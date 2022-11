Paroubek: Tohle je jen začátek. Chudoba, účty... Za tohle jsme klíči necinkali

„Je to smutná tečka za 33. výročím sametové revoluce. Pro tohle jsme necinkali klíči,“ říká expremiér Jiří Paroubek v souvislosti s tím, že v 21. století jsou nutné tzv. potravinové banky. Rozebírá, jak jsme na tom v poslední době se svobodou slova. Dostal se i k Václavu Havlovi a zmínil „nenávistné rádoby nástupce“. Současné vládě vzkazuje: „Nespokojenost lidí se bude stupňovat. Pomoc od státu je zmatená, opožděná, nedostatečná.“ Žasl také nad reakcí našich „politických elit“ v souvislosti s tím, co se stalo v Polsku. Vrátil se i k výsledkům nedávných voleb v USA a řekl, proč by podle něj měl Trump dostat Nobelovu cenu.

Pane inženýre, v minulých dnech jsme si připomněli už 33 let od sametové revoluce. Jak ta porevoluční léta hodnotit?

Mám především na mysli svobodu slova. Že by svoboda slova byla zrovna výkladní skříní české demokracie, to se říci také nedá. Protože na jaře jsme byli svědky toho, že vláda v podstatě zastavila činnost některých serverů, které jí připadaly podezřelé. Dnes se dostat do mainstreamových médií, které vlastní řekněme oligarchové, je vlastně nemožné. Stejně tak do České televize, která vede v podstatě jednostrannou provládní propagandu. Takže ta svoboda slova, to opravdu není zrovna silný moment v těch posledních letech. A teď se to v poslední době vystupňovalo.

No, a pokud jde o růst životní úrovně, tak můžeme říci, že za řady vlád ta životní úroveň rostla, alespoň soudě podle růstu reálné průměrné mzdy a důchodů. Ale to se bohužel nedá většinou říci o vládách typu vlády Mirka Topolánka, Petra Nečase a už vůbec ne o té vládě současné, která bohužel dělá všechno pro to, aby destruovala sociální stát. A to jsme teprve na začátku toho jejího pokusu o demontáž sociálního státu, ke které dochází. To, že v tomto roce dojde k poklesu reálných mezd o nějakých 15 až 20 % a tedy poklesne životní úroveň až o pětinu u středněpříjmových a nízkopříjmových, je zřejmé. To už této vládě nikdo neodpáře. A hlavně, tato vláda nezná ani cestu, jak z toho. Takže jsme ve slepé uličce.

Ten hlavní problém je válka na Ukrajině, kde se tato vláda ČR s chutí účastní. Klíčem k tomu, aby se situace změnila, je ukončení války na Ukrajině, aby se přestali zabíjet zbytečně v zájmu často cizích imperialistických zájmů Ukrajinci s Rusy a aby přestalo trpět civilní obyvatelstvo. Myslím, že vládnoucí elita Ukrajiny i Ruska by měla za toto cítit odpovědnost. A samozřejmě také politické elity západu, včetně České republiky. Protože to stupňování války, dodávky zbraní na Ukrajinu, nevede k ničemu jinému než k eskalaci a k boji do posledního ukrajinského vojáka.

Když toto vše popisujete, je pochopitelné, že poměrně dost lidí říká, že před rokem 89 bylo vlastně líp?

Tak, mně osobně asi nebylo, ale chápu to, že celá řada lidí to takhle vnímá. Měli jistou práci, své jisté. Ta životní úroveň sice pomalu, nesrovnatelně se Západem, ale rostla. Dnes je možnost cestovat... no, ale tři čtvrtiny lidí na to nemají. Takže jakápak svoboda cestování, když na to nemám. Svoboda je tehdy, pokud na to mám peníze. Pokud na to nemám peníze, tak ta svoboda jaksi ustupuje do pozadí a je jenom pro určité vrstvy obyvatelstva.

Z některých míst slýcháváme, že tady chybí Václav Havel. Chybí?

Tak, já si myslím, že pan prezident by si býval měl přiznat také odpovědnost za některé jevy, které se staly. Ať už je to zpackaná privatizace, kdy došlo k rozkradení obrovských sum majetku – k tomu jenom přihlížel. Až potom v rudolfinském projevu to hodil všechno na Václava Klause. Ale myslím si, že ten způsob privatizace, který byl zvolen, tak k tomu prostě přihlížel. Domnívám se, že on osobně byl vcelku smířlivý člověk, velkorysý. Ale ti jeho diadochové, ti rádoby nástupci, jsou nenávistní, netolerantní, jako předlistopadoví komunisté.

Často je současná situace, kdy vychází lid protestovat do ulic, srovnávána právě s rokem 89. Je to namístě? Dá se to srovnat?

Určitě. Tato vládnoucí elita si myslí, že tím, že mají bezpečnou většinu v Poslanecké sněmovně, že tím je vlastně vystaráno. A že na veřejné mínění mohou kašlat. Sem tam se objeví nějaký cinknutý průzkum, kterým si jenom utvrdí, jak to dělají pašácky. Ale v zásadě se ta nespokojenost lidí bude stupňovat. A my jsme teprve na počátku té krize. Lidé dostávají nové předpisy plateb za energie – elektřinu, plyn, teplo – a řada z nich, i lidí ze středních vrstev, neví, jak se s tím vypořádá. Stát se sice snaží něco pomoci, ale ta pomoc je zmatená, opožděná, nedostatečná. Prostě je to špatně. Tato vláda je ve všech směrech špatná.

A jak vidíte současnou atmosféru ve společnosti? Před rokem 89 lidé zřejmě táhli více za jeden provaz… Teď je to ale opravdu půl na půl. Konají se protivládní demonstrace, pak následovala demonstrace, dá se říci „pro“… Kam až toto může dojít?

Tak, já si myslím, že by si především pořadatelé z Milionu chvilek neměli pomáhat německými turisty na Václavském náměstí – a hlavně turisty z Ukrajiny, kterých tam bylo alespoň 30 tisíc. Tohle bychom si měli vyřídit především sami mezi sebou.

Dnes bych chtěl vědět, kdo by otevřeně, včetně Milionu chvilek, plédoval pro tuto vládu. A žvanění o nenávisti, no tak, to jsou nenávistní především oni. Protože kdo má jiný názor, tak je ruský šváb nebo něco podobného. A demonstrace proti strachu? No zase, to stupňují hlavně oni. Až teď se objevuje občas z úst některých západních politiků, že Rusové opravdu, ale opravdu nechtějí dál za ukrajinské hranice. Takže, tady se vcelku nemáme čeho bát.

Ale ten strach, to je něco, s čím se hraje, aby se demontoval sociální stát – ve prospěch válečných, vojenských výdajů. Šílené nákupy amerických stíhaček v řádech desítek miliard, hovoří se až o 80 miliardách... Plus další vyvolané náklady, jako je rozšiřování odletových ploch. A samozřejmě pak německé tanky, to jsou další miliardy, plus vyvolané náklady, protože tonáž těch tanků je tak obrovská, že se bude muset upravovat řada mostů v Česku, aby po nich mohly jezdit. Vláda blábolí něco o 150 až 200 obrněných transportérech. Ty také nebudou zadarmo. To jsou desítky miliard korun.

No a samozřejmě tyto peníze pak nepřijdou českým lidem. Je tedy zřejmé, že by se měla vláda vzpamatovat. Ta toho ovšem není schopna. Takže by měla spíš odejít.

Nedávno se v supermarketech konala sbírka za účelem doplnění tzv. potravinových bank. Co říci na to, že je v 21. století vůbec potřeba taková potravinová sbírka, potravinové banky? Že jsou prostě lidé, kteří nemají co jíst…

Je to smutná tečka za 33. výročím sametové revoluce. Pro tohle jsme necinkali klíči, abychom se pak na chudé a potřebné museli sbírat. Měli jsme asi jiné představy. Alespoň já tedy ano.

Pojďme na další téma. Minulý týden dopadla na farmu na východě Polska u hranic s Ukrajinou raketa, která zabila dva lidi. Okamžitě to vyvolalo silnou odezvu proti Rusku. Pak ale přišla z USA oficiální informace, že se jednalo o raketu ukrajinskou. Co na celou tu věc říkáte?

Tak, já si myslím, že je to jenom ukázka toho, v jaké válečné hysterii se pohybují ty vládní politické elity. Ta vyjádření ministryně obrany nebo senátorky Němcové jsou opravdu už na hranici duševní příčetnosti. A doufám, že tedy teď nebudou označovat amerického a polského prezidenta, kteří uvedli věc na správnou míru, za ruské šváby nebo trolly. Ale já nevím, co někteří ti lidé chtěli. Jestli chtěli, aby naše armáda šla na Ukrajinu, nebo co? Aby se stupňovala válka, aby to přešlo do třetí světové války? To snad nemůže být nikdo takhle neodpovědný. Ale oni to prostě předvedli.

Když se podíváme na výsledky nedávných voleb v USA, jak moc, dle vašeho mínění, ovlivní přístup Ameriky k válce na Ukrajině?

Uvidíme, jestli republikánská Sněmovna reprezentantů bude ochotna tak velkoryse pouštět peníze na Ukrajinu. Peníze, které tam jsou, jdou většinou formou půjček. Ale upřímně, všichni víme, že je Ukrajina nebude schopna nikdy splatit. Spojené státy také mají svých starostí dost. Takže je otázka, jestli ten rozdělený Kongres, kdy většinu budou mít demokraté v Senátu a republikáni ve Sněmovně reprezentantů, zda půjde tak benevolentně na ruku prezidentu Bidenovi. Ale myslím si, že prezident Biden, i s ohledem na vnitřní americké problémy, kde je rovněž vysoká inflace, by měl také uvažovat o ukončení války na Ukrajině.

Donald Trump, mj. i v souvislosti s výsledky těchto voleb, ohlásil svou prezidentskou kandidaturu. Jak vidíte jeho šance?

Tak, to je na Američanech. Dva roky, to je ještě hodně dlouhá doba. Domnívám se, že to ohlásil především proto, aby ztratili odvahu někteří ti jeho vyzyvatelé z řad Republikánské strany. Je otázka, jestli se někdo z řad těch republikánů najde. Ale ať byl Trump jakýkoliv, tak v těch jeho čtyřech letech nezačaly Spojené státy žádný válečný konflikt. Myslím, že to je něco nového v té poválečné historii po roce 1945. Za to je potřeba ho ještě zpětně ocenit. On by měl dostat Nobelovu cenu, a ne Barack Obama.

