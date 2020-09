Okamura: Až 16 let vězení pro lidi z ODS a ČSSD! To jsou kraje dnes. Prosadím totální změnu

ROZHOVOR Kraje po dvacet let ovládají partaje rozkrádající veřejný majetek. Když se řeklo „investice“, znamenalo to zlatý důl pro spřátelené firmy. Teď může nastat změna, říká předseda SPD Tomio Okamura. Pokud jde o Senát, chce SPD uspět hlavně proto, aby prosadila zákony o přímé demokracii a odvolatelnosti politiků.

V pátek a sobotu nás čekají volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. Proč je důležité, aby právě letos lidé k volbám přišli?

A právě tento pátek a sobotu bychom měli přijít všichni k volbám a vymést politiky těchto stran a dát jim jasně najevo, že jejich zlodějny už nebudeme tolerovat.

Ale nesmiřujeme se s kraji – ty je třeba do budoucna transformovat na zemské zřízení Čechy, Moravu a Slezsko s přirozenými spádovými okresy, což by přineslo úsporu přibližně pět miliard korun, které bychom mohli použít na ekonomickou a sociální podporu slušných občanů. Když ale teď kraje máme, je třeba, aby začaly fungovat tak, jak mají – tedy v první řadě aby to nebyl stranický tunel na veřejné peníze. A stačí se podívat, které strany se podílely po desetiletí na rozkrádání, které partaje šetřila policie a stíhaly soudy, čí politici byli a jsou ve vězení, a pak je třeba tyhle partaje nevolit. To je jednoduché a současně extrémně důležité, protože jinak se změny občané nedočkají.

Je také úsměvná kampaň partají, kde říkají, kolik kde v kraji investovaly. Za prvé neinvestovaly svoje peníze, ale peníze voličů, a za druhé z policejních spisů víme, že investice jsou zlatý důl pro spřízněné firmy a na ně napojené politiky a strany. Takže otázka zní, ne kolik investovaly, ale jak efektivně. A naopak kolik se toho mohlo vybudovat, kdyby se v krajích peníze nerozkrádaly.

A pokud jde o Senát?



I tady jde fakticky o to, aby občané volili mezi těmi, kdo demokracii odmítají a chtějí zachovat nekontrolovatelnou vládu elit, což jsou ty dosavadní tradiční strany, nebo aby volili demokracii, ve které má poslední slovo občan, volič, což prosazuje SPD. Jen dodám, že zákony SPD o referendu a o přímé volbě a odvolatelnosti politiků již leží ve Sněmovně tři roky. Řešení je jediné – SPD musí posílit ve volbách, aby byl náš hlas v Parlamentu silnější.

Není ale referendum něco, na co nejsme jako občané připravení nebo dost vyspělí, jak říkají někteří politici?

Politici, a to i těch stran, jako jsou Piráti, kteří před volbami referendum voličům slibovali, ho dnes ve Sněmovně odmítají nebo blokují a tvrdí, že na to, aby si lidé vládli sami, nejsou ještě dost vyspělí. Něco tak ubohého aby člověk pohledal – na to, aby je občané volili, jsou vyzrálí dost, ale na to, aby rozhodli, zda chtějí třeba Senát, na to lidé vyzrálí nejsou?

Připomenu, že když vláda a média občany zmanipulovaly, tak nebyl problém, aby Parlament přijal zákon o referendu o vstupu do Evropské unie. A my se ptáme: proč nemůže platit stejný zákon o možnosti hlasovat i o vystoupení nebo setrvání i dnes? Na tomto konkrétním příkladu vidíte pokrytectví rádoby demokratických politiků. Ohánějí se demokracií, jen když se jim to hodí. Ale ve skutečnosti demokracii nechtějí. Mimochodem, zákon o referendu o vstupu do EU říkal, že rozhoduje prostá většina občanů bez ohledu na účast. A toto dnes ti stejní politici odmítají.

Politikům, kteří neustále plácají nesmysly, že referendum není u nás zažité, připomenu, že i jejich miláčci – Havel s Čalfou – odsouhlasili a podepsali v roce 1991 zákon o referendu o státoprávním uspořádání Československa, který ukládal povinnost vyhlásit referendum v případě změn státoprávního uspořádání. Rozdělení Československa, které provedli pánové Klaus a Mečiar, pak proběhlo v přímém rozporu s tímto ústavním zákonem, protože podle tehdejší ústavy měli rozhodnout občané, nikoli politici. To nemluvím o tom, že kdyby u nás platil zákon o referendu tak, jak ho navrhuje SPD, tak by špatná rozhodnutí, například o privatizaci, mohli občané nejen změnit, ale také takové politiky ihned odvolat.

Takže teď už víme proč, politici zleva doprava od ČSSD přes lidovce, ANO, ODS, Piráty, TOP 09 až po Trikolóru jsou proti referendu, proti skutečné demokracii, ve které by občané měli větší kontrolní moc a lidé by mohli rozhodovat o všem zásadním, co se jich týká, pakliže by sesbírali odpovídající počet podpisů k danému tématu – s tím, že jejich rozhodnutí v referendu by nesměla být v rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Co jsou nejdůležitější věci, které by SPD chtěla na krajích prosazovat?

Jedním z největších témat dneška je ale to, že chce vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM budovat a provozovat od příštího roku po České republice čtyři migrační a azylová centra a již na to vláda vyčlenila 95 milionů korun. Hnutí SPD je zásadně proti. Nutně však potřebujeme podporu občanů v těchto volbách, aby tomu naši zastupitelé v krajích mohli zabránit. My v SPD nechceme, aby se po republice pohybovali nepřizpůsobiví migranti.

A je třeba také udělat audity hospodaření, analýzy projektů a rozhodnutí a připravit koncepce potřebných změn, ať už to je doprava, školství nebo zdravotnictví. Tyto koncepce v jednotlivých oblastech pak musíme sladit i s koncepcemi na úrovni celého státu, protože samozřejmě se na dopravě, zdravotnictví, školství a tak dále podílí i stát prostřednictvím ministerstev a jejich organizací a podobně. Je potřeba, aby se například v dopravě začalo s řešením nákladní tranzitní přepravy, která ničí silnice, obce a města i životní prostředí. Je třeba ji – pomocí jak legislativy, tak výstavby – dostat na dálnice, které musíme dostavět, a dostat z většiny na železnici, kterou musíme taky zmodernizovat, protože dnes je v kritickém stavu, kdy nestačí kapacita a samozřejmě doprava po ní je ve srovnání se světem extrémně pomalá. Ale těch neřešených problémů je tolik, že na to by nestačilo několik knih.

Zdůrazňujete téma bezpečnosti, vaším hlavním heslem v kampani je „bezpečný domov“ nebo boj s exekutory atd. Máte představu, jak k tomu lze přispět s omezenými kompetencemi, které mají kraje?

Kraje mají možnost podávat zákony do Sněmovny, ale dosud této své pravomoci využívají minimálně. A to je škoda. V rámci krajů bychom také například rádi pomohli k vymahatelnosti práva a spravedlnosti zřízením center právní pomoci, která by občanům v nouzi bezplatně poskytovala právní pomoc – to znamená, že tam by dostal pomoc každý, kdo nemá na právníka a je třeba obětí exekutorů, lichvy, podvodu nebo má problém vymoci ochranu před nepořádkem ve svém okolí.

Ale problém mají i senioři, kteří celý život pracovali a ocitnou se najednou bez prostředků. Z praxe víme, že jim stát ne že neumí, ale nechce pomoci, takže zatímco sociální dávky dostávají tzv. nepřizpůsobiví, kteří nikdy nepracovali a nepracují, ač by mohli, tak ti skutečně potřební a bezmocní se pomoci nedovolají. To je strašně smutné. Je zajímavé, že různé menšiny mají desítky podpůrných lobbistických organizací, ale normální starý dědeček nebo babička, jež nejsou menšinou a celý život dřeli, se pomoci nedomůžou. To musíme změnit a my to taky změníme, když nám k tomu dají ve volbách občané mandát. Pomoci v tom může i kraj.

I na krajích je třeba utvářet koalice a dosáhnout většiny. Má SPD nějakým způsobem vyjasněno, s kým by byla ochotna jít do koalice a s kým nikoliv?

Bezesporu už léta spolupracujeme na řešení problémů na obecně prospěšných zákonech s každým, kdo je ochotný spolupracovat. Cílem SPD je prosadit náš program, který jsme slíbili voličům, a budeme se rádi bavit s každým, kdo nám v tom bude ochoten pomoci. Občané čekají na zlepšení svých životů, ne na politikaření. Nejsme v Parlamentu nebo v krajských zastupitelstvech pro sebe, ale pro občany a jejich zájmy jsou naše priorita. V jejich zájmu spolupracujeme s každým, kdo je slušný a ochotný.

