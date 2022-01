Opravdoví lidé, to pomůže. Ne „kampaň“. Sociolog Bednář a Tečka: Jasný vzkaz nové vládě

„Problém z pohledu veřejnosti je v tom, že bylo slibováno něco, co se ukázalo jako liché a co musela vláda na základě dobrozdání odborníků vědět, že liché je; tedy ukončení pandemie a ‚osvobození‘ od viru,“ říká firemní sociolog Vojtěch Bednář o vládní kampani „Tečka“. Za klad kampaně považuje to, že alespoň někteří Češi se nechali k očkování přemluvit, nyní ale podle něj bude důležité, aby se našla opravdová cesta k „ukončení“ pandemie. Úkolem nové vlády bude i najít opětovnou cestu k normálnímu životu.

Vláda od loňského jara spustila masivní kampaň za očkování proti covidu-19. Za první část kampaně „Tečka“, resp. za mediální prostor k ní, dal stát 50 milionů korun. Byly to podle vás účelně vynaložené peníze?

Účelnost nedovedu posoudit, ale problém z pohledu veřejnosti je v tom, že bylo slibováno něco, co se ukázalo jako liché a co musela vláda na základě dobrozdání odborníků vědět, že liché je; tedy ukončení pandemie a „osvobození" od viru. To byl bohužel veliký problém, protože když se ukázalo, že tečkou problémy nekončí, cítili se lidé oklamáni a podvedeni.

Slovo „tečka“ evokuje ukončení problému. Ukončili jsme tedy covid? Splnila podle vás kampaň, co slíbila?

Kampaň slibovala něco, co splnit jednoduše nešlo, na druhé straně hodně lidí se díky ní skutečně očkovat nechalo, a to je přinejmenším nějaký klad. Co je důležité nyní, je hledat cestu, jak pandemii skutečně „ukončit“. To neznamená zničit virus, ale v rámci možností se vrátit k normálnímu životu.

Dalších 50 milionů stát zainvestoval do druhé, negativní části kampaně. Mediální prostor zaplavily obrázky mrtvých těl a pacientů v těžkém stavu. Je podle vás dobře, že stát v této citlivé věci poté, co byly vyčerpány jiné možnosti, vsadil na vyvolání strachu?

Myslím si, že bohužel toto je velmi špatný způsob, jak cokoli propagovat. Ano, lidé potřebují vědět, že virus je nebezpečný, a ano, strach je velmi silná motivace, ale v okamžiku, kdy jim vláda ukazuje věci zcela morbidní, vyvíjí na veřejnost nátlak a veřejnost tento nátlak vyhodnotí jako útok. Což zvláště v kombinaci s příslibem „tečky“, který nebyl moc šťastný…

Podle lékařského etika Marka Orko Váchy musí stát vynaložit všechny prostředky pro to, aby přesvědčil občany, že očkování má smysl. Lze s tímto pohledem souhlasit?

Jednoznačně ano. Lidé potřebují vědět, že očkování chrání životy. Potřebují to slyšet od odborníků, influencerů, lidí s autoritou a vlivem počínaje ministry přes televizní kuchaře a konče hvězdičkami na Instagramu. Ne „kampaň“, ale autentická podpora veřejných lidí je to, co může reálně pomoci.

Samotná kontroverze a necitlivost kampaně zařídila, že se o ní začalo hojně diskutovat ještě před spuštěním. Můžeme to považovat z tohoto úhlu pohledu za úspěch?

Je-li o vás slyšet, jste úspěšní. Otázka však je, zda to, že je slyšet, také přiměje lidi k tomu, co chcete, a tady bych pochyboval.

Přispěla podle vás kampaň alespoň nějak ke zvýšení proočkovanosti české populace?

Myslím, že přispěla a že je to dobře.

Je možné minimálně onu drastickou část kampaně do jisté míry přirovnat k povinným fotografiím na krabičkách cigaret?

Určitě, bohužel, vliv odrazujících obrázků na počet kuřáků není prokázán.

Jaký dojem ve vás zanechala vládou spuštěná očkovací centra, jako třeba to na pražském hlavním nádraží, kde bylo možné se naočkovat jednorázovou vakcínou ještě ten samý den a bez registrace? Ptám se i v kontextu zpráv o tom, že ona jednorázová vakcína má účinnost zhruba dva měsíce.

Na tuto otázku nedovedu odpovědět, v každém případě ono centrum bylo velmi bohatě využíváno.

Co otázka covid pasů? Mají ještě dnes smysl? Podle biochemika Omara Šerého omikron změnil svou infekčností pravidla hry natolik, že dělení na očkované a neočkované by prý mělo skončit. Souhlasíte?

Až budou všichni promoření, očkovaní či jinak chránění a pokud virus nebude možné zpomalovat, nemá smysl omezovat občany a otázka „biologických pasů“, jak se těmto instrumentům původně říkalo, by měla být uzavřena. Dělit podle nich lidi jinak než po minimální dobu a pokud možno jen tehdy, kdy každý může aktivně zvolit, ve které skupině bude, je společensky velmi nebezpečné.

