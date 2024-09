Otec odsouzeného: Státní zástupce zdědil vykonstruovanou prasárnu. Soudci nejde o spravedlnost

Jak jste se cítil, když soudce zatím zamítl žádost o obnovu řízení v případě vašeho syna? Co pro vás a vaši rodinu tento verdikt znamená? Čekal jste, že soud rozhodne jinak?

Cítil jsem se velmi špatně. Protože už z toho celého řízení bylo cítit, že soudci nejde o spravedlnost, ale jenom o to, aby v podstatě mlžil. Tento verdikt pro naši rodinu znamená, že budeme bojovat dál. I přesto, že jsem cítil, že soud rozhodne v neprospěch syna, stále jsem doufal, že pan soudce Dvorský bude spravedlivý a obnovu procesu povolí.

Svědectví Milana Rakaše a jeho bratrance Ludvíka sehrálo klíčovou roli při odsouzení vašeho syna Davida. Jak vnímáte jejich výpovědi, když se objevily informace, že mohly být vykonstruované?

Kdyby by mi někdo nabídl, že místo 6 let ve vězení můžu jít domů dříve za to, že něco řeknu, řekl bych i to, co nevím. Ale už nedomysleli to, že někdo bude sedět 20 let nevinně. Namísto 6 let, co měli Rakašové. Je velmi smutné, že soud nezohlednil nahrávku, kde se Ludvík Rakaš, nyní Mencel, přiznal k tomu, že mu i jeho bratranci Milanovi byl trest snížen za to, že budou křivě vypovídat a nepřihlédl ani k výpovědi obou bratranců u soudu, které byly naprosto nedůvěryhodné.

Věříte, že Milan a Ludvík Rakašové byli ke svým svědectvím nějakým způsobem donuceni nebo ovlivněni orgány činnými v trestním řízení? Jaké motivace by podle vás mohli mít policie nebo státní zástupci k takovému jednání.

Jak jsem říkal v předchozí otázce, sedět nebo nesedět? Celý problém je státní zástupce, který neměl důkazy, byl v důkazní tísni. Víme, že v průběhu dvou let státní zástupce Leo Foltýn několikrát intervenoval ve prospěch Milana Rakaše – a to i přímo u žalobců, kteří řešili Rakašovu trestnou činnost. A to je dle mého názoru velmi nestandardní a zarážející postup státního zastupitelství.

Soudce odmítl argumenty obhajoby o možném nátlaku na svědky jako konspirativní. Co byste na tuto kritiku odpověděl?

Na svědky rozhodně žádný nátlak vyvíjen nebyl a ani nemusel, jelikož to dělali pro vlastní prospěch. Konspirace to rozhodně není, což vyplývá z písemné komunikace státního zástupce s advokátem Milana Rakaše, která je k dispozici ve spise. A můžeme se jen domnívat, co bylo předmětem jejich telefonátů a jaký k nim měli důvod.

Z pohledu otce a člověka, který sleduje celý tento proces zblízka, máte pocit, že jde o ojedinělý případ, nebo si myslíte, že tento případ poukazuje na širší problémy v našem trestním systému?

Jednoznačně trestní systém je velmi špatný, kdy se moc vkládá do rukou člověku, který je ovlivněn nebo může být ovlivnitelný dalšími lidmi v justičním systému, ať už to jsou soudci vyšších instancí, státní zastupitelství či policie. Rozhodně si myslím, že se nejedná o ojedinělý případ. Bohužel takových případů s tzv. univerzálními svědky a manipulací důkazů je více, což poukazuje na ubohost a nevěrohodnost trestního systému v ČR.

Jak vnímáte roli státního zástupce Martina Malůše v tomto případu? Myslíte si, že jeho postoj a argumentace jsou spravedlivé?

Pan Martin Malůš bohužel dopadl tak, že po odchodu do důchodu pana Foltýna zdědil jeho vykonstruovanou prasárnu, se kterou bohužel musí držet lajnu a dělat všechno proto, aby kluci zůstali ve vězení.

Jedním z hlavních důkazů proti vašemu synovi byly pachové stopy a svědectví dvou recidivistů. Jak se vaše rodina snaží zpochybnit tyto důkazy a jaké nové skutečnosti by mohly pomoci prokázat nevinu Davida?

Pachové stopy nemá absolutně smysl zmiňovat. Protože, když někdo umyje dveře savem, tak pochybuji, že na klice najde někdo pachové stopy, to je naprostý nesmysl. Už znalec kdysi řekl, když se tam našlo velké množství pachových stop 12 lidí, tak je to až nenormální. Bohužel soudu a policii to stačilo.

Co vy osobně považujete za nejhorší důkaz celého procesu?

Nejhorší důkaz celého procesu? Že pan doktor Foltýn u soudu řekne, že z taktických důvodů 2 měsíce před procesem u Vrchního soudu schoval důkaz DNA, kde bylo jasně dokázáno, že DNA nepatří ani Davidovi ani Marošovi. Pokud už věděl, že klukům DNA nepatří, ale naopak našli DNA několikrát trestaného recidivisty ze Slovenska, a stejně byli kluci odsouzeni, tak tohle nepovažuji za spravedlivě uzavřený proces.

Existují další svědci nebo důkazy, které by mohly být v budoucnu použity k obnovení procesu a prokázání neviny vašeho syna?

Samozřejmě že existují, ale to rozhodně nebudu říkat do novin.

Jaký dopad měl tento soudní proces na vaši rodinu a jak se s ním vyrovnáváte? Jakou podporu dostáváte od přátel, veřejnosti nebo organizací?

Špatný, jak jinak. Vyrovnávám se s tím velmi špatně. Podpora od přátel je veliká, protože kamarádi a všichni, co mě znají, vědí, že jsem nikdy nevychovával vraha. Celý tento proces je absurdní. Je vidět, že veřejnost začíná čím dál více vnímat tuto kauzu, a to jaká nespravedlnost se stala a děje.

Jaké jsou vaše další kroky a plány v boji za prokázání neviny Davida? Myslíte si, že existuje naděje na spravedlnost a co by podle vás bylo potřeba, aby se váš syn dočkal spravedlivého procesu?

Stále se něco děje. Máme pomoc dvou slečen z veřejnosti, které založily petici , která snad nějakým způsobem pomůže. Byl bych moc rád, kdyby se do toho zapojilo hodně lidí a nebylo by jim lhostejné, co se děje v našem státě. Samozřejmě plánujeme další kroky, ale nechci jmenovitě udávat jaké.