ODS bez Kubery? Firemní sociolog varuje: Pokud se jeho role ve straně někdo co nejrychleji neujme...

Alexandr Vondra na kongresu ODS prohlásil, že v Moravskoslezském kraji by mohla vzniknout základna americké armády, což by pomohlo ekonomické situaci kraje. Navíc bychom byli připraveni na dobu, kdy díky zeleným plánům EU klesne těžba uhlí natolik, že se v tomto odvětví bude propouštět. Vondra v tom navíc vidí další záruku naší bezpečnosti. Vy jste z regionu, o kterém Vondra hovoří. Pane doktore, co říkáte na tento nápad? Jak by asi lidé na leteckou základnu reagovali?

Kandidát na amerického prezidenta a bývalý viceprezident Joe Biden nedávno na setkání s horníky prohlásil, že pokud umí fárat pod zem, mohou se i naučit programovat a živit se softwarovým vývojem. Řekněme, že mu za tento výrok moc netleskali. Výrok pana Vondry je po sociální stránce podobně nápaditý, po bezpečnostní jej neumím zhodnotit. Americká vojenská základna by ale byla dobrým argumentem proti snahám jejich prezidenta omezit dovoz z České republiky.



Velký rozruch vzbudilo nejen na kongresu ODS vystoupení Pavla Novotného. Svým spolustraníkům vyčetl, že si nekladou otázku, co mohou udělat pro to, aby byli známější. Z Novotného se pomalu stává oblíbenec liberálních komentátorů, kteří říkají, že být dobrý politik je málo, člověk musí být i výrazný. Může být Novotný pro někoho vzorem?

Politik potřebuje tři věci: smysluplnou koncepci, schopnost zaujmout a schopnost vyjednávat. Pan Novotný má druhou z nich. Když někde sežene ty zbývající, a navíc přestane používat vulgarity, aniž by tím ztratil tu, co už má, bude skvělým politikem. Momentálně je vzorem vulgární postavy bez obsahu a bez snahy se dohodnout a souhlasím s tím, že jeho vystoupení na kongresu sebralo ODS pár voličů, které měla doposud jisté.

Novotný má čerstvě na krku žalobu od Tomia Okamury. Tomu vadí, že prý selektuje občany na lepší a horší. „On řekl o našich voličích, že voliči SPD by neměli mít volební právo,“ tvrdí Okamura. Podle něj to připomíná Hitlera. Bude mít podle vás tato žaloba nějaký podstatný výsledek? Je někdy chování Pavla Novotného na hraně zákonů?

Upřímně... Přijde mi jedno, co vlastně říká. Jednou urazí toho, jednou onoho, nemá moc smysl hodnotit ty urážky jednotlivě, protože smyslem jsou prostě urážky, ne obsah. Za to může profesní kariéra pana Novotného a princip fungování bulváru. Bulvární tisk beztrestně uráží, protože dobře ví, že domoci se cti soudem trvá neúnosně dlouho, až spravedlnost nastane, nikdo si již kontroverzi nepamatuje a na rozdíl od stavu před dvěma sty roky se dnes již podobné situace neřeší kordy.



„My obrátíme vztah občana a státu zpátky z hlavy na nohy. Stát je tu pro občana, a ne občan pro stát jako položka EET,“ burcoval přítomné za jejich potlesku znovuzvolený předseda ODS Petr Fiala. Má podle vás ODS na to, aby stát „vrátila zpátky občanům“? Máte pocit, že si v tuto chvíli Babiš se Zemanem tuto zemi přivlastnili, když si ji ODS chce brát zpátky?

Pokud mi bylo známo v průběhu kongresu, a co ostatně dosvědčují komentáře po něm, existoval příkrý rozpor mezi tím, co zaznělo od pana předsedy, a tím, co považují straníci za reálné. Samozřejmě si nikdo nic nepřivlastnil, politici rádi hovoří o tom, že je demokracie v ohrožení, a samotný fakt, že tyto hlasy čtete, je důkazem, že v ohrožení není.

Fiala s ODS ve vládě – je to podle vás reálné? Máte pocit, že to je ten správný silný lídr?

Určitě by byl dobrým ministrem zahraničí, otázkou je s kým. Za současných podmínek totiž ODS chybí to podstatné: jít do koalice s evidentně nejsilnější silou v zemi. Alternativou je opozice, případně krátkodobá a super riskantní koalice s nesourodými partnery a 101 hlasem v Poslanecké sněmovně. ODS tak bude za dva roky muset buď vyměnit vedení za jiné, případně pana předsedu donutit ke změně postoje, případně doufat, že se stane něco, co vyřadí Andreje Babiše a jeho ANO. I pak je ale pravděpodobné, že „volné“ hlasy získá někdo jiný než ona.



Časopis Pavla Šafra na titulní stránce ozdobil portrét Petra Fialy titulkem „Lepší premiér. Petr Fiala chce porazit Babiše“. ODS je ve většině průzkumů třetí, se ziskem jedné třetiny až jedné poloviny hlasů hnutí ANO. Jak to tedy je s vizí Petra Fialy na postu premiéra?

Myslím, že jsem na tuto otázku již odpověděl, ale domnívám se, že zde více než jinde rezonuje rčení „přání otcem myšlenky“. Reálné to za současné politické konstelace prostě není. Ke škodě ODS.



Na kongresu vystoupila i bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Podle ní přecházíme plíživě od více či méně fungující demokracie k plíživé oligarchii. Jak to vidíte vy?



Každý politik má svou agendu a paní Němcová hovoří o postupné zkáze světa a jeho propadu do temných hlubin již desítky let. Zatím jsme se nikam nepropadli, ale je to její agenda, tak ji jí ponechme, protože i toto někdo říkat musí.



Na kongresu vystoupil také předseda Senátu Jaroslav Kubera. Bohužel to bylo naposled, co jsme ho mohli slyšet ve veřejném vystoupení. V pondělí přišla zpráva o jeho náhlé smrti. Co odchod oblíbeného politika a druhého nejvyššího ústavního činitele znamená pro českou politickou scénu a pro ODS?

Je to škoda, velká škoda, nejen proto, že Kubera mohl být kandidátem na prezidenta. ODS v něm, bohužel, přichází o osobu, která pro ni představovala nejenom zdroj bonmotů, ale hlavně jistou vnitřní reflexi. Nyní je důležité, aby se této role co nejrychleji ujal někdo jiný, protože jinak by největší pravicová strana mohla rychle ještě více podlehnout dojmu, že budoucnost se pro ni nachází u voliče typu „městský liberál“. Což je ale pouze nerealistický konstrukt, nadto velmi nebezpečný pro většinu populace.

Kromě ODS měli volební sněm v lednu i Piráti. Předsednickou funkci obhájil Ivan Bartoš. Po prvním kole druhý Vojtěch Pikal odmítl svou účast ve druhém kole a odstoupil. Bartoš tak nemusel druhé kolo absolvovat, což u některých může vzbuzovat pochybnosti o celé volbě, které se účastnil ještě poslanec Mikuláš Ferjenčík. Co říkáte na Pikalův krok? Bylo podle vás od začátku jisté, že Bartoš obhájí?

Nejsem odborník na politiku Pirátů, ale nejsem si jist, zda pan Pikal má dostatečnou podporu uvnitř a zda je jeho image pozitivní pro voliče navenek. Na druhé straně předseda Bartoš viditelně stárne, kulantněji vyzrává. Pro Piráty je to dobře, protože to podporuje image stabilní a seriózní strany, na druhou stranu přinejmenším část jejich voličů si zakládá na tom, že jsou mladí a heslo „nevěř nikomu přes třicet“ zdaleka není pouze floskule.

O Pirátech jejich odpůrci často posměšně říkají, že jde o „komunisty s wifinou“. Proč jsou podle vás takto nálepkováni? Je na tom něco pravdy?

Vznikli jako demokratické hnutí v digitální době. Postupně se stávají seriózní stranou a to s sebou nese jak přednosti, tak i nedostatky. Osobně se spíše než jejich „zbolševění“ obávám toho, že podobně jako hnutí ANO se stávají atraktivními pro zákulisní hráče, kteří byli z tradičních stran buď vyhozeni, nebo odešli, protože vyčerpali jejich potenciál je uživit.

