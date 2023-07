Pamětník Paroubek žasne: Jako za Nečase s Kalouskem. Občané mlčí, zatím

reklama

Poměrně dost rušno bylo uplynulý pracovní týden i v Poslanecké sněmovně, a to v obou komorách. Výsledek předpokládaný. Ti, kterých se vyjednávání dotkne, dešifrují plán podle vás na podzim nebo v lednu?

Obyčejný občan tomu, co se děje, v zásadně nerozumí. Zásah je tak masivní a nepřehledný, že musí být dezorientován. Do toho ještě strašení válkou na Ukrajině a tím, že si Putin přijde pro nás. Připomeňme zastrašování občanů obecně, viz. kauza Ševčík.

Zejména čeští občané v období dovolených nejsou nijak zvlášť aktivní. Pokud k tomu připočteme podivně se chovajícího pana Středulu, který děkuje ministrovi financí, že ho laskavě přijmou k jednání? Tak krotké odbory pod jeho vedením! Všechny tyto momenty způsobují, že se občané zatím nevyjadřují.

Podle mého odhadu došlo za poslední dva roky 2021 a 2022 k poklesu životní úrovně o čtvrtinu. Něco mezi čtvrtinou a pětinou. Spíš čtvrtina s ohledem na inflaci. Balíček bude znamenat další pokles životní úrovně. (Pozn. redakce: konsolidační balíček, ozdravný balíček, daňový balíček) Upřímně řečeno, je to balíček číslo jedna. Pak bude následovat balíček dvě a tři? Tato vláda stejně jako Nečasova a Kalouskova vláda utlumila hospodářství. Hospodářství neroste. Samozřejmě, když budou utlumovat některé výdaje, zejména finanční a svou politikou působit na pokles reálných mezd a důchodů, bude to ve svých důsledcích znamenat, že bude dál klesat koupěschopnost obyvatelstva. To je jedna složka HDP. Nějaká naděje, že se zlepší hospodářství a dojde k růstu, s kterým se bude dát něco opravdu dělat, je chiméra. Mezi tím sledujeme šílené výdaje na zbrojení, kterými je tato vláda posedlá.

Podle vás dochází k poklesu životní úrovně českého obyvatelstva zhruba o čtvrtinu. Snížily se reálné příjmy zaměstnanců i reálné důchody. Jak jste k tomu dospěl?

Samozřejmě mám nějaké propočty. Když si vezmu růst inflace a proti tomu postavím růst reálných mezd, vychází mi to zhruba na tuto částku. Samozřejmě neberu celý spotřební koš mnoha desítek položek, beru základní položky, a to pár desítek potravin, nájemné, pohonné hmoty, elektřinu a plyn. Nepočítám s výdaji typu šatní skříň. Lidé se potýkají s inflací ve svých životech v posledních dvou letech velmi intenzivně. Myslím si, že můj odhad je velmi reálný.

Chudoba je selektivní, hovoříme o méně příjmových společenských vrstvách, že?

Samozřejmě u nízkopříjmových vrstev už nemá co poklesnout. Statisíce lidí žijí z ruky do úst a jsou zatížení splácením svých dluhů, a to je přes milion lidí. Střední vrstvy se potýkají s propadem příjmů, ať už ve státních nebo soukromých firmách. Asi pětina společnosti to nepozná a poměry se jí líbí. Podstatná část společnosti, i když se setkáváme s tendenčně zpracovávanými průzkumy veřejného mínění, buď nemá žádné rezervy nebo maximálně na tři měsíce. Když přijde velký výdaj, například, že skončí životnost pračky, lidé nemají na to, aby ji koupili.

Psal jste o tom, že pravicová vláda ve státních financích řadí „jako černá ruka.“ Jen ve státní kase toho mnoho nenajdeme. Není kde brát. Zajímavější možná je, koho chce přesně vláda „obrat.“ Vy říkáte v podstatě pátrá ve středních vrstvách, protože ti chudší na to už nemají?

Není co obrat. Samozřejmě, že lidé z nízkopříjmových vrstev budou platit zvýšením DPH. Je to opravdu plošné opatření. Vysokopříjmové vrstvy a buržoazie nic nepoznají. Jistě, že středně příjmové a nízkopříjmové vrstvy na to doplatí. Tato vláda chce směřovat k podpoře oligopolních firem, které si k obrazu svému vytvářejí tržní prostředí pro sebe. Ne pro malé, drobné střední firmy a vůbec ne pro občany, ale pro sebe!

Kdokoli šel proti koncernům a korporátům skončil. Co s tím?

Je potřeba větší zásah. Upřímně, budou si optimalizovat daně, jak uznají za vhodné. Progresivní zdanění, které zasáhne firmy oligopolního charakteru, co z nás ždímají peníze. Jestli banky měly za minulý rok sto mld. zisku? To už je přece jenom až příliš. Mají čím dál větší zisk, přitom jsou nedobytné. Dělají všechno pro to, aby se vzdálily od občanům, aby je lidé obtěžovali co nejméně. Co je nejhorší? Já bych jim ty zisky přál, kdyby zůstaly tady v zemi tak, aby šla část na podporu sportu, kultury atd, jenže oni odvádějí dividendy do zahraničí z českých bank a od českých daňových poplatníků, od jednotlivců a firem. Takto se zvyšuje rentabilita zahraničních mateřských bank ve Francii, Rakousku, ale také v Itálii, Belgii a z toho nemůže být nadšený nikdo.

Podle vás firmy vytvořily trh s vlastními pravidly, kdy kašlou na zákony. Máte zkušenost s tím, jak okradli vás osobně, kterou jste dal veřejně ve známost. Popíšete ji v kostce našim čtenářům znovu?

Obecně je ochrana spotřebitele minimální. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá tím, jak se neúčelně vyhazují peníze na ministerstvech. To je jistě chvályhodné. V první řadě by ale měl chránit spotřebitele, aby tu bylo férové prostředí.

Nejsem sám, co něco takového zažil. Koneckonců to v Chorvatsku probíhá poslední léta běžně, že si český občan či kdokoli ze zahraničí objedná nemovitost, dá zálohu a pak se dozví, že je nemovitost pronajatá dvakrát. Někdo asi vylicitoval vyšší cenu a nejedete nikam. Ale půl roku dopředu si zajistíte letenky. Problém je v tom, že vám letuška řekne, že si sice můžete stornovat letenku, ale nedostanete ani korunu. Něco neuvěřitelného! Před rokem jsme museli přehodit let do Francie a všechno šlo ve prospěch buď letecké společnosti nebo zprostředkovatele.

Teď jste přišel o patnáct tisíc a ani jste už nakonec nechtěl letenky stornovat, protože by je zřejmě prodali dvakrát?

K tomu by nepochybně došlo. Vekslovali si několik měsíců s mými penězi.

Na závěr, komu se vláda Petra Fialy vyplatí podle vás?

Žádné progresivní zdanění není. Víme, že odvod dividend do zahraničí dosáhl tři sta mld. korun a to je částka, která mnohonásobně převyšuje to, co dostáváme milodarem z EU. Je otázka, do jaké míry je tento svobodný pohyb kapitálu pro Českou republiku výhodný. Mimořádná daň by samozřejmě byla možná podle určité směrnice Evropské unie, ale Česká republika a Ministerstvo zahraničí by muselo pozměnit některé dohody. Mimochodem máme smlouvu s Německem ještě z komunistických časů z roku 1986.

