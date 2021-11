Neočkované vyřadí ze společnosti. Kam to vede, už z historie známe, obává se Miloš Knor. A jde s kůží na trh

Kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, že dnes budeme žít takto, nevěřil bych mu, říká komik, scenárista a moderátor Miloš Knor. „Lidé jsou unavení... i ti očkovaní už toho mají plné zuby a chtějí klid,“ myslí si. Připomíná, jak se postupně v čase měnila tvrzení jak o vakcínách, tak o covidu samotném. „Celé je to podle mě jen neštěstí toho, že oni teď nevědí, jak lidem ‚prodat‘ všechny ty vakcíny,“ říká Knor ke komunikačnímu stylu vlády směrem k občanům a podotýká, že tento způsob „dobrovolnosti“ je strašlivý. Proti některým opatřením dokonce opakovaně musel zasáhnout NSS. „Žijeme hrozně a neustále se zdokonalujeme v tom, jak to může být ještě horší. Mám toho dost,“ říká Knor. A aby nezůstal jen u slov, jde s kůží na trh.

Když se podíváte na dnešní dobu… Kdyby vám někdo před dvěma roky, tedy v listopadu 2019, řekl, že dnes budeme žít tak, jak žijeme, co byste mu na to řekl?

Nevěřil bych tomu. Pro mě je to velké překvapení a rozčarování, speciálně tady u nás. Všichni říkají: podívejte, jak žijí na Západě, v Německu, v Rakousku, ve Španělsku, v Americe. Jenže oni bohužel nemají tu zkušenost. Velká většina z nich pořád ještě věří tomu, že vláda to dělá pro ně. Ale my už jim po naší zkušenosti nevěříme nic.

Ty naše zkušenosti, které jsme tu historicky udělali s fašixmem, s komunismem, a teď tohle… to je nemlich to samé, úplně stejné!

Takže v tom pozorujete totalitní systém podobného ražení…

Já si myslím, že na tom nesejde, co je to za totalitu, ne? Co je po tom, že Němci dělali koncentráky, byli víc totalitní než komunisti, kteří je nedělali a rovnou to stříleli na Pankráci? A ty lidi ani nemusíte zabíjet, jde spíše o to utlačování a o kvalitu života. To je naprosto nemyslitelné.

Nyní jsme ve fázi, kterou jsem si opravdu nedovedl představit, kdy například neočkované děti nebudou smět jet na lyžařské kurzy. Kdyby přitom ředitel řekl třeba: „Ty nemůžeš jet, protože jsi bílý, černý, gay, žid, Arab, křesťan,“ tak to vedení okamžitě letí.

Dneska je to ale normální. Lidé tleskají. Říkají: „Výborně, to jste rozhodl správně!“ To jsou přece ty totalitní rysy, že tomu lidé nakonec začnou tleskat. Lidé, co udávali židy, kteří potom zemřeli, tak přece také „jenom“ dodržovali zákony a vládní nařízení…

Máte dojem, že se těm totalitním tendencím dnes skutečně tleská?

Určitě. Lidé jsou unavení. To ani není tolik tím, že by lidé nějak volali po tom, aby neočkovaní nebo netestovaní dostali nějaký zákaz, ale i ti očkovaní toho mají plné zuby a chtějí už klid. Proto jsem také zrušil svůj „Covid age“. Napsal jsem představení, které nikdy hrát nebudu, protože při svých několika letních vystoupeních jsem nabyl dojmu, že už toho lidé mají plné zuby. Nikdo už to vlastně nechce slyšet a byli by nejradši, kdyby se to od zítřka zrušilo, a byl by klid. A já se jim nedivím.

Mně se to rebeluje, mám to štěstí, že jsem spořivý a mám z čeho žít. Ale když pak člověk živí rodinu, má doma dvě děti, musí zaplatit nájem, plyn, elektriku, tak co mu zbývá? Vždyť komunisti to měli stejně! „Tak prostě buď ve straně, Pepíku, oni toho po tobě moc nechtěj, jednou ročně půjdeš na schůzi, tam zvedneš ruku a dají ti pokoj. Děti možná budou moct studovat…“

… takže v tom očkování spatřujete jistou paralelu…

… ale ne snad kvůli tomu očkování. To je jen to, že oni si s tím jinak neumí poradit. Já si říkám, že kdyby nám před tím rokem a půl, kdy to začalo, řekli: Je tady nová nemoc, virus, doporučujeme vám chraňte se, kde uznáte za vhodné, podotýkám chraňte SE, ne někoho jiného, kdo bydlí v jiném městě, tak já bych ten respirátor nosil ještě teď.

Ale když vyprávějí, že člověk musí mít sám na ulici roušku, tak tomu prostě nikdo neuvěří. Kdyby s tím ten člověk přišel dnes na zkoušku na medicíně, tak ho přece vyrazí. Tohle nikdo neodůvodní. Dneska se říká to, co jsem říkal už před rokem, že ta rouška je hlavně symbol. Proč nosí očkovaní roušky? Aby bylo vidět, že oni taky drží basu…

Celé je to podle mě jen neštěstí toho, že oni teď nevědí, jak lidem „prodat“ všechny ty vakcíny. S tímhle přístupem, kdyby nám to doporučili, tak vím, že už mám dneska klidně čtvrtou dávku. Já bych to udělal. Ale tohle je tak divné a zlé… Já všude říkám, že na tomhle očkování mi nejvíc vadí ta dobrovolnost. Tenhle způsob „dobrovolnosti“ je strašlivý, to se přece nemůže líbit nikomu!

Já jsem to tuhle říkal panu Smejkalovi (Petr Smejkal, internista, epidemiolog, vedoucí skupiny MeSES, pozn. red.), když jsem ho potkal na akci. Řekl jsem mu: „Ten způsob toho tlačení je nechutný a musí to být odporné i vám.“

A jeho reakce?

Žádná.

Oni mu prý lidé často i sprostě nadávají…

… ale to mně taky!

Vám taky?

No ježišmarja!

To zase z toho druhého tábora?

Ne, já ani nevím, mě to moc nezajímá, kdo, ale já bych chtěl jako součást své předvolební kampaně, jestli nějaká bude, lidem říkat, ať si z toho nic nedělají, že jim někdo něco píše. Já mám pocit, že to je celé nafouknuté, já přece vím, že se mnou milion lidí nesouhlasí, mě to nějak zvlášť netrápí. A že o mně támhle pan XY napíše, že jsem vůl? Mně je to úplně jedno, já ho neznám, on mě taky ne, nic o mně neví, mě to netrápí.

To nemá žádnou hodnotu. A chtěl bych, aby to lidi věděli, aby si netrhali vlasy, když jim dvacet lidí napíše, že jsou takoví nebo makoví. Já to říkám na svých představeních, že by mě v životě nenapadlo, že se dožiju doby, kdy bude virtuálno důležitější než reál.

Dnes ten virtuální prostor často formuje veřejné mínění…



Vraťme se k tomu očkování. Vy jste na to narazil, že vám vadí onen způsob „dobrovolnosti“. Pojďme se trochu konkrétně pohrabat v tom, co přesně vám vadí…

Vůbec ničemu kolem toho nevěřím, a to nejsem žádný odpůrce očkování, s tím já nemám žádný problém. Ale nevím, proč to někdo z nich neobhájí, nevystoupí a neuvede to na pravou míru. Ještě před tři čtvrtě rokem nám říkali, že očkování bude ta konečná, která to vyřeší. Kdo se naočkuje, ten neonemocní. Pak se zjistilo, že možná onemocní… Kdo se naočkuje, ten to nebude přenášet. Pak se zjistilo, že to bude přenášet… ale nedostane se do nemocnice! No, vlastně se tam dostane… Bude to mít lehčí…ale taky ne… A nemůže umřít! Ale občas umře…

Tak tam nám oni od začátku neřekli jedinou pravdivou věc! Je lhostejno proč, prostě neřekli nám nic. Takže abych byl upřímný, já jim teď vlastně ani nevěřím, že ten člověk má nějaký lehčí průběh, protože jak to oni poznají?

Já si v současné době myslím, že očkovaný i neočkovaný člověk mají v podstatě stejný průběh, jenom se to nesmí říct. Hlavně se to nepozná, jak to poznáte? Proč oni tak skálopevně tvrdí, že to bude mít s očkováním lehčí průběh? Z čeho to zjistili?

K tomu vám přidám aktuální informaci, dnes (ve středu, pozn. red.) přestali v souhrnu oficiálních statistik, publikovaném FIT ČVUT (zdroj: https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky), zveřejňovat poměr očkovaných a neočkovaných v rámci lůžkové péče, mezi zemřelými, atd. Odůvodnili to tím, že data byla často dezinterpretována a někdo by si to špatně vysvětlil.

Můžeme předpokládat, podle toho, jak to celou dobu vypadá, že těch očkovaných už je mnohem víc…

… může to tak být, nebo také nemusí…

… ale to jen pramení z toho, jak k tomu oni přistupovali. V tom už se nikdo nevyzná, a za to mohou oni. Loni na jaře jsme zazmatkovali všichni, jenomže pak právě se oni začali dělat hezčí na sociálních sítích a začali se předhánět, kdo víc koho zachrání. My vás zachráníme, i kdybychom vás měli pozabíjet. Asi proto, že to začalo přinášet politické body.

Chci říct to, že za půl bilionu, který si od nás na jaře půjčili… to je mimochodem taky vtipná půjčka. Oni si to od nás půjčili, ale my, kterým je dluženo, to ještě nakonec vrátíme. Tak za toho půl bilionu jsme mohli každému ohroženému koupit jeho JIPku, to jsem počítal a vyšlo mi to tak. Ale co jsme za to dostali? Nic.

Ale když ta situace byla tak zlá… To jsme mimochodem všichni čekali. Odborníci tedy ne, ale já jakožto neodborník jsem čekal, že na podzim to zase přijde. Všechny odborníky to překvapilo. Nás, pitomečky, to nezaskočilo. A chci říct, že od května před rokem (17. května 2020 byl poprvé skončen nouzový stav, pozn. red.), kdy se všechno uvolnilo, jsme za těch 500 miliard a v létě za dalších 500 miliard mohli takovým způsobem vytepat a vyztužit naše zdravotnictví… Já vím, že by nevznikli noví doktoři, ale pořád nám tvrdili, že jsme v té „válce s virem“, tak lidem by bylo úplně jedno, že je obsluhuje medik v posledním ročníku. Byli by rádi, že tam někdo je.

V každém krajském městě by mohla stát vojenská nemocnice. Klidně prázdná, vojákům by to neuškodilo. Postaví si to, ať cvičí. Za ty peníze… pořád by nám ještě hrozně moc zbylo.

Jenom podotknu, že jednu polní nemocnici jsme skutečně postavili v Praze v Letňanech.

Ale kdy? V říjnu! To se mělo postavit v létě, stáhnout mediky, zaplatit je. To byl jeden z největších problémů. Ne, že ti lidé nebyli, ale oni je nechtěli zaplatit. To se ví. Takže vytepat zdravotnictví, klidně vyklidit školy, když to bylo tak zlé, všude dát lůžka, zkrátka a dobře všechno připravit a lidem od léta říkat: „Jsme připraveni, nebojte se, uzdravíme se.“ Místo toho se jim říkalo: „Bojte se, zemřete.“ Já to vím, protože jsem dělal ty testy a vím, v jakém stavu na ně lidé chodili. Hlavně staří, ti si tam všichni šli pro rozsudek smrti. Ale přitom jim jen stačilo říct: „Marodíte, ale nebojte, my vás z toho dostaneme, podívejte, jak jsme připraveni.“

Místo toho někam zahučel bilion korun a já si u toho říkám, že vlastně těch pět tisíc, které dali důchodcům, to byla jediná skutečná pomoc, která někomu přišla, ten zbytek někde zmizel.

A k těm číslům nakažených, ta krize té důvěry je tak strašlivá, že kdyby tam dali cokoliv, tak tomu nikdo neuvěří. Mě už prostě nepřesvědčí ničím. Snad jen jedinou věcí – kdyby řekli: „Stačilo, víme, co to je, máme dost, všechno otvíráme.“

Vy jste tedy řekl, že vás nic nepřesvědčí, zároveň jsme se bavili o tom, že zejména starší generace jsou tím vším vyděšeny. Co v té souvislosti říkáte na tu novou kampaň s odstrašujícími fotkami, kterou spouští vláda?

Odpovídá to všemu, co nám zatím připravili a co nám říkají. Vždyť i ta první kampaň, kterou udělali, byla levá, protizákonná ve všech směrech. V tom, co předvedli, bylo přece tolik porušení zákona… V reklamě na léky nesmí ze zákona vystupovat herci (Miloš Knor odkazuje na novelu zákona o regulaci reklamy z 26.5.2021, viz zde, pozn. red.), lékaři, ani odborníci. Ta věc nesmí ze zákona slibovat účinek, který nedokáže splnit.

„Tebe to pořád ještě baví, to testování?“ I to byla motivační reklama v rámci boje s covidem

Kdyby si takovou věc natočil soukromník, tak dostane 20 milionů pokuty a oni mu zničí celý život. Ale stát tady porušuje zákon každým dnem, přitom v Ústavě máme hned ve druhém článku, čtvrtém odstavci napsáno, že nikdo nesmí být nucen k něčemu, co mu neukládá zákon. A přesto se to tu děje. Tohle mi vadí! Co je to za obrázek, co je to za znamení pro lidi? „No tak vlastně se to tolik dodržovat nemusí.“

Jenže my, póvl, všichni, ta spodina, což jsme my všichni, až třeba na dvacet lidí, vzhlížíme k těm nahoře. Tak to je už od prvobytně pospolné společnosti, že vždycky vzhlížíme k těm nahoře, to je náš vzor, náš ideál. A ať chceme nebo nechceme, tak se mu snažíme přiblížit. No ale to by taky mělo být nahoře k čemu se přibližovat, protože náš prezident, to je mstivej dědek, a premiéra tady dělá estébák. To je neuvěřitelný. Tak co ti lidé mají za vzor? Že je dobrý bejt v etické rovině, nebo je dobrý bejt vychcanej sráč? No vychcanej sráč je lepší, protože se podívejte, kam to vychcaní sráčové dotáhli.

To si myslím, že je to hlavní, oni porušují zákony a pak ještě říkají, že jim to je jedno. Tak co si potom pomyslí obyčejní lidé? Přes to přece nejede vlak.

Nejvyšší správní soud jim přece třikrát něco vrátil, a oni s tím přijdou počtvrté? To je úplně neuvěřitelné (Miloš Knor naráží na skutečnost, že NSS letos opakovaně zrušoval mimořádná opatření MZČR regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pozn. red.). Co chtějí potom po nás? Tohle mě na tom nejvíc pálí, a je jedno, jestli jde o očkování nebo o něco jiného. Žijeme hrozně a neustále se zdokonalujeme v tom, jak to může být ještě horší. Mám toho dost.

Důvěra v systém není moc vysoká, to je pravda. Jak by se to podle vás v téhle situaci dalo zlepšit? Jde to ještě vůbec?

Jde to, ale bude to trvat osmdesát let. S tím je třeba do toho jít a vědět to. Ale to je jedno, čím déle s tím budeme čekat, o to se těch osmdesát let jen bude oddalovat. Podle mě je to evidentní, jak se jako lidstvo chováme k planetě, a teď nemluvím o tom, jestli se oni někde v Glasgow (kde poslední říjnový den a v listopadu probíhal klimatický summit G26, pozn. red.) na něčem po osmnácté dohodli, mluvím o nás. Oni to neudělají. Já chci ale lidem nabídnout – pojďme to změnit my. Když mě zvolíte, budete mít nahoře typa, kterej je s vámi na stejný lodi. Já s vámi budu držet basu, půjdu příkladem, budu se snažit všechny ty věci dělat dobře.

To, že jsme parlamentní demokracie a všechno to stejně bude řídit parlament a vláda, je pravda, s tím nic neudělám. Ale můžu na to poukazovat. Nemusím s nimi hrát, nemusím jim to podepisovat. Oni si to stejně schválí, ale lidé uvidí, že jim to prezident nepodepsal.

Vy jste to už trošku naťuknul, spustil jste prezidentskou kampaň Knor na Hrad. Chystáte se skutečně kandidovat?

Chystám, protože nikdo jiný to nechce udělat! Já to dělám ze zoufalství, vždyť se podívejte na kohokoliv, všichni jsou stejní. Všichni jsou úplně stejní, je jedno, kdo tam je. Častá výtka, co mi lidé říkají, je: „Ty nemáš ty zkušenosti.“ K čemu potřebuju zkušenosti? Třicet tři let to dělají lidé se zkušenostmi, a nikdo není spokojený. Tak možná, že už mají nějakou profesní slepotu, a proto jsem vsadil na toho prezidenta, protože on to nevykonává, ale může jít příkladem. Může se chovat normálně, nemusí se vyjadřovat ke každé blbosti. A když, tak prostě nad věcí. Ukázat lidem, že to jde i jinak. To je můj cíl.

Já vím, že s tím nic nezměním. Ale když začnu já… oba víme, jsme chytří lidé, že to nijak nedopadne (úsměv). Tady jde spíš o tu kampaň, než o samotné zvolení. Pokud sesbírám podpisy, tak budu moct chodit do těch diskusí a budu tam moct zvedat tahle témata, která jsou opomíjena. Tak například, všichni budeme jezdit elektroauty, ale nikdo se neptá, kde se na to vezme ta elektřina. To nikoho nezajímá, to přece najednou vznikne. Najednou si tady vyrobíme každý rok hromadu odpadu, baterek a dalších věcí, které nás teď netrápí, ale za pět let to budeme řešit a vznikne na to průmysl, který to jakože bude recyklovat. Samozřejmě s nějakou mocnou státní dotací a s obrovskou spotřebou energie.

To auto bude podle mě násobně nákladnější pro životní prostředí, ale všichni budou happy, protože vznikne další průmysl. Ono už tady není kam expandovat, jak říká Marian Jelínek, ta planeta je daná a už prostě dál nenaroste.

To zní, jako kdybyste byl v podstatě takový anti-establishment kandidát, protože ta „zelená“ energie, ta elektrifikace, to je oficiální politika Evropské komise…

… no jasně, ale to se nedá nic dělat. Já třeba s Evropskou komisí, ani s Evropskou unií jako takovou nemám žádný problém. Přijde mi, že to je dobrý projekt, ale nepovedlo se to.

Jakým směrem?

No, ta základní idea Evropského společenství uhlí a oceli a případně následné cestování, ta mi přijde správná a na tom bych stavěl. Ale například ta původně odmítnutá evropská ústava a následně Lisabonská smlouva, což je vlastně to samé, jen se to jmenuje jinak… já jim ani nevyčítám, že to přijali. Možná to udělali v dobré víře, ale evidentně se to nepovedlo.

Taky musíme mít ty koule si přiznat, že se něco nepovedlo, a ne to slepě tlačit někam dál, když víme, že to nebude fungovat.

Já si dokonce myslím, že EU je na tom bohužel tak, že by ji zachránilo jen to, kdyby se teď rozpustila a pak se znovu složila. Protože ty smlouvy jsou tam už tak propletené, nepříjemné a často jsou nadřazeny naší legislativě… tak si myslím, že by tomu pomohlo, kdyby se na úrovni hlav států nebo premiérů prostě jednoho dne dohodli, že to rozpustí, a druhý den by to zase začali lepit.

Když se začíná hovořit o tom, že nějaký stát by vystoupil, například Česko, tak v rámci té české debaty zazní, že si to přece nemůžeme dovolit. To by nás přece stálo příliš mnoho peněz…

… no, to je možné. Některé věci jsou prostě drahé. Ale stojí to za to, ne?

Mně je třeba úplně ukradené, že v Německu mají jinou recepturu na tuhle věc, než jakou máme my. Po tom ani netoužíme, ne? My přece nejsme Spojené státy evropské a podle mě nikdy nebudeme. Tedy kdybychom byli, mně by to nevadilo, ale Evropa přece je složena z národních států, vznikli jsme na úplně jiném principu. To, že společně umíme žít, je dané, to umíme, ale ty národní státy netouží po tom, aby se slily do nějakého jiného celku. No tak to holt musíme respektovat, ne? Proč tlačit na pilu? Ať si jinde dělají, co chtějí, mě to nějak zvlášť netrápí.

To jsou někdy úplné absurdity. My z Francie dovážíme květák přes celou Evropu a pak se sejdeme a řešíme ekologii? Kamarád mi říkal, že dovážejí ze Španělska do Portugalska světla přes Brno, protože má na to ten dopravce dotaci, když to takhle udělá. To je v pořádku?

Jenže to jsou jejich dotace. Oni si přece nepodříznou vlastní větev. Jak k tomu ale přijde člověk, co se snaží uživit vlastní rodinu, je to zaměstnanec, OSVČ nebo má malou firmičku, ale nikdo mu dotaci nedá? A vedle stojí továrna, která dostává každý rok miliardu jako „zaměstnavatel kraje“, a teď dejme tomu, že majitel je ještě fér a rozpustí to do platů, ale jak tomu může konkurovat člověk přes ulici? To je strašně nefér.

No to ano, ale nikdo s tím nedokázal nic udělat.

Ale tak je třeba začít! To já všechno vím, ale říkat si jen, že se s tím nedá nic udělat, je podle mě liché. Já nemám tu ambici lidi v té kampani přesvědčovat, že bych to dokázal, ale chci o tom mluvit. Mě strašně trápí, že když oni mluví, tak je to o jiných věcech, a tohle se opomíjí, Takže chci, abychom o tom začali mluvit my v Evropě, ve světě. A já vím, že to sám nezvládnu, ale za mnou může vyrůst generace, která bude zase o krok dál a dál, až se za těch osmdesát let narodí děti, které už v tom vyrostou, budou tak umět žít a budou se rozmýšlet, jestli si koupí plastovou hovadinu z Číny, anebo ne.

Protože to prostě budou vědět. Na to nemůžeme přijmout žádný zákon, tak je prostě třeba začít žít, tak je třeba začít učit. Zákon dodržovat můžeme, ale nepotřebujeme ho mít na každou blbost. Třeba nový zákon na bezpečné předjíždění cyklistů budiž toho příkladem. Já, když předjíždím cyklistu, tak by mě v životě nenapadlo jet hned vedle něj. A tomu člověku, co to dělal, stejně žádný zákon nepomůže.

Já mám pocit, že už tu dávno máme jenom zákony pro zákony, a stejně na mě působí i Evropský parlament a Evropská komise. Už tu nemáme co dělat, ale protože bereme půl milionu měsíčně, tak bychom asi něco dělat měli. Já myslím, že ne. Tohle evropské těleso ani nepotřebujeme. Bohatě stačí, když se jednou měsíčně sejdou prezidenti nebo předsedové vlád. Není přece potřeba všechno spojit!

Co vás nyní v rámci kampaně čeká?

Zatím to není kampaň, všude se teď tituluji, že jsem kandidát na kandidáta, protože jsem ještě nezískal ani těch padesát tisíc podpisů. Před čtrnácti dny jsem vyhlásil výzvu a musím říct, že jsme opravdu zavaleni žádostmi lidí, kteří nám jsou ochotni pomoct.

Píšou nám o sobě, jací jsou a co mají za sebou. Máme tam třeba člověka, co má po Česku sto prodejen, to je prostě úžasné… ale ti lidé, když s nimi mluvím, tak jsou strašně zapálení, to mě přesvědčilo. Oni mi třeba říkají: „Pane Knor, já vám chci hrozně poděkovat, já jsem si myslel, že to mám takhle jenom já. Tak jsem rád, že nejsem sám, že tu ještě někdo je.“ A já cítím, že takových lidí je tu mnoho, jenom ty jejich názory nikdo veřejně neventiloval. No a když tu nikdo není, tak to holt udělám já, i když to není moje parketa. Já to ale hlavně musím udělat kvůli sobě, protože mě strašně trápí ta současná situace. Třeba že oslavujeme, že v Rakousku neočkovaní nesmí do práce.

Když se podíváme do historie, jak dlouho třeba Hitler implementoval ty své protižidovské zákony, tak ono to trvalo rok a půl. Tam se začínáme pomalu blížit do meze, kdy tyhle věci budou normální. Když on přišel k moci, tak taky nestřílel židy po ulicích, ale postupem času se z toho stala taková „slušnost“, že ano… Ten nemá roušku? Sundej ho!

Teď mě vyhodili z pumpy, kam s kamarády chodíme na snídani. Mají mě na té pumpě rádi, připravili mi to jako obvykle a říkají: „A teď pane Knor potřebujeme jen nějaké zdravotní potvrzení.“ A já jsem jim řekl, to vám ukazovat nebudu. Paní říkala: „No po mně to chce šéf.“ A já na to: „Vždyť neexistuje žádný zákon, který by k tomu ani mě, ani vás zavazoval, dokonce existuje pár zákonů, které vám to vyloženě zakazují, že to nesmíte!“ Ona zopakovala, že jí to nařídil šéf. „A až vám šéf nařídí, že máte po šichtě zabít kolegyni a tady ji zakopat, tak to uděláte? I šéf musí dodržovat zákony, i stát je musí dodržovat.“ A to jsme zase u toho. To je totální zhroucení všeho.

Asi je nějaký tajný příkaz porušovat zákony. Nedovedu si to jinak vysvětlit. Nedovedu si jinak vysvětlit třeba to, že německá policie brutálně mlátí německé důchodce, jedině snad, že k tomu museli dostat nějaký tajný příkaz. A jestli ho dostali, jakože ho dostali, tak to už jsme hodně za hranou. Podle mě to neskončí.

Kam to podle vás směřuje?

Tak zkušenosti máme, ne? Člověk se to až bojí říct, ale tady klidně můžeme, protože já jako známý konspirátor (úsměv)… no myslím si, že to povede k totálnímu vyřazení všech neočkovaných ze společnosti.

Opravdu?

Myslím si, že ano. V zásadě už to proběhlo, že ano.

Zatím je tu to, že si platí testy, zatímco neočkovaní nemusí…

… no ale proč? Proč by si měl zdravý člověk platit testy? Kde to vzali? Kde k tomu přišli? Ani nemáme epidemii, nejsou schopni ji vyhlásit podle zákona. Vždyť tady vlastně ani nic není!

Lidem není co vyčítat. Každý člověk musí nějak přežít, musí nějak fungovat. Ale pravda je, že kdyby to ze dne na den všichni začali ignorovat, tak oni neudělají vůbec nic, protože nás je mnohem víc. Sakra mnohem víc. A také se to potvrdilo, například v roce 1989. Dnes ale ani demonstrace nic neřeší.

A myslíte, že se to někdy zlomí? Třeba se čtvrtou, pátou, šestou dávkou, nebo s nějakým jiným impulzem?

To se samozřejmě může stát. Třeba že přijdou s nějakou skutečnou vakcínou. My jsme doma všichni po covidu a já vlastně upřímně ani nevím, proč bych se měl nechat očkovat něčím, co vydrží možná půl roku. V USA zase změnili definici vakcíny.

Já proti té vakcíně neútočím, nemám s tím žádný problém. Ale ten tlak na to, aby se všichni dobrovolně zúčastnili, je tak hrozný, že je evidentní, že za tím něco nefér je.

Včera jsem se díval na rakouské televizní zprávy na ORF a teda musím říct, jestli vládnete němčinou, pusťte si je taky. Tam sedí dva německy hovořící zprávaři, skoro jako vyřezaní, já měl ještě pocit, že na ně snad někdo něčím míří, a oni takovým divným, strojeným hlasem předčítají všechna ta opatření. Asi je jim to samotným taky blbé, alespoň tak tedy působí. Je to hrozně divné.

Potom tam mluví nějaký doktor, který říká, že se určitě můžete spolehnout, že když budete očkovaní, tak ten průběh bude slabší. Určitě. Neví proč, ale tak to tam říká. Pak tam mluvil starý penzista, takový tělnatý pán, že se očkovat nechce, že je po covidu. Byl rozčilený, že už mu neplatí ty protilátky, protože už uběhl ten půlrok. A že těch protilátek má dost a že nevidí důvod, proč by se tedy měl nechat očkovat. Pak se k tomu vyjadřoval ten doktor a říkal: „No, že tenhle pán má zrovna vysokou hodnotu protilátek, to vůbec nic neznamená, protože třeba konkrétně pro něj to může být málo.“ (smích)

To je úplně zoufalé. Lidé budou časem čím dál unavenější, čím dál víc ohnou hřbet a dopadneme do nějaké velké hrůzy. Jsem z toho úplně zoufalý. Já vím, že ani já s tím sám nepohnu. Ale proto jsem vsadil na toho prezidenta. Je to one man show, nepotřebuji k tomu nikoho, nepotřebuji žádnou politickou podporu, a kdybych utrhl ty hlasy, tak mě tam ze zákona budou muset zvát. Nevím tedy, jak to budou dělat, když tam jako neočkovaný, netestovaný a nezarespirátorovaný nesmím. I na to chci ukázat.

Myslím si, že to je tak exponovaná pozice, že bych se takto mohl dostat do médií, nebo spíše do očí veřejnosti a třeba se někdo chytí za nos… já chci říct lidem: Pojďme se chovat jinak, a jestli máte pocit, že to nechcete, tak to nedodržujte. Stejně vás k tomu žádný zákon nenutí. A kdo chcete, noste to, choďte na očkování, dělejte naopak všechno, co uznáte za vhodné. Ale nutit někoho, aby se dobrovolně zúčastnil čehokoliv, je prostě nechutnost.

Scenárista, komik a moderátor Miloš Knor

Pravda je, že v posledních letech se v Evropě objevilo hned několik občanských prezidentských kandidátů, kteří ve svých zemích zaznamenali slušný úspěch, namátkou Szymon Holownia, novinář a televizní porotce, který skončil v loňských polských volbách na třetím místě se 14 procenty, nebo chorvatský aktivista Ivan Sinčič, který se jako 24letý outsider postavil zavedeným kandidátům a za skoro 17 procent hlasů bral taktéž třetí místo. Na Ukrajině se herec Volodymyr Zelenskyj prezidentem skutečně stal. A teď takový ten příslovečný slon v místnosti… vás česká veřejnost vnímá spíše jako komika. Nebude problém, když na vás konkurenti budou útočit s tím, že vy to třeba vlastně nemyslíte tak úplně vážně?

Pro mě to problém nebude a co si myslí oni, je mi jedno. Já to mám jednoduché. V čem je problém? Také jsem dělal řidiče náklaďáku, dělal jsem topiče, nebo jsem také vyplňoval nějaké papíry v kanceláři, jestli to něčemu pomůže. Mně chybí jenom vězení, abych to měl kompletní…

… a politika.

No, to nepotřebuju. Já jsem topil, jak říkám. Dokonce to bylo za komunistů (smích). Mně je to jedno, ať si říkají, co chtějí, to je přece hrozná hloupost. Kdo je ten správný? Ti „správní“ to dělají doteď a spokojený není nikdo.

Já s těmi lidmi mluvím, protože se to o mně rozkřiklo. A když se s nimi bavíte, nenajdete člověka, který by byl spokojený. Nemyslím s penězi, ale spokojený s tím, jak to je. My už jsme si zvykli na ty slogany, všechny volby jsou o tom, že my chytíme ty, co si nakradli – a pak nakrademe další. To je tak v zásadě běžné, lidé už s tím počítají, že zase budou krást jiní… no, ale tak to přece být nemusí. Já chci opravdu připomenout, ani tolik ne těm politikům, ale nám, voličům, že ti politici to přece dělají pro nás. A měli by to dělat podle nás, a ne, jak si to oni vymyslí.

Je potřeba tady udělat dobré školství, aby to tam děti měly rády. Ono nám to pak bude vracet chytré děti, to je jedno s druhým. To je příklad dotace, kterou by stát měl dělat. Ale aby to bylo kvalitní, ne že si tam zase někdo dá své kamarády, klientelismus, jak to my umíme.

Naše dcera, ta už ze školky zná jen život s rouškami. My je tedy doma nenosíme, ale ostatní je nosí. Z toho se prostě stane norma, bude to úplně běžné, nikdo se nad tím nepozastaví. Já vidím, že jsme se na celém světě vydali hrozně špatným směrem a je třeba vykročit jinam. Vykročit. Ta cesta je strašně dlouhá, já to těm lidem nemohu slíbit, ale mohu jim slíbit to, že udělám všechno pro to, abych ty své postoje naplňoval.

Ta moc přece patří nám, takhle to máme v Ústavě. Oni to pro nás jen chvilku dělají. Tak si tohle pojďme uvědomit, to stačí.

