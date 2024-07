Orbán jedná, aby lidé jako já nemuseli umírat, říká Matěj Gregor

Premiér Petr Fiala okomentoval vznik nové evropské frakce Patriots for Europe slovy „Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska. Ať už vědomě, či nevědomě. A tím ohrožují bezpečnost a svobodu Evropy.“ Váš názor?

Nevím, jak by frakce v Evropském parlamentu složená z demokraticky zvolených národních stran mohla sloužit ruským zájmům. Chápu obavy ze „zrady“ českých zájmů, ale jediný, kdo české zájmy dlouhodobě zrazuje, je Petr Fiala. A to jak Green Dealem, tak naprosto servilní politikou vůči Evropské unii. Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17058 lidí

Frakce Patriotů se možná až nečekaně stala třetí nejsilnější frakcí a z toho má dozajista Petr Fiala společně s celou ODS husí kůži a možná i vyrážku. Prozatím se jedná o nejambicióznější subjekt, co se boje proti progresivistickému směrování EU týče. Držím jim palce a mám radost, že Česká republika má hned dva zástupce v této frakci.

Televizní předpovědi počasí předávají divákům sdělení i za pomoci barev. Teplé barvy mají znázorňovat opravdu vysoké teploty. Jaký je váš názor na situace, kdy se v televizním zpravodajství objeví temně rudá barva u území, kde červencová předpověď maximální teploty hovoří o 28–31 stupních Celsia?

Možná je to tím, že jsem ještě mladý, ale jaksi mě nepřekvapuje, že je v červenci venku teplo. Viděl jsem koláže z roku 2017–2018, kde se takové barvy nepoužívaly. Dnes to dělají veškerá média a mě to přesvědčuje jen o tom, že jakkoliv se názvy a tváře mediálních stanic liší, tak pro většinu z nich platí jednotné klimaalarmické zadání. Strašit lidi. Pokud je 28 stupňů tmavě červená, pak skutečně nevím, jaké barvy si připravují pro 40stupňová vedra na Sicílii.

S úsměvem jsem si vzpomněl na to, jak Danuše Nerudová předvídala miliardovou migraci lidí z Afriky kvůli klimatické změně.

Co říkáte na výsledky francouzských voleb do Národního shromáždění? Strana Marine Le Penové Národní sdružení ve druhém kole získala 37 % hlasů, ale kvůli francouzskému volebnímu systému skončila na pásce až třetí za socialisty a macronisty. K vládě má nejblíže lídr levice Mélenchon.

Je to smutné, ale bohužel to potvrdilo socialistické kořeny Francie. Po prostudování programu levicového bloku není přehnané, když budoucí vládní koalici nazveme komunistickou. Objevují se informace o plánované migraci majetku vlivných francouzských investorů.

Pokud prezident Macron očekával, že volby povedou k uklidnění situace a větší politické stabilitě v zemi, bojím se, že se stane pravý opak a napětí ve francouzské společnosti vzroste.

Jak hodnotíte výsledky nedávno skončených eurovoleb v České republice a novou jednadvacítku našich zástupců v Bruselu? Do koho vkládáte naděje a od koho naopak nic nečekáte?

I přes osobní neúspěch mám velkou radost z toho, že koaliční strany znatelně oslabily. Dvě vládní strany skončily až za třemi opozičními stranami. A to je dobré znamení. Děkuji také všem, kteří mě podpořili hlasem a preferenčním kroužkem. V pěticiferný počet preferenčních hlasů jsem nedoufal a cítím to jako velkou motivaci a závazek do další práce.

Co se týká výsledků ostatních stran, tak jsem potěšen, že zájem o euroskeptická témata roste a doufám, že budou tato témata hájit stejně srdnatě, jako bychom to dělali ve Svobodných. Velkou naději vkládám ve Filipa Turka. O svých pevných lidských kvalitách a charakteru mě přesvědčil už dlouho před volbami. Teď věřím, že nejen České republice, ale celé Evropské unii předvede své pronikavé politické vlohy. Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19514 lidí

Maďarský premiér Viktor Orbán odletěl na jednání nejprve za Volodymyrem Zelenským a pak i za Vladimirem Putinem. Od svých kolegů z NATO a EU si kvůli tomu vyslechl především kritiku, například, že tím nabourává jednotu uskupení. Je tato kritika oprávněná?

Nejsem odborník na mezinárodní vztahy, ale mám silné tušení, že jednání Viktora Orbána se nazývá diplomacie a je skvělou alternativou k tomu, aby lidé mého věku nemuseli umírat brutální smrtí v zákopech za zvuku výbuchů, jako tomu bylo mnohokrát v historii. Vzhledem ke dvouleté zabedněnosti evropské diplomacie jsem pochopitelně rád, že Viktor Orbán jako předsedající premiér Rady EU, vyjel nejprve do Kyjeva a poté do Moskvy.

Po dvou letech hovoří také Zelenský o nutnosti setkat se s představiteli Ruska, a to je veliký posun. Znovu zmíním, že nejsem diplomat ani politolog. Mé lidské souznění s přístupem Viktora Orbána tak pramení výhradně ze zakořeněného pacifismu.

Poslanci kývli na korespondenční volbu pro občany v zahraničí. Jaký je váš pohled na tuto novinku? Prospěje volbám?

Korespondenční volby ve mně budí stejnou nedůvěru, jakou budily v Petru Fialovi v roce 2020, kdy zmiňoval, že nejsou optimálním řešením. Samozřejmě mě už ale nepřekvapuje, že i v tomto názoru otočil a pomohl korespondenční volbu prosadit. Vedle zvýšených daní, rostoucího počtu úředníků a neodvolaného Igora Stříže je to prostě jen další koaliční porušený slib.

Nechci šířit žádné poplašené zprávy a samozřejmě doufám ve férový průběh voleb. Avšak lhal bych, pokud bych tvrdil, že o průběh voleb nemám vážné obavy. A to hlavně proto, že řada lidí si tento způsob voleb nepřeje a nedůvěřuje v něj. Silná a stabilní společnost však musí stát na celospolečensky respektovaném výsledku voleb. A právě tuto jistotu celorepublikového respektu k výsledku voleb nám koalice bere. Velmi nerad bych se ocitl v situaci, kdy by nemalá část občanů nerespektovala výsledek voleb. To by mohlo vést k nepokojům, které jsme mnohokrát v poslední době viděli na Západě.

Daň z nemovitosti se letos na některých místech zvýšila až pětinásobně. Někteří ekonomičtí experti ale věří, že by se měla stát výraznější daní, tedy že by se měla její výše dále násobit. Dává podle vás smysl, aby lidé, kteří vlastní luxusnější bydlení, platili ročně na této dani desítky tisíc korun?

Lidé, kteří vlastní luxusnější bydlení, pochopitelně zdanili mnohem větší částky při stavbě takového domova. Daň z nemovitosti by se měla zrušit, a to minimálně u nekomerčních nemovitostí. Nechápu morální ani praktický princip daně, která nutí člověka odvádět peníze za nemovitost, kterou postavil z již zdaněných materiálů, které pak pořídil z již zdaněného přijmu. Za chvíli bychom se takovým tempem dostali k dani z daně z nemovitosti. Zkrátka kocourkov.

Věřím, že pokud by vláda zrušila tři nová ministerstva, vrátila počet úředníků před rok 2022, případně nezvyšovala platy politiků, anebo nekupovala stíhačky, které dorazí v roce 2034, tak by peníze z daně nemovitosti v rozpočtu nechyběly.

Donald Trump byl o víkendu postřelen do hlavy na svém předvolebním mítinku. Jen dva měsíce po atentátu na Roberta Fica. Jsme podle vás svědky toho, že k politice už začalo patřit i násilí? A pokud ano, proč vlastně?

Je to děsivý a velmi nebezpečný trend. Radikalizace společnosti je na západě v plném proudu a v Americe není ani jedna strana připravena respektovat prohru svého kandidáta. Amerika se po volbách může ocitnout na hraně občanské války.

Atentáty na politicích jsou bohužel častým jevem předválečných, válečných a poválečných časů posledních století. Můžeme si připomenout atentát na Abrahama Lincolna v roce 1865 po konci občanské války, případně atentát na J. F. Kennedyho v době studené války v roce 1963.

Bohužel zlá krev plodí jen další zlou krev. Můžeme jen domýšlet, kolik „spících psychopatů“ se k podobnému činu odhodlává a každý další pokus o atentát jim dodává odvahu. To, že Donald Trump přežil, je nejlepší věc, která mohla současný svět potkat.

Pokud by byl zabit, jen těžko si domýšlet, co by jeho násilná smrt dokázala spustit. Modlím se za klid v duši všech spoluobčanů a za moudrost politiků, aby o tento klid svědomitě pečovali.