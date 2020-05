ODS vždy hájila vítězství pravdy a lásky, říká místopředseda buňky z Liberce. Masa se musí oslovit po kuberovsku

reklama

V ParlamentníchListech.cz vyšel rozhovor s členem ODS Jiřím Minčičem, dost kritický k současné situaci v ODS. Vy s jeho tvrzeními celkem logicky nesouhlasíte. Když to vezmu popořadě – kriticky se vyjadřoval hlavně k současnému předsedovi ODS Petru Fialovi. Co k tomu můžete říci? Prý není politik a neumí řídit stranu...

Nevím, co přesně vidíte jako logické, že nesouhlasím s řadovým členem ODS v našem sdružení. Nicméně po přečtení vašeho rozhovoru musím reagovat, a to převážně z důvodu velmi nekorektního až možná pomlouvačného a mnohdy lživého vyjádření. Například dehonestující informace, zakládající se na nějakých domněnkách kolem Fialovy akademické historie. Já osobně mám na Masarykově univerzitě spoustu kamarádů a na fakultě humanitních studií je jméno profesora Fialy stále pojem. K polemice, zda pan profesor Fiala je, či není politologem, je nasnadě říci to, že byl jako první jmenován profesorem v oboru politologie na Univerzitě Karlově. Na vašich čtenářích nechám rozhodnutí, kdo je větší garant jeho odbornosti, zda UK, nebo pan Minčič.

Nebojím se říci, že díky jeho zkušenostem, erudici, etickým zásadám a slušnosti můžeme profesora Fialu považovat za politika masarykovského střihu. Zda umí, či neumí někdo řídit politickou stranu, bych v demokratické společnosti nechal na vyslovení široké základny té které strany. V ODS k tomu slouží celorepublikový kongres a ten jednoznačně vyslovil profesoru Fialovi důvěru. Na tom nemění nic ani názor jednoho člena, který navíc nikdy ani neprojevil jakýkoliv zájem převzít svou kandidaturou zodpovědnost za směřování strany a pracovat pro ni alespoň v základních orgánech.

Faktem však zůstává, že ODS, co se voličské přízně týče, stále ustrnula kolem deseti jedenácti procent, což byl její výsledek v posledních parlamentních volbách. Stačilo to sice na druhé místo, teď je ODS třetí. To nevypadá zase až tak špatně, ale stačí tohle občanské demokratické straně? Není to málo? Volby jsou už za rok (sněmovní) a nevypadá to, že by se po nich Petr Fiala stal premiérem, kterým, jak tvrdí, by chtěl být...

Je otázkou, na jakém výsledku by ODS byla, kdyby na místě předsedy měla kohokoli jiného. Já osobně si myslím, že by spíše byla pod tímto výsledkem, tedy že profesor Fiala má spíše kladný vliv na naše voliče a jejich počet. To, jestli takový výsledek občanské demokratické straně stačí, je věc druhá. Zde se shodneme, že by takový výsledek rozhodně stačit neměl.

Myslíte si, že si stále nesete v celostátním měřítku břemeno z roku 2013 a dramatického pádu premiéra a tehdejšího předsedy ODS Petra Nečase? Jak vidíte zpětně tuto událost? Jak hodně vás poškodila?

Jisté břemeno tu stále je. Je ale navýsost jasné, že v roce 2013 došlo k naprosto bezprecedentnímu státnímu převratu v čele s justicí a policejními složkami. To koneckonců dnes již přiznává i plukovník Šlachta, který byl jednou z ústředních postav celé, jak říkáte, dramatické akce. Událost stranu poškodila, ale co je horší, nebývalým způsobem zasáhla do lidských osudů a měla na ně zbytečně negativní vliv. Strana jako taková se s tím dokázala vyrovnat. Je mi opravdu spíše více lidsky líto pana Nečase a celé jeho rodiny.

Dalším výrazným terčem kritiky ve výše zmiňovaném rozhovoru byl velice svérázně vystupující starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Myslíte, že tento člověk je svým výstředním chováním přínosem pro ODS? Neodradí vám více voličů, než které případně získá? A je správné, že ho Petr Fiala v Řeporyjích navštívil, čímž mu vlastně vyjádřil podporu?

Vezmu to od konce. Ano, myslím, že návštěva profesora Fialy v Řeporyjích je v naprostém pořádku. A to z mnoha důvodů, nicméně zmíním ten podle mého názoru nejrelevantnější. Petr Fiala může navštívit, kohokoliv uzná za vhodné. Nejsem v žádném případě člověk, který by za návštěvu demokraticky zvoleného starosty někoho kádroval. Více mi vadí návštěvy nebo výlety politiků s různými lobbisty nebo podnikateli s pochybným jménem.

To, kolik voličů pan starosta Novotný odradí, je bohužel neměřitelné číslo, takže na to nejde odpovědět a je to spíše na osobním názoru jednotlivců. Jaký je jeho přínos, je možné měřit při volbách a ty ve své obci vyhrál, kolik volebních hlasů přinese v budoucnu, je jen na něm, jeho projevu a voličích, kterým složí účty. A výstřední chování starosty Novotného hodnotím já osobně jako jeho vizitku, za kterou sám zodpovídá. Některé jeho kroky kvituji, jiné jsou pro mě naprosto přehnané.

Právě při pohledu na Pavla Novotného mnohé napadne, jestli je ODS stále ještě konzervativně založenou pravicovou stranou? Nebo se snažíte rozkročit se více do středu, což se například ČSSD (která se rozkračovala samozřejmě zleva) příliš nevyplatilo? Navíc je ve středu dost přeplněno. Co si o tom myslíte vy?

Myslím, že máte pravdu, že ve středu je přeplněno. ODS považuji za pravicovou stranu s konzervativním založením, ale otevřenou pro všechny, kteří chtějí vést své obce/kraje/stát k prosperitě, jednoduchosti ve fungování a řízení s co možná nejmenším dopadem na občana a naprostým minimem byrokracie. Naše priority jsou dlouho známé a stále konzistentní, tedy nízké daně, přátelské zřízení pro slušné občany a právo k vlastní realizaci a podnikavosti. Chceme vybudovat stát, ve kterém je radost žít.

Nicméně já osobně považuji klasické pravolevé rozložení politického spektra za překonané, tím nechci říct, že ODS se rozkračuje doleva, ale každá politická strana, která chce oslovit voliče a uvažuje moderně, podle aktuální doby, si musí uvědomit, že není možné a priori odmítat dobré věci z opačného břehu. Myslím si, že ODS hlavně díky kvalitě lidí, kteří v ní jsou, má co nabídnout všem voličům.

Na koho a na co se podle vás ODS má zaměřit, jaké zájmy hájit a jak?

ODS, jak jsem uvedl výše, hájí hlavně občana před zbobtnalým státním aparátem a hlídá všechny základní práva občana jednotlivce, občana podnikatele a firmy. Hájí hlavně zdravý rozum a odpovědný přístup k věcem. Musíme se hlavně zaměřit na nápravu vnímání politiky mezi lidmi a navrácení republiky do doby před oligarchií. Musíme se zaměřit na oslovení masy takzvaně po kuberovsku, tedy jednoznačně, pochopitelně a lidsky. To hlavní, co ODS vždy hájila a hájí, je možná otřepané, ale zato v dnešní době stále více aktuální, vítězství pravdy a lásky.

Jak je na tom ODS nyní na Liberecku, kde v minulých letech po dlouhém období politické dominance v krajském městě také zažila propad?

ODS na Liberecku má mnoho velmi kvalitních a do morku kostí pracovitých lidí, kteří se zajímají o svět kolem sebe a chtějí kraj posouvat směrem kupředu, ne do dob dávno minulých. Máme starosty, poslance, krajské radní a bojovníky za kvalitní život v krásném kraji. Po dominanci přišel útlum odůvodněný právě tou dlouhou dominancí, to je totiž naprosto historicky se opakující jev. Masy, pokud jim vládne dlouho jeden subjekt, si poté, v demokratickém světě, zvolí alternativu. Ale to dobré zůstává a v liberecké ODS (myšleno v celém kraji) to dobré zůstalo.

Děláme vše pro to, abychom všem jednoduše s lidským přístupem vysvětlili naše vize a v blížících se krajských volbách poslední výsledek vylepšili. A je to krásná práce, hlavně díky pracovitým lidem, kteří se k ODS hrdě hlásí a pomáhají a nastavují vlastní kůži, tvář a čest v politickém boji. Co nám trochu podkopává naše snahy, jsou zbytečně vyhrocené a nebojím se říci zapšklé výkřiky členů, kteří jsou v naprosté menšině a jejichž snaha cokoliv změnit a dát samu sebe všanc, je nulová.

Jakou vidíte budoucnost ODS?

Skvělou!



