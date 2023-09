Nenávist vůči Ukrajincům? Na začátku všeho stojí Fiala, odhalil advokát

„Lidé se dnes mají opravdu špatně a sociální demokracie je jediná strana, která vlak vykolejený současnou vládou dokáže hodit zpátky na koleje,“ říká advokát a bývalý poslanec za ČSSD Ondřej Veselý. Nešetří přitom jak vládu, tak ani opozici. Vysvětlil také, co si myslí o záměru expremiéra Paroubka sjednotit českou levici. V rozhovoru se dostal i k obranné smlouvě s USA a k blížícím se volbám na Slovensku.

Pane doktore, vláda Petra Fialy je zhruba v polovině svého volebního období. Jak si podle Vás vede?

Pokud budu hodně mírný, tak řeknu, že velmi špatně. Dělá chybu, jako všechny předchozí pravicové vlády. Tedy škrtí hlavně na lidech, podtrhává tím domácí spotřebu a likviduje naši ekonomiku. Díky ní jsme na tom vlastně nejhůř v EU. Jako bonus k tomu přidává takřka nulovou komunikaci. Pokud je jejím výsledkem, že reálné příjmy lidí jsou na úrovni roku 2017, pak jde o skutečně tristní vládnutí. Staví se tak vůči ní nejen občané Česka, ale už i byznys. Svou nekomunikací navíc posiluje extrémistickou scénu v ČR. To pak zvedá nenávist vůči Ukrajincům, kteří ale za naši situaci opravdu nemohou, protože nejsou její příčinou, ale obětí nacionalistické agrese.

Velkou diskuzi vyvolalo podepsání takzvané obranné dohody s USA. Ozývají se hlasy pro i proti. Jak to vidíte Vy?

Jiří Paroubek přišel před časem s návrhem na sjednocení levice. Sociální demokracie ale na to prý příliš neslyšela. Jaký Vy na to máte názor?

Jiří Paroubek přestal být levicový ve chvíli, kdy pořádal opulentní oslavy v luxusních hotelech a kupoval zlaté botky své dceři. Jakékoliv další pokusy už byly pouze krycími manévry k jeho návratu do politiky. Podle mého už nemůže být přínosem.

A co hodlá sociální demokracie udělat proto, aby v dalších volbách uspěla lépe než v těch posledních?

To je spíš otázka na vedení Socdem. Podle mého stačí tvrdě bojovat za práva pracujících lidí (zaměstnanců a drobných živnostníků) a těch, co už odpracováno mají, tedy seniorů. A bohužel, což se zatím úplně nedaří, u toho být vidět. Lidé se dnes mají opravdu špatně a sociální demokracie je jediná strana, která vlak vykolejený současnou vládou dokáže hodit zpátky na koleje. Současná parlamentní opozice ANO a SPD o tom jen mele, ale pracující člověk je jí zcela ukradený. Ostatně, byly to právě tyto strany, které spolu s ODS hlasováním o daňovém balíčku v minulém volebním období současnou špatnou ekonomickou situaci většiny domácností odstartovaly. A tím ukázaly, že jsou stejně pravicové, jako ODS.

Domníváte se, že jedna z reálných cest je, že opozice nakonec udělá před volbami „koalici“ podobně jako to udělalo „Spolu“?

To úplně neočekávám. ANO nikoho nepotřebuje, nacionalistická scéna je (naštěstí) rozhádaná a sociální demokracie je jen jedna. Navíc spojování malých vždy nemusí fungovat tak, že vznikne jeden velký.

Poslední rozhovor jsme spolu dělali už před několika měsíci. Zeptám se tedy i na prezidenta. Jak si dle Vašeho názoru vede Petr Pavel coby prezident?

Narozdíl od svých dvou předchůdců dosud nebyl politikem a na některých jeho krocích je to vidět. Ale opět narozdíl od svých dvou předchůdců alespoň nedělá ostudu, a to je věc, kterou si stále užívám. Navíc ukazuje, že opravdu není prezidentem této vlády, a jakmile se naučí v politice „šlapat“, což je i otázka týmu, který jej obklopuje, může být opravdu dobrým prezidentem.

Když nahlédneme k našim sousedům, Slováky čekají za pár týdnů volby. Jak současnou situaci na slovenské politické scéně hodnotit. Čím si podle Vás expremiér Fico opět získal podporu poměrně velké části voličů?

Robert Fico je zajímavým chameleonem politiky a je až neuvěřitelné, jak mu to vychází. Začal jako pravicový liberál. Když zjistil, že tudy to nepůjde, „stal“ se sociálním demokratem. A když je v tuto chvíli v Evropě sociální demokracie na úbytě, v pohodě přešel k nacionalismu. Prostě hledá, co je v danou chvíli v módě. Takový styl politiky je mi pochopitelně zcela cizí. Navíc se může stát, že i když volby vyhraje, vládnout nebude, protože vyhrocenou rétorikou odežene relevantní partnery. A Robert Fico chce hlavně vládnout.

Na závěr se pojďme podívat i na Ukrajinu. Co říkáte na to, jak se situace vyvíjí? Jak moc reálné je podle Vás v dohledné době mírové řešení?

Mírové řešení by pochopitelně bylo naprosto ideální. Ale ruský nacionalista neustoupí, dokud nebude na hlavu poražen. A to se zatím nejeví jako reálné. A ukrajinská oběť agrese už krvácela příliš mnoho na to, aby přijala ponižující řešení konce jako v roce 2014. Obávám se proto ještě dlouhého konfliktu, a dokonce i jakéhosi jeho zamrznutí. Nicméně trvám na tom, že Ukrajinci brání tomu, abychom ruského nacionalistu už neměli na hranicích a nemuseli aktivovat obrannou smlouvu, o které jsme už mluvili.

