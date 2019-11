Paní Nora a vraždění jehňátek. Odevzdat odznak, zbraň a rezignovat, doporučuje Tomáš Vyoral

Nejbohatší Čech Petr Kellner koupil společnost CME a s ní i TV Nova. Někteří varují, že se tím dále média dostávají do područí českých miliardářů, kteří skrze ně chtějí ovlivňovat voliče. Jiní říkají, že lepší Kellner, než někdo z ciziny. Který postoj je vám bližší?

Především je zajímavé, jak řada komentátorů a novinářů šílí už s předstihem. Přesně to vystihl manažer PPF v rozhovoru, nebo spíše při grilování v České televizi, kdy Marcele Augustové řekl něco ve smyslu, proč by se měli obhajovat předem, když ještě ani nákup nebyl dokončený. Počkejme si, uvidíme a pak můžeme posoudit. Já osobně k tomu mám zatím neutrální postoj.

Že se média vracejí do rukou českých majitelů, není nic proti ničemu. Naopak. A podstatné je, že víme, komu patří a tak k tomu médiu můžeme už s určitým kritickým pohledem přistupovat. Jen škoda, že je tohle navracení do českých rukou jen u médií. Kéž by se tak stalo i u některých firem nebo strategických surovin, jako je třeba voda.

Se soukromou televizí Nova, na rozdíl od povinně placené naší, vaší a hlavně jejich České televize, nemám problém. A ačkoliv má majitel vliv na své médium, tak je myslím bláhové předpokládat, že všechno překope od píky. Navíc, vzhledem k diváckému podílu a sledovanosti této televize by šel tak trochu i sám proti sobě.

Promění se Nova v jakousi hlásnou troubu čínských zájmů? Odkud nejhlasitěji slyšíme protesty proti Kellnerovu kroku?

Jak říkám, uvidíme. Ale já bych vsadil ruku, coby pravák raději levou, že nepromění. To je pouze křik levicově liberálních novinářů, kteří při pouhém zaslechnutí slov Čína a Rusko propadají panice a před očima mají konec světa, zatímco při slovech USA a EU jim vlhnou trenky. A kalhotky. Abych byl genderově vyvážený a objektivní.

A je až úsměvné, že nejvíce křičí zejména komentátoři z řad Bakalova impéria, který zřejmě v jejich jednoduchém uvažování asi není podnikatelem a nemá zájem na žádném politickém vlivu v ČR. Přitom, když právě Bakalova média člověk sleduje, tak si uvědomí, že tendenčnost a propaganda nejhrubšího zrna jsou snad jejich mladšími sourozenci. Samozřejmě v šiku za Bakalovými skvosty se děsí zřejmě někteří veřejnoprávní novináři. A předpokládám, že i jejich v ČT24 protežovaní kamarádi z nečteného DeníkuN, který jako by rovněž vypadl z třetího oka Zdeňka Bakaly.

Bude se, podle vás, 16. listopadu na Letné protestovat i proti „zlému Kellnerovi, který stejně jako Babiš ovládá česká média“?

To nedokážu posoudit. Nicméně tyhle demonstrace nenávisti z poslední doby mají většinou všeobsažný až encyklopedický charakter, od nenávisti vůči drtivé většině názorových oponentů až po přehlídku nejrůznějších psychických poruch a anomálií zosobněných samotnými řečníků. Takže Antikellner se tam určitě někam vleze. Tam, kde chybí rozum, se snese všechno.

Reportérka Nora Fridrichová v debatě na ústecké vysoké škole vyjevila, jak by měla vypadat práce novináře a obula se do způsobu vedení rozhovorů, který praktikuje moderátor Luboš Xaver Veselý. Myslíte si, že má Fridrichová pravdu, když tvrdí, že při rozhovoru by politik měl zažívat „perné chvilky“, a novináři by měli klást nepříjemné otázky? Je to nutné vždy? A mohou se ostatní novináři poučit z práce ČT?

Správný moderátor by měl zejména vést rozhovor stylem padni komu padni. Zda je, nebo není ke zpovídanému konfliktní, je podle mého až v druhém sledu. Předně by měl být konzistentní. A při vší úctě, v tomhle Xaverovi nesahají moderátoři České televize ani po kotníky, stejně tak jako třeba jejich kamarádi z DVTV. Na rozdíl od Xavera, který se snaží, a daří se mu to, být nekonfliktní ke všem, tak kamarádi paní Nory mají dvojí metry a nakrásně de facto z prvních vět poznáte, zda jejich host je ten správný a uvědomělý, tudíž kamarád a bude to standardní příjemný rozhovor – nebo zda je host neuvědomělý a tudíž přijde konfrontační grilování ve stylu vraždění jehňátek.

Ostatně, já bych na místě paní Fridrichové raději začal u sebe. O její nezávislosti, vyváženosti a objektivitě pochybují snad i vyschlí šneci v ulitách, protože focení se s odznáčky a podpora politické neziskovky Pulse of Europe nebo její avizované vystoupení 16. listopadu na demonstraci na Václavském náměstí jsou podle mého u veřejnoprávního novináře zvlášť nepřijatelné. Kdyby měla trochu soudnosti, což evidentně nemá, tak by s pokorou sobě nevlastní odevzdala odznak, zbraň a rezignovala.

Ceremoniál udílení nejvyšších státních vyznamenání 28. října se i letos nesl ve znamení nespokojenosti části národa. Kritika mířila například k faktu, že Miloš Zeman si vybíral, koho z politické reprezentace na Hrad pozve, diskusi vyvolal i seznam vyznamenaných, zdravotní stav prezidenta, či obsah jeho projevu. Považujete tyto námitky za oprávněné?

Taková událost bude podléhat z povahy věci kritice vždy a za jakéhokoliv prezidenta. Část kritiky je podle mě oprávněná, větší část podle mého ne, ale každopádně je kritika legitimní. Tedy pokud je v mezích slušnosti.

Své si vyslechl i legendární hokejista Jaromír Jágr, který patřil mezi oceněné. Bývalý novinář ČT Jan Hrubeš uvedl, že Jágr podle něj přijetím vyznamenání kolaboruje a že je sice skvělým sportovcem, ale mizerným člověkem. Jde ze strany Jágra o kolaboraci? A pokud ano, s kým vlastně kolaboruje?

To byste se měli spíše zeptat pana bývalého novináře ČT Hrubeše. Já mu do hlavy nevidím, a i kdyby, tak bych v tom vzduchoprázdnu nejspíš našel jen pár prefabrikovaných frází obalených v nenávisti. Jde o názornou ilustraci smýšlení lepších lidí, tedy těch, kteří přeceňují sebe sama a podceňují ostatní. Kdo není s námi v bezmezné kritice a nenávisti vůči Zemanovi, Putinovi, Babišovi a Číně, tak je kolaborant a mizerný člověk. Pokud se na sebe pan Hrubeš dívá do zrcadla, musí mít zřejmě kachní žaludek. Asi tak.

Jaromír Jágr je po Karlu Gottovi další velký Čech, který reprezentuje naši zemi ve světě a který spojuje národ. A po tom přeci lepší lidé volají, nebo ne? Nebo jakmile nejde o stahovače králíků nebo převlékače vojenských uniforem, tak se nejedná o správného spojovatele s ideálním kádrovým posudkem?

Ještě před oslavami 28. října se naplno rozvířily spekulace o zdravotní návštěvě Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici. Lékařská zpráva o prezidentově zdravotním stavu pak vše ještě zesílila, neboť se jednotliví politici jali ji rozpitvávat. „Kamarádi ortopedové mi teď vysvětlili, co to je, s tím, že v žargonu se tomu říká ‚vychlastaný nohy‘,“ uvedl na adresu prezidentových zdravotních obtíží poslanec Miroslav Kalousek. Jak se na tento komentář díváte? A víme toho o zdravotním stavu prezidenta dost?

Že Miloš Zeman není abstinent, nebo dříve nebyl, kulantně řečeno, ví asi každý. Ale myslím, že co se týká zdraví druhého člověka, měli bychom zachovávat elementární respekt. U pana Kalouska je to o to zarážející, že on sám je znám tím, že nejde pro sklenku daleko a zřejmě patří mezi nejsmělejší štamgasty bufetu Poslanecké sněmovny, který mu štědře dotujeme. Na jeho místě bych se raději v tomto ohledu pozdržel komentářů a raději si dával pozor na své nohy, které jsou občas evidentně nemocné zatím jen Junckerovým kačerem.

Pojďme k tématu migrace. Vzdělanější Afričané mají větší ambice, proto míří do Evropy, tvrdí nová studie OSN. Co na to říkáte? Jezdí k nám do Evropy ti ambiciózní? Je to dobře?

Pokud k nám do Evropy lifrují pašeráci oblečení do neziskovkářských mundůrů ty vzdělanější, tak bych opravdu nechtěl vidět ty méně vzdělané. Je evidentní, že jde o propagandistický blábol. Přání autorů otcem myšlenky. Autoři taky asi čtou přespříliš deníky Josepha Goebbelse nebo moc koukají na Českou televizi. Tyhle nesmysly spolu s nesmysly, jako je právní institut „strpění cizince“ prosazovaný Janem Hamáčkem, mohou indikovat, že se chystá zintenzivnění migrační invaze z Afriky a z arabských zemí do Evropy.

