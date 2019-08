Pamflet, idioti. Generál Blaško promlouvá o špagátu, národní hrdosti a sekání na nudle

Když jsem se vás minule ptala na téma uplynulých třiceti let od sametové revoluce, co Čechy trápí, řekl jste: „Obyčejné lidi trápí, že nejsou plněny sliby, a ty ostatní asi, že nemají takové zisky. A že v naší společnosti je, jak říkal Havel, blbá nálada.“ Premiér Andrej Babiš nyní argumentuje průzkumem Českého statistického úřadu, kde občané svou životní situaci ohodnotili známkou 74 procent, a ještě více pak studenti. Nakolik jde o zásluhy současné vlády, premiéra, nakolik pokládáte tato čísla za reálná, nebo za iluzorní, vzhledem k exekucím, drahému bydlení a podobně?

To jste řekla hezky. Svým způsobem jsou to všechno iluze vydávané za realitu, protože jak je z různých náznaků známo, tak se na nás řítí recese. V Německu už to začalo. V podstatě to, co se vydává za zásluhy, může být během pár dní úplně jinak. Já si myslím, že by se mělo nakládat s těmito anketami a průzkumy velice opatrně, protože někteří lidé situaci vnímají úplně jinak, než se prezentuje.

A jak vnímáte, že premiér tento argument používá?

Je známo, že on si pěstuje svoji vlastní image a využívá k tomu prakticky všech prostředků, protože kolem něj skáče velké množství lidí, kteří mu radí a na Facebooku má svůj článkovník a tak dále. Takže: já, já, já. Aby to nebylo všechno jinak. Mně se prostě nelíbí přespřílišná nenávist. Tím bychom mohli začít, a už to pojede: Rozsekáme ho úplně na nudle, když si z nás v podstatě dělá srandu.

Když jsme u toho. Máme nového ministra kultury, jímž je Lubomír Zaorálek, po čtvrt roce vyjednávání a prodlužování. Co mu říkáte?

Když se podíváte jako vždy po volbách nebo v průběhu volebního období na jednoho nebo druhého, všimnete se, že zde existuje takzvaný systém vynořování a zanořování. On se ten dotyčný vždycky zanoří, aby se po x letech zase objevil jako náměstek nebo ministr. Jak tam jednou hodí drápek, už se nepustí. Nebudu Lubomíra Zaorálka nějak komentovat, protože Zaorálek se už dostatečně vyhodnotil sám.

Kolem celé situace se diskutuje o tom, jak velký vliv na sestavování členů vlády má premiér Andrej Babiš a jak moc do toho zasahoval prezident Miloš Zeman. Mluví se o porušování Ústavy. Zaznamenal jste v celé situaci kolem ministra kultury oslabení premiéra, a naopak přílišné vměšování prezidenta?

Já u těch jednání nejsem, takže nemohu na tuto otázku fundovaně odpovědět a vše, co řeknu, jsou čiré spekulace. Ale když vidíme činnost předsedy ČSSD, něco tam být musí. Nic se neděje bez příčiny.

Předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil u Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, že měl už napůl vyklizenou kancelář, protože si myslel, že vládní krize skončí rozpadem koalice. Jak fungování koalice nyní hodnotíte?

Bylo zcela jasné už když to všechno začalo, že si sociální demokracie celou krizi spískala sama. Proč Antonína Staňka nenechali ministrem a museli ho měnit? Proč začala řvát kulturní fronta, že Staněk dělá kroky, které prostě kulturu nějakým způsobem zneklidňují? Vše vyvolali sami a já nevím, proč jsme měli na talíři ministra kultury stále do kola už tři měsíce. Bude, nebude, budu, nebudu, odejdu, neodejdu... vždyť si z nás normálně dělají vrtuli. Není normální, aby se předseda strany choval způsobem, jako Jan Hamáček. Pro mě – jako občana – je jeho chování naprosto nepřijatelné.

Co měl Jan Hamáček udělat?

On si to spískal, tak se měl sbalit, z koalice odejít a byl by klid. Vždyť tohle je něco tak hrozného, že to snad ani… kdybych nežil v České republice, říkal bych si, že to snad ani nemůže být pravda. Hop sem, hop tam, budu, nebudu, odejdu, neodejdu, a když neuděláte toto, já udělám tamto. A neustálé vyhrožování a tlačení ke zdi. V podstatě jsou zahlceni občané, protože mainstream se v tom hrabe, nimrá a hýká blahem, že má přes prázdniny téma.

A jaký je výsledek? K čemu to slouží? Aby se zakryly nějaké věci, aby se nemuselo říci, že jsme na pokraji toho, před čím varovali ekonomové – tedy že recese přijde a už neťuká, ale bouchá na dveře. Takže občan je zahlcen ministrem kultury, což je pro nás veličina naprosto normální, ale skutečný stav věcí se snaží zakrývat. A k tomu celá šaškárna přispěla.

Je známo, že Tomio Okamura i letos projevoval zájem, aby hnutí SPD bylo součástí vlády v případě, že by se koalice rozpadla. To by bylo přípustné řešení i pro vás?

Já se domnívám, že hnutí SPD by mohlo už převzít odpovědnost za chod věcí veřejných a mělo by se angažovat. Ale já nejsem předseda, ani člen předsednictva, takže neznám všechny záměry.

Hodně se mluví také o hnutí Trikolóra, které míří na vlastenecké voliče a mohlo by tedy hnutí SPD odvést část voličů. Obáváte se toho?

Domnívám se, že ne. Ale s podmínkou. Vlastenecká fronta je velice roztříštěná, je spousta subjektů, které se prohlašují za vlastenecké, ale měli bychom začít společně přemýšlet, jak se dát skutečně dohromady a upozadit některé subjekty na politické scéně, které se už přežily, a je třeba jim to ukázat, až budou volby. Jenže bohužel: znovu, jsme v České republice, já chci být šéf, ty nebudeš šéf a tamten chce být šéf, ty nebudeš dělat tohle a ty tohle. Nejsme schopni vzít za své, že naším cílem je, aby republika prosperovala, abychom si uchránili svoji národní hrdost a národní čest.

Jinak řečeno, neumíme táhnout za jeden provaz?

Neumíme táhnout za jeden špagát.

Jak to, že jsme se to za 30 let nenaučili?

Nenaučili jsme se to nikdy.

Naučíme se to někdy?

Nevím. Prostě v dnešní situaci se chce každý nějakým způsobem podílet na moci, na tocích peněz a tak dále. Jestli to tímto způsobem dopustíme dále, budou nás neustále válcovat TOP 09 a Piráti a kdekdo další. Takže předsedové subjektů by měli vyvolat jednání a dohodnout se na společném postupu. Volby do Poslanecké sněmovny se blíží.

Na serveru Hlidacipes.org nedávno vyšel článek, který rozebírá, jak jste přišel k podpoře při zvolení do Evropského parlamentu: „Na příkladu generála ve výslužbě je tak vidět, jak může dezinformační scéna prosadit na významný politický post svého kandidáta i bez výrazné finanční a marketingové podpory politických stran. Stačí k tomu, především u voleb s celkově nižší volební účastí, dostatečně motivovaná skupina příznivců propojená přes sociální sítě,“ uvádí text s tím, že k mandátu europoslance vás vynesly z osmého místa kandidátky preferenční hlasy příznivců, kteří na vaši podporu mobilizovali na Facebooku i v alternativních médiích. Co vy na to?

Dotčenému redaktorovi píšu, že by mohl stejné úsilí, které věnoval článku o mně, věnovat popsání současné situace v české politice.

Jste si vědom použití nějakých dezinformací ze strany své osoby?

Nejsem si vědom. Chce snad redaktor tohoto pamfletu říci, že 47.503 voličů, kteří mě volili přímo, jsou všichni idioti, co si nevidí na špičku nosu? Kdyby si dal práci a s mnohými z nich si promluvil, proč mě volili, zjistil by, že to nemá co dělat s dezinformacemi, ale s mými osobními postoji k celé dnešní situaci.

