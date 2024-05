Okamura před eurovolbami: Prosperita. Bez nařízení z Bruselu. Jakých? Nechtějte vědět

reklama

Na Václavském náměstí proběhlo setkání zástupců národoveckých stran z frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu, jejímž členem je i SPD. Hovořil jste mimo jiné o tom, že na tématu národních zájmů a suverenity se snaží před volbami vyvézt i jiná politická uskupení. Jaké vidíte hlavní rozdíly mezi těmito subjekty a SPD? Proč by lidé měli volit vás?

Hlavní rozdíl ve vztahu k EU mezi SPD a ostatními je v tom, že všechny vámi jmenované ostatní strany chtějí, aby Česká republika zůstala členem Evropské unie. V Evropské unii chtějí zůstat Přísaha s Motoristy pana Turka i PRO pana Rajchla. Hnutí SPD na rozdíl od těchto stran prosazuje referendum včetně referenda o možnosti vystoupení z EU, jelikož Evropská unie je nereformovatelná. Chceme, aby lidé měli možnost sami rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. SPD prosazuje spolupráci svobodných suverénních zemí bez diktátu Bruselu. Chceme zachovat volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb, ale ostatní záležitosti by si měly rozhodovat samy národní státy.

A ještě dodám, že ti čeští politici, kteří slibují, že budou reformovat EU, jsou buď zcela naivní, nebo vědomě lidem lžou. O tom, že chtějí reformovat EU, už více než dvacet let slyšíme od ODS. A výsledek? Mezitím Evropská unie schválila evropskou ústavu pod novým názvem Lisabonská smlouva, schválila migrační pakt, který zavádí kvóty na imigranty nebo půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta, eurozóna se proměnila v dluhovou unii, nyní je zaváděn likvidační Green Deal do praxe, zhruba osmdesát procent u nás schvalovaných zákonů pochází z Bruselu, nyní nás chtějí zbavit práva veta v posledních oblastech, kde ještě platí. Chtějí zavést cenzuru názorů, evropskou armádu, jednotné evropské daně, rozpočet a jednu centrální vládu. Postupně jsme se stali fakticky kolonií EU, naše nezávislost je již jen formální.

Dalším zásadním rozdílem mezi SPD a ostatními stranami v našem politickém spektru je to, že jediná SPD je členem té jediné vlastenecké frakce v Evropském parlamentu (pozn.: jmenuje se Identita a demokracie – ID), takže máme jako jediní reálnou šanci prosadit změny společně s našimi velkými partnery a přáteli v čele s Marine Le Penovou, Matteem Salvinim a Geertem Wildersem. Podle dosavadních evropských průzkumů by naše frakce mohla po volbách dosáhnout blokační menšiny, což je v Evropském parlamentu zásadní. K tomu potřebujeme ve volbách každý hlas. Ostatní české strany, ať to je Přísaha s Motoristy nebo PRO či paní Konečná z KSČM žádné takové partnery v Evropě nemají, a navíc ani nemůžou být členem naší frakce, jelikož je tam za Českou republiku již SPD.

Takže v případě zvolení budou v Evropském parlamentu dlouhých pět let zcela osamoceni bez možnosti cokoli prosadit. Je to tedy bohužel úplně ztracený hlas, jelikož sám jednotlivec v Evropském parlamentu, kde je více než 700 europoslanců, nic nedokáže. Je nutné být součástí velké frakce se stejně smýšlejícími partnery, což je pouze naše vlastenecká frakce Identita a demokracie (ID). Volba Přísahy s Motoristy pana Turka nebo PRO pana Rajchla či paní Konečné z KSČM je proto ve výsledku oslabením možnosti něco v Evropě změnit. Proto bych chtěl požádat všechny euroskeptické, vlastenecké a konzervativní voliče, abychom netříštili síly k malým stranám, a prosím o podporu SPD, abychom měli co největší šanci realizovat změnu.

A co se týče hnutí ANO, aktuálně další rozdíly v programu mezi hnutí SPD a hnutím ANO popsala tento týden dobře lídryně hnutí ANO ve volbách do europarlamentu Klára Dostálová. Zatímco hnutí SPD jasně odmítá Green Deal i posílání peněz a zbraní Ukrajině a členství Ukrajiny v EU, tak hnutí ANO Green Deal podporuje, byť částečně kriticky (navíc ho Andrej Babiš jako premiér v Bruselu schválil), a posílání peněz a zbraní na Ukrajinu taky a ANO podporuje i členství Ukrajiny v EU. „My jsme samozřejmě byli vždy pro to Ukrajině vojensky i humanitárně pomáhat, co nejvíce to jde,“ řekla v rozhovoru pro Echo24 Klára Dostálová. „Hlášky toho typu, že zrušíme celý Green Deal, to je prostě nesmysl,“ řekla také.

I česká politika byla před dvěma týdny v šoku po atentátu na slovenského premiéra Fica. Jak to vypadalo tento týden, pořád existuje shoda na tom, že některé věci prostě do politiky a celkově mezi lidi nepatří?

Dějí se neuvěřitelné věci. Hnutí SPD navrhlo tento týden ve Sněmovně usnesení, že Poslanecká sněmovna odsuzuje atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice to odmítli podpořit. Tady vidíte, kdo šíří nenávist. To je šílené.

S tématem atmosféry ve společnosti úzce souvisí i média. Vláda předložila návrh na zvýšení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas a rozšíření okruhu plátců. Vy televizi za její způsob zpravodajství dlouhodobě kritizujete, máte pocit, že toto zvýšení povede k lepšímu plnění veřejnoprávní role?

Absolutně se zvýšením nesouhlasíme. Podle hnutí SPD k tomuto kroku není absolutně žádný důvod, protože ČT a ČRo disponují mnohamiliardovými ročními rozpočty vybranými prostřednictvím koncesionářských poplatků a k tomu mají navíc rozsáhlé příjmy z reklamy. Přitom neplní svou základní zákonnou funkci, tedy přinášet objektivní a vyvážené politické zpravodajství a aktuální publicistiku. Ve většině evropských zemí povinný poplatek na veřejnoprávní média přitom vůbec neexistuje, uplatňuje ho pouze 9 z 27 členských států EU. Dle podílu těchto poplatků na průměrné mzdě jsou navíc tyto poplatky v ČR třetí nejvyšší v Evropě.

Hnutí SPD tento vládní návrh odmítá, a naopak navrhujeme dlouhodobě úplné zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování ČT a ČRo do určité kapitoly státního rozpočtu a umožnění kontroly jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

Příští týden v úterý se začne ve Sněmovně projednávat zákon předložený vládou Petra Fialy na změny v našem důchodovém systému. Souhlasíte s tím, co ministr Jurečka nachystal?

Dvě z vládou navržených opatření jsou pro nás absolutně neakceptovatelná: odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let počínaje dnešními padesátníky a významné zhoršení podmínek pro výpočet důchodů již od roku 2026. Odmítáme postupné snižování důchodů dlouhodobě poctivě pracujícím lidem! Nesouhlasíme ani s rušením a omezování tzv. výchovného pro budoucí důchodce.

Vládní návrh přitom neobsahuje to zásadní, což je zajištění nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a sociálního pojištění a nastavení systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti. Hnutí SPD svůj plán důchodové reformy předložilo během vzájemných pracovních jednání již před časem ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi a jsme připraveni jej v budoucí vládě případně realizovat v praxi. Jako celek je však pro nás vládní návrh nepřijatelný a při jeho projednávání ve Sněmovně podáme návrh na zamítnutí a zároveň k němu předložíme řadu vlastních pozměňovacích návrhů. Předložený vládní materiál není důchodovou reformou, jak tvrdí vláda, ale souborem nezodpovědných a ve většině případů pro hnutí SPD nepřijatelných parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění.

Přesto mají někteří pocit, že vládní stoosmička by mohla „protlačit“ více. Prezident Petr Pavel tento týden znovu nabádal k přijetí eura, které je prý naší jedinou budoucností. Dovedete si jinou budoucnost představit vy?

My na rozdíl od prezidenta Petra Pavla a stran vládní koalice říkáme, že bychom se neměli připojit k neúspěšnému projektu eurozóny a že bychom se neměli vzdávat posledních nástrojů k ovlivňování vlastní ekonomiky. Také se nechceme stát členy dluhové unie, tedy eurozóny. Hnutí SPD vidí jinou budoucnost než Petr Pavel: Chceme, aby Česká republika byla suverénním prosperujícím státem bez debilních nařízení z Bruselu.

Přijetím eura bychom přišli o ekonomickou suverenitu. Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu. Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

Navíc 80 % českých občanů podle agentury STEM nechce přijmout euro, zatímco pro jeho přijetí je jen 20 % občanů. Hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy a chce, aby se občané o euru mohli vyjádřit v referendu.

Zástupci zdravotnických odborů a České lékařské komory se obávají neochoty kabinetu splnit dohodu uzavřenou s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) o personální situaci v nemocnicích. Z dohody, která odvrátila protesty lékařů, je podle komory splněn jen růst platů. Zákon o odměňování, změna zákoníku práce či vzdělávání zatím chybí. Lékaři dali najevo překvapení, že pánové Fiala a Válek své sliby neplní, je to pro vás také překvapením?

Pokud kvůli neschopnosti Fialovy vlády dojde k dalšímu zhoršení dostupnosti zdravotní péče, bude to jasná odpovědnost Fialovy vlády. Stav českého zdravotnictví se navíc neustále zhoršuje. Fialova vláda kašle na zdravotnictví a v některých regionech hrozí rozpad zdravotní péče.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Počkejte, pane Okamuro, to už jste říkal několikrát. Nějaká data na ten „rozpad“ máte?

Polovina praktických lékařů pro děti a dorost je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v penzi, jejich ordinací za pět let ubylo skoro 400 a očekávají se další odchody pracujících seniorů. Potřeba bude 1100 úvazků. Ubývá i diabetologů nebo chirurgů, praktických lékařů pro dospělé je v důchodovém věku 40 % a ambulantních specialistů je v důchodovém věku 43 % a chirurgů polovina. Na konferenci České lékařské komory o stárnutí zdravotníků to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

A zhruba 600 tisíc pacientů nemá svého praktického lékaře. A ti, kteří by chtěli, mají často problém nějakého sehnat. Podobně již vloni v říjnu ČT24 informovala, že stálého stomatologa přes pojišťovnu nemá pětina lidí a roste nápor na zubní pohotovosti, protože pacientům se nedaří najít si stálého zubaře.

Pak tu máme naléhavé varování zubařů, že Češi se promění na národ bezzubých. Prázdná místa v ústech bude mít až pětina lidí, prohlašují stomatologové. Reagují tak na ministerskou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle ní už by měly pojišťovny lidem platit jen 40 % z ceny plomby. Navíc jen té dětské. Takže vidíme, že Fialova vláda chce očividně rozvrátit české zdravotnictví!

Nejen v otázce zdraví, ale i finančního zdraví se vládě moc nedaří. Podle Indexu prosperity a finančního zdraví Česko loni kleslo mezi zeměmi EU ze 13. na 15. místo. Mezi státy sedmadvacítky se tak dostalo do té horší poloviny. A na volební rok 2025 už ministři avizují, že budou chtít pro své resorty mnohem více peněz, takže se nějaké snížení tempa zadlužování moc čekat nedá. Jak podle vás obstál ministr financí Stanjura, jehož ODS má vyrovnané hospodaření jako tradiční mantru?

Prosperita České republiky kvůli Fialově vládě upadá a klesla pod průměr EU. Česko si nejvíce pohoršilo v ekonomice kvůli vysoké inflaci. ČR dle indexu zaostává v úrovni bydlení. Meziročně si nejvíce pohoršilo v ekonomice, a to zejména kvůli vysoké inflaci. Naši pozici zhoršila Fialova vláda i enormním zadlužením. Řešením je zbavit se škodlivé Fialovy vlády a obnovit průmysl a živnosti.

Nejzásadnějším problémem české ekonomiky je nízká přidaná hodnota, se kterou má Česko problém dlouhodobě, protože jsme v podstatě v postavení kolonie, kdy se tu nevyrábějí investiční celky, ale součástky, které až za hranicemi někdo pořádně zpeněží, zatímco my dostaneme drobky.

A zatímco v roce 2022 měla ČR čtvrtý nejnižší dluh v EU, vloni šestý nejnižší a podle nejnovějších letošních dat Česku patří osmá příčka. Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahuje Česká republika v indikátorech, které ukazují stav bydlení. V tomto pilíři skončilo Česko na 22. příčce v unijním srovnání. Nejhorších výsledků dosáhla v roztříštěnosti místní správy, délce stavebního řízení nebo finanční dostupnosti bydlení. Na vlastní bydlení Češi spoří v průměru patnáct let a nadměrné výdaje na bydlení vynakládá přes šest procent Čechů, což znamenalo 15. příčku.

A pro porovnání uvedu, že v Polsku, což je pro nás srovnatelná země, je minimální mzda výrazně vyšší než v Česku – o 31,5 %! Polsko patří mezi členské země Evropské unie s nejvyšším nominálním růstem průměrné mzdy i minimální mzdy. V naší zemi již několik let reálné mzdy klesají. Odpovědnost nese škodlivá Fialova vláda. Polsko je příkladem toho, že když se chce, všechno jde.

