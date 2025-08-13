Občané ČR, už jdou po vašem majetku. Hovor o cenách energií se zvrtl

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Ursula von der Leyenová odkývala Donaldu Trumpovi závazek pro EU odebrat od USA energetické suroviny za 750 miliard dolarů do konce Trumpova volebního období, jen zhruba za tři roky. Jak se k tomu stavíte? Je to reálné?
Má to více rovin. Jednou z nich je vymahatelnost této dohody, protože zde stále existuje něco jako trh a těžko můžete někomu nařídit, aby nakupoval od předem určeného dodavatele. To jsme zažili i v době tzv. energetické krize, kdy jsme se bavili o tom, že Evropa bude dělat centrální nákup plynu a pak ho bude distribuovat. Tehdy jsem to komentoval jako PR a naprosto neproveditelnou záležitost. Ve vztahu mezi EU a USA a částce 750 miliard dolarů bych byl v hodnocení opatrný, protože vymahatelnost může být podmíněna nějakými dodatečnými sankcemi. Dovedu si představit tlak na firmy, aby nakupovaly od předem určeného dodavatele. To by při srovnání s tím dříve avizovaným centrálním nákupem mohlo být efektivnější.
Nevím, z čeho vyplynulo číslo, že to bude zrovna za 750 miliard dolarů. Přijde mi to jako plácnutí do vody. Obchod v energetice mezi EU a USA za rok 2024 nedosáhl ani 70 miliard dolarů. Z této dohody plyne, že by se mělo jednat o 250 miliard dolarů ročně, což je skoro čtyřnásobek. To je nereálné. Další věcí je cenová úroveň, čímž by se to dalo modifikovat. Hovoří se o nákupu energií a není specifikováno, o co přesně půjde. Komentoval jsem to slovy, že budeme asi nakupovat uhlí, protože Spojené státy při dnešní cenové úrovni nemají k dispozici exportní kapacity na takové množství zkapalněného zemního plynu, není to prostě reálné. Pokud ano, musela by celá exportní kapacita USA být orientována pouze na Evropu. Dovedete si představit, že soukromí američtí exportéři se vzdají všech dalších trhů a budou čistě zásobovat jen Evropu a vykašlou se na velmi lukrativní a strategickou jihovýchodní Asii? Je to nesmysl.
Jinými slovy, celý ten plán nedává smysl?
Bavíme-li se o avizované částce 750 miliard dolarů, primárně to vidím jako nesmysl. Srovnal bych to ale s jinou věcí. Ursula von der Leyenová ve svém minulém exekutivním období vycestovala do Ázerbájdžánu a říkala, že EU odtud nakoupí deset miliard kubíků plynu. Tehdy jsem se chytal za hlavu a říkal, že tolik plynu Ázerbájdžán nemá. Měl tenkrát vytěžená ložiska a plyn neměl. Říkal jsem, že půjde o plynový swap, tedy se nakoupí na trhu, dá se správná přirážka, bude předem určený obchodník a ten plyn doveze. Takhle si to dovedu představit i v tomto aranžmá. Stejně tak je nereálné, aby byl někdo v současné době levnější než Rusko. Okruhem se vracíme někam, kde jsme asi nechtěli být.
Pavel Janeček, bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské
Žádné podrobnosti o této dohodě zveřejněny nebyly. Ani to, zda by ty energetické suroviny nakoupené od USA skutečně pocházely z USA.
Vůbec žádné podrobnosti nejsou, nic. Hodnotím to čistě technicky a říkám, kde ten plyn je možno nakoupit. Pokud by Evropa měla odebrat takové množství plynu, znamená to žádný potrubní plyn. Jenže my přece máme 130 miliard kubíků z Norska. Takže ani Norové nebudou Evropě dodávat plyn? To je přece naprostý absurdistán. Vytvoříme si závislost na jednom dodavateli, který ten plyn ani nemá? Když se ještě vrátím k Ázerbájdžánu, tak jsme zaznamenali, že byla vyhozena do povětří předávací stanice Orlovka mezi Moldavskem a Ukrajinou. A právě přes Orlovku měl téct ázerbájdžánský plyn. Takže k tomu asi nedojde.
Koneckonců i ta samotná schůzka šéfky Evropské komise s prezidentem Trumpem byla zajímavá, protože se nekonala na žádném oficiálním místě, ale kdesi v Trumpově golfovém klubu ve Skotsku během pauzy, kdy prezident hrál golf…
Musím říct, že shodou okolností o této schůzce něco z americké strany vím. Nebyla to golfová pauza. Evropská delegace, jejíž součástí byl i Maroš Šefčovič, kterého dlouhodobě kritizuji za energetiku z jeho minulých volebních období, čekala, až Donald Trump dohraje golf, a americká delegace se s nimi sešla v salonku golfového klubu až poté, co ten golf dohráli. Nedovedu si představit méně důstojné setkání. Myslím ale, že i naše ministryně obrany podepisovala nějakou dohodu s Amerikou v letištním salonku. To je degradace reprezentantů Evropské unie.
Mění se něco s povolenkami pro domácnosti a osobní dopravu od roku 2027? Premiér dlouho říkal, že proti tomu bojují, že se jim to snad povede zvrátit, ale ministr životního prostředí Hladík nedávno prohlásil, že Česko nemá sílu prosadit zrušení ani odklad…
Ano, zatím platí, že to bude od toho termínu platit. Dokonce mi už byly nabídnuty certifikáty těchto emisních povolenek k nákupu asi za 70 eur za kus, jinými slovy se s těmito povolenkami už hbitě obchoduje. Nechci hodnotit politickou odpovědnost v tom, kdo co schválil, ale z druhé strany je to jasně stávající vládní garnitura, která na to přece byla pyšná. Paní Hubáčková (exministryně životního prostředí za KDU-ČSL, pozn. red.) přece přijela z Bruselu pyšná na to, jak emisní povolenky vyjednala, a pan Fiala to označoval za příležitost pro český průmysl, nemáme se tím vzrušovat a je to skvělé.
Objevily se zprávy, že za to budeme platit třikrát víc než Němci a některé další státy Unie. Jak je to možné?
Emisní povolenky jsou specifická záležitost. Skupina Energie není luxusní zboží v roce 2022 řekla, že od roku 2030 budou pouze tři země, které budou podle plánu energetické tranzice platit emisní povolenky, (z 90 %) Bulharsko, Polsko a Česká republika. To je odpověď. Nikdo zodpovědný se tím nezabýval. Upozorňovali jsme na to, což lze snadno dohledat. Naše země bude kvůli své energetické struktuře a stavu zdejšího bytového fondu bezpochyby zasažena víc než Německo. A to už nehovořím o kupní síle.
Lze s tím systémem ETS 2 ještě něco dělat? Pokud by teda byla politická vůle.
Kam se napře síla lidská, tam se dílo podaří. Také jsem to říkal, což je strašné takto říci. Budou to muset řešit jednotlivé národní vlády, a nikoli Evropská unie. Je pouze na národních vládách, jak se k problému postaví a jak budou hájit zájmy svých obyvatel. Upozorňuji, že tady nejde pouze o otázku nákladovosti života, ale má to i druhý aspekt, což je nakládání s vlastním majetkem. Málokdo si uvědomuje, že jde nejen o cenu emisní povolenky započítávané do nákladů na energie, ale zároveň budou omezena práva nakládat s majetkem, například převoditelnost nemovitosti. Je tam systém energetických štítků. Ministerstvo průmyslu a obchodu o tomhle problému ví dlouhodobě, má tam dedikovaného ředitele, ale to je všechno. Ten ředitel nedělá nic. To všechno jde za Jozefem Síkelou. Energy labeling a ecodesign je naprostý atentát. Kapitalismus popírá sám sebe. Nevím, jestli se nemáme vrátit ke studiu Marxe, možná by nám to prospělo.
autor: Radim Panenka