o čem spekulovat.

Proto se na to ptám, protože velká část světa na Číně závisí obchodně. Takže kvůli ekonomickým zájmům Čínu nechají, aby si s Hongkongem udělala, co chce?

Přesně tak. Jasně jste to vystihla.

Vztahy mezi Čínou a Spojenými státy jsou narušeny nejen kvůli koronaviru. Čína věnuje pozornost kritice amerických médií. Za jak závažné narušení vztahů mezi těmito velmocemi to považujete?

Kdo si na Čínu troufne? A vyhrožovat se nevyplácí. Čína navíc prodala část dluhu, které u ní mají Spojené státy, Rusku. Tím se vlastně docela mění některé záležitosti, protože Rusko se stává věřitelem, a Spojené státy si přestanou vyskakovat, a všichni si přestaneme vyskakovat i na to Rusko. Jde o propletenec, kdo mu rozumí? Já bohužel nejsem expert na vztahy mezinárodněpolitické, ale domnívám se, že výhrůžky jsou všechno jenom plané plky, které mají pouze zneklidnit prostředí ve světě, a to je asi tak všechno.

Farhada Manjoo v New York Times napsal, že svět staví zeď, aby udržel Ameriku mimo kvůli tomu, že státy Schengenu k sobě nepouštějí Američany z obavy před zavlečením další vlny COVID-19. Ocitají se Spojené státy v jakési faktické izolaci?

Určitě ne, protože obchod čile kvete dále a tohle je věc, která nemá žádnou váhu.

Německo na začátku července převzalo předsednictví Evropské unie. Jednou z věcí, kterou se hodlá v čele instituce zabývat, je migrace. Myslíte si, že s německým předsednictvím se zvýší tlak i na přijímání migrantů ze strany Visegrádské čtyřky?

Zcela nepochybně se budou pokoušet jakýmikoliv prostředky nám migranty, které si tam oni natahali, nacpat. Wir shaffen das (v překladu: Zvládneme to, pozn. red.), jak říkala Angela Merkelová – tak proč nám je dneska cpe, když vykládala, jak to zvládne. Prdlačku zvládnou, už toho mají nad hlavu. Německá společnost se zásadním způsobem mění, čemuž vlastně nahrávají dvě světové války, které Německo rozpoutalo – tedy jakýsi pocit viny, a ten všechno podtrhuje. Takže nyní chtějí vypadat, že jsou to přeci jen lidumilové, a nikoliv takoví, jako se ukázali za druhé světové války.

A tento pán, co vykřikuje, že za jeho předsednictví se ohneme a budeme přijímat migranty, tak tomu pánovi je potřeba vzkázat, aby se podíval do kasy, jestli tam má dost finančních prostředků, aby konečně mohl Česku zaplatit válečné reparace. To by bylo gesto, které bychom všichni ocenili. Ale jedním dechem nám sem nutit to, co nechceme, a druhým dechem de facto vyhrožovat, to už je vrchol. To si dovolil dost.

Tím pánem myslíte německého ministra zahraničí Heiko Maase. Poslanec za AfD Petr Bystroň právě interpeloval na Maase ve věci přerozdělování migrantů po celé Evropě. Připomínal mu odmítavý postoj států V4 a ptal se Maase, zda hodlá trvat na nátlakovém způsobu. „… členství v EU s sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v EU, finančně, ale nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené,“ kontroval Maas. Z toho nezní, že se shodují s výrokem německého velvyslance Christopha Isranga, že nemá cenu členské státy nutit po zkušenostech z roku 2015…

Je možné členství v Evropské unii vnímat tak, že východní země dlouho čerpaly peníze z Evropské unie a teď musí nějakým způsobem přispět?

To jsou všechno řeči bez reálného základu. Od roku 2004 jsme členská země a podívejte, kolik jsme zaplatili na příspěvcích, kolik z republiky odtéká miliard, které jdou někam jinam. Nejsou využívány u nás, protože smlouvy nebyly postaveny na offsetových programech, takže odliv dividend je ročně přes 300 miliard. Co se snaží v nás vyvolávat pocit jakési povinnosti, že máme něco někomu platit, protože jsme někomu něco dlužní. A já vzkazuji: zaplaťte nám válečné reparace a my řekneme: dobře, jste frajeři a budeme se podle toho dál chovat. Ale jestliže někdo vytvořil dluh svojí historickou činností a nemá se k tomu, aby ho zaplatil, tak o žádném čerpání více, než jsme tam dali, nelze hovořit. Ať si srovnají v Německu určité hodnoty a priority. Podle mě je toto všechno naprosto nepřípustné a jsou to všechno jenom plky, které se nezakládají na pravdě.

Kvůli tomu, co se nyní děje na řecko-tureckých hranicích, čeká nás další vlna migrace do Evropy?

Podle mého názoru jsou vztahy Řecko – Turecko napjaté dlouhodobě i bez migrační vlny. A tím, že Turecko bylo přijato do Severoatlantické aliance, se tomu ještě napomohlo. Domnívám se, že pokud by se migranti dostali v obrovském počtu do Řecka, tak to vyvolá válečný konflikt mezi dvěma zeměmi a nevíme, jak se k tomu postaví Severoatlantická aliance, protože spolu vlastně budou válčit dva členové této organizace.

Pokud budou neustále prostřednictvím migrantů tlačit orgány Evropské unie na Řecko – a nejen Řecko, aby se podvolilo a chudáčky migranty sem pustilo, jak jsou na tom špatně v uprchlických táborech a kdesi cosi…. nakonec na Lesbosu provádějí takové věci, že na ně museli poslat armádu, aby je vůbec srovnali.

