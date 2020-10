Okamura po výměně názorů s redaktorkou ČT: Voliči ocenili práci SPD. Máme dvakrát více mandátů a čtvrté místo

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR V Ústeckém kraji byla SPD v minulém volebním období v koalici – a voliči její činnost ocenili zlepšením minulého výsledku. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury se tak ukázalo, jak by to mohlo fungovat i ve zbytku republiky. Volby podle něj potvrdily dominanci čtyř nejsilnějších sněmovních stran. Rozhovor následoval bezprostředně po jeho emotivní rozpravě s redaktorkou České televize Lindou Bartošovou. SPD v krajských volbách dosáhla 100% navýšení počtu mandátů oproti roku 2016 a celkově skončila čtvrtá.

Pane předsedo, co říkáte na výsledky právě proběhlých krajských voleb?

Hned na úvod bych chtěl poděkovat voličům, kteří nás přišli podpořit. Hnutí SPD mělo před těmito volbami celkem 18 krajských zastupitelů. Nyní to vypadá, že jich bude přibližně 35. To je jednou tolik. Občanům za to moc děkuji a budeme pracovat, abychom je do příště nezklamali.

Teď před chvíli jste s Českou televizí hovořil o Ústeckém kraji, ve kterém jste jako v jediném byli v koalici i v minulém volebním období. Jaká je to pro vás zkušenost a v čem vás to poučilo do budoucna, třeba i do dalších krajů?

Jsem rád, že voliči v Ústeckém kraji naší činnost vyhodnotili kladně – a díky tomu máme ještě lepší výsledek než minule. V jednom kraji jsme měli možnost ukázat, jak to vypadá, když se SPD podílí na vládnutí.

Vzpomeňte si, co se dělo v Ústeckém kraji předtím. Všichni vědí, že teď začíná soud s politiky ODS a ČSSD kvůli stamilionovému rozkrádání právě v Ústeckém kraji. A těm politikům hrozí až 16 let vězení.

Za minulé čtyři roky tam k žádné korupční kauze nedošlo, protože jsme to všechno ohlídali.

Vedle toho se nám povedly i další věci, zachránili jsme například nemocnici v Rumburku pro padesát tisíc lidí ze Šluknovského výběžku.

Jsem rád, že to lidé ocenili. Pokud jde o budoucnost, tak uvidíme, jak se budou vyvíjet povolební jednání. Do krajských zastupitelstev se dostalo poměrně hodně subjektů, takže ta jednání nejspíš budou někde hodně složitá.

Ano, když jste zmínil celkové výsledky krajských voleb, tak co jim říkáte? Hnutí ANO v devíti či deseti krajích vítězí (ve Zlínském je to zatím těsné), za ním jsou ODS a Piráti…

Přiznám se, že teď kvůli hovorům s novináři úplně aktuální čísla neznám, ale celkově to vypadá, že se víceméně potvrdily celostátní preference v tom, že čtyři první subjekty jsou v součtu na prvních čtyřech místech i teď. Tedy hnutí ANO, ODS, Piráti a SPD. To nás samozřejmě těší, a teď chceme pracovat, aby příště byl ten výsledek ještě lepší.

Kromě krajů se volilo také do Senátu, co říkáte na výsledky těchto voleb?

Já jsem už před volbami říkal, že v senátních pro nás bude úspěchem jakýkoliv postup do druhého kola. Jsem si vědom, že senátní volby jsou velmi specifické. A jsou vždy obtížné pro nové politické subjekty.

Tyto volby se liší od voleb do Poslanecké sněmovny, kde se kopírují skutečné nálady občanů. To tady v těch malých obvodech tak není, tam do toho vstupují různé lokální faktory.

A to je výhoda pro tradiční strany, ty tam mají své starosty, často dlouholeté, kteří už mají vybudovanou svou popularitu, někdy dost nezávislou na jejich straně. Tady mluvím z vlastní zkušenosti, sám jsem jedny senátní volby úspěšně absolvoval, takže jsem si těch specifik plně vědom.

Pro SPD jsou tedy senátní volby výzva pro další roky. Až zakořeníme v komunální politice, až se vyprofilují naši starostové, tak věřím, že se nám bude v senátních volbách dařit.

Nyní ale chci i za senátní volby poděkovat našim voličům. Velmi si jejich důvěry vážíme a budeme pracovat, abychom ji nezklamali.

