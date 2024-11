Okamura: Vyměňme Fialu, nebo se nedožijeme důchodu. Máme plán

Ve středu a v pátek proběhlo třetí čtení vládní novely zákona o důchodovém pojištění…

SPD je zásadně proti zvyšování věku odchodu do důchodu a proti snižování důchodů. Fialova vláda chce znovu okrást všechny současné i budoucí důchodce o peníze. Jestli tuhle vládu ve volbách nevyměníme, tak bude otázkou, jestli se odchodu do důchodu vůbec dožijeme. Pakliže bude SPD v příští vládě, budeme prosazovat zrušení této vládní novely.

Fialova vláda navíc prosazuje formou poslaneckých pozměňovacích návrhů drastické omezení původního počtu zaměstnanců v náročných a rizikových profesích, kteří by mohli do řádného důchodu odcházet dříve.

Anketa Budou volby v USA férové? Budou 2% Nebudou 94% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 115 lidí

A co jste jako alternativu předložili vy? Máte vlastní představu?

Hnutí SPD podalo k vládnímu návrhu devět vlastních pozměňovacích návrhů na ochranu současných i budoucích příjemců důchodů. Naše návrhy by přinesly i nové příjmy do důchodového systému a přispěly by k vyrovnané bilanci tzv. důchodového účtu. Navrhujeme i zákonné zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. Máme jasné představy o podobě skutečné důchodové reformy, které jsme připraveni realizovat v příští vládě.

Klíčovým parametrem by mělo být pro nás takzvané dožití ve zdraví. České muže podle průzkumu evropského statistického úřadu Eurostat opouští zdraví už v 61 letech, takže zbylých patnáct let při střední délce života 76 let žijí se závažnou nemocí nebo jiným zdravotním problémem, který je často zásadně omezuje. Ženy mají takzvanou střední délku života 82 let, ale ve zdraví se dožívají v průměru 62 let.

Dobře. Ale důchodců přibývá a pracujících lidí v aktivním věku ubývá. Kde vzít peníze?

Musíme výrazně ekonomicky podpořit pracující rodiny s dětmi, aby bylo na důchody. Není náhodou, že kvůli asociální Fialově vládě se propadá porodnost. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala vláda rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost.

A co je váš plán?

SPD například navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.

Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc.

Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotéčních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do tří let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách. Dále prosazujeme zvýšení kapacit mateřských škol a zlepšení podmínek pro částečné pracovní úvazky pro rodiče s malým dítětem.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od důchodové reformy se posuneme dál. Premiér Petr Fiala řekl, když oznamoval opětnou kandidaturu koalice SPOLU, že Česká republika je dnes na vzestupu a že se nám daří a že se hospodářství zlepšuje…

To už si z lidí dělá srandu! V naší zemi byl ve skutečnosti zaznamenán největší pokles reálných mezd ze zemí OECD, Fialova vláda rekordně zadlužuje naši zemi historicky nejvíce ze všech vlád, proběhla tu obrovská pádivá inflace – za tři roky vládnutí pětikoalice dosáhla úroveň kumulované inflace výše 33 procent! Ceny energií dosáhly astronomických výšin. Naše ekonomika stagnuje a hlavně průmysl se během Fialovy vlády propadá.

Fialova vláda hájí zájmy Washingtonu, Bruselu a Kyjeva. Fialova vláda vede naši zemi ke zkáze, a ještě se lidem vysmívá. Čím dříve skončí, tím lépe! A pokud premiér mluvil o tom, že se „nám daří“, tak použil „plural majestaticus“ a hovořil o svém vlastním platě a o tom, jak si ho nehorázně navýší!

Účastnil jste se předávání státních vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října. Z vašeho výrazu bylo poznat, že se vám projev pana prezidenta Pavla asi moc nelíbil…

Nelíbil. To máte pravdu. Prezident nám přečetl projev, kde pochválil Fialovu vládní koalici a vymezil se proti opozici. Žádné nové myšlenky do projevu poradci panu prezidentovi nepřipravili. Navíc si prezident pak ještě protiřečil, když nejdřív řekl, že je přirozené, když lidé mají různé názory a že nic není černobílé, ale hned poté řekl, že nebude podporovat politiky, potažmo názory, které jsou jiné, než má on.

Je paradoxní, že tento svátek oslavující naši nezávislost, samostatnost a suverenitu chodí na Hrad českých suverénních králů slavit politici pětikoalice a prezident Pavel, kteří chtějí naši samostatnost a suverenitu zrušit a předat ji Evropské unii. Nesmíme zapomenout na obětavost našich předků, kteří za svobodu a suverenitu našeho národa bojovali, a umožnili tak vznik našeho suverénního státu. Je to dědictví, které nesmíme promarnit, a za suverenitu našeho státu a svobodu našeho národa musíme znovu bojovat.

Trochu netradiční otázka. Jste opoziční hnutí. Co se vám konkrétně podařilo prosadit ve prospěch občanů?

Doufám, že po příštích volbách budeme ve vládě. Ale i z opozice se nám podařilo prosadit zásadní zákony na zlepšení životů lidí. V druhé polovině minulého volebního období, když už nefungovala koalice ANO s ČSSD, jsme se s ANO domluvili na prosazení našich návrhů na zrušení supehrubé mzdy, zavedení paušální daně pro živnostníky, zrušení daně z nabytí nemovitosti nebo na zvýšení finančních sankcí za týrání zvířat. Díky návrhům SPD mají miliony našich občanů více peněz v peněženkách a jsem za to rád.

A co se týče tohoto volebního období. Přestože nám asociální Fialova vláda většinu věcí blokuje, tak Sněmovna minulý týden schválila v rámci zákona o pomoci občanům zasaženým zářijovými ničivými povodněmi kromě mimořádné finanční pomoci a pomoci v oblasti bydlení také návrh SPD na zavedení mimořádného ošetřovného pro rodiče dětí do deseti let včetně živnostníků po celou dobu uzavření zaplavených škol a školek. Sněmovna totiž schválila pozměňovací návrh poslankyně SPD Lucie Šafránkové, který nárok na toto mimořádné ošetřovné přiznává i osobám samostatně výdělečně činným platícím si nemocenské pojištění, na které vláda zapomněla. Jde o konkrétní finanční pomoc lidem a rodinám v nepříznivé životní situaci, která byla prosazena jen díky nápadu a aktivitě hnutí SPD a která prokazuje, že naše poctivá opoziční práce má jasný smysl a pozitivní dopad pro občany. Hnutí SPD je rovněž dlouhodobě jedinou parlamentní silou, která důsledně a ve všech případech hájí práva a oprávněné zájmy živnostníků.