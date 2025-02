Očekávám rozpad NATO. Vance mluvil o demokracii a Parlamentky se podle toho chovají. Josef Mašín o budoucnosti

„Pokud utíkáte ve strachu před vlastními voliči, Amerika pro vás nemůže nic udělat," řekl nedávno evropským lídrům americký viceprezident J. D. Vance. Je to oprávněné?

Je to pravda a souhlasím s každým jeho slovem. Ostatně i s tím, co řekl náš ministr obrany Pete Hegseth. To jsou kluci, kteří jsou správnými posly Donalda Trumpa. Oba sloužili ve vojenských složkách USA, oba jasně pojmenovávají Evropu takovou, jaká dnes je. Myslím si, že na bezpečnostní konferenci v Mnichově byl odstartován proces rozpadu NATO a Evropské unie.

Rozpad Severoatlantické aliance. Nejsou to moc silní slova?

Ne. NATO je na nejlepší cestě k rozpadu. Vždyť třicet procent členů NATO neplní své závazky, přestože jde o minimální náklady. K udržení obranyschopnosti NATO je totiž třeba více než 2 procenta HDP na obranu, čemuž se však členové NATO brání. Už se vyjádřili, že to udělat nemohou a neudělají.

Donald Trump chce, aby členové NATO dávali na obranu pět procent. Není to přehnané?

Není. Byly doby, kdy jsme v USA vydávali i více. Dnes se zodpovědně chová vlastně jenom Polsko. To je důvěryhodný partner v NATO.

Takže celou Evropu stále brání Amerika?

Ano. Evropa se schovává pod americkou ochranu, přestože všech třicet členů má možnost zavést Ameriku do třetí světové války a někteří z nich se o to i snaží.

Co se týče konfliktu na Ukrajině, nezůstane EU mimo stejně jako prezident Emil Hácha při Mnichovské dohodě?

S Mnichovem to nemá nic společného. Přirovnávání války na Ukrajině k druhé světové válce není správné. Rusko i Ukrajina jsou zkorumpované oligarchie, které vyrostly ze stejných kořenů. Ať jsou Evropané rádi, že to vůbec někdo řeší. Všichni chtějí bojovat do posledního Ukrajince a vzniklé problémy má a může řešit zase jenom Amerika.

Jak podle vás – v německé politice se vyznáte – dopadnou tamní volby?

Německo se nachází v hospodářském i politickém rozpadu. Šéfka Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová je jednou z nejschopnějších a nejchytřejších diplomatek a političek Evropy. Myslím si, že AfD se stane velmi silnou stranou. Nemám k programu AfD žádné výhrady.

Jak vlastně Trump nahlíží na Evropu?

Trumpův pohled na Evropu byl přesně popsán slovy amerického viceprezidenta Vanceho v jeho proslovu k americkým partnerům NATO na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Politika EU není v žádném případě demokratická, svoboda slova neexistuje. Nejblíže k ideálnějšímu stavu jsou v Evropě Maďarsko a Itálie. Uvidíme, jak dopadnou volby v Německu.

Poslední otázka bude osobní. ParlamentníListy.cz s vámi často uveřejňují rozhovory. Někteří čtenáři se děsí, proč děláme rozhovory s tím vrahem. Chcete reagovat?

ParlamentníListy.cz jsou podle mého jedním z mála médií, které dá demokraticky prostor všem. Můžete s mnohými lidmi nesouhlasit, ale je dobře, že dostanou slovo a prostor se vyjádřit. Stejně, jak hodně otevřeně hovořil o demokracii Vance v Mnichově.