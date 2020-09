Nenosí roušky, protože nesnášejí Babiše? Dětinské. Primář Brančík o lidech v době covidu

ROZHOVOR „Čeho je moc, toho je příliš. Když nebudu sledovat každý den zprávy s čísly, která vypadají tak nebo onak, nic neprošvihnu, protože pokud se na ně podívám sem tam, dozvím se to stejně. Ale nechat to na sebe dopadat denně, už je fakt pro některé lidi ohrožující. To je opravdu může vykolejit tak, že u nich naskočí zvýšená úzkostnost nebo poruchy spánku či lehčí depresivní stavy. Opravdu, nesledovat zprávy tak moc, to je zdravé,“ konstatuje Jiří Brančík, primář psychologického oddělení VN Brno. Radí těmto lidem raději jít na procházku. My ostatní máme přijmout, že život může přinášet určité těžkosti, nejistoty, rizika, a snažit se k tomu přistupovat rozumně v tom smyslu, že se nezhroutíme. A snažit se s drobnými úpravami jít svým životem tak, jak jsme byli zvyklí.

Na podzim nás patrně čeká něco podobného, co na jaře. S narůstajícím počtem nemocných se budou zpřísňovat i opatření proti šíření covidu-19. Budeme to snášet hůře než na jaře, když jsme si v červnu mnozí mysleli, že už je nemoc za námi, a teď se infekce zase vrací?

Pokud to půjde, tak co se týče škol, se zatím nebude uzavírat první stupeň ZŠ, protože rodiče by museli být doma. Myslím, že se i trochu vyčkává. Co mám signály ze svého okolí, tak se lidé obávají trošku více. Jsou nejistí, čekají, že se to zhorší. Což samozřejmě není moc příjemné, ale musíme všichni počkat na nějaký objektivní vývoj situace.

Na jaře jsme byli vesměs skoro všichni disciplinovaní a příliš jsme nereptali. Pak se ovšem objevili zlehčovači závažnosti covidu, a byli mezi nimi i lékaři, co tvrdili, že žádná druhá vlna nebude, nebo se objevili i zpochybňovači nošení roušek... a mnozí pak už tak disciplinovaní nebyli... Měly tyto osobnosti na některé lidi vliv, zvláště když říkaly, co lidé rádi slyšeli?

Pokud je ve mně prvotní nastavení ve smyslu, že nosit něco na puse je omezování mých občanských svobod, pak se chytám názorů, které mi přihrávají. Je dobře si připomenout, že při vší úctě k lékařům, ani mezi nimi není jednotný názor, a nemůže být. Ať už vzhledem k tomu, že mají někdy různé informace, nebo i různé osobní nastavení k tomu vnímání toho nebezpečí.

Mám už několik let zkušenost – i proto, že jsem v lékařském prostředí – třeba s očkováním proti takzvané běžné chřipce. Ani v tom není jednota mezi lékaři. Takže, co se týká covidu, je to podobné. Je důležité, aby si společnost uvědomila, že v něčem můžou mít vzdělaní lidé pravdu, v něčem méně pravdy... patent na rozum nemáme nikdo.

Má u někoho vliv i to, že tu roušku nařizuje vláda, kterou nemá rád? Nemám rád Babiše, a tak na protest nosím roušku ze záclon a podobně?

Toto velmi hraje roli. Osobně to vnímám jako takové dětinské chování těchto lidí a nevyzrálost, protože samozřejmě nemusím politicky s tím člověkem souhlasit, ale teď jde o to, že fakt nemáme moc jistotu, jak se to vyvine. Čili, když je nějaký většinový názor v tom, že prevence typu roušek je k něčemu dobrá, vyzrálý člověk si řekne – možná je to blbost, ale přeci jenom tomu vyhovím. Pokud je to zbytečné, postupně se to dozvíme, ale pokud to není zbytečné, nebudu teď ohrožovat druhé, protože můžu být nosičem nákazy, ani o tom nevím. To je vyzrálý přístup. Nemusí se mi to líbit, ale beru to tak, že úroveň našeho poznání je teď taková, že je lepší to takto řešit. Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 8547 lidí

Dost pochybují o tom, že by byl celý svět natolik zblblý, že by naskočil na nějaké fámy, protože podobně se k tomu přistupuje na celém světě. Nemluvě o Japonsku, které má tuto prevenci zažitou i při obyčejné rýmě. Vnímám to jako zbytečný vzdor, že až někdy nenávist vůči určitému politikovi, která v tom překračuje veškeré meze. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu, tady tento postoj.

Pak je tu ovšem druhá krajní skupina lidí oproti těmto zpochybňovačům. Já jsem o ní slyšel od náměstka hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví Přemysla Sobotky, který říkal, že se na něj obracejí ustrašení lidé či jejich příbuzní, kteří týdny a měsíce neopustili byt kvůli strachu z covidu. Slyšel jste o podobné skupině lidí?

Nevím, jestli je to skupina, ale mezi mými klienty jsou takoví opatrnější, kteří to ale řeší naprosto racionálně. Pokud jsou v určitém věku a mají tuto možnost, nechají se obsloužit dětmi, donést nákup a podobně. Nebo to řeší tak, že jdou nakoupit jednou za týden, nebo jednou za deset dní. Vystrkují nos co nejméně, a když, tak jdou na procházku kolem domu, nebo tam, kde není moc lidí. Toto je naprosto racionální řešení pro ty, kteří nemusejí do práce a kteří se chtějí takto ochránit. Ale s vyloženě takovým strachem, že by se člověk úplně bál vystrčit nos, jsem se nesetkal. Určitě takoví lidé jsou, ale nebude to masové.

To asi ne. Co však takovýmto lidem poradíte? Mají přestat poslouchat a číst zprávy, které v této době nejsou zrovna uklidňující?

Ano. Přesně toto těmto lidem říkám. Tady platí, že čeho je moc, toho je příliš. Když nebudu sledovat každý den zprávy s čísly, která vypadají tak nebo onak, nic neprošvihnu, protože pokud se na ně podívám sem tam, dozvím se to stejně. Ale nechat to na sebe dopadat denně, to už je fakt pro některé lidi ohrožující. To je opravdu může vykolejit tak, že u nich naskočí zvýšená úzkostnost nebo poruchy spánku či lehčí depresivní stavy. To pro ně není dobré. Opravdu, nesledovat zprávy tak moc, to je zdravé.

To doporučuji i lidem, kteří se mi svěří i s tím – já nemám rád politiku, toho a toho politika, mě to strašně rozčiluje. Také jim říkám – prosím vás, tak to tak moc nesledujte. To fakt nemá cenu. Má cenu se sebrat a jít k volbám, ale nemá cenu se celé čtyři roky ničit tím, že budu dennodenně zuřit na to, co televize říká. Tento přístup doporučuji i co se týká pandemie. Zařídit se tak, jak je to rozumné, třeba co se týká nákupů, a občas si vyjít na špacír tam, kde není moc lidí. Udržovat si kondici, že se jdu projít.

A co poradíte nám ostatním, kteří sice netrpí přehnaným strachem, ale určité obavy přece jenom pochopitelně máme?

Běžný člověk se má starat o to, aby chodil do práce. Pokud je mu to umožněno, chodí do práce. V té práci jsou nastavena nějaká pravidla, ta musím respektovat. Dále, máme se starat o rodinu. Pokud možno tak, jak jsme to dělali celý život. A třeba i trochu intenzivněji, ono to není na škodu. Byl jsem třeba zvyklý, že si třikrát týdně zajdu s manželkou na večeři a děti pohlídá babička, tak to zruším a budu s manželkou a dětmi doma a pozvu i babičku a budu se věnovat rodině. Všechny změny nejsou na škodu.

Že zůstane určitá nejistota? Ono to také není vždycky na škodu. Nemluvím teď o ohrožené skupině lidí v určitém věku, ale o běžném ekonomicky aktivním člověku. Musíme si uvědomit jednu věc – nemáme v životě nárok na jistotu, nemáme nárok na bezpečí, nemáme nárok na udržitelný růst. Takovéto právo jsme nikde nezískali. Čili přijmout, že život může přinášet určité těžkosti, nejistoty, rizika, a snažit k tomu přistupovat rozumně v tom smyslu, že se nezhroutím. Budu se snažit pokračovat jít svým životem tak, jak jsem byl zvyklý. A udělám drobné úpravy, které můžou být dobré.

