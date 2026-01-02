Chránil Fialu a stavěl se nad vůli lidí. „Obžaloba“ Petra Pavla

Paní doktorko, pojďme si ještě trochu zabilancovat. Jak hodnotíte rok 2025 pro Českou republiku?
Skončila vláda Petra Fialy, a to je pozitivní. Odešli lidé jako Vít Rakušan, Jana Černochová či Markéta Pekarová. Tedy lidé, kteří jsou odpovědní za cenzuru a za pronásledování opozice, za migrační pakt EU, emisní povolenky, podporu války, ale také za ekonomický propad či špatné vztahy se Slovenskem nebo s Čínou. Jsme malá středoevropská země a není udržitelné, abychom si dělali nepřátele ze zbytku světa. Přesto právě toto ta odcházející vláda soustavně dělala. Je dobře, že to nyní končí. Máme naději na restart.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Máme novou vládu, co od ní čekat? Čím především by se měla zabývat?
Abychom mohli dělat pořádky na domácí půdě, musíme začít prosazovat asertivní politiku vůči Bruselu a začít obnovovat vztahy se zbytkem světa. Zejména pokud jde o ekonomické zájmy. Bez toho se nikam nepohneme.
A když už bilancujeme, pojďme vládě, která nedávno skončila, vystavit vysvědčení. Co se povedlo, co se nepovedlo...
Jednalo se o nejhorší vládu od roku 1989. S následky jejího řádění se budeme vypořádávat ještě dlouho. Zadlužení, inflace, devastace vztahů se Slováky, ohrožení bezpečnosti, otevření hranic migrantům, zvýšení nákladů pro domácnosti a firmy, zavádění cenzury a strachu, to je jen letmý výčet věcí, které se nepovedly. Povedla se jí jedna dobrá věc. Aktivovat nespokojené občany, aby se semkli a společně se jí zbavili. Je fajn, že toto Češi dokázali.
A podívejme se i na rok 2025 našeho pana prezidenta...
Jeho nejvýraznější aktivity směřovaly k udržení Petra Fialy u moci, k zachování vojenské podpory Ukrajině a k nezpochybňování našeho členství v NATO. Snažil se všemi prostředky zabránit nástupu Andreje Babiše k moci a několik měsíců se stavěl nad vůli občanů vyjádřenou ve volbách.
Pojďme zpátky k nové vládě. Byl Andrej Babiš pro českého voliče volbou „z lásky“, nebo „z rozumu“? A zasloužil si těch skoro 35 % hlasů ve sněmovních volbách?
Pro někoho z lásky, pro jiného z rozumu. Domnívám se, že mnoho voličů Stačilo! a SPD se v posledním týdnu před volbami rozhodlo rozumem a svým hlasem podpořilo Andreje Babiše. Chtěli mít jistotu, že bude mít dost vysoký mandát, aby se stal premiérem. Domnívám se, že tito voliči budou nejspíše zklamaní, protože Babišova vláda nemůže jít tak daleko, jak by si představovali.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Petr Fiala, Rakušan, Pekarová i další apelovali na své voliče ve smyslu, že když nebudou podporovat Ukrajinu, že o všechno přijdou. Že přijde Putin a vše jim vezme. Jak se na to lze nyní dívat?
Lze se na to dívat stále stejně. Jako na hloupé zastrašování lidí a manipulaci s fakty. Nikdy nic nenaznačovalo tomu, že by se Rusko chystalo vojensky napadnout státy Evropské unie. Platí to stále.
Jak vlastně dnes, na přelomu roku 2025 a 2026 vnímat český vztah vůči Ukrajincům? A jak si vysvětlit, že podpora Ukrajině od Čechů už není zdaleka tak velká jako v roce 2022?
Je v pořádku poskytovat základní humanitární pomoc napadenému státu v našem blízkém sousedství. Také dočasná ochrana Ukrajinců dávala v prvním roce války smysl. Ale dnes už je situace jiná. Češi vidí, jak Ukrajinci snižují cenu práce, kolik míst ve školách je obsazeno ukrajinskými dětmi na úkor českých, kolik dávek sociální podpory dostávají Ukrajinci namísto Čechů. V některých českých městech tvoří ukrajinské „menšiny“ jednu třetinu obyvatel. Lze předpokládat, že ve chvíli, kdy skončí válka, přijdou ukrajinští vojáci za svými rodinami. V takové situaci nelze od Čechů očekávat nadšení z podpory Ukrajině. Pokud bude situace takto dál pokračovat, vzedme se proti Ukrajincům vlna odporu.
Ohledně spolku Svatopluk, jehož jste členkou, slibujete pro rok 2026 řadu akcí. Co například? A čím nejzásadnějším se zabýval spolek v uplynulém roce?
Otevřeli jsme téma „změny režimu“, které považujeme za klíčové. Režimy se cyklicky mění, v současné době pozorujeme například úpadek francouzské páté republiky, a není proto nijak překvapivé očekávat změny také u nás. Za významnou akci považuji Česko-slovenské setkání v Bratislavě, které jsme uspořádali pod záštitou slovenského premiéra Roberta Fica, který akci zahajoval. Toto setkání mělo za cíl upozornit, že si nenecháme kazit dobré vztahy mezi našimi národy, které poškozovala vláda Petra Fialy. Setkání se zúčastnili bývalí prezidenti Miloš Zeman a Ivan Gašparovič, dále zástupci slovenské vlády a zástupci české opozice. Přijeli významní politici za ANO, SPD i Stačilo.
Před volbami jsme uspořádali demonstraci před Pražským hradem, která nesla název „Pane prezidente, respektujte volby!“ Bylo nám jasné, že Petr Pavel bude dělat vše pro to, aby se v této zemi nechopily moci tehdejší opoziční síly. Na toto nebezpečí jsme jasně upozornili, a s námi tisíce lidí. Jak se ukázalo, naše demonstrace s předstihem odkryla plány „Hradu“, které se po volbách začaly uskutečňovat.
A na závěr, co popřát České republice do nového roku 2026?
České republice přeji vládu, která ji bude chránit před největšími útoky od Bruselu a která naší republice ve světě vydobyde důstojnější místo, než máme dnes. Za úspěch budu například považovat, pokud se novou vládou ČR deklarované odmítnutí migračního paktu EU přenese do konkrétních kroků.
