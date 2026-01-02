Zvrácené Fialovo tvrzení. Ševčík a nebezpečná věc s Ruskem

Rok 2025 skončil. Co nám v politice přinesl dobrého?
Tak předně v domácí politice přinesl změnu v tom, že ve volbách vyhrály stávající opoziční strany a získaly většinu v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. A tím pádem mohou sestavit vládu, která byla na konci roku jmenována. Je neúplná. Na základě kádrovacích postupů stávajícího prezidenta chybí ještě jmenování ministrem pana Filipa Turka.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Další pozitivní věc, kterou tento rok přinesl, je, že došlo ke změně vlády ve Spojených státech, kde zvítězil Donald Trump, ujal se na začátku roku vlády a okamžitě řešil situaci, která byla pro USA neúnosná. Projevilo se to mimo jiné vracením nelegálních migrantů, odstoupením od klimatických závěrů Pařížské konference, což se potom projevilo i v dalším konání ze strany prezidenta Trumpa. Trumpovi se podařilo odhalit „hnízdo zmijí plné hlouposti, zla neštěstí a neuvěřitelné nezodpovědnosti” a navázal tak na činnost Churchovy komise, která ke stejnému závěru přišla již před zhruba 50 lety v souvislosti s Deep statem. Dále pokračuje i snaha o mírové řešení války na Ukrajině.
A co špatného?
Špatného přinesl to, že bohužel pokračuje válka na Ukrajině, že snahy o její ukončení jsou brzděny válečnými štváči, především ze strany funkcionářů Evropské unie a lídrů některých zemí Evropské unie jako je Macron, Merz či někteří další. Ze strany funkcionářů Evropské unie je to katastrofální jednání Kallasové, která má na starosti zahraniční vztahy v Evropské unii, a především předsedkyně Evropské komise von der Leyenové. Celkově je Evropská komise ve snahách o mírové řešení ukrajinského konfliktu na straně vojensko-průmyslového komplexu, který má zájem na co nejdelším trvání této války. I tady platí: „za vším hledej peníze”.
Mrzí mě, že pokračuje polarizace společnosti, prohlubují se mezigenerační neshody a dochází k procesu další stupidifikace mládeže, která je ovlivňována sociálními sítěmi, na kterých se stává závislá čím dál větší část populace.
Byl Andrej Babiš pro českého voliče volbou z lásky, nebo z rozumu?
Já si myslím, že voliči ho volili především z rozumu, ale nemohu vyloučit, že tady byli i voliči, kteří ho volili částečně z lásky k tomu, co dělal v předchozím volebním období. I když došlo k řadě omylů, především v souvislosti s covidismem a s lockdowny, které nastaly v rámci covidismu. To byl velký omyl celé Babišovy předchozí vlády, ale nejenom její, ale i tehdejší opozice, která tehdy mnohdy požadovala ještě nesmyslnější opatření. Zdravý selský rozum v roce 2025 převážil a lidé viděli, jak katastrofálně byla vedena Česká republika a politika České republiky ze strany nejhorší vlády od vzniku České republiky, tedy vlády Fialovy.
Jedna otázka je už tradiční. Strany nové vlády vyhrávaly v menších městech a v regionech. Jsou ti lidé „hloupí“ a „deprivovaní“ a kdyby se měli lépe, volili by „lépe“, jak říkají některé mluvící hlavy?
Těmito mluvícími hlavami jsou především naprosto nevzdělaní představitelé z dozimetrické TOP 09 a představitelé z dozimetrického STANu, případně Pirátů, ale bohužel i ODSky. Já si myslím, že většina našich občanů je schopna posoudit výsledky té dosud vládnoucí garnitury pod Fialovým vedením. Voliči prostě volili změnu a chtěli, aby v ČR bylo opravdu lépe, aby nová vláda hájila zájmy moravských, slezských a českých domácností a firem a českého státu. A ne, aby se hájily zájmy nomenklatury Evropské unie a válečných štváčů, kteří chtějí posílat české peníze na válku a zabíjení na Ukrajině. Takže voliči dali přednost českým zájmům před zájmy Eurosajuzu a Ukrajiny.
Fiala, Rakušan, Pekarová i další apelovali na své voliče ve smyslu, že když nebudou podporovat Ukrajinu, o všechno přijdou. Přijde Putin a vše jim vezme. Jak se na to lze nyní dívat?
Je to zcela zvrácené a absurdní tvrzení, které sděloval i Fiala, coby předseda vlády, že Babiš objedná tanky z Ruska. Je to naprostý nesmysl, fatální omyl a matení veřejnosti. Je potřeba si uvědomit, že Rusko má zhruba 140 milionů obyvatel a Evropská unie právě bez Ruska ale včetně Velké Británie a včetně dalších zemí Evropy, které zatím nejsou v Evropské unii, má dohromady 600 milionů obyvatel. Je naprosto zcestné si myslet, že by Rusové byli schopni zaútočit na Evropu. Snaží se chránit území, kde žila většina Rusů, kteří museli být i evakuováni a museli emigrovat z důvodu, že na ně útočily banderovské skupiny již od roku 2014, včetně dělostřeleckých a leteckých útoků. Takže je naprostý nesmysl, že bychom se my měli obávat o to, že Putin bude obsazovat zbytek Evropy. Jsem proti jakékoliv válce.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Jestli si to uvědomujeme i historicky, tak by se dala přinejmenším připomenout snaha Napoleona ovládnout ruský prostor a snaha Hitlera ovládnout ruský prostor. Vše skončilo katastrofou a můžeme být rádi, že především Hitlerův režim byl poražený. Bohužel v hlavách některých představitelů Německa hitlerovská a nacistická expanze pořád převažuje, a jsou schopni vytvářet nepřátelské prostředí v rámci evropského prostoru.
Navíc si uvědomme, že Rusové mají bohužel, musím říci bohužel, všechno. Všechny suroviny, včetně oceli, které bychom potřebovali na výrobu tanků. Užž si stěžují i představitelé zemí Evropské unie, že nemáme ocel na to, abychom tanky mohli vyrábět. Tato ocel se dováží právě z Ruska. Česká republika nemá kromě hnědého uhlí téměř žádné suroviny. Může se pyšnit pouze lithiem, které stačí tak na výrobu baterií pro jednu generaci elektromobilů, pokud by se podařilo vytěžit vše, co je zatím známo.
V nové geopolitické strategii USA je EU popsána jako region, který je v „úpadku“. V Bruselu to vyvolalo křik o narušování tradičního severoatlantického spojenectví, nejde ale spíš o tvrdý popis reality?
V žádném případě se nejedná o něco, co by spadlo z nebe. Ano, je to popis reality tak, jak to vnímá nová americká administrativa. Začalo to v podstatě již v únoru na bezpečnostní konferenci v Mnichově, kde Evropa byla správně obviněna z toho, že potlačuje svobodu slova. Bohužel se na tom podílí i české osoby, které například spolupracovaly při vytváření předpisů Evropské unie, které se týkají cenzury. Byla to právě naše komisařka Jourová, která za to už více než před rokem obdržela těžkou kritiku od Elona Muska. Já jsem na to upozorňoval již v roce 2022, že tímto směrem by Evropská unie neměla jít. Jsou tu i politici, kteří si toho všímají, ale není jim zatím příliš nasloucháno.
Mimo jiné například Jeffrey Sachs po nástupu Trumpa do předvolebního boje, a ještě před nástupem Trumpa do funkce prezidenta, říkal, že Bidenova vláda byla nejhorší, jaká kdy byla, vzhledem k tomu, jak blízko dostala Spojené státy k jaderné válce. Ale zaměřil se také na tajné služby a Ukrajinu a říkal, že je potřeba rozpustit hnízdo zmijí. Ano, v Evropské unii existuje taktéž hnízdo zmijí. To hnízdo zmijí se nazývá Evropská komise. My bychom to měli spíš nazývat tak, jak jsme ho znali z historie. A to politbyro eurosajuzu. Evropská unie není nic jiného, než bývalý Sovětský svaz a chová se mnohdy ještě hůře. Má daleko blíž ke komunistickému uspořádání, než jsme zažívali my. V současné době se dá říci, že centralizace je na takové úrovni, že se jen velmi těžko budeme vracet k normálním časům.
Realita se dá popsat tak, že v bruselské říši nastává zelený komunismus. Bez dávek a dotací nepřežije skoro nikdo. Fialova dobruselezecká vláda to nechtěla chápat a dál hnala občany do bídy. Doufám, že po změně vládního establishmentu se toto změní.
V Evropě se skloňují zásahy do soukromí jako Chat Control. Je svoboda v Evropě na ústupu? Vracíme se do totality?
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
My jsme bohužel v Evropské unii, která v současné době došla tak daleko, že politické strany, které se nazývají jakoby liberálně demokratickými, nejsou ani liberální, neboť nerozšiřují prostor občanských svobod, a nejsou demokratické, neboť neplní vůli lidu, tedy voličů. Je to návrat k neomarxistické ideologii. Navazují na teze i praxi komunistické ideologie.
V našich podmínkách paradoxně jsou to ty politické strany, které se nazývají jako pravicové, je to jednoznačně TOP 09, jsou to STANaři. Jsou to i Piráti, kteří jsou jedinečným představitelem neomarxistické ideologie.
Zesilují státní dirigenci nad ekonomikou a celým životem společnosti a dochází k parazitnímu přerozdělování. Vyhledávají vnitřní a vnější nepřátelé. Vedou v podstatě třídní boj. Omezují svobodu slova a projevu. Přijímají zákony, které vedou k cenzuře, například v rámci zákona Lex Ukrajina 7, paragraf 308a. Je samotné to může postihnout. Diskriminují, ostrakizují a umlčují zastánce odlišných názorů, než je bývalá vládní doktrína. Vynakládají nesmyslné částky na výdaje, které nejsou v zájmu ani našich občanů, ani občanů Evropské unie. Jsou na jejich úkor, zužují prostor pro zdravotní a sociální péči, kamuflují své korupční kauzy, jak na úrovni Evropské unie, vysokých funkcionářů, především von der Leyen, a nedovolují občanům mít o nich objektivní informace.
Je to skupina lidí, která je postavena na, řekl bych, neschopnosti a diletantismu. Tak, jak nazval debilitou například chování Franse Timmermanse v souvislosti s uplácením neziskovek s cílem prosazovat Green Deal, jeho kolega, nizozemský politik Henk Otten. A nutno podotknout, že prosazují cizí zájmy na úkor vlastních občanů. Jak Fialova předchozí vláda na úkor občanů v České republice, tak politbyro Eurosajuzu (Evropská komise) na úkor občanů Evropské unie.
Heslem posledních let se stala „bezpečnost“. Zajistit bezpečný svět, ochranu před viry, udržitelný rozvoj. Souvisí podle vás tato poptávka po zajištění bezpečnosti nějak s tím, že se lidé vzdávají svých svobod?
Ano, je to zájem, který byl v podstatě deklarovaný už Klausem Schwabem v jeho práci Great Reset, která má zabránit osobnímu, respektive soukromému vlastnictví v některých oblastech. Je to snaha o to, aby stát kontroloval veškeré činnosti a spotřebu svých obyvatel v souvislosti se zavedením elektronické měnové jednotky a omezováním plateb v hotovosti.
Například omezování hotovosti můžeme sledovat i v České republice, kdy některé banky, například Česká spořitelna, snižují počet bankomatů tak, aby občané byli donucení docházet přímo na pobočky. Je to činnost Monety Bank a dalších institucí v bankovním sektoru, které jsou ovládány zahraničními finančními skupinami. Tohle je velmi složitá věc a je potřeba, abychom se tomu ubránili. Je to samozřejmě spojené i se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), kde se snaží podchycovat osobní data jednotlivců. Víme, že je to velmi nebezpečné. Zažili jsme to v rámci covidismu, a byla to taková zkouška, kdy umělý virus měl zabezpečit kontrolu nad občany napříč zeměmi celého světa.
EU bojuje „proti extremistům“. Europarlament zná „sanitární kordon“ pro poslance stran, které nejdou s hlavním proudem. Čeho jsme vlastně svědky? Je to reakce establishmentu na to, že slábne a ví to?
Je to přesně tak, jak to popisoval například Jeffrey Sachs s Tuckerem Carlsonem, kdy odhalil hnízdo zmijí plné hlouposti, zla, neštěstí a neuvěřitelné nezodpovědnosti. Ano, takhle se chová politbyro eurosajuzu v současné době. Vydává svůj boj za svatý a je to zase, tak jak jsem popsal v předchozí odpovědi, návrat k tomu, aby se tady stala dirigistická společnost, řízená několika rádoby osvícenými politiky, kteří jsou ale hloupí a stupidní.
Takže je to reakce establishmentu na to, že slábne, ví to a ví, že v dalších volbách do europarlamentu už nemusí získat většinu. Konec konců se to ukazuje i na dílčích volbách, které probíhají v jednotlivých státech EU. Víme, že proti zhovadilosti Evropské unie a jejím nařízení bojuje i celá řada zemí na národní úrovni. Doufám, že se tak stane i v rámci České republiky a v rámci nové vlády, která již měla možnost odmítnout například ETS 2 a Migrační pakt. Je potřeba zrušit celý Green Deal. Doufám, že vláda na tom bude pracovat.
Spor mezi USA a Evropou nastává i v agendě zdravotnictví, zejména díky změně kurzu ve vztahu k očkování od amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho, který je v evropských médiích vykreslován coby antivaxerský šarlatán. Má podle vás tento přístup potenciál zatřást „systémem“, který se etabloval a někteří jej označují za globální farmaceutickou mafii?
Označení globální farmaceutická mafie je naprosto přesné. Nejsou to už jen jednotlivci, ale jsou to odborníci, kteří se takto vyjadřují. Vidíme důsledky toho, co to znamenalo podlehnout Pfizeru a dalším farmaceutickým firmám v oblasti očkovacích látek prostřednictvím mRNA. I na úrovni České republiky již existují studie, které jasně ukazují, že například u žen, které byly očkovány těmito vakcínami, se snížila plodnost. V roce 2024 se uskutečnilo nejméně porodů od doby, kdy byla porodnost statisticky zkoumána, to znamená v podstatě od doby Marie Terezie. V roce 2025 bude ještě nižší počet narozených dětí. Je to jenom jedna skládačka do toho, jaké zlo bylo uskutečněno prostřednictvím farmaceutických firem. Byla to zase snaha o ovládnutí civilizace několika finančními skupinami a prostřednictvím několika jednotlivců.
Jsem rád, že se proti tomu ohradil ministr zdravotnictví Trumpovy vlády a že na to poukazoval už s předstihem. Dokonce i v českém překladu vyšla kniha Pravda o Covidu-19. Je to kniha, ke které napsal, před více než třemi lety, Robert Kennedy mladší předmluvu. Je to kniha, která jednoznačně popisuje zájmy jednotlivých farmaceutických mafií. Na povrch vyplývají i takové skutečnosti, že byly zfalšovány vědecké výzkumy, že byly zfalšovány články, které vycházely v rádoby renomovaných časopisech. Je vidět, že věda je poplatná a zase je třeba zdůraznit, že: „za vším je potřeba hledat peníze”.
