Nominace Petříčka na ministra zahraničí je skandální, říká kandidát na primátora Českých Budějovic Miroslav Hajtingr

Rozhodl jste se ucházet o místo primátora Českých Budějovic. Co vidíte jako jejich největší problém? Na čem je ve městě potřeba nejvíce zapracovat?

Město se musí zaměřit i na obyčejné problémy, které trápí občany Českých Budějovic. Chci lidem naslouchat, komunikovat s nimi a být jim k dispozici. Občané potřebují získat ztracenou důvěru k úřadům a měli by vědět, že jsou zde lidé, kteří jim chtějí pomoci. Vedle střednědobých cílů, které jsou uvedeny ve volebním programu, jde také o to, aby občané měli důvěru v budoucnost. Mnoho věcí je třeba změnit k lepšímu. Jedním z velkých problémů našeho města je samozřejmě doprava, bydlení, nedostatek zeleně, bezpečnost. Jako velký problém vidím i prvenství našeho města v drogové závislosti, která samozřejmě souvisí s bezpečností ve městě. Primátor města je velitelem městské policie a záleží na něm jakou práci Městská policie odvádí. Městská policie tu musí být pro občany a zapojení městské policie do programu prevence drog považuji za jednu ze svých priorit.

Jaký výsledek SPD v komunálních volbách očekáváte?

Nechceme si hrát na prognostiky, ale rozhodně bychom byli rádi, aby nás voliči podpořili a určitě přišli k volbám minimálně všichni naši voliči, kteří naši stranu volili před rokem ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Věříme našim voličům, jsme přesvědčeni, že je nezklameme a že jim máme co nabídnout.

Ve vašem volebním programu je i heslo: Stop dopravnímu chaosu. K tomu se hodí otázka, kdy povede dálnice D3 z Prahy do Budějovic?

V našem programu neřešíme dálnici, která je v gesci centrálních orgánů. My řešíme integrovaný dopravní systém a průjezdnost města prostřednictvím vnitřního a vnějšího dopravního okruhu, který by měl na dálnici D 3 navazovat. Zdá se, že stavba dálnice kolem Českých Budějovic je vyřešena a během pár let bude postavena. Problémy jsou se stavbou dálnice D 3 ve Středočeském kraji a dokončení dálnice ke státní hranici, kde naši sousedé dálnici ze své strany již postavili. Přes mnohočetné sliby stávajících politických garnitur je dokončení těchto úseků dálnice v nedohlednu.

Kdyby u nás již existovala vaším hnutím prosazovaná možnost odvolání politiků, kdo by byl z naší současné vlády, podle vás, první na řadě?

Mám stejný názor jako hnutí SPD, které považuje za zcela skandální návrh předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který na funkci ministra zahraničních věcí vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM navrhl jmenovat Tomáše Petříčka (ČSSD). Jeho navržení je ještě horší varianta než varianta Miroslava Pocheho, kterého bychom navrhli odvolat z funkce státního tajemníka ministerstva zahraničí. Tomáš Petříček je v současné době politickým náměstkem ministra zahraničních věcí a do letošního srpna vykonával funkci asistenta europoslance Miroslava Pocheho. Jmenovaný nemá žádné politické zkušenosti a je to pouze loutka v rukách Miroslava Pocheho. SPD v této souvislosti zastává názor, že funkci ministra na klíčovém Ministerstvu zahraničních věcí v jakékoliv vládě by měl v prvé řadě vykonávat odborník, tedy člověk s celoživotními zkušenostmi a hlavně s jasnou dlouhodobou vizí zahraniční politiky, kterou by měl koordinovat s vládou a prezidentem republiky. Návrh je hrubou urážkou tradic české diplomacie a je i faktickým obejitím stanoviska prezidenta republiky.

Velmi aktuální otázkou je přijetí 50 syrských sirotků. Jak se k této kauze stavíte vy?

Mám stejný názor jako celé hnutí SPD, tj. že považujeme pokračující nesmyslnou debatu okolo přijetí 50 syrských sirotků na naše území za součást předvolebního boje. Zároveň jde o připravenou kampaň, která má morálně zpochybnit nepřijímání migrantů. V kampani se otevřeně angažuje Česká televize jako politická síla podporující a prosazující cíle imigrační politiky Evropské unie. Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) má snahu zviditelnit sama sebe a také skomírající politické strany jako KDU-ČSL, TOP 09, STAN a ČSSD před následujícími komunálními a senátními volbami a blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Když pomineme, že „sirotci“ žádní nejsou a Šojdrová je teprve půjde „hledat“, jak bude zjišťovat, kdo jsou, jestli nemají žádné příbuzné, kteří by se o ně mohli postarat atd. Nemluvě o jejich skutečném věku a důvodu, proč se někteří z nich nemůžou vrátit do své vlasti (boj v řadách džihádu atp.) Pokud to paní Šojdrová myslí upřímně a nejde jí jen o zviditelnění se před volbami, může adoptovat jakéhokoliv sirotka nebo dítě z dětského domova z Česka již teď. Nápadně to připomíná styl Frau Merkel: Pozvat si hosty (imigranty), ale na „večeři a ubytování vás pod pohrůžkou pošlu k sousedům“.

autor: Barbora Richterová