Neschopná vláda, hloupí lidé. Švihlíková: Teď je třeba najít někoho, kdo zemi zachrání po Fialovi

reklama

Americký akciový trh nám roste a česká ekonomika zůstává stále na předcovidových číslech. Samozřejmě že je důvod asi zřejmý, přesto, čeho si všímáte vy?

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19615 lidí

Česká ekonomika má ale jiné problémy. Vláda nechala inflaci proplout do ekonomiky, ignoruje to, že má dominantně ziskově-maržový charakter a nic proti tomu nedělá. Naopak, ještě přilévá olej do ohně, nesmyslnými změnami DPH, destruktivní energetickou politikou a tlakem na pokles platů (nominálně!) ve veřejném sektoru. Následky jsou již nyní zřejmé, pokles reálných mezd, dlouhodobý pokles maloobchodních tržeb a samozřejmě také spotřeby domácností. Na straně nabídky je patrné, že firmy jsou pod tlakem zejména vysokých cen energií. Zahraniční politika má aktivistický a neprofesionální charakter, který poškozuje postavení ČR mezi řadou rozvíjejících a rozvojových zemí.

Německá lokomotiva nás netáhne. Mění se něco? Zřejmě už nebude stačit dát k výrobku logo Made in Germany?

Německo sklízí shnilé ovoce svých minulých fatálně chybných rozhodnutí. Z hlediska domácí nestability je to „ja, wir schaffen das“, opět aktivismus místo realistického uvědomění, že záplava společnosti cizími kulturami ve velkém množství a krátkém čase je prostě destrukce domácí společnosti. Nefunguje to a fungovat nebude.

Ekonomicky vzato se Německu před očima rozpadá jeho model. Model založený na střední vyšší přidané hodnotě, silném globálním exportu a sbírání hodnoty z kolonií (včetně ČR), které zabezpečí slušnou úroveň mezd v německé ekonomice. Vysoké ceny energií ohrožují německou průmyslovou strukturu zejména u energeticky náročnějších odvětví. Chemický průmysl například.

Sázka na obnovitelné zdroje a s tím související technologie vypadala zajímavě, ale v řadě technologií prostě EU předehnala Čína, která má podstatně chytřejší hospodářskou politiku a velmi rychle inovuje. Nemluvě o tom, že si umí pohlídat kontrolu nad celým řetězcem.

A do toho americký tlak na to, aby se EU, tedy i Německo, odpoutala od Ruska a Číny – a to je pro EU prostě ekonomicky zničující, i když to prý jsou ty správné hodnoty. Oficiálně je tedy potřeba občanům „prodat“, že se jim bude žít čím dál hůř, budou ohroženi energetickou chudobou, ale budou tím „podporovat správné hodnoty“. Ideologizace politiky a ekonomiky bez schopnosti realisticky vyhodnotit následky EU dovedla do slepé uličky.

Hospodářská komora se kochá tím, že střední a drobné podniky jsou základem podnikání u nás. Přitom všichni víme, že konsolidační balíček dopadne na všechny, tedy na podniky i drobné podniky. O čem to svědčí?

O tom, že střední a malé firmy jsou páteří ekonomiky, se hovoří dekády. Přesto ale vlády obvykle dělají politiku pro velké, v našem případě nadnárodní korporace. Za vrcholných časů globalizace se pro to vžil pojem „závod ke dnu“, který vyjádřoval míru soutěže a podbízení se států vůči korporacím, například v oblasti daní, daňových prázdnin či investičních pobídek.

My potřebujeme mobilizaci a využití národního kapitálu.

Psali jsme: Příchod Trumpa na hřiště. Otřásá Amerikou. Dějí se věci Fiala přehlíží vážný problém. A „balíček“ to ještě zhorší, varuje Hrnčíř Proč jste tenkrát řekli ne? Rajchl před stávkou k odborářům Tommy Robinson sbalen policií. Jen seděl v kavárně

Konsolidační balíček zahrnuje velkou škálu opatření, ale neřeší ani deformované veřejné finance, a už vůbec ne strukturální změnu, do které jsme tlačeni EU, a která vykazuje řadu nepromyšleností. Pokud budou drahé energie, jak obstojím vůči ostatním ekonomickým centrům? USA mají své vlastní zdroje, což je zvýhodňuje. Čína je může brát od Ruské federace i dalších zemí. Mohou mi zastánci evropského zeleného přístupu vysvětlit, jak je americký zemní plyn těžený frakováním, následně zkapalňovaný a přepravovaný přes půl světa ekologicky přijatelnější než kvalitní domácí uhlí?

Sešly se domácí problémy a deformace (tacitní kartely na českém trhu) s tlakem na výraznou změnu evropské ekonomiky. Česká vláda není schopna řešit ani ty problémy, které sama způsobila, natož pak, aby dokázala hájit národní zájem vůči zahraničním tlakům.

Proti nesmyslným nařízením této vlády tzv. dobrovolným přesčasům se bouří lékaři, opět hrozí odkládání zásadních operací a školy budou stávkovat v pondělí. Ministr školství Mikuláš Bek mezi tím vydal například tiskovou zprávu o tom, že zvažuje omezení reklamy v ČT. Jak dlouho tohle lidi v ČR vydrží ekonomicky i jinak?

Jak vidíte, vydrží hodně. My nejsme národ se silnou protestní mentalitou. Kromě toho, vláda má v ruce vše – pohodlnou většinu v Senátu i Poslanecké sněmovně, svého prezidenta a svá média, která „tlumí“ nepohodlné informace a také tlumí lidi, kteří by snad mohli projevovat kritické názory.

Mě spíše zajímá, jaké politické a odborné struktury se vytvoří, než Fialova vláda „dovládne“. Je potřeba mít představu, jak napravit kroky Fialovy vlády a mít připravené odborné týmy lidí, kteří na sebe vezmou to obří břímě zachránit českou ekonomiku a společnost.

Do nového roku tak vstupujeme s jedinou jistotou, že bude hůř, můžeme si zároveň blahopřát k tomu, že jsme se podíleli na tom, koho máme v čele státu, tedy někteří. Mohu vás požádat prosím o závěr?

Jak napsal Oskar Krejčí, tak nelze vzít za pravdivou představu, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Uvědomme si, že pětikoalice byla zformována preferencemi Ústavního soudu – jeho tehdejší předseda se o vznik pětikoalice nebývale zasloužil. Plus propadl jeden milion hlasů – tito občané, kteří šli k volbám, nemají v Poslanecké sněmovně žádné zastoupení.

Nejen v české politice chybí meritokratický princip. Do politiky se velmi často hrnou lidé nekompetentní, často vyloženě hloupí, narcisté, egomaniaci, a jak vidíme na české vládě, také labilní, neschopní ovládat své emoce.

Potřebujeme vytvořit takové politické a občanské struktury, které se pokud možno vyhnou těmto patologickým osobnostem a zároveň nabídnou možnosti, jak zlepšit socio-ekonomickou situaci v ČR.



Psali jsme: „Největší protest a vy jedete s Fialou na návštěvu nějaké soukromé školy?!“ Dostálová vybuchla vzteky „Vzkažte Putinovi... A vy vzkažte Bidenovi!“ Lipavského a Konečnou posadili moc blízko k sobě Čísla dne! Okamura přeskočil Fialu. Babiš suverénně první „Rozdrťte sionisty!“ křičí Greta. V ČT si všimli. A už to jede: Z fracka udělali ikonu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE