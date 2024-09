Paroubek: Pekarová blábolila, jak posílili. Ne, koalice byla ve volbách bita jak žito

Pane inženýre, na začátek se samozřejmě musím zeptat – co říkáte na výsledky voleb?

Podle toho, z jakého hlediska to chcete slyšet. Tak samozřejmě, bylo to velké vítězství hnutí ANO, které tedy, pokud jde o volby do krajských zastupitelstev, vyhrálo opravdu vynikajícím způsobem. Ne zdrcujícím, protože v některých krajích prostě jsou fenoméni té regionální politiky. V Liberci Půta, v Českých Budějovicích Kuba a Grulich na jižní Moravě. Jinak tedy je to opravdu vynikající vítězství ANO. Veliká porážka vládní koalice.

Takže, vždycky to bylo tak, alespoň v předchozích letech, že ty agentury pro výzkum veřejného mínění sice manipulovaly veřejné mínění tím, že podsekávaly některé strany, odhady některých stran, jiné zase zviditelňovaly nebo zvyšovaly, jako to dělaly a dělají dlouhodobě u Pirátů, ale alespoň týden, deset dní před volbami se vrátily do nějakého normálního modu. Že začaly třeba upozorňovat, že by to mohlo dopadnout. Ale takhle je to úplně nevěrohodné to, co předvádějí. Já si chci udělat porovnání těch posledních průzkumů a ukázat, jak je to manipulativní. Že toto skutečně v žádné jiné zemi není, že by se takovýmto způsobem manipulovalo s veřejným míněním.

Ale zpátky k výsledkům voleb. Velká porážka vládní koalice. Myslím si, že třeba hejtman Kuba byl velmi průměrný ministr, ale je to výtečný hejtman. Takže ti lidé ho berou ne jako reprezentanta ODS, od které se také umí držet zpátky, ale jako člověka, který umí řídit ten kraj, je umírněný a dokáže komunikovat i s těmi politickými protivníky. Což u politika ODS není běžné, není prostě normální, když to tak řeknu (smích). Takže ta mapa je jasná, pokud jde o ta krajská zastupitelstva.

A co volby do Senátu?

Pokud jde o Senát, tak to je opět vynikající vítězství ANO. To se přibližuje k těm vynikajícím vítězstvím, které měla sociální demokracie v minulosti, kdy měla největší podporu veřejnosti, někde mezi 25 – 30 procenty. Tak jako dneska ANO. Takže z toho se pak generuje těch 20 mandátů, o které se bude ucházet ve druhém kole. Jeden mandát už má jistý. Myslím, že hnutí ANO je schopno udělat nejméně dalších 12, 13 mandátů. Takže zvýší svou účast, své zastoupení v té druhé komoře. A chtělo by to, aby také do budoucna si udrželo tuto volební podporu, těch 25 – 30 procent hlasů tak, aby ta tvář Senátu se během dvou příštích voleb naprosto změnila. Dneska je to v podstatě uskupení, které nevyjadřuje názory českého obyvatelstva. Protože prostě bývají tito lidé zvoleni tak desetinou voličů.

Jak by se podle Vás k výsledkům voleb měly postavit vládní strany, především premiér Fiala?

Já si myslím, on to neudělá, ale rozhodně tedy by měl vyměnit ve vládě několik ministrů. Ty nejslabší ministry. Což je skoro celá vláda, ale alespoň 5, 6 ministrů. A zbavit se Pirátů. Protože to je prostě zátěž, která ho zatěžuje. Tři mandáty Pirátů, tak to je ohromná prohra vládní strany, která má podporu médií, podporu těch mladých redaktorů v médiích, kteří tedy deformují to veřejné mínění, že to vypadá tak, jako kdyby to byla pomalu nejsilnější strana pravice a nejakceschopnější. Přitom je opak pravdou. A samozřejmě nepochopitelnou podporu, tedy tlačenku bych přímo řekl, těch agentur pro výzkum veřejného mínění. (Rozhovor byl veden předtím, než premiér rozhodl, že má Ivan Bartoš ve vládě skončit – poznámka redakce). Jen tak mimochodem ČSSD, Česká suverenita sociální demokracie na kandidátce STAČILO! získala dva mandáty. Takže my máme dva mandáty jako nevládní strana, médii vůbec nepovšimnuta.

A to konkrétně kde?

Je to pan Havránek ve středních Čechách a pak profesor Žaloudík v Jihomoravském kraji, bývalý senátor ČSSD. Neporažený senátor, protože on už pak nekandidoval, takže kandidoval teď jako nezávislý nestraník za nás. My jsme jej nominovali na kandidátku STAČILO!. A ještě musím říct, že další dva mandáty nám unikly v podstatě velmi těsně, a to ve Zlínském a v Jihomoravském kraji. V podstatě o desítky hlasů. Takže ani to není špatné.

Jak to vidíte za rok v těch parlamentních volbách. Co chcete voličům nabídnout, abyste uspěli?

Myslíte si, že nastanou nějaké větší změny v sociální demokracii? Přece jen jsou to už několikáté volby, kde se jim opravdu moc nedařilo. Michal Šmarda například oznámil, že na předsedu už kandidovat nebude.

Já si myslím, že teď už by jim nepomohl ani politický Einstein. Určitě k nějakým změnám dojde, ale prostě pokud nepůjdou společně v rámci nějaké levicové alternativy těch vládních stran a také Andreje Babiše a pokud neukáže ta levice, že má silný potenciál... Koneckonců STAČILO! to ukázalo, že má nějaký potenciál, spojení. Tam, kde komunisté vystupovali sami, v Karlovarském kraji, tak tam propadli, takže také je to na zamyšlení, že musí některé ty své představy, ti funkcionáři KSČM upravit. Takže nezbývá nic jiného než spojení. Odhodit vzájemné animozity a představy o své výlučnosti a jít do toho společně.

Když se vrátíme k Pirátům: „Bojím se, že je to lehká předzvěst trajektorie Slovenska nebo Maďarska,“ řekl Ivan Bartoš v rozhovoru pro Právo a Novinky k výsledkům voleb především ohledně ANO a KSČM. Co na to říci?

No tak vláda, která vede politiku země s respektem k cizím zájmům, ať už jsou to zájmy americké, nebo jsou to zájmy bruselské administrativy, musí počítat s tím, že jí to jednou voliči spočítají. Takže to se stalo teď částečně, zatím nedokonale. Protože stejně se bude o těch politických věcech vyššího řádu rozhodovat až v Poslanecké sněmovně. Ale teď jde o to, aby nastal scénář, který umožní do budoucna samostatnou a suverénní politiku českého státu, který by byl řízen vládou, která dbá na to, že je českou vládou. A nebude poskokem cizí moci.