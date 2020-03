Pan Hrušínský je sebestředný blbeček, rarita i na poměry kavárny. A ta přihlouplá paní může skončit v kriminále. Promlouvá exministr vnitra Pecina

reklama

Jak z pozice bývalého ministra vnitra hodnotíte postup vlády v boji proti koronaviru?

Postup vlády je velmi radikální. Jako běžnému občanu se mi zdá trochu přehnaný, ale kdybych byl na místě ministra dnes, asi bych se snažil postupovat stejně. Opatrnosti asi není nikdy dost.

Kdo by podle vás měl mít v řešení situace hlavní slovo? Ministerstvo vnitra, nebo experti z Ministerstva zdravotnictví?

Anketa Jak se zatím Babišova vláda zhostila boje proti koronaviru? (Hlasování od 11.3.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 24056 lidí

Hlavní zodpovědnost má pochopitelně premiér, který předsedá Bezpečnostní radě státu. Odborná stránka věci je pochopitelně na Ministerstvu zdravotnictví v čele s ministrem. V těchto situacích je role vnitra podpůrná, nikoli rozhodující.

Premiérovi i ministru Vojtěchovi bylo trochu vyčítáno, že příliš mluví a pořádají „deset tiskovek denně“. Je podle vás správně, že se lidem snaží věci vysvětlovat, nebo by naopak bylo lepší, kdyby „mlčeli a konali“?

Myslím, že oba pánové konají. Zda mluví moc, nebo málo, je těžko posoudit. Lidé hltají informace o každém novém případu. Jedinou otázkou je, zda má vše oznamovat premiér a ministr, nebo to nechat na odbornících a mluvčích. Ale informovanost je určitě důležitá a určitě není přehnaná.

Je podle vás lepší, když vláda v takových situacích, jako je hrozící epidemie, zasahuje dopředu preventivně, i za cenu, že opatření budou zbytečná, nebo když „čeká na vývoj“?

Já jsem kdysi hlasoval pro nákup vakcíny proti prasečí chřipce. To byl rok 2010. Z dnešního pohledu bych řekl, že to byla chyba a vyhozené peníze. Ale kdybych se měl rozhodovat dnes, rozhodl bych se stejně. A vládě se vůbec nedivím. Když vidí co se děje v Itálii, nedivím se tvrdým preventivním opatřením.

Byl jste jako ministr vnitra nějakým způsobem připravován na to, že může nastat podobně krizová situace a jak se v ní může postupovat? Myslím třeba nějaká cvičení nebo tak?

Jistě. V rámci integrovaného záchranného systému jsem měl informace, které jsem potřeboval. Jestli se ptáte na cvičení, jako se dělala na vojně, tak taková jsem neabsolvoval. Ale jsem si jist, že příslušné složky policie a hasišů byly a jsou připraveny.

Opatření, které vláda vyhlásila v úterý dopoledne, jsou zcela bezprecedentní. Náměstek ministra zdravotnictví uvedl, že důvodem byl zlomový případ pražského taxikáře, u něhož nešlo dosledovat „italskou stopu“ nákazy a nikdo nevěděl, odkud se nakazil a koho nakazit mohl. Je dobře, že vláda přijala takto radikální opatření?

To nevím. Nemám informace, které mají ministři a Bezpečnostní rada státu. Nelze rozhodnout bez toho, aby člověk znal informace, které mohou být i částečně v utajeném režimu. Kdo říká, že vláda dělá nesmysly, tomu nerozumí. To může vyhodnotit jen ten, kdo informace má. A my je nemáme. Takže jestli vláda rozhoduje správně, se asi nedozvíme. To, co budeme moci pozorovat, bude počet nakažených a mrtvých v porovnání s okolními státy. To bude měřítko.

Martin Pecina



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nehrozí, že když vláda přijímá takto radikální kroky, že veřejnost postihne ještě větší panika než doposud? Můžeme se dočkat ještě intenzivnějších nájezdů na obchody, nebo třeba rabování?

Nemyslím si. Češi jsou disciplinovaní. Dovolím si zde připomenout i roli médií, která nemají paniku podporovat. Rabování se nebojím. Jsme inteligentní národ…

Co naopak dělat s extrémy na druhé straně, s lidmi, kteří si myslí, že jim nic nehrozí a jakákoliv bezpečnostní opatření budou ignorovat? Zaznamenali jsme to již v minulých dnech, když lidé přes jasné doporučení vlády cestovali do Itálie a ještě se tím chlubili (vrcholem byla dáma, která z italské lyžovačky premiérovi vzkázala, že ona pravidla dodržovat nebude, protože on je nedodržuje také). Hrozí nějaký rozsáhlejší „bojkot“? A jak podle vás takovému chování má vláda čelit, má předvést sílu?

Šíření nakažlivé lidské nemoci je trestným činem podle §152 trestního zákoníku. Hrozí tady i nepodmíněné tresty odnětí svobody. Z toho plyne, že paní, o které píšete, se může, pokud je nakažena, dopouštět trestného činu a na to má stát standardní mechanismy. Vláda v této věci nemusí dělat nic. Měly by konat orgány činné v trestním řízení. Tady mohou umírat lidé, to není žádná legrace. Nějaká přihlouplá paní může taky skončit v kriminále…

V tomto směru se už několik minut po vyhlášení opatření ozval principál Divadla Na Jezerce a známý odpůrce premiéra Babiše Jan Hrušínský, který premiéra obvinil, že se zákazem shromažďování snaží zlikvidovat divadla jako ohniska opozice, a jeho divadlo zejména. „LIKVIDACE Divadla Na Jezerce! Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení. Zákaz demonstrací? Stanné právo – pod hrozbou 3 milonů korun pokuty jen kvůli tomu, aby se nemluvilo problémech trestně stíhaného komunistického udavače?!!! ! S.O.S.!!!!!!!“ sepsal. Co na tento sebestředný přístup říct?

Pan Hrušínský je podle mého názoru sebestředný blbeček žijící z dotací a kopající kolem sebe. Toto není první status na sociálních sítích, který mne vede k takovému závěru. Ale třeba se mýlím a jedná se o standardní vyjádření příslušníka nové generace liberálních herců-politiků. Budu ale věřit, že pan Hrušínský je i na poměry pražské kavárny rarita. Takto rajtovat na takto vážné situaci je podle mne zcela mimo meze dobrého vkusu. Doufám, že alespoň na tom se snad většina národa shodne.

