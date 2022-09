Okamura vzkazuje Fialovi: Já bych se styděl a odešel

V sobotu proběhla na Václavském náměstí v Praze protivládní demonstrace. Jak ji hodnotíte?

Považuji sobotní demonstraci na Václavském náměstí v Praze za oprávněný a především zcela legitimní projev nespokojenosti občanů s vládou Petra Fialy. Hnutí SPD vyjadřuje silné znepokojení nad skutečností, že premiér Fiala (ODS) v podstatě obvinil veřejně a bez jediného důkazu 70 tisíc účastníků této demonstrace ze spolupráce s cizí mocí proti zájmům naší země. Pro SPD je zcela nepřijatelná současná situace, kterou diktátorsky nastolila vláda Petra Fialy, že pakliže někdo z občanů nesouhlasí s politikou vlády, tak je automaticky vládními politiky a s nimi spřaženými novináři obviněn z proruského postoje. A tím se snaží nekompetentní premiér Fiala zamaskovat svoji neschopnost řešit zdražování a organizovaný zločin a korupci ve vládních stranách, což jsou ty pravé důvody vysoké účasti občanů na včerejší demonstraci. Hnutí SPD vyjádřilo v pátek nedůvěru vládě ve Sněmovně a nespokojení občané vyjádřili nedůvěru na demonstraci. Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj! Stav, kdy předseda vlády České republiky Petr Fiala takovýmto způsobem osočuje své kritiky – občany České republiky – nelze vnímat jinak než jako útok na základní demokratické principy, a proto požadujeme, aby premiér Petr Fiala svá obvinění vůči zúčastněným 70 tisícům občanů buď doložil jasnými důkazy, anebo se všem účastníkům demonstrace veřejně omluvil a následně odstoupil ze své funkce.

Já jsem sobotu strávil až do pozdního večera mezi mnoha tisíci lidmi na plánovaném předvolebním setkání s lidmi v Žatci. SPD dělá v této době doslova každý den kontaktní kampaň mezi občany po celé republice. Uspět tento měsíc 23. - 24.září v komunálních a senátních volbách je zcela klíčové pro další politický vývoj na celostátní úrovni. Proto se do voleb budeme i nadále ze všech sil věnovat kontaktní kampani mezi občany po celé zemi. Je potřeba souběžně pracovat na několika frontách. Příští rok totiž nejsou žádné volby, takže tyto volby tento měsíc budou pro občany na dlouhou dobu poslední možností se celostátně vyjádřit k Fialově vládě.

Ve čtvrtek a pátek proběhla téměř 24hodinová schůze s návrhem vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Shrňme si prosím hlavní důvody, proč by podle vás tato vláda měla skončit.

Vláda Petra Fialy je tragédie pro naši zemi. Premiérovi Petru Fialovi nedůvěřuje 78 procent lidí, a má tak mezi evropskými premiéry nejnižší podporu mezi svými občany ze všech evropských států. Podle agentury CVVM zhoršení materiálních podmínek své domácnosti očekává v letošním roce polovina Čechů. Je to nejvyšší podíl od ledna 2012. A to je jeden z průzkumů, kde ta čísla jsou pro vládu optimističtější. Do konce roku bude hlavně kvůli vysokým cenám energií propouštět podle Hospodářské komory 18 procent firem.

Vláda nemá jako prioritu české občany, ale Ukrajinu, tedy zájmy USA a Evropské unie. Pouze poslouchá příkazy z Bruselu a Washingtonu. Tato vláda svojí agresivitou snižuje bezpečnost naší země. Česká republika není ve válce, jak na jaře veřejně lhal premiér Fiala. Hnutí SPD nechce válku. My chceme mír. My chceme, aby Česká republika nebyla zatažena do války. A pokud paní ministryně obrany Černochová z ODS veřejně schvaluje vraždění nevinných civilistů, jak to nedávno udělala, pak je to jen ukázka jejího morálního a duševního hendikepu. A vláda kryje korupci okolo hnutí STAN v Praze. STAN od samého počátku, od roku 2010 fakticky personálně řídí gangster z bandy nejhoršího českého mafiána a zločince Radovana Krejčíře Michal Redl, což veřejně potvrdil i exministr kultury za hnutí STAN Jiří Besser.

Namísto toho, aby vláda Petra Fialy investovala do primární prevence, do zlepšení kondice našich občanů, aby napravila, co zkazila, tak investuje do migrantů z Ukrajiny a do pomoci Ukrajině, a českým občanům sebrala 14 miliard určených na zdravotnictví. Jen pro VZP to znamená, že letos bude přes 3 miliardy v minusu.

Vůbec nechápu, jak v nynější krizové situaci může vláda nakupovat americké nejdražší předražené stíhačky za 100 miliard korun, když nám tady Švédové zdarma nabízí modernizaci našich Gripenů a přišlo by nás to násobně levněji. A samozřejmě občané se už ptají, nebude z toho zase nějaká provize, jako to bylo za vlády ODS v čele s Mirkem Topolánkem? Není tam zase nějaká korupce?

Kritizoval jste i osobnostní předpoklady Petra Fialy…

Ano. Premiér Petr Fiala prostě není lídr ani osobnost, nemá respekt občanů, a nemá dokonce respekt ani jako předseda vlastní strany, natož jako premiér. Petr Fiala je slabý, nerozhodný, bez vize, bez odvahy, bez manažerských schopností, jen vysílá signály, které nikdo nepřijímá, a nikdo vlastně ani neví, co chce. Co je jeho program? Můžete ho poslouchat celé dny, ale nedoberete se konkrétní nosné myšlenky. Hnutí SPD chce přímou demokracii. Piráti legalizaci marihuany a přijímat migranty. STAN přihrát sponzorům kšefty. TOP 09 svetry. Ale co chce vlastně ODS pana Fialy?

Doslova jsem se styděl, když jsem nedávno viděl video z europarlamentu, kde cizí řadový belgický europoslanec peskuje českého premiéra jako malého kluka a on pokorně poslouchá a klopí hlavu. Já bych se sebral a odešel. Premiér Petr Fiala tam ponížil celou naši zemi.

Už to je na vyslovení nedůvěry, protože jestliže tato vláda odmítá hájit naši zemi a už zcela viditelně si nechá arogantně diktovat a poroučet z Bruselu, pak tato vláda nemá v čele naší země co pohledávat. A pan premiér na tom koberečku v Bruselu neponížil jen sebe, on ponížil celou zemi, naše národy, náš stát, každého z nás. Není ostuda nemít gule, jak o tom rád mluvil jeho stranický předchůdce Topolánek. Holt někdo se s nimi rodí, někdo ne. Ale chlap, co není chlap, nemá co dělat ve vedení naší země!

Hnutí SPD také dlouhodobě kritizuje, jak se vláda vypořádala s otázkou migrantů z Ukrajiny…

Od počátku jsme říkali, že pomoc musí být přiměřená a jen na nezbytně nutnou dobu. A hlavně ne na úkor potřebných českých občanů. Ukrajinští migranti dostávají od vaší vlády na osobu pět tisíc korun měsíčně, přitom životní minimum od 1. 4. 2022 je pro českého občana pouze 4 620 korun na měsíc. Na bydlení mohou Ukrajinci dostat až 12 tisíc měsíčně a jsou jim přednostně přidělovány byty. Ukrajinské děti ve školní jídelně dostávají obědy zadarmo, přitom mnohé naše děti na obědy nemohou chodit, protože rodiče na obědy nemají.

Připomeňme, že ředitelé ve škole museli pro české děti zdražit obědy, protože peníze na obědy pro ukrajinské děti od vlády nedostali. Letní tábory pro ukrajinské děti jsou zadarmo, přitom za naše děti se musí platit za 14 dní pobytu kolem 3 tisíc korun.

Červencový mezinárodní index HEPI (Household Energy Price Index), který porovnává cenu energií pro domácnosti v jednotlivých evropských metropolích, uvádí, že například v Praze platí lidé po přepočtu dle parity kupní síly měny za elektřinu nejvyšší cenu v celé Evropě…

Je to šílené. Cena elektřiny v České republice je v současné době 17krát vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37krát vyšší! Česko je přitom zároveň jeden z největších vývozců elektřiny na světě. Cena na burze atakovala magickou částku 1 tisíc eur za MWh.

Vláda ale přece navrhuje zastropovat ceny na úrovni EU…

Fialova vláda jedná pozdě a navíc až na základě tlaku opozice. Přitom hnutí SPD již před několika měsíci navrhlo deset bodů, jak bojovat proti energetické krizi a zdražování. A vláda až nyní, kdy jsou ceny energií v astronomické výši, volá po zastropování cen, a navíc se dovolává řešení na úrovni EU. Spoléhat na společné řešení na úrovni EU je naivita a nemůže existovat, protože každý stát má jiný energetický mix a jinou cenovou hladinu. A navíc kdo ze států EU opatření chtěl přijmout, tak je již dávno přijal. Slovensko a Polsko již ceny energií zastropovaly. Podobně i například Španělsko a Portugalsko.

Za současnou situaci nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy, která svou nečinností způsobila energetickou chudobu občanů a firem, recesi průmyslu, hospodářství a ohrožení sociálního smíru. Podniky krachují a řada z nich nepřežije zimu, chystají se stávky a je ohrožen chod nemocnic. Vláda přichází s opatřeními pozdě a řeší důsledky, a nikoliv příčiny.

Ministr Síkela ale slíbil zvýšení kompenzací pro občany a chce dávat i kompenzace firmám. Prý bude kompenzovat až 30 procent způsobilých nákladů u normálních firem, až do 50 procent u energeticky náročných a do 70 procent způsobilých nákladů u zvláště energeticky náročných provozů…

Kdyby vláda nasmlouvala plyn napřímo s producentem a kdybychom u nás vyráběnou levnou elektřinou, které máme dostatek, nejprve naplnili potřeby našich občanů a firem a na unijní burzu do Lipska prodávali pouze přebytky elektřiny, tak by u nás vůbec nebyly takto drahé energie, a žádné takové kompenzace by nemusely být. Fialova vláda ale nehájí české zájmy, ale zájmy Bruselu, Berlína a Ukrajiny. A v tom je celý problém. Toto jenom enormně zatíží státní rozpočet a způsobí to další extrémní nárůst inflace. A když vzroste inflace, peníze opět ztratí hodnotu. Je to, jako byste peníze házel do kotle. Kdyby vláda zajistila levné energie, nemusela by rozdávat energožebračenky lidem či firmám a ihned by to mělo obrovský protiinflační efekt. Zdražování energií je naprosto umělé, protože je jich dostatek. Já říkám jasně, že zajištění základních životních potřeb nesmí být předmětem ideologie a aktivismu. Fialova vláda dělá bohužel pravý opak.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý odmítla polskou výzvu, aby Evropská unie dočasně pozastavila svůj systém obchodování s emisními povolenkami, a pomohla tak snížit vysoké ceny elektřiny. Co tomu říkáte?

EU svou klima-hysterickou politikou, Green Dealem a emisními povolenkami způsobila brutální zdražování energií a i když, byť zatím dočasně, cena elektřiny na burze vystoupala na rekordních 1000 eur za megawatthodinu, tak EU odmítá zrušit Green Deal a emisní povolenky, protože podle mého názoru Brusel ovládají ideologičtí sluníčkářští šílenci. Musíme se zbavit diktátu EU a obnovit naši suverenitu, nebo nás EU zničí. Stejně mimo realitu a škodlivá je i prounijní vláda Petra Fialy, která jen poslušně papouškuje, co nařídí Brusel či Washington.

Jedním z důvodů svolání schůze k nedůvěře vládě bylo jmenování Petra Mlejnka šéfem civilní rozvědky. Ten ale přece rezignoval…

Ale požadujeme i rezignaci ministra vnitra Víta Rakušana, který ho jmenoval. Dle pražské radní za STAN Marvanové o korupci v Dopravním podniku věděl, ale nic s tím nedělal. A on za celou dobu jako významný funkcionář a předseda hnutí nevěděl o vlivu Michala Redla ve STAN? K tomu jsou i další důvody, které jsem už uvedl.

Jaké další věci vám ještě vadí na vládě Petra Fialy?

Zmíním jen pár bodů. Fialova vláda, ale i Babišova vláda ve Sněmovně odmítly návrh zákona SPD na zestátnění exekutorů a na zastropování úroků u spotřebitelských úvěrů (ukončení lichvy), jako to má spousta vyspělých zemí i v Evropě, protože SPD chce narovnat podmínky tak, aby to bylo funkční. Vládní koalice také zamítla naše zákony, kterým chceme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, zvýšit podporu zdravotně postiženým lidem, seniorům a rodinám s dětmi.

Některé z vládních stran v minulosti vyznávaly svobodu a malý stát. Jaká je skutečnost? Vláda aktivně začala cenzurovat jiné názory. Vláda také donutila provozovatele webů, aby vypnuli kritická internetová média.

Vláda podle očekávání hlasování přežila. Co s tím?

Tato vláda je tragédie pro naši zemi. Zářijové komunální a senátní volby 23.-24.9. budou referendem o vládě Petra Fialy a jsou to na dlouho poslední volby, kdy se voliči mohou vyjádřit ke stranám vládní koalice. Pak tu jsou až eurovolby a krajské volby v roce 2024. Tato škodlivá a neschopná vláda musí skončit. Prosím občany, aby přišli k volbám, podpořili SPD a pomohli nám tím vytvořit ještě větší tlak na vládu, aby rezignovala.