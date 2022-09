O Ukrajině si myslí něco jiného, druhá strana je vymaže. Zakázaný Pollert promluvil a zmínil „svetr“

reklama

Blíží se komunální volby, a tak připomenu, že jste v letech 2002 až 2008 působil jako radní Prahy 6 za ODS, jejímž členem jste několik let byl, a další dva roky ještě jako zastupitel. Nechybí vám politika, jak to v souvislosti s vašimi aktivitami na sociálních sítích může vypadat, nelitujete, že jste ji opustil?



Láká vás tedy pořád politika?

Politika se samozřejmě týká každého. I toho, který s ní nechce mít nic společného, protože ve státním zřízení žije, platí daně. Ale já jsem na ní dál aktivně participovat nemohl, neměl jsem čas, ale nezanevřel jsem na ni. Rád bych se k ní vrátil, ale teď bych musel přerušit ten pracovní kolotoč, a tím ztratit zručnost a zkušenost. To už bych se k tomu nemusel vrátit a politika je obvykle na volební období. nemusíte být zvolen a co pak? Teď mám chuť dělat medicínu a nemůžu zvládnout oboje. Myslím si, že ani pan doktor Svoboda, ani Ivan Langer, to je taky doktor, ani Martin Kuba, anesteziolog, medicínu nedělají. Teď se k ní vrátil Pavel Bém, dělá psychiatra, má ambulanci se specializací na léčení závislostí. Ale to, co dělám já, kardioanestezii, je dost komplikované a vyžadovalo to dlouhou přípravu. Řekl bych, že to jsou nejtěžší operace v medicíně, kardiochirurgie a transplantace plic. Takovou práci nejde přerušit. Tu musíte dělat každý den, nebo se na to úplně vykašlat. Nejde to třeba půl roku nedělat.

S vaší lékařskou specializací je tedy vysoká politika, mám tím na mysli Poslaneckou sněmovnu, neslučitelná, obojí by se zvládnout nedalo?

To vůbec. Ze dvou důvodů. Jednak bych musel omezit medicínu, a to pak rychle ztrácíte rutinu, potřebujete jí dělat denně, abyste nedělal chyby. Sice je nikdo nevidí, ale vy je cítíte. Pokud bych omezil medicínu více, a to si práce v Poslanecké sněmovně vyžaduje, mohl by to pocítit i pacient. Za další, vysoká politika znamená naučit se věci, které k ní patří, ekonomické, právní. Tomu musíte rozumět. Máte sice nějaké poradce, ale to není ono.

Vy jste – a i dříve ve sportu jste byl – individualista. Dokázal byste se vůbec smířit s tím, že budete hlasovat tak, jak zavelí poslanecký klub, i když byste v konkrétní věci byl opačného názoru?

Někdy je to nutné. Politika je umění kompromisu. Nemáte 51 procent hlasů. Jste tam s kolegy, kteří mají jiné názory. Kolikrát jsou i různé názory v rámci stran na nějaké téma, které se řeší. Třeba otázka manželství pro všechny, názorově to je roztříštěné skoro ve všech stranách. A aby se něco pohnulo, pokud to je v nějakém balíku, tak musíte přijmout i to, co vám zrovna moc nevyhovuje. Když tvoříte vládní koalici, musíte ji s někým sestavit. Musíte mít většinu, jinak to nejde. Nějakým způsobem musíte najít kompromisní řešení co nejméně bolestné.

Co si jako bývalý člen ODS myslíte o názoru, že její nynější předseda a premiér Petr Fiala kvůli sestavení vlády dal stranou značku ODS, rezignoval tím na její pravou tvář a spojil se se stranami, které nemají na to řídit tuhle zemi?

ODS má mnoho tváří. To není jenom Fiala. Je tam Saša Vondra, Stanjura, Skopeček, Marek Benda, Mirka Němcová, řekl bych, že ODS je stranou mnoha tváří. Nemyslím si, že spojením s dalšími stranami rezignoval na pravou tvář ODS. Jinak se to asi udělat nedalo. Dokud bude mít ANO v čele Babiše, tak s ním ODS do koalice nikdy nepůjde. Když se podíváte na povolební matematiku, tak ODS nic jiného nezbylo. Jen ti Piráti tam jsou navíc, ale byli takhle domluvení, tak to tak je. Samozřejmě se pak musejí dělat kompromisy.

Žádný kompromis se zatím neurodil v otázce společného prezidentského kandidáta pětikoalice. Co myslíte, zasloužíme si tedy, aby příští hlavou státu byl „prominentní spratek“ z té či oné prominentní bolševické rodiny, jak nejvíce favorizované kandidáty na Hrad Andreje Babiše a Petra Pavla nazval Miroslav Kalousek?

Především si zasloužíme toho, koho chce většina lidí. Voliči nejsou úplně mimo, jsou to snad zodpovědní lidé, a tak pokud se většina shodne na tom či onom, tak toho si zasloužíme. Oba pánové jsou spojováni s minulým režimem, ale pokud bude vůle lidu taková, tak s tím nic nenaděláme. Ale domnívám se, že se ještě nějaký kandidát objeví. Někdo třetí, kdo bude přijatelný pro ANO, trochu přijatelný pro ODS, respektive pro tu pětikoalici.

Třeba někdo úplně mimo politiku? Uznávaná osobnost typu profesora Jana Pirka?

Lékaři jsou sice pro mnoho lidí autoritami, ale nejsem si jist, jestli jsou to ti praví na Hradě. Tam by měl být politik. Člověk, který má i zkušenosti se zahraniční politikou. Rozhodně si ale nemyslím, že to bude nějaký průšvih. Když bude ve finiši osm jmen, tak si mezi nimi vybereme. A ať vyhraje, kdo vyhraje, nebude to žádná tragédie, že by náš stát na této osobě skončil. To si nemyslím.

I když nejste v politice, na sociálních sítích často svými komentáři vyvoláváte mnohem více emocí než většina politiků. Ale od 22. července se při kliknutí na Facebook Lukáš Pollert, objevovala informace „Obsah teď není dostupný“. Chyběl vám Facebook poté, co vám byl zablokován? A dostalo se vám už vysvětlení, proč se tak stalo?

Já jsem si ho o uplynulém víkendu založil znovu. Mám print screen oznámení „Váš účet byl zablokován“, což se mi stalo v den, kdy jsem tam zveřejnil úvahu nad důležitostí zachování rozdílu mezi mužem a ženou. Napsali mi, že to je kvůli tomuto textu a žádný jiný důvod mi oznámen nebyl. A také že účet prověřují, a pokud nebude splňovat jejich podmínky, tak se zablokuje natrvalo, ale pokud ano, tak zablokování zruší. Ale měsíc se sešel s měsícem, pořád nic, a protože jsem Facebook dřív používal i kvůli školám svých dětí a potřebným informacím, tedy nejen k tomu, abych „ovlivňoval lidi“, tak jsem si ho založil znovu.

Tušíte, kdo se postaral o to, aby byl váš profil na Facebooku zablokován?

Trochu je v pozadí komunita LGBT a podobné progresivní komunity, které jsou docela početné. Když někdo s tímhle tématem vyjde a má hodně sledujících, tak lidé z těchto komunit hlásí, že tento příspěvek je nějakým způsobem závadný. A když Facebook dostane takových avíz pět set nebo tisíc, tak to zablokuje. Asi kdybyste tam dal nějaký fašistický symbol, tak to určitě mnoho lidí naštve a opět na to upozorní. Avšak já si myslím, že takový případ je již porušením zákona dané země a je to trestné. Měla by to stíhat policie, a ne samozvaná komunita. Ta progresivní komunita je nějakým způsobem spojená, mají na sebe kontakty a její členové to pak nahlašují masově. Vzpomínám si, že jsem měl příspěvek, který nebyl nijak provokativní, ale pod ním se po několika hodinách vyostřila diskuse. Věřím tomu, že zrovna někdo z té komunity to začal rozjíždět coby provokatér. Lidé tam pak byli vulgární, vyvinula se z toho zbytečně vyhrocená diskuse. Takže samotný příspěvek nemusí být nijak problematický, ale pak může v diskusi vyvolat vášně. Stalo se mi to několikrát, tak jsem se ptal těch, co tomu rozumí, a ti mi řekli, že takhle to s těmi provokatéry, bohužel, funguje.

Budete si už teď dávat pozor, abyste nepsal taková „pobuřující“ tvrzení, že ženy se nemohou vyrovnat mužům nebo že se homosexuálové nemohou rozmnožovat?

Asi ne. Protože si opravdu nemyslím, že to, co tam píšu, je pobuřující. Nepoužívám vulgarity, nerozdmýchávám vášně, píšu, jak to je. Mám spoustu kamarádů homosexuálů, s nimi se o tom bavím. Jim nevadí, že říkám, že se nemohou rozmnožovat. Vždyť pokud se rozmnožují, znamená to heterosexuální styk, ne?

Minulé léto jste nepřímo reagoval na aktivity srpnového festivalu Prague Pride příspěvkem na sociálních sítích: „Nebojme se LGBT a buďme na ně milosrdní. Vždyť je to slepá vývojová větev, dlouho tu nebudou a navíc zachraňují planetu od přemnožení primátů“. Uvědomujete si, kolik lidí jste tím naštval?

Já to nemyslím špatně, ale samozřejmě slepá vývojová větev to je. Jakýkoliv život, který se nedokáže rozmnožovat, což platí i pro homosexualitu, je slepým vývojem. Oponují mi, že ta 4 procenta tu jsou třeba tisíc let. To jsou, ale jen se narodí. Pokud jsou věrní své orientaci, potomky mít nemohou, nebo jak by to dělali? To není nic špatného. Znám spoustu lidí, kteří nemají potomky ze zdravotních důvodů. Mnohé genetické choroby neumožňují lidem mít potomky. Nicméně slepá vývojová větev to je, ale možná jsem mohl zvolit nějaký libozvučnější a ne tak výstižný výraz. To uznávám.

Dá se z reakcí těch nahlašujících a udávajících za nevhodné příspěvky usuzovat, že by chtěli, aby Facebook, případně jiné sociální sítě, byly platformou, kde se mají scházet jen „uvědomělí“ lidé, jejichž svět ti, co mají odlišné názory, narušují? V hospodách se u jednoho stolu také scházejí ti, co si vzájemně sednou.

To je něco jiného než v hospodě, kam chodí štamgasti, kteří se znají. Na sociálních sítích je to hodně anonymní, a i proto tam dochází více ke střetům. I když jen přes monitory. Zatím.

Faktem je, že udavačství se nerozmáhá jen na sociálních sítích, ale podporuje ho i stát. Před časem se na webu Úřadu vlády objevila v rámci iniciativy „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“ výzva k nahlašování dezinformačních či jinak nevhodných textů s dodatkem, že to není práskačství. Chceme to takhle?

Proč někoho udávat, když je to viditelné? Když napíšu, že něco provedli Ukrajinci, tak to tam je veřejně a nikdo už to udávat nemusí. To je velké téma, kterému já zas až tak nerozumím, ale svého času ho otvíral už mladý Klaus, do jaké míry lze sociální sítě kontrolovat. Facebook to trochu dělá.

Myslím, že určitý střet názorů a třeba i hádky jsou vlastně pro provoz firmy Facebook žádané. Přitahují pozornost, a ta přitahuje reklamu, a ta zase peníze. Kdyby to sklouzlo k jednomu názoru, zájem opadne a sledovanost jakbysmet. Zuckerberg si je toho vědom, na jednu stranu musí dbát na jakýsi kodex či pravidla tzv. komunity, ale na druhou stranu pestrost odlišných názoru vyvolává tolik sledované diskuse. Taková věc tam bude pořád a z jednoho „uvědomělého“ názoru nemá strach. Někdo tvrdí, že Facebook jako soukromá organizace si svým způsobem může dělat, co chce. Já myslím, že ne. Když je to světová komunikační platforma a tzv. svobodná, tak nemůže upírat přístup zcela odlišným názorům. Samozřejmě pokud dodržují zákony dané země. Asi jako majitel hospody nemůže zakázat přístup určitým etnickým skupinám, nebo třeba lidem s krátkými vlasy a podobně. Toto by měla zvládnout nějaká kybernetická policie, ale zatím si takový zákon berou do ruky různé komunity a různé podivné samozvané organizace. Ani umělá inteligence zatím nedokáže přesně identifikovat nebezpečí toho sdělení. To je kolikrát až směšné. Někdo nafotil indiány v Brazílii a pak byl zablokován, protože to vyhodnotili jako pornografii.

Na blokování či jiné postihy může dojít i v souvislosti s politikou. Ředitel BIS Michal Koudelka v rozhovoru pro Seznam Zprávy hovořil o „docela ošklivých útocích na ministra vnitra nebo na ministryni obrany, která dělá velmi odhodlaně a velmi dobře svoji práci“. To by se ještě dalo vysvětlit jeho servilností. Ale když řekl, že znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát, ozvala se Společnost pro obranu svobody projevu, zda je myslitelné, aby něco takového prohlásil šéf tajné služby v demokratické zemi. Nepřibližuje se návrat komunistického zákona trestného činu hanobení republiky a jejích čelných představitelů z roku 1961?

To je rétorika komunismu. Těch možností útoku na politické představitele díky moderním technologiím je nepoměrně víc než v době, kdy měl Vladimír Škutina na adresu Antonína Novotného pronést v hospodě větu „Prezident je vůl“. To, co teď vidíte na sociálních sítích, a to nemyslím jen vůči vládě, ale i jak se tam lidé sami navzájem napadají, je opravdu síla. Poznal jsem to na vlastní kůži. Pro některé jsem byl Mengelem, jiní mě nazývali fašistou. Je to nepříjemné a myslím si, že to nepatří do normální diskuse. Těžko to ale nějak zakázat. A bude to horší, protože se čím dál snadněji dá za něco schovávat. Diskuse bývají často dost nechutné. A myslím si, že to vadí mnoha lidem.

Na toto téma se nedávno ozvali pánové Topolánek s Kalouskem na Twitteru, že na jejich profilech jsou příspěvky, které se nedají ani číst. Jsou to prostě výkřiky anonymů, přitom by diskuse mohla být zajímavá a přínosná pro všechny, i pro kritiky. Věřím tomu, že Pekarové a jiným politikům, kteří tomu ovšem sami někdy pomůžou svetrem nebo něčím takovým, je to nepříjemné. Ale společnost je rozdělená už od první přímé volby prezidenta. Pak tomu nepomohl covid, to bylo také šílené. A trvá to dosud. Jsou tu lidé, kteří mají jiné názory, třeba více rezervované k válce na Ukrajině, ale druhá skupina už je vymazává ze světa. Nedokážou přijímat opačné názory. Ať řekne, co řekne kdokoliv ze současné vlády, tak si o tom můžu myslet, co chci, ale když veřejně kritizovat, alespoň kultivovaně, a ne agresivně a vulgárně.

